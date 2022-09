Kraliçe'nin kaybının acısı yüzüne 'kazındı': Kızı bile bu kadar yıkılmadı

Haberin Devamı

KAÇINILMAZ SON BEKLENSE BİLE ACI BÜYÜK OLDU

Elbette başta dört çocuğu olmak üzere bütün ailesi, her ne kadar yaşı 96'ya gelmiş olsa da, içten içe bekleniyor olsa da bu kaybın ardından büyük bir üzüntüye kapıldı. Kendi yerine geçen ilk sıradaki veliahtı Charles'ın dokunaklı konuşmaları... Kimi zaman gözyaşlarını zor tutması... Bütün bunlar bir yana sokaklarda büyükannelerini kaybetmiş gibi hisseden halkın döktüğü gözyaşları... Gerçekten de her ölümün erken ölüm olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gelelim, Kraliçe'nin halata veda edişinin ardından dikkat çeken başka bir ayrıntıya.

Kraliçe'nin naaşının tabut içinde Balmoral'dan Londra'ya getirilmesi sırasında ona her yerde eşlik eden ve kederi yüzünden okunan bir kadın bütün aile üyelerini geride bırakıp bütün dünyanın dikkatini çekti.

KENDİ ANNESİNİ KAYBETMİŞ GİBİ

Tutulan yas gereği tepeden tırnağa siyahlar giyen bu kadın, Kraliçe anısına bırakılan çiçeklerdeki notları okurken de, 2. Elizabeth'in tabutunun seyahati sırasında da hep onun "birkaç adım" uzağındaydı. Üstelik, acılarını kalplerine gömüp kamuoyu önünde belli etmemeye çalışan, gözyaşlarını kapalı kapılar ardına saklayan diğer aile üyelerinin tam tersine ne gözyaşlarını gizledi ne de kederinin yüzüne yansımaması için çaba harcadı. İşte bu yüzden de bütün dünyanın dikkatini çekti. Peki kim bu Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından kendi annesini kaybetmiş gibi üzülen kadın?

O kadın gerçekten de erken yaşta kaybettiği öz annesinin yerine Kraliçe'yi koyan ve onun ölümüyle de hayatındaki boşlukla mücadele etmek zorunda kalan en küçük gelini Sophie Rhyse Jones , ya da kamuoyunda bilinen adıyla Wessex Kontesi Sophie. Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in en küçük oğlu Prens Edward'ın eşi.

KAYBETTİĞİ ANNESİNİN YERİNE KOYMUŞTU

1999 yılında Edward ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine giren Sophie Wesses, 2000'lerin başında büyük bir skandala imza atıp ailede bir deprem yarattıktan sonra geçen sürede tam da Kraliçe'nin istediği gibi bir gelin oldu. Zaten en küçük gelini Sophie ile Kraliçe'nin yakınlığı da sadece aile tarafından değil bütün dünya tarafından bilinen bir gerçek. İngiliz basınındaki iddialara göre Sophie, kendi annesini çok erken kaybetti. Ondan sonra da Kraliçe'yi annesinin yerine koydu. Hatta yine iddialara göre Kraliçe'ye "anne" diye sesleniyordu.

SAÇLARINI DÜZELTTİĞİ ANLAR HAFIZALARA KAZINDI: Kaynana ile gelini birbirlerine yakın konutlarda oturuyorlardı ve günlük yaşam içinde de sık sık bir araya geliyorlardı. Hemen hatırlatalım yeri gelmişken... Kraliçe bugüne kadar toplum önünde hiçbir çocuğuna "anaç bir yaklaşım" gösterirken görüntülenmedi. Ancak Sophie'nin saçını düzeltirken çekilen bir fotoğraf, hala hafızalara kazılı bir şekilde duruyor. Üstüne üstlük Sophie Wessex, sadece Kraliçe ile değil ailenin geri kalanıyla özellikle Kate Middleton ile çok iyi geçiniyor.

RÜZGAR KURBANI OLMASIN DİYE KATE'E SİPER OLMUŞTU

Eltisi Meghan Markle ile kelimenin tam anlamıyla aralarında buzdan duvarlar örülü olan Middleton ile Sophie arasında bir tür abla kardeş ilişkisi var. Prenses Eugenie'nin düğün töreninde, Kate'in etekleri rüzgarda uçuşurken öyle görüntülenmemesi için önüne geçip onu koruyan Sophie'nin görüntüleri de o günden bu yana hiç unutulmadı.

Özellikle de eski gelini Diana ile zorlu bir ilişkisi olduğu bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in gözde gelinine biraz daha yakından bakalım istedik.

ORTA SINIF BİR AİLENİN KIZI

1965 yılında dünyaya gelen Sophie Rhyse Jones, İngiliz kraliyet ailesine evlilik yoluyla giren ilk orta sınıf üyesi. 1999 yılında Prens Edward ile evlenen Sophie, bundan sonra Wessex Kontesi unvanını aldı. Sophie Rhyse Jones'un annesi bir sekreterdi, babası da bir lastik şirketinde yönetici olarak çalışıyordu.

KISA SAÇLARI YÜZÜNDEN DIANA'YA BENZETİLİYORDU: Kraliçe'nin gözde gelini, 1987 yılında müstakbel kocası Edward ile tanıştığında bir radyoda çalışıyordu. Daha sonra bir Halkla İlişkiler Firması kurdu ve çocuk kitaplarının tanıtım işlerini üstlendi. Sophie, 1999'da Prens Edward ile evlendiğinde kısa saçları nedeniyle o sıralar ölümü daha çok yeni olan Prenses Diana'ya benzetildi.

BÜYÜK BİR SKANDALIN KAHRAMANI

Her ne kadar son dönemlerde Kraliçe'nin en güvendiği ve en iyi anlaştığı gelini olarak bilinse de Sophie de aileye girdikten kısa bir süre sonra büyük bir skandalın kahramanı oldu. 2001 yılında o dönem sansasyonel haberlerle bilinen ve sonra bir skandalın ardından kapanan News of the World gazetesi muhabirinin "oyununa geldi". Sophie o sırada halkla ilişkiler sektöründe çalışmayı sürdürüyordu.

İŞ ORTAĞI DA YANINDAYDI: Arap şeyhi kılığına giren muhabir, Sophie ile sohbetinin ses kaydını daha sonra yayınladığında da yer yerinden oynadı. Sophie o sohbette, ülkenin önde gelenleri hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu sırada yanında iş ortağı Murray Harkin de vardı. Skandalın büyümesine Harkin'in de "katkısı" oldu.

GAZETECİNİN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞTÜ

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Sophie o sohbette dönemin başbakanı Tony Blair hakkında "cahil" ifadesini kullandı. Blair'in avukat olan eşi Cherie için de korkunç bir tip tam anlamıyla... Hala çalışıyor. Sanırım o bile kocasının başbakanlığının bu kadar sürebileceğini düşünmüyordu'' dedi. Eski Başbakan John Major'ı Kraliyet ailesinin birçok kusurunu örtmekle suçlayan, Maliye Bakanı Gordon Brown tarafından hazırlanan bütçeyle dalga geçen ve ''hepsi seçim için, çok oy kaybedecekler'' yorumunda bulunan Sophie, Kraliyet ailesini de bol bol eleştirdi.

WILLIAM İLE HARRY DE NASİBİNİ ALDI

Sophie'nin skandal yaratan sohbetinde Charles ile iki oğlu William ve Harry'nin de adı geçti. Sophie o sohbette Charles ile Camilla hakkında "İngiltere'nin popülaritesi en düşük çifti" ifadesini kullandı. Halkın Camilla'yı kraliçe olarak görmek istemediğini de belirtti. Gazete muhabirinin tuzağına iyice düşen Sophie o sohbette William ve Harry için "garip ve salak" Prens Andrew ve Sarah Ferguson'ın kızları Beatrice ile Eugenie hakkında da "ömür boyu problem olacaklar" diye konuştu. Sonra da iki prensesin asalet unvanları sayesinde çalışmadan geçinmek istediklerini ileri sürdü.

AİLEDEKİ KARA KOYUN OLARAK ANILDI: Bu skandala Prens Edward'ın adı da karıştı. Prens'in karısı Sophie'nin şirketi için "müşteri peşine düştüğü" iddiaları ortaya atıldı. İşte bu korkunç skandalın ardından Sophie uzun süre "İngiliz kraliyet ailesindeki kara koyun" olarak anıldı.

KRALİÇE YARDIM ELİNİ UZATTI

Fakat geçen zaman içinde Sophie ne yaptı ne etti Kraliçe'nin güvenini kazanmayı başardı. Aslında aileye katıldıktan sonra kraliyet görevleriyle ilgili olarak da bazı zorluklar yaşadı; uyum sağlamakta güçlük çekti. Fakat bu konuda bizzat Kraliçe tarafından yardım eli uzandı. Sophie ile Kraliçe giderek yakınlaştı ve küçük gelini 2. Elizabeth'in yakın dostu haline geldi.

Kraliçe ile Sophie'nin özellikle de pandemi yasaklarının gevşemeye başlamasından sonra sık sık bir araya gelip vakit geçirdiği belirtiliyor. Askeri tarihe merakı olan gelin ile kayınvalidenin bu konuda uzun sohbetler yaptığı, kraliyet arşivlerindeki tarihi dokümanları incelediği belirtiliyor.

KIZI DA ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Sophie Rhyse Jones ile kocası Edward'ın iki tane çocuğu bulunuyor: 18 yaşındaki Lady Louise ile 14 yaşındaki Severn Vikontu James. Özellikle Lady Louise son dönemde kraliyet ailesinin öne çıkarılan üyelerinden biri olarak biliniyor. Özellikle Prens Andrew'nun adının karıştığı cinsel taciz skandalından sonra Sophie, Edward ve kızları Louise eskisinden daha çok kamuoyu karşısına çıkmaya başladı.

UNVANLARI YÜKSELEBİLİR

Bu arada Kraliçe'nin ölümünden sonra Sophie ile kocası Edward hakkında bazı iddialar da ortaya atılıyor. Buna göre ailenin unvanı yükselebilir. Beklenti, Kral Charles'ın, babaları Prens Philip'e ait olan Edinburgh Dükü unvanını kardeşi Edward'a geçirmek isteyeceği yolunda. Bu durumda Sophie de aile içi hiyerarşide yükselmiş olacak.

Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne, annesinin son yolculuğunun her aşamasına kocasıyla birlikte eşlik etti. Anne'in anne kaybının büyük acısını dışarıya yansıtmaması ve güçlü duruşu dikkat çekti.

