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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

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#Kraliçe 2. Elizabeth#Kraliçe Elizabeth Öldü#İngiliz Kraliyet Ailesi
Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 15:01

Kraliçe 2. Elizabeth denilince birçok kişinin aklına ilk olarak dış görünüşü geliyor kuşkusuz. Özellikle de yeni nesiller için. En dikkat çeken tonda pembe, mavi, sarı, yeşil, bazen mor kıyafetler. Kıyafetine uygun şapkaları ve yıllardır boyatmadığı bembeyaz saçları.

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MİLYONLARIN ZİHNİNDE HEP AYNI GÖRÜNTÜLER CANLANIYOR
Başka? Son zamanlarda taşımaya başladığı bastonu ve yıllardır modelini değiştirmediği alçak topuklu siyah ayakkabıları. Bütün bunlara ek olarak da konumu gereği sahip olduğu ciddiyeti elbette.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARDA KALAN YILLAR
Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarlarından biri olan Kraliçe 2. Elizabeth'in devri artık kapandı. O, 96 yıllık yaşamını geride bırakıp bu dünyaya veda etti. Elbette Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından ailesinde de büyük değişimler olacak. Ama bütün bunları bir yana bırakalım ve Elizabeth'in ya da aile içindeki adıyla Lilibet'in küçük bir çocuk, sonra da yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bir genç kız olduğu dönemlere gidelim. Hayatının, artık çoğunluğu siyah beyaz fotoğraflarda kalmış dönemlerine gidelim. Belki de hiç görmediğiniz fotoğraflarıyla onun hayatının bir ilk bölümüne tanıklık edelim.

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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

BEBEKLİK YATAĞINDA ELIZABETH
1926 yılından bir kare. Elizabeth bebek, Ana Kraliçe ile birlikte.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

ANNE VE BABASININ İLK GÖZ AĞRISI
1928 yılında Elizabeth, anne ve babasıyla birlikte.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

KONUMUNA KÜÇÜK YAŞTA UYUM SAĞLADI
Küçük Elizabeth anne ve babasıyla birlikte halkı selamlıyor. Görünüşe göre konumuna alışmaya daha o zamanlarda başladı.

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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

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BİR HÜKÜMDAR OLARAK ANNESİNİN ADINI SÜRDÜRDÜ
Prenses Elizabeth, aynı adı taşıdığı annesiyle birlikte. Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, Ana Kraliçe olarak tanınıyordu. Elizabeth, bir anlamda bir hükümdar olarak 70 yıl boyunca annesinin adını da sürdürdü.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

KÜÇÜK ELIZABETH'İN PRENSES POZU
Elizabeth, 1934 yılında henüz küçük bir çocukken. Kıyafetiyle tam bir prenses...

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BİR TANE KARDEŞİ VARDI
10 Haziran 1937'de. Küçük prensesler Elizabeth ile Margaret katıldıkları bir etkinlikte. Elizabeth'in kardeşi Margaret, yaşadığı hızlı hayatla gündemden hiç düşmüyordu.  

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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

ANNE VE BABASIYLA ETKİNLİKLERE KATILIYORDU
5 Haziran 1931... Küçük Elizabeth babası ve annesiyle birlikte Olympia'da kraliyet turnuvasını izliyor.

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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

HASAT ZAMANI
Ağustos 1943.. Prenses Elizabeth ile Prenses Margaret, Sandringham'da hasat zamanı yerel halka yardım ederken.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN HAYATTA KALAN SON ÜYESİYDİ
1942... İngiliz kraliyet ailesi bir arada.  

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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

KARDEŞİYLE BİR DANS PARTİSİNDE
Kraliçe 2. Elizabeth'in henüz küçük bir prenses olduğu yıllardan kalan bir an. Katıldığı bir partide Tudor dönemi kıyafetleri içindeki küçük Elizabeth, bir yandan da kız kardeşi Margaret'in elini tutuyor.

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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

ŞOFÖR OLARAK ORDUYA KATILDI
4 Mart 1945... Prenses Elizabeth askeri üniformasıyla. İkinci Dünya Savaşı döneminde şoför olarak İngiliz ordusuna katılmıştı.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

GENÇ NİŞANLILAR
Temmuz 1947... Prenses Elizabeth ile Teğmen Philip Mountbatten'ın nişanlarını ilan ettikleri gün.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

DAMADA, BABASI TESLİM ETTİ
Tarih 20 Kasım 1947. Prenses Elizabeth, Prens Philip ile hayatını birleştireceği törene babası Kral 6. George ile birlikte gitti. Törenin yapıldığı Westminister Abbey'nin kapısından baba- kız böyle girmişti.

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Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

PARTİ KIZI ELIZABETH
18 Ekim 1951... O dönemde prenses olan Elizabeth, eşi Prens Philip ile birlikte Kanada'nın Ottawa kentinde bulunduğu sırada bir partiye katıldı. Orada da yerel tarzda giysileriyle dans ederken böyle görüntülendi. Çift, o gün Lord ve Lady Alexander'ın evlerinde verdikleri bir partiye katılmıştı. Elizabeth beyaz ve kahverengi kareli bir gömlek ile üzerinde desenler bulunan mavi bir etek giyiyordu.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

BALONUN YILDIZI ELIZABETH
Haziran 1946, Elizabeth henüz prenses olduğu dönemde düzenlenen bir kraliyet balosunda neşe içinde dans ediyor. Söz konusu balo, geleneksel olarak düzenleniyor ve İskoçya'daki vakıflara yardım amacını taşıyor.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

BİR BAŞKA BALO, BİR BAŞKA DANS
2 Mart 1949'da iki yıl önce evlenen Elizabeth ile Philip, Edinburgh'daki bir baloda dans ediyor.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

AİLE POZU
15 Aralık 1948. İngiliz kraliyet ailesinin dört kuşağı bir arada, Elizabeth kucağında oğlu Charles ile yanında büyükannesi Kraliçe Mary ve hemen arkasında da babası Kral 6. George.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

PRENSES OLARAK ÇIKTIĞI GEZİDEN KRALİÇE OLARAK DÖNDÜ
7 Şubat 1952.... Elizabeth, prenses olarak çıktığı geziden kraliçe olarak döndü. Kocası Prens Philip ile çıktığı turun Kenya ayağında babasının öldüğünü haber alan Elizabeth hemen ülkesine döndü. Üzerinde siyah kıyafeti ve yakasında da o çok ünlü broşu vardı.

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İLK NOEL KONUŞMASI
Kraliçe Elizabeth'in her yıl yaptığı Noel konuşmaları merakla beklenirdi. Sözlerinin yanı sıra bulunduğu odada masasının üzerindeki fotoğraflar bile uzun uzun konuşulurdu. Elizabeth, 70 yıllık saltanatının ilk Noel konuşmasını 25 Aralık 1952'de yaptı. Bu ilk konuşma radyodan yayınlandı. 

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

TV'DE İLK NOEL KONUŞMASI
Kraliçe'nin meşhur Noel konuşmaları ilk kez 25 Aralık 1957'de TV'den yayınlandı.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

ÇOCUKLARLA OYUN
28 Nisan 1953... İskoçya'daki Balmoral Şatosu. Kraliçe, çocukları Charles ve Anne ile oynuyor.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

AİLE EĞLENCESİ
13 Eylül 1955. Kraliçe ve kocası Philip, Balmoral'daki tatillerinde çocukları Charles ve Anne ile vakit geçiriyor.

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BİR BAŞKA AİLE ZAMANI
15 Eylül 1957 tarihli bu fotoğrafta Prens Charles ile kız kardeşi Anne tahterevallide oynarken görülüyor. Elizabeth ile kocası Philip de onları neşeyle izliyor.

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE
14 Kasım 1952... Kraliçe, büyük oğlu Charles'ın dördüncü doğum gününde..

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

MOUNTBATTEN WINDSOR AİLESİ
Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in, 1 Kasım 1972'de çekilen aile pozu.
 
FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe 2. Elizabeth#Kraliçe Elizabeth Öldü#İngiliz Kraliyet Ailesi

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