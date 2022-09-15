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Ã‡OCUKLAR VE TORUNLAR TABUTUN ARKASINDAN YÃœRÃœDÃœ

TÃ¼m Ã¼lkede milyonlarca kiÅŸiyi yasa boÄŸan Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan KraliÃ§e 2. Elizabeth'in naaÅŸÄ± dÃ¼n son kez Buckingham SarayÄ±'na getirildi. GÃ¼nlerdir sÃ¼ren tÃ¶renlerin en duygulu anlarÄ± da o sÄ±rada yaÅŸandÄ±. Sonra da naaÅŸ, Buckingham'dan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Westminister Hall'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu sÄ±rada KraliÃ§e'nin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu, yerine tahta geÃ§en Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tabutun arkasÄ±ndan yÃ¼rÃ¼dÃ¼. "KÃ¼s kardeÅŸler" William ile Harry de amcalarÄ± ile halalarÄ±na eÅŸlik etti. Bu tÃ¶rende, adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitiren ve unvanlarÄ± alÄ±nan Andrew ile kendi isteÄŸiyle aileden ayrÄ±lan Prens Harry'nin askeri Ã¼niforma giymediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Ä°KÄ° GELÄ°N YÄ°NE MERAK UYANDIRDI

TÃ¶renin merak edilen bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ±sÄ± da ailenin kadÄ±n Ã¼yeleriydi. Ã–zellikle de Kral 3. Charles tarafÄ±ndan Galler Prensi ilan edilen veliaht William'Ä±n eÅŸi, yeni Galler Prensesi Kate ile Prens Harry'nin eÅŸi Sussex DÃ¼ÅŸesi Meghan Markle.

Her ne kadar aile acÄ± bir olay için toparlanmÄ±ÅŸ olsa da her zamanki gibi bazÄ± aile üyelerinin giyim kuÅŸamÄ± ve takÄ±larÄ± milyonlarca meraklÄ± bakÄ±ÅŸÄ± üzerinde topladÄ±. Tören bir yana öne çÄ±kan aile üyelerinin giyimi de masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

AYNI ARAÃ‡TA YOLCULUK ETTÄ°LER

Yeni Galler Prensesi Kate Middleton, Kral 3. Charles'Ä±n eÅŸi konsort KraliÃ§e Camilla ile aynÄ± araÃ§ta Westminister Hall'a yolculuk etti.

MEGHAN Ä°LE SOPHIE TÃ–RENE BÄ°RLÄ°KTE GÄ°TTÄ°

BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce tÃ¶renlere katÄ±lmayacaÄŸÄ± hakkÄ±nda sÃ¶ylentiler Ã§Ä±kan Prens Harry'nin eÅŸi Meghan Markle ise Prens Edward'Ä±n karÄ±sÄ± Wessex Kontesi Sophie ile aynÄ± aracÄ± paylaÅŸtÄ±.

CENAZEDE BÄ°LE NE GÄ°YDÄ°KLERÄ° MERAK KONUSU OLDU: Her iki kadÄ±n da tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlar içindeydi. Görünümlerini de uygun ÅŸapkalar ve elbette deÄŸerli mücevherlerle tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte Ä°ngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerini toplu halde bir araya getiren o tören sÄ±rasÄ±nda bu iki genç kadÄ±nÄ±n mücevherleri masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

TAKILARI KRALÄ°Ã‡E VE DIANA'DAN

Kortejin geÃ§eceÄŸi caddenin iki yanÄ±nda toplanan halkÄ±n heyecanlÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda geÃ§idi tamamlayan iki kadÄ±n da o gÃ¼n takÄ±larÄ±yla KraliÃ§e 2. Elizabeth'e "selam gÃ¶nderdi." Zaman zaman kÄ±yafet ve takÄ±larÄ±yla hiÃ§ tanÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nvalidesi Prenses Diana'yÄ± anÄ±msatan Kate Middleton, siyahlar iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ hem KraliÃ§e'den hem de Diana'dan takÄ±larla tamamladÄ±.

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O KÃœPELER BÄ°RÃ‡OK KÄ°ÅžÄ°YÄ° GEÃ‡MÄ°ÅžE GÃ–TÃœRDÃœ

SaÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan Middleton'Ä±n kulaÄŸÄ±ndaki kÃ¼peler yÄ±llar Ã¶nce Prenses Diana tarafÄ±ndan defalarca kullanÄ±ldÄ±. Damla ÅŸeklindeki bu beyaz kÃ¼peleri Prenses Diana, bazen taÃ§larÄ±yla bazen de farklÄ± kÄ±yafetlerle taktÄ±.Ä°ÅŸte bunlar arasÄ±nda en Ã¶nemlisi de bu kÃ¼peleri Diana'nÄ±n "intikam elbisesini" tamamlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± etkinlikti. Middleton'Ä±n bu seÃ§imi, birÃ§ok kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±nda 1994 yÄ±lÄ±nda yaÅŸananlarÄ± tazeledi.

"Ä°NTÄ°KAM ELBÄ°SESÄ°"NÄ° BU KÜPELERLE TAMAMLAMIÅžTI: Åžimdi de Diana'nÄ±n bu elbisesine neden intikam elbisesi denildiÄŸini de hatÄ±rlayalÄ±m. Takvimler 29 Haziran 1994'ü gösteriyordu. Diana, 11 yÄ±llÄ±k mutsuz evliliÄŸini bitirmenin hafifliÄŸini yaÅŸÄ±yordu. Ve o akÅŸam Vogue dergisinin Serpentine Galerisi'nde düzenlediÄŸi bir etkinliÄŸe katÄ±lacaktÄ±.

YERÄ° YERÄ°NDEN OYNATAN RÃ–PORTAJ

Kaderin bir cilvesi... O sabah hiÃ§ kimse Ä°ngiliz kraliyet ailesine mensup veliaht prensin, karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nÄ± kulaklarÄ±yla duyacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyordu. Ama akÅŸam saatlerinde hiÃ§ beklemedikleri o geliÅŸme oldu. Deneyimli gazeteci Jonathan Dimbley, Prens Charles'a, karÄ±sÄ± Diana'yÄ± hiÃ§ aldatÄ±p aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Ã–nce "hayÄ±r" diye yanÄ±t verdi Charles. Fakat gazetecinin Ä±srarlÄ± sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda "iliÅŸkileri onarÄ±lamayacak noktaya gelinceye kadar hiÃ§ aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ekledi. Ãœstelik bu sÄ±rada herhangi bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ya da piÅŸmanlÄ±k belirtisi de gÃ¶stermiyordu.

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Ä°NTÄ°KAM ELBÄ°SESÄ°

Bu rÃ¶portajÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±ndan saatler Ã¶nce Diana da Vogue dergisinin partisine hazÄ±rlanÄ±yordu. KocasÄ±nÄ±n o gece TV ekranlarÄ±nda ne tÃ¼r aÃ§Ä±klamalar yapacaÄŸÄ±nÄ± ya biliyordu ya da bu konuda sezgilerine gÃ¼veniyordu. Partiye hazÄ±rlanÄ±rken beklenmedik bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. O gece giymeyi planladÄ±ÄŸÄ± Valentino tasarÄ±mÄ± kÄ±yafeti deÄŸiÅŸtirmek istedi. Bunun yerine dolabÄ±nda tam Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r hiÃ§ giyilmeden duran Christina Stambolian imzalÄ± askÄ±sÄ±z, mini siyah elbiseyi giydi. VÃ¼cudunu sÄ±msÄ±kÄ± saran elbiseyi, turkuaz taÅŸlÄ± inci bir kolye ve yine damla ÅŸeklindeki inci kÃ¼pelerle tamamladÄ±. Diana ertesi gÃ¼n bÃ¼tÃ¼n gazetelerin manÅŸetlerindeydi. Yani Prens Charles'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± o rÃ¶portajÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ± bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle. BasÄ±n Diana'nÄ±n bu siyah elbisesini "asil ve zarif bir intikam silahÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. O siyah elbise o zamandan bu yana da "Diana'nÄ±n intikam kÄ±yafeti" olarak biliniyor.

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Ã–LÃœMÃœNDEN 25 YIL SONRA GELÄ°NÄ° ONUN UNVANINI ALDI

Diana'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton da KraliÃ§e 2. Elizabeth iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlenen Westminister Hall'e giderken Diana'nÄ±n o elbiseyle birlikte taktÄ±ÄŸÄ± inci kÃ¼peleri kullandÄ±. Bu arada Kate Middleton'Ä±n, Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden tam 25 yÄ±l sonra onunla Ã¶zdeÅŸleÅŸen Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ilk kiÅŸi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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BROÅžU KRALÄ°Ã‡E'DEN

Bu arada Kate Middleton'Ä±n tÃ¶rende selam gÃ¶nderdiÄŸi tek kiÅŸi kayÄ±nvalidesi deÄŸildi. KÄ±yafetinin sol yanÄ±na yani kalbinin hemen Ã¼stÃ¼ne KraliÃ§e'ye ait gÃ¶z alÄ±cÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte inci broÅŸu da taktÄ±.

KRALÄ°Ã‡E ZAMAN ZAMAN BU BROÅžU TAKIYORDU

KraliÃ§e 2. Elizabeth bu broÅŸu Ã§eÅŸitli zamanlarda kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok hatÄ±rlanan anlar 1999'de Seul'de yaÅŸandÄ±. KraliÃ§e bu iri inci broÅŸu, sarÄ± Ã¼zerine beyaz desenli elbisesinin Ã¼zerine takmÄ±ÅŸtÄ±.

ONUN DA KÃœPELERÄ° KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N HEDÄ°YESÄ°

TÃ¶rende KraliÃ§e'ye takÄ±larÄ±yla selam gÃ¶nderen tek kiÅŸi Kate Middleton deÄŸildi. KocasÄ± Prens Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki gÃ¶revlerinden ayrÄ±lan diÄŸer gelin Meghan Markle da siyahyar iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ inci ve elmas ile tasarlanan deÄŸerlik kÃ¼peleriyle tamamladÄ±. Bu kÃ¼peler de Markle'a KraliÃ§e tarafÄ±ndan hediye edilmiÅŸti.

Prens Harry ve Meghan Markle, tÃ¶renden el ele ayrÄ±ldÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, ALAMY, AFP, AP

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