Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Daha doğduğu gün sadece ülkesindeki tabloid gazetelerin muhabirlerinin değil, tüm dünyanın bakışlarını üzerinde hissetti. O, Prens Charles'la Prenses Diana'nın ilk çocuğuydu.

Kraliçe'nin ilk torunu değildi belki ama en özel torunuydu çünkü olağanüstü bir şey olmadığı takdirde gelecekte tahta oturacak kişiydi. Sorumlulukları daha doğduğu gün başlamıştı, ileride başına giyeceği tacın ağırlığını bebekliğinden itibaren hissetmişti.

William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor, 21 Haziran 1982'de Londra'da bulunan St. Mary's Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bugünden geriye bakarsak doğumuyla bile devrim yaptı demek mümkün çünkü saray duvarlarının dışında doğan ilk taht varisiydi.

O gün bugündür de hayatını gözler önünde yaşıyor Prens William. Bütün dünya, kırmızı şortu ve kırmızı matarasıyla okula başlamasına da daha 15 yaşındayken bütün ciddiyetiyle annesinin tabutunun arkasında yürümesine de Eton Koleji'ne gidişine de Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde uçuş eğitimi almasına da günbegün şahitlik etti.

William'ın anaokuluna gitmesi de geleneklerin değişmesinin bir başka örneğiydi zira kendisinden önceki varisler için böyle bir durum söz konusu değildi. Onlar ilk eğitimlerini özel dadılar ve öğretmenlerden alıyordu. Babası Charles'ın İskoçya'da bulunan Gordonstoun yatılı okuluna gönderilmesi de aynı derecede geleneği bozan bir karar olmuştu.

Prenses Catherine'le ya da hepimizin bildiği adıyla Kate Middleton'la olan düğün törenleri son yılların en fazla izlenen etkinliklerinden biri oldu. Üç çocuğunun doğumunda da milyonlarca insan adeta dakikaları saydı. Yıllar evvel ilk dersine giderken gördüğümüz o sarışın oğlanı geçtiğimiz günlerde bu kez baba disipliniyle oğullarını ve kızını elinden tutup okula götürürken gördük.

Bugün 40 yaşında olan William, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından, babasına ait olan Galler Prensi unvanıyla onurlandırıldı ve taht sırasında ilk sıraya yükseldi.

HEP "NORMAL" OLMAK İSTEDİ

Hayatını gözler önünde yaşamış olsa da tartışmadan ve krizden büyük oranda uzak durmayı bildi. Hatta mümkün olduğunca "normal" bir biçimde yaşamaya çalıştığını her fırsatta dile getirdi. Örneğin üniversiteye başlamadan önce verdiği bir röportajda "Sadece üniversiteye gitmek ve eğlenmek istiyorum. Sıradan bir öğrenci olmak istiyorum. Alt tarafı üniversiteye gideceğim. Evleniyor değilim ya..." diye konuşmuştu.

Aile üyelerinin karıştıkları skandallarda da William mesafesini korumayı hep başardı. Bunun sonucunda Kraliyet Ailesi üyeleri arasında yapılan popülerlik anketlerinde her dönem ilk sıralarda yer almayı başardı.

Tam da bu nedenle, Kraliyet Ailesi konusunda uzman yorumcular ve tarihçiler, monarşinin geleceğinin William ve Catherine olduğunu düşünüyor. Aile üyelerinin de desteğiyle mükemmellik imajını başarıyla çizen çift, gelecek neslin sembolü kabul ediliyor.

Boston Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapan modern İngiliz monarşisi uzmanı Arianne Chernock, New York Times'a yaptığı açıklamada, 73 yaşında Kral 3'üncü Charles'ın tahtta geçireceği yılları "geçiş dönemi" olarak nitelendirerek, "Bence daha önemli güncellemeler görmek için William ve Kate'e kadar beklememiz gerekecek. Ama o değişiklikler de hep geleneğe uygun ve duyarlı bir biçimde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

KRALİÇE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

William büyükannesinin ölümünden sonraki günlerde hem Kraliyet geleneklerine olan saygısını hem de olumlu bir imaj çizmeye dair iç güdüsünü bir kez daha ortaya koydu. Örneğin Kraliçe'yi anmak için yaptığı açıklamada, aralarındaki kişisel bağın altını çizmenin yanı sıra kendisinin ve Kate'in monarşiye dair bakışının şekillenmesinde 2'nci Elizabeth'in rolünü de vurguladı.

William, Kraliçe'nin yol göstericiliğinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu geçmişte defalarca dile getirmişti. Örneğin bir röportajında, "Çocukluk yıllarımda önümde böyle bir lider, böyle bir istikrar olması gerçekten inanılmazdı. Büyükannem hep çok destek oldu ve rehberliği için minnettarım. Ama asla ne yapmamız gerektiğini dikte etmedi. Bu sayede farklı şeyleri deneme, anlama ve kendi yolumu çizme şansına sahip oldum" diyordu.

Aynı gün William ve Kate, Harry ve Meghan'la birlikte saray çevresinde yürüyüşe çıkarak taziyeleri kabul etti. Bu da ilişkileri bir yıldan fazladır gergin olan kardeşler arasında bir zeytin dalı olarak yorumlandı.

Kaleme aldığı "Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money" (Aile Şirketini Yönetmek: Monarşi Kendi İmajını ve Bizim Paramızı Nasıl İdare Ediyor) isimli kitapla tanınan Dr. Laura Clancy de New York Times'a, halkın William ve Kate'i kendilerinden biri gibi görmesi için sarayda kapsamlı çalışmalar yapıldığını, özellikle de çiftin aile hayatına odaklanıldığını belirtti.

Lancaster Üniversitesi'nde ders de vermekte olan Clancy, "Charles'ın sunduğuna kıyasla çok daha samimi bir imaj görüyorsunuz. Tam bir çekirdek aile tablosu çiziyorlar. Kate, çocuklar ve onların her şeyiyle ilgilenen bir baba olarak William" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Gerçekte nasıl karakterlere sahip olduklarını bilmiyoruz. Aslına bakarsanız Kate hakkında da William hakkında da çok fazla bilgiye sahip değiliz. Ama halk onları tanıdığını düşünüyor ve önemli olan da bu..."

Prens William Coldplay'i de AC/DC'yi de aynı zevkle dinlemesini sağlayan eklektik bir müzik zevki olduğunu söylüyor. Eton'dayken Aston Villa taraftarı olduğu sonraki yıllarda Birmingham'ı tuttuğu çünkü "ligin orta sıralarında yer alan ve duygusal inişler çıkışlar yaşamasını sağlayabilecek bir takım istediği" biliniyor. 2006'da Futbol Birliği Başkanı olan William sık sık futbol maçlarına gidiyor ama aynı zamanda polo ve sülün avı gibi üst sınıf etkinliklerine de zaman ayırıyor.

KRALİÇE'DEN SONRA EN ÇOK ONLAR SEVİLİYOR

İngiltere'de faaliyet gösteren anket şirketi YouGov'un yakın zamanda gerçekleştirdiği bir araştırma bu genç çiftin popülerliğine dair çok önemli şeyler söyledi.

Araştırma kapsamında vatandaşlara Kraliyet Ailesi üyelerini ne kadar beğendikleri soruldu ve katılımcıların yüzde 66'sı William'a dair olumlu görüş belirtti. Bu yüksek yüzdeyle aile üyeleri arasında üçüncü sıraya yerleşen William'ın önünde yüzde 68'le eşi Kate yer aldı. Zirvede yüzde 75'le Kraliçe'nin kendisi bulunuyordu. Charles ise yüzde 42 ile ancak yedinci sıradan listeye girebildi.

Prenses Diana hayatını kaybettiğinde Prens William henüz 15 yaşındaydı. Cenazeden aşağı yukarı bir yıl kadar sonra Prens William ve Prens Harry'nin ortak imzalarını taşıyan bir açıklama yayımlandı. Burada genç prensler, medyaya ve kamuoyuna sesleniyor özetle, "Bırakın da huzur içinde hayatımıza devam edelim" diyordu. Bu çağrı büyük oranda yanıt buldu. O kadar ki Genç Prens, Şubat 2001'de ilk resmi görevi olan Basın Şikayetleri Komisyonu'nun 10'uncu kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, gazetecilere teşekkür dahi etti.





OKUL ARKADAŞLIĞINDAN ÜÇ ÇOCUKLU AİLEYE

William ve Kate'in romanlara, filmlere yaraşır aşk hikayesi popülerliklerinin temelindeki unsurların başında geliyor.

Kısaca özetlememiz gerekirse, ikili İskoçya'da bulunan St. Andrews Üniversitesi'nde tanıştı. Meraklıların ezbere bildiği hikâyeye göre, Kate öğrencilerin tasarımlarının sunulduğu bir defilede podyumda yürürken William'ın dikkatini çekti. Tanışıklıkları böyle başladı.

Okulda geçirdiği 1,5 yılın ardından bazı uyum sorunları yaşamakta olduğunu fark eden William, 21'inci yaş gününden önce verdiği bir röportajda "Yeni bir çevre, yeni bir ortamdı ve ne beklemem gerektiğini bilmiyorum" diyordu. O dönemde okulu bırakmayı düşünen ve eve dönen William, babası Charles'ın anlayışlı tavrı ve tavsiyeleri sayesinde eğitime devam etme kararı aldığını açıklamıştı.

William'ın o zor dönemini atlatmasını sağlayanlardan biri de Kate Middleton'dı. Arkadaşlık yavaş yavaş aşka dönüştü. Tatillerini Kraliyet Ailesi'yle geçiren Kate, Charles ve Harry'nin de onayını aldı.

William bir süre "Ufukta evlilik yok" dese de Kraliyet yorumcuları bu yolculuğun sonunun evlilik olacağından emindi.

2007'de kısa süreliğine ayrılan çift William'ın pilotluk eğitimini tamamlayıp Hava Kuvvetleri'nde arama kurtarma misyonlarında görev yapmasının ardından yeniden bir araya geldi. 2010'da Middleton'ın anne babasının Charles'ın Balmoral'daki şahsi konutu olan Birkhall'u ziyaret etmesi evlilik söylentilerini daha da artırdı. Ve sonunda beklenen oldu. Clarence House, William'ın Kate'e annesinden kalan o ünlü safir yüzükle evlenme teklif ettiğini açıkladı. 29 Nisan 2011'de yapılan düğünü tüm dünya izledi.

Prens William geç yaşta kaybettiği annesinden hep sevgiyle bahsetti, hatta ilk gençliğinde annesinin görüntüsüne çok benzemesiyle dikkat çekti. Verdiği röportajlarda annelerinin kendilerine arabada okula giderken Tina Turner'ın "(Simply) The Best" şarkısını söylediği gibi anekdotlar anlattı. 2021'de yapılan bir soruşturmada BBC'nin Diana'nın evliyken başka biriyle ilişkisi olduğunu açıkladığı ünlü röportajın hileyle yapıldığı ortaya çıkınca, annesini savunan ilk kişi o oldu.

Bu sayede dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine ulaşan çift, her yaptıklarıyla biraz daha çok takdir edildi, her gittikleri yerde sevgiye boğuldu.

Evlendikten 18 ay sonra o sırada Cambridge Dükü ve Düşesi olan William ve Kate'in ilk bebeklerini bekledikleri açıklandı. Prens George 22 Temmuz 2013'te dünyaya geldi. George 1 yaşını biraz geçmişken Eylül 2014'te bu kez Prenses Charlotte'ın geleceği müjdesi verildi. Ardından Eylül 2017'de de üçüncü bebek olan Prens Louis'in haberi geldi. Her bebek çiftin ideal çekirdek aile imajını biraz daha perçinledi.

William 2015-2017 yılları arasında hava ambulans pilotu olarak sivil bir kurumda da çalıştı. Ancak tüm zamanını Kraliyet görevlerine ayırmak istediğini belirterek bu görevden istifa etti.



George'un doğumu mükemmel aile tablosunu kuvvetlendirdi

HAKLARINDAKİ SÖYLEMİ SOSYAL MEDYAYLA KONTROL EDİYORLAR

Bu imajın en iyi yansıması ortak sosyal medya hesapları. Çift buradaki paylaşımlarında bir yandan hayatlarında arka planda yaşananlara dair önemli ipuçları verirken bir yandan da haklarındaki söylemi kontrol ediyor. Bunun dışında William da Kate de medyaya doğrudan röportaj vermiyor, planlı etkinlikler dışında pek konuşmuyor.

Her detayın ince ince düşünüldüğü çok belli olan sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafların önemli bir kısmı ise aile olarak yaptıkları şeyleri yansıtıyor. Mesela 2021 yılı Noel kartındaki fotoğraflarında aile üyeleri Ürdün'de bir çölde hep beraber oturuyordu. William ve Kate birer ellerini birbirlerinin dizlerine diğer ellerini ise çocuklarının sırtına yerleştirerek her ailenin çizebileceği bir tabloya imza atıyordu.

Diğer yandan burada paylaşılan karelerin önemli bir kısmının eskiden beri fotoğrafçılıkla ilgilenen Kate tarafından çekilmiş olması da sık sık altı çizilen bir ayrıntı.

Harry "parti prensi" diye tanınırken William gençliğinde bile çok daha ağırbaşlı bir imaj çizdi, adı skandala karışmadı. Bunun tek bir istisnası var: 2012 yılında çift Fransa'nın güneyinde Kraliçe'nin yeğeni Vikont David Linley'e ait bir şatoda tatil yaparken, paparazziler Kate'in üstsüz güneşlenirken ve sigara içerken fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflar Closer gazetesinde yayınlandıktan sonra Kraliyet Ailesi haklarında yazılanları hiç önemsemeden gazeteye dava açtı ve durumu "Majestelerinin mahremiyetinin ihlali" olarak nitelendirdi. Bu süreçte Kate'in sükunetini ve soğukkanlılığını koruması büyük takdir topladı. Kraliyet muhabiri Camilla Tominey'in The Telegraph'ta yazdığına göre, "Paparazzi fotoğrafları ortaya çıkınca William köpürdü ama Kate omuz silkti. Haber bağımlısı eşinin aksine medyayı pek de önemsemeyen Düşes, fotoğraflardan pek etkilenmedi". Bu durum kendisinin çok iyi bir kraliçe olacağına dair inancı kuvvetlendirdi.



William ve Kate aynı zamanda İskoçya'da bulunan Rothesay'in dükü ve düşesi de oldu.



HALKIN GÖZÜNDE KRALİÇE'NİN MİRASINI ONLAR YAŞATACAK

Kraliyet araştırmacısı Phil Dampier, AFP'ye "Bence çoğu kişi William ve Kate'in harika bir takım olduğunu ve harika birer kral ve kraliçe olacaklarını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Halkın yorumları da çiftin çizmekte oldukları portrenin hedefi 12'den vurduğuna işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta Green Park'a çiçek bırakan yüz binlerce insan arasından biri olan 71 yaşındaki Pat Sellar'ın söyledikleri buna iyi bir örnek: "Kraliyet Ailesi'ne hayranım çünkü hepsinin içinde çok kuvvetli bir hizmet duygusu var. Kraliçe öldü ama William ve Kate'in bu duyguyu genç nesillere taşıdığını görmekten memnuniyet duyuyorum."

Bu popülerlik yakın zamana kadar taht sırasının dahi değişebileceği anlamına geliyordu. Geçtiğimiz Mayıs ayında yine YouGov tarafından yapılan bir ankette "Kraliçe öldükten sonra yerine kim geçsin?" sorusuna yüzde 37'lik kesim "William" diye cevap verirken "Charles" diyenlerin oranı yüzde 34'te kalmıştı.

Çiftin popülerliği pandemi döneminde daha da arttı. Örneğin William'ın George ve Charlotte'un evde eğitim aldıkları dönemde dersleri Kate ve kendisinin verdiğini, çocukların matematik konusunda zorlandığını açıklaması dünyanın dört bir yanında milyonlarca ebeveyne "Biz de sizin gibiyiz" mesajını gönderdi.

ŞİMDİLİK BABASININ İŞLERİNİ ÜSTLENECEK

Ancak birçok uzman William'ın tahta geçmesinin de Kraliyet'te temelden değişiklikler yaratmayacağı görüşünde. Örneğin Clancy, "Kraliyet Ailesi üyelerinin çok iyi yaptığı şeylerin başında sürekli değişmek, bu değişim sayesinde aynı kalabilmek ve eldekini koruyabilmek gelir. Bence William da bunun bir sonraki nesli" diye konuştu.

Kraliçe hayattayken Charles'a ait olan "Galler Prensi" ve "Cornwall Dükü" unvanlarının William'a geçmesi, sadece sembolik bir değişim değil. Bu durum Charles zamanında oldukça kârlı bir işe dönüşen ve bugünkü değerinin 1 milyar sterlin olduğu tahmin edilen Cornwall Dükalığı'nın idaresinin de William'a geçmesi demek.

William'ın bunlarla birlikte babasının savunucusu olduğu iklim değişikliğiyle mücadele gibi bazı meseleleri de üstlenmesi de söz konusu olabilir zira artık devletin başı olduğundan Kral 3'üncü Charles bunu yapamayacak.

Nitekim William şimdiden iklim değişikliğinin gündeminde olduğunun işaretini verdi ve kurucusu olduğu vakıf aracılığıyla Earthshot Ödülü'nü hayata geçirdi. Ödül kapsamında 10 yıl boyunca her yıl iklim değişikliğini durdurma alanında çalışmalar yapan 5 kişi 1 milyon sterlinle mükafatlandırılacak.

"GÜVENİLİR ELLER" WILLIAM'DAN BAŞKA KİM OLABİLİR?

Charles da kral olduktan sonra yaptığı ilk konuşmada William'ın değişmekte olan rolüne vurgu yaptı ve ailenin gözünde Prens'in rolünün ne olduğuna dair ipuçları verdi.

"Yeni sorumluluklarımı üstlendiğimde hayatım elbette değişecek. Çok önem verdiğim hayır kuruluşlarına ve meselelere çok fazla zaman ve enerji ayırmam artık mümkün olmayacak. Ama bu önemli işlerin başkalarının güvenilir ellerinde devam edeceğini biliyorum" diyen Charles'ın kastettiği kişinin William olduğu yorumları yapıldı.

Zaten Prens William çevreyle ilgili çalışmalara fazla uzak da değil. Zira Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra St. Andrews'daki eğitimine başlamadan önce bir yılını Şili, Kenya ve Yeni Zelanda'da seyahat ederek, insani yardım ve çevre koruma faaliyetleriyle uğraşarak geçirmişti.

Çift aynı zamanda akıl sağlığı konusunda da bir süredir çalışmalar yürütüyor.

London College Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve anayasa profesörü Robert Hazell da William'ın bu dönemi kral olmaya hazırlanmakla geçireceğini ve Charles yaşlandıkça William'ın görünürlüğünün daha da artacağını belirtti.

AFP'ye konuşan Hazell, "William'ın altına gireceği yük artacak, üzerine düşen Kraliyet görevlerinin artacağına hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

SÖMÜRGELERDEN ÖZÜR DE DİLER Mİ?

Chernock da aynı noktaya değinerek, "Ben Charles'ın verdiği mesajın doğrudan William ve Kate'e yönelik olduğunu düşündüm" dedi.

Bu alanda değişim için yer olabileceğini de belirten Chernock, "William ve Kate bu dönemi kral ve kraliçe olmadan önce modernleşme işleriyle uğraşmaya ayırabilir" dedi.

Çiftin halkın gündemindeki sorunlara eğilmesinin de söz konusu olabileceğini ifade eden Chernock, "Kraliyet Ailesi içindeki sorunları çözmek için adım atabilirler, hatta kölelik ve emperyalizm konularında resmi özürler bile dileyebilirler. Charles'ın geçen yıl Barbados'ta açtığı yoldan ilerleyebilirler" diye konuştu.

Ancak Chernock'un işaret ettiği bu noktaları değişimleri hayata geçirmek o kadar da kolay değil. Çok ciddi cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya kalmış olan Prens Andrew, bir süredir ailenin dışında tutuluyor. William ve Kate'in bu yıl bahar aylarında gerçekleştirdiği Karayipler turu da beklendiği kadar iyi geçmedi. Tüm sıcak karşılamalara rağmen, atılan bazı yanlış adımlar ve duyarsızlık eleştirileri geziye damga vurdu.

KARDEŞLER ARASI BARIŞ EMARELERİ VAR AMA…

William ile Harry arasındaki gerginliğe gelirsek... Kraliçe'nin cenaze süreci sırasında iki kardeşin çeşitli etkinliklerde yan yana yer alması, buzların erimesi için bir fırsat olarak görülüyor.

Hatırlanabileceği üzere Harry ve Meghan 2020 başlarında Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye yerleşmişti. 2021'de Oprah Winfrey'e çok ses getiren bir röportaj veren çift, saray hayatının Meghan'ı intiharın eşiğine taşıdığını anlatmıştı.

Röportajın en tartışmalı kısımlarından biri de aileden bir kişinin çiftin bebeğinin ten rengine dair kaygıları olduğunu söylediğine yönelik ifşaydı. Bu röportajdan birkaç gün sonra bir muhabirin "Kraliyet Ailesi ırkçı mı?" sorusuna "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz" diye yanıt veren Prens William'ın konuyla ilgili tek doğrudan açıklaması bu oldu.

Oprah röportajında dikkat çeken bir diğer detay da Harry'nin "Ağabeyim ve babam geleneğin tuzağına düşmüş durumda" şeklindeki sözleriydi. William buna yanıt vermedi ama kendisini monarşinin geleceğini emin ellerde tutan kişi olarak göstermek istediği ortada.

Kardeşlerin eşleriyle birlikte Windsor Kalesi'ne gelen yas içindeki İngilizleri selamladığı dakikalara ait görüntüler, Kraliyet Ailesi'ni yakından takip edenlere birkaç yıl öncesine bu iki çiftin aralarının güzel olduğu, Kraliyet'in geleceği olarak görüldüğü zamanları hatırlattı. Ancak İngiliz basınına bakılırsa bu barış sadece yas süresi için geçerli olacak ve kalıcı bir yakınlaşma bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak.