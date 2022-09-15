HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDAMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kate Middleton 'intikam küpeleri'ni taktÄ±: Hem Kraliçe'ye hem kayÄ±nvalideye selam!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prenses Diana#Meghan Markle
Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:33

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2'nci Elizabeth, geÃ§en hafta 96 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸinden beri geride kalan ailesi ve yaÅŸanan geliÅŸmeler dÃ¼nyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda. Ã–zellikle de kraliyet ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yeleri bu yas sÃ¼recinde ne yapsalar manÅŸetlere Ã§Ä±kÄ±yorlar.

Haberin DevamÄ±

Ã‡OCUKLAR VE TORUNLAR TABUTUN ARKASINDAN YÃœRÃœDÃœ
TÃ¼m Ã¼lkede milyonlarca kiÅŸiyi yasa boÄŸan Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan KraliÃ§e 2. Elizabeth'in naaÅŸÄ± dÃ¼n son kez Buckingham SarayÄ±'na getirildi. GÃ¼nlerdir sÃ¼ren tÃ¶renlerin en duygulu anlarÄ± da o sÄ±rada yaÅŸandÄ±. Sonra da naaÅŸ, Buckingham'dan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Westminister Hall'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu sÄ±rada KraliÃ§e'nin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu, yerine tahta geÃ§en Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tabutun arkasÄ±ndan yÃ¼rÃ¼dÃ¼. "KÃ¼s kardeÅŸler" William ile Harry de amcalarÄ± ile halalarÄ±na eÅŸlik etti. Bu tÃ¶rende, adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitiren ve unvanlarÄ± alÄ±nan Andrew ile kendi isteÄŸiyle aileden ayrÄ±lan Prens Harry'nin askeri Ã¼niforma giymediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Â

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

Haberin DevamÄ±

Ä°KÄ° GELÄ°N YÄ°NE MERAK UYANDIRDI
TÃ¶renin merak edilen bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ±sÄ± da ailenin kadÄ±n Ã¼yeleriydi. Ã–zellikle de Kral 3. Charles tarafÄ±ndan Galler Prensi ilan edilen veliaht William'Ä±n eÅŸi, yeni Galler Prensesi Kate ile Prens Harry'nin eÅŸi Sussex DÃ¼ÅŸesi Meghan Markle.

Her ne kadar aile acÄ± bir olay için toparlanmÄ±ÅŸ olsa da her zamanki gibi bazÄ± aile üyelerinin giyim kuÅŸamÄ± ve  takÄ±larÄ± milyonlarca meraklÄ± bakÄ±ÅŸÄ± üzerinde topladÄ±. Tören bir yana öne çÄ±kan aile üyelerinin giyimi de masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

AYNI ARAÃ‡TA YOLCULUK ETTÄ°LER
Yeni Galler Prensesi Kate Middleton, Kral 3. Charles'Ä±n eÅŸi konsort KraliÃ§e Camilla ile aynÄ± araÃ§ta Westminister Hall'a yolculuk etti.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

MEGHAN Ä°LE SOPHIE TÃ–RENE BÄ°RLÄ°KTE GÄ°TTÄ°
BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce tÃ¶renlere katÄ±lmayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda sÃ¶ylentiler Ã§Ä±kan Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle ise Prens Edward'Ä±n karÄ±sÄ± Wessex Kontesi Sophie ile aynÄ± aracÄ± paylaÅŸtÄ±.

CENAZEDE BÄ°LE NE GÄ°YDÄ°KLERÄ° MERAK KONUSU OLDU: Her iki kadÄ±n da tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlar içindeydi. Görünümlerini de uygun ÅŸapkalar ve elbette deÄŸerli mücevherlerle tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte Ä°ngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerini toplu halde bir araya getiren o tören sÄ±rasÄ±nda bu iki genç kadÄ±nÄ±n mücevherleri masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. 

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

TAKILARI KRALÄ°Ã‡E VE DIANA'DAN
Kortejin geÃ§eceÄŸi caddenin iki yanÄ±nda toplanan halkÄ±n heyecanlÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda geÃ§idi tamamlayan iki kadÄ±n da o gÃ¼n takÄ±larÄ±yla KraliÃ§e 2. Elizabeth'e "selam gÃ¶nderdi." Zaman zaman kÄ±yafet ve takÄ±larÄ±yla hiÃ§ tanÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nvalidesi Prenses Diana'yÄ± anÄ±msatan Kate Middleton, siyahlar iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ hem KraliÃ§e'den hem de Diana'dan takÄ±larla tamamladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Gözden KaçmasÄ±n

Bekleyen Katie Ã§oktan tarih oldu: DiananÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bir ilk'Bekleyen Katie' çoktan tarih oldu: Diana'nÄ±n ölümünden sonra bir ilkHaberi görüntüle

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

O KÃœPELER BÄ°RÃ‡OK KÄ°ÅžÄ°YÄ° GEÃ‡MÄ°ÅžE GÃ–TÃœRDÃœ
SaÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan Middleton'Ä±n kulaÄŸÄ±ndaki kÃ¼peler yÄ±llar Ã¶nce Prenses Diana tarafÄ±ndan defalarca kullanÄ±ldÄ±. Damla ÅŸeklindeki bu beyaz kÃ¼peleri Prenses Diana, bazen taÃ§larÄ±yla bazen de farklÄ± kÄ±yafetlerle taktÄ±.Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda en Ã¶nemlisi de bu kÃ¼peleri Diana'nÄ±n "intikam elbisesini" tamamlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± etkinlikti. Middleton'Ä±n bu seÃ§imi, birÃ§ok kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±nda 1994 yÄ±lÄ±nda yaÅŸananlarÄ± tazeledi.

"Ä°NTÄ°KAM ELBÄ°SESÄ°"NÄ° BU KÜPELERLE TAMAMLAMIÅžTI: Åžimdi de Diana'nÄ±n bu elbisesine neden intikam elbisesi denildiÄŸini de hatÄ±rlayalÄ±m. Takvimler 29 Haziran 1994'ü gösteriyordu. Diana, 11 yÄ±llÄ±k mutsuz evliliÄŸini bitirmenin hafifliÄŸini yaÅŸÄ±yordu. Ve o akÅŸam Vogue dergisinin Serpentine Galerisi'nde düzenlediÄŸi bir etkinliÄŸe katÄ±lacaktÄ±.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

YERÄ° YERÄ°NDEN OYNATAN RÃ–PORTAJ
Kaderin bir cilvesi... O sabah hiÃ§ kimse Ä°ngiliz kraliyet ailesine mensup veliaht prensin, karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nÄ± kulaklarÄ±yla duyacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyordu. Ama akÅŸam saatlerinde hiÃ§ beklemedikleri o geliÅŸme oldu. Deneyimli gazeteci Jonathan Dimbley, Prens Charles'a, karÄ±sÄ± Diana'yÄ± hiÃ§ aldatÄ±p aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Ã–nce "hayÄ±r" diye yanÄ±t verdi Charles. Fakat gazetecinin Ä±srarlÄ± sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda "iliÅŸkileri onarÄ±lamayacak noktaya gelinceye kadar hiÃ§ aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ekledi. Ãœstelik bu sÄ±rada herhangi bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ya da piÅŸmanlÄ±k belirtisi de gÃ¶stermiyordu.

Haberin DevamÄ±

Gözden KaçmasÄ±n

KayÄ±nvalide ruhu: Kate, Dianaya selÃ¢m gÃ¶nderdiKayÄ±nvalide ruhu: Kate, Diana'ya selâm gönderdiHaberi görüntüle

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

Ä°NTÄ°KAM ELBÄ°SESÄ°
Bu rÃ¶portajÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±ndan saatler Ã¶nce Diana da Vogue dergisinin partisine hazÄ±rlanÄ±yordu. KocasÄ±nÄ±n o gece TV ekranlarÄ±nda ne tÃ¼r aÃ§Ä±klamalar yapacaÄŸÄ±nÄ± ya biliyordu ya da bu konuda sezgilerine gÃ¼veniyordu. Partiye hazÄ±rlanÄ±rken beklenmedik bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. O gece giymeyi planladÄ±ÄŸÄ± Valentino tasarÄ±mÄ± kÄ±yafeti deÄŸiÅŸtirmek istedi. Bunun yerine dolabÄ±nda tam Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r hiÃ§ giyilmeden duran Christina Stambolian imzalÄ± askÄ±sÄ±z, mini siyah elbiseyi giydi. VÃ¼cudunu sÄ±msÄ±kÄ± saran elbiseyi, turkuaz taÅŸlÄ± inci bir kolye ve yine damla ÅŸeklindeki inci kÃ¼pelerle tamamladÄ±. Diana ertesi gÃ¼n bÃ¼tÃ¼n gazetelerin manÅŸetlerindeydi. Yani Prens Charles'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± o rÃ¶portajÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ± bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle. BasÄ±n Diana'nÄ±n bu siyah elbisesini "asil ve zarif bir intikam silahÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. O siyah elbise o zamandan bu yana da "Diana'nÄ±n intikam kÄ±yafeti" olarak biliniyor.

Haberin DevamÄ±

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam
Diana sÃ¶z konusu inci kÃ¼peleri zaman zaman taÃ§larÄ±yla da takÄ±yordu. Gelini Kate de bu inci kÃ¼peleri daha Ã¶nce kullandÄ±.

Gözden KaçmasÄ±n

KraliÃ§enin kaybÄ±nÄ±n acÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼ne kazÄ±ndÄ±: KÄ±zÄ± bile bu kadar yÄ±kÄ±lmadÄ±Kraliçe'nin kaybÄ±nÄ±n acÄ±sÄ± yüzüne 'kazÄ±ndÄ±': KÄ±zÄ± bile bu kadar yÄ±kÄ±lmadÄ±Haberi görüntüle

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

Ã–LÃœMÃœNDEN 25 YIL SONRA GELÄ°NÄ° ONUN UNVANINI ALDI
Diana'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton da KraliÃ§e 2. Elizabeth iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlenen Westminister Hall'e giderken Diana'nÄ±n o elbiseyle birlikte taktÄ±ÄŸÄ± inci kÃ¼peleri kullandÄ±. Bu arada Kate Middleton'Ä±n, Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden tam 25 yÄ±l sonra onunla Ã¶zdeÅŸleÅŸen Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ilk kiÅŸi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

Haberin DevamÄ±

BROÅžU KRALÄ°Ã‡E'DEN
Bu arada Kate Middleton'Ä±n tÃ¶rende selam gÃ¶nderdiÄŸi tek kiÅŸi kayÄ±nvalidesi deÄŸildi. KÄ±yafetinin sol yanÄ±na yani kalbinin hemen Ã¼stÃ¼ne KraliÃ§e'ye ait gÃ¶z alÄ±cÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte inci broÅŸu da taktÄ±.

Gözden KaçmasÄ±n

Lilibet Ã¶ldÃ¼, geride o kaldÄ±: Ä°ÅŸte dÃ¼nyanÄ±n yaÅŸayan tek gerÃ§ek kraliÃ§esi'Lilibet' öldü, geride o kaldÄ±: Ä°ÅŸte dünyanÄ±n yaÅŸayan tek 'gerçek' kraliçesi Haberi görüntüle

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

KRALÄ°Ã‡E ZAMAN ZAMAN BU BROÅžU TAKIYORDU
KraliÃ§e 2. Elizabeth bu broÅŸu Ã§eÅŸitli zamanlarda kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok hatÄ±rlanan anlar 1999'de Seul'de yaÅŸandÄ±. KraliÃ§e bu iri inci broÅŸu, sarÄ± Ã¼zerine beyaz desenli elbisesinin Ã¼zerine takmÄ±ÅŸtÄ±.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

ONUN DA KÃœPELERÄ° KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N HEDÄ°YESÄ°
TÃ¶rende KraliÃ§e'ye takÄ±larÄ±yla selam gÃ¶nderen tek kiÅŸi Kate Middleton deÄŸildi. KocasÄ± Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerinden ayrÄ±lan diÄŸer gelin Meghan Markle da siyahyar iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ inci ve elmas ile tasarlanan deÄŸerlik kÃ¼peleriyle tamamladÄ±. Bu kÃ¼peler de Markle'a KraliÃ§e tarafÄ±ndan hediye edilmiÅŸti.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam

Prens Harry ve Meghan Markle, tÃ¶renden el ele ayrÄ±ldÄ±.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam
KraliÃ§e'nin, kÄ±zÄ± Anne'den dÃ¼nyaya gelen torun Zara ile eÅŸi Mike Tindall da Westminister Hall'den el ele ayrÄ±ldÄ±.

Kate Middleton intikam kÃ¼pelerini taktÄ±: Hem KraliÃ§eye hem kayÄ±nvalideye selam
Prens Andrew ile eski eÅŸi Sarah Ferguson'Ä±n kÄ±zlarÄ± Eugenie ile Beatrice tÃ¶rene, eÅŸleri Jack Brooksbank (Ã¶nde) ve Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte katÄ±ldÄ±. KraliÃ§e'nin gÃ¶zde torunlarÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen iki prenses de Ã§ok Ã¼zgÃ¼ndÃ¼.Â 

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, ALAMY, AFP, AP

Â 

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Kate Middleton#Prenses Diana#Meghan Markle

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Av sezonu aÃ§Ä±ldÄ±: Bu yÄ±l hangi balÄ±ÄŸÄ±n yÄ±lÄ± olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açÄ±ldÄ±: Bu yÄ±l hangi balÄ±ÄŸÄ±n yÄ±lÄ± olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#BalÄ±kçÄ±lÄ±k
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sÃ¼rpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#Ä°ngiltere
Bundan tam 500 yÄ±l Ã¶nce tarih yazÄ±ldÄ± ama... MacellanÄ±n seferinin hiÃ§ bilinmeyen karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼...

Bundan tam 500 yÄ±l önce tarih yazÄ±ldÄ± ama... Macellan'Ä±n seferinin hiç bilinmeyen karanlÄ±k yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu aÃ§Ä±ldÄ±: Bu yÄ±l hangi balÄ±ÄŸÄ±n yÄ±lÄ± olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açÄ±ldÄ±: Bu yÄ±l hangi balÄ±ÄŸÄ±n yÄ±lÄ± olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#BalÄ±kçÄ±lÄ±k
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sÃ¼rpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#Ä°ngiltere
Bundan tam 500 yÄ±l Ã¶nce tarih yazÄ±ldÄ± ama... MacellanÄ±n seferinin hiÃ§ bilinmeyen karanlÄ±k yÃ¼zÃ¼...

Bundan tam 500 yÄ±l önce tarih yazÄ±ldÄ± ama... Macellan'Ä±n seferinin hiç bilinmeyen karanlÄ±k yüzü...

#Ferdinand Macellan