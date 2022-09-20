20 yıl önce planlandı: Kraliçenin cenazesinden dikkat çeken detaylar...

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70 yıllık saltanatı ile İngiltere tarihinin unutulmaz figürlerinden biri haline gelen Kraliçe 2. Elizabeth dün düzenlenen görkemli cenaze töreni ile toprağa verildi. Dünya liderlerini buluşturan cenaze bugüntöreni her detayı ile dünya gazetelerinin manşetlerini süsledi.



Cenaze töreninden dikkat çeken birkaç detayı sizler için derledik...



AYNI SALONDA EVLENDİ, AYNI SALONDA TAÇ GİYDİ, AYNI SALONDA CENAZESİ YAPILDI

Kraliçenin cenaze töreni kapsamında ilk dini törenin yapıldığı Westminster Abbey aynı zamanda Kraliçe 2. Elizabeth'in düğününün yapıldığı salon.

Kraliçe Elizabeth'in düğünü 1947 yılında yapıldıktan sonra 1953'de taç giyme töreni de yine Westminster Abbey'de gerçekleşti.

Westminster Abbey, aynı zamanda 2011 yılında Prens William ve Kate Middleton'ın evlendiği kilisedir.



Fotoğraf: Wikipedia-AFP



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CENAZE PLANI 20 YILDIR HAZIR

Norfolk'un 18. Dükü Edward Fitzalan-Howard, Kraliçe'nin cenazesini 20 yıl önce hazırladı ve o günden beri planlamalar devam ediyordu. Kraliyet devlet cenazelerini ve yeni hükümdarların taç giyme törenlerini planlamaktan sorumlu Fitzalan-Howard The Times'a verdiği demeçte, "Devletten bir kuruş talep etmemeye kararlıyım" demişti.



Edward Fitzalan-Howard/AFP



BABASI İLE AYNI ARAÇTA TAŞINDI

Kraliçe'nin tabutu, daha önceki hükümdarlar 7. Edward, 5. George ve 6. George'un tabutlarını taşıyan aynı araç ile taşındı. Aracın atlar yerine Kraliyet donanması üyeleri tarafından çekilmesi Kraliçe Victoria'nın tabutunu çeken atların geçit töreni sırasında ürkmesiyle başlayan bir gelenek.

Aynı araç Winston Churchill'in cenazesi için de kullanılmıştı.



PRENS HARRY'NİN KRALİÇEYİ SELAMLAMASINA İZİN VERİLMEDİ

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Eşi ile beraber ABD'ye taşınmak için kraliyet ailesindeki tüm resmi görevlerini bırakan Kral Charles'ın oğlu Prens Harry'nin büyükannesi için düzenlenen cenaze töreninde askeri üniformasını giymesine izin verilmedi.

Askeri unvanlarından ayrıldığı için Prens Harry'nin cenaze alayında Kraliçe'nin tabutunu kardeşi Prens William ve diğer akrabaları gibi selamlayamadığı görüldü.

Prens Harry'nin Kraliçe'nin tabutu başında tuttuğu 15 dakikalık nöbet sırasında askeri üniformasını giymesine izin verilmişti. Kral Charles'in verdiği izin tek seferlik olduğu için Prens cenazede takım elbisesini giydi.



TABUTUN ÜSTÜNDEKİ SEMBOLLER DİKKAT ÇEKTİ

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Kraliçenin tabutunun üzerine 2. Elizabeth'in hükümdarlığını sembolize eden imparatorluk tacı, hükümdar asası ve hükümdar küresi konuldu.

Bu sembollerden imparatorluk tacı Kraliçe'nin egemenliğini, hükümdar asası Kraliçe'nin laik dünyadaki gücünü ve hükümdar küresi de Kraliçe'nin Hıristiyan dünyasındaki gücünü temsil ediyor.



Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki sembollerin yanı sıra özenle hazırlanmış bir çiçek buketi ve çiçeklerin arasında duran bir kart vardı. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre bu çiçekler Kral Charles tarafından özel olarak seçildi. Çiçeklerin arasında yer alan Mersin çiçeği Kraliçe'nin düğün buketinde de yer alıyordu.

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Çiçeklerin arasındaki kartın üzerinde Kral Charles'ın annesine mesajı kendi el yazısı ve imzası ile yer aldı.



Kraliyet ailesine yönelik suçlamaları nedeni ile tartışmalı bir figür haline gelen Prens Harry'nin karısı Meghan Markle, Kraliçe'nin cenazesinde uzun bir aradan sonra yeniden aile üyeleri ile bir araya geldi.

Kraliçe'nin cenazesi Westminster Abbey'e taşınırken Prens Harry ve Prens William tabutun arkasından yürürken, Prens Harry'nin karısı Meghan Markle da kiliseye Kate Middleton ve çocukları ile beraber girdi.

Meghan, unvanını bıraktığından yeğenleriyle ilk kez görüldü.



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Prens William'ın çocukları 9 yaşındaki Prens George ve 7 yaşındaki Prenses Charlotte'un Kraliçe'nin cenazesine katılan tek torunları olduğu öğrenildi.

Galler Prensi'nin en küçük oğlu 4 yaşındaki Prens Louis'in yaşının küçük olması nedeni ile törene katılmadığı öğrenildi.



Kraliçe 2. Elizabeth kocası Prens Philip'in Nisan 2021'deki ölümü sonrası düzenlenen cenaze töreninde St. George Şapeli'nde tek başına otururken görüntülenmişti ve bu görüntüler uzunca bir süre konuşulmuştu.

Kral Charles annesinin cenaze töreninde aynı yerde otururken görüntülendi ancak aradaki tek fark Kral'ın çevresinin Kraliyet ailesi üyeleri ile çevrili olmasıydı.

Haklarındaki iddiaların ardı arkası kesilmeyen Prens Harry ve Meghan Markle Westminster Kilisesi'ndeki törende ikinci sırada yer aldı.

İlk sırada Kral Charles ve karısı Camilla, Prenses Anne ve kocası Tim Laurence ve Prens Edward ve eşi Sophie, Prens William ve eşi Kate yer aldı.



ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Kraliçe'nin cenazesine özel araçla gelmesine izin verilen tek dünya lideridyi.

Altı araçlık bir konvoy ile yola çıkan ABD Başkanı, kendisi için özel olarak tasarlanmış ve güçlendirilmiş limuzini 'Beast' (Canavar) ile Westminster Kilisesi'ne gitti.

Cenazeye katılan diğer liderlerin kiliseye otobüs ile gittiği öğrenildi.



BBC'nin iddiasına göre Prens Andrew annesinin köpeklerinden birini evlat edinmeyi planlıyor.

Hayvan sevgisi ile bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'inadlarındaki corgi cinsinden iki köpeği Windsor Şatosu'na giden tabut alayı sırasında görüntülendi.Saray görevlilerinin eşlik ettiği köpekler sahiplerine son kez veda ederken Kraliçe'nin Emma ismindeki midillisi de geçit esnasında çimenlerin üzerinde ayakta dururken görüldü.