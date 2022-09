Kraliçe 2. Elizabeth'ten en sadık çalışanına: Son nefesinde son sürpriz

Angela Kelly'nin bu yakınlığı gözler önüne seren bazı kitapları da yayınlandı. Kelly'nin 2019 yılında piyasaya çıkan The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe adlı kitabı, Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle güncellenmişti. İşte bu kitapta Kelly, Covid 19 kapanmaları sırasında Windsor Şatosu'nun kapalı kapılar ardında yaşanan bazı gelişmeleri de gün yüzüne çıkarmıştı.