Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar

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MİLYONLARIN ZİHNİNDE HEP AYNI GÖRÜNTÜLER CANLANIYOR

Başka? Son zamanlarda taşımaya başladığı bastonu ve yıllardır modelini değiştirmediği alçak topuklu siyah ayakkabıları. Bütün bunlara ek olarak da konumu gereği sahip olduğu ciddiyeti elbette.

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARDA KALAN YILLAR

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarlarından biri olan Kraliçe 2. Elizabeth'in devri artık kapandı. O, 96 yıllık yaşamını geride bırakıp bu dünyaya veda etti. Elbette Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından ailesinde de büyük değişimler olacak. Ama bütün bunları bir yana bırakalım ve Elizabeth'in ya da aile içindeki adıyla Lilibet'in küçük bir çocuk, sonra da yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bir genç kız olduğu dönemlere gidelim. Hayatının, artık çoğunluğu siyah beyaz fotoğraflarda kalmış dönemlerine gidelim. Belki de hiç görmediğiniz fotoğraflarıyla onun hayatının bir ilk bölümüne tanıklık edelim.

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BEBEKLİK YATAĞINDA ELIZABETH

1926 yılından bir kare. Elizabeth bebek, Ana Kraliçe ile birlikte.

ANNE VE BABASININ İLK GÖZ AĞRISI

1928 yılında Elizabeth, anne ve babasıyla birlikte.

KONUMUNA KÜÇÜK YAŞTA UYUM SAĞLADI

Küçük Elizabeth anne ve babasıyla birlikte halkı selamlıyor. Görünüşe göre konumuna alışmaya daha o zamanlarda başladı.

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BİR HÜKÜMDAR OLARAK ANNESİNİN ADINI SÜRDÜRDÜ

Prenses Elizabeth, aynı adı taşıdığı annesiyle birlikte. Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, Ana Kraliçe olarak tanınıyordu. Elizabeth, bir anlamda bir hükümdar olarak 70 yıl boyunca annesinin adını da sürdürdü.

KÜÇÜK ELIZABETH'İN PRENSES POZU

Elizabeth, 1934 yılında henüz küçük bir çocukken. Kıyafetiyle tam bir prenses...

BİR TANE KARDEŞİ VARDI

10 Haziran 1937'de. Küçük prensesler Elizabeth ile Margaret katıldıkları bir etkinlikte. Elizabeth'in kardeşi Margaret, yaşadığı hızlı hayatla gündemden hiç düşmüyordu.

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ANNE VE BABASIYLA ETKİNLİKLERE KATILIYORDU

5 Haziran 1931... Küçük Elizabeth babası ve annesiyle birlikte Olympia'da kraliyet turnuvasını izliyor.

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HASAT ZAMANI

Ağustos 1943.. Prenses Elizabeth ile Prenses Margaret, Sandringham'da hasat zamanı yerel halka yardım ederken.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN HAYATTA KALAN SON ÜYESİYDİ

1942... İngiliz kraliyet ailesi bir arada.

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KARDEŞİYLE BİR DANS PARTİSİNDE

Kraliçe 2. Elizabeth'in henüz küçük bir prenses olduğu yıllardan kalan bir an. Katıldığı bir partide Tudor dönemi kıyafetleri içindeki küçük Elizabeth, bir yandan da kız kardeşi Margaret'in elini tutuyor.

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ŞOFÖR OLARAK ORDUYA KATILDI

4 Mart 1945... Prenses Elizabeth askeri üniformasıyla. İkinci Dünya Savaşı döneminde şoför olarak İngiliz ordusuna katılmıştı.

GENÇ NİŞANLILAR

Temmuz 1947... Prenses Elizabeth ile Teğmen Philip Mountbatten'ın nişanlarını ilan ettikleri gün.

DAMADA, BABASI TESLİM ETTİ

Tarih 20 Kasım 1947. Prenses Elizabeth, Prens Philip ile hayatını birleştireceği törene babası Kral 6. George ile birlikte gitti. Törenin yapıldığı Westminister Abbey'nin kapısından baba- kız böyle girmişti.

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PARTİ KIZI ELIZABETH

18 Ekim 1951... O dönemde prenses olan Elizabeth, eşi Prens Philip ile birlikte Kanada'nın Ottawa kentinde bulunduğu sırada bir partiye katıldı. Orada da yerel tarzda giysileriyle dans ederken böyle görüntülendi. Çift, o gün Lord ve Lady Alexander'ın evlerinde verdikleri bir partiye katılmıştı. Elizabeth beyaz ve kahverengi kareli bir gömlek ile üzerinde desenler bulunan mavi bir etek giyiyordu.

BALONUN YILDIZI ELIZABETH

Haziran 1946, Elizabeth henüz prenses olduğu dönemde düzenlenen bir kraliyet balosunda neşe içinde dans ediyor. Söz konusu balo, geleneksel olarak düzenleniyor ve İskoçya'daki vakıflara yardım amacını taşıyor.

BİR BAŞKA BALO, BİR BAŞKA DANS

2 Mart 1949'da iki yıl önce evlenen Elizabeth ile Philip, Edinburgh'daki bir baloda dans ediyor.

AİLE POZU

15 Aralık 1948. İngiliz kraliyet ailesinin dört kuşağı bir arada, Elizabeth kucağında oğlu Charles ile yanında büyükannesi Kraliçe Mary ve hemen arkasında da babası Kral 6. George.

PRENSES OLARAK ÇIKTIĞI GEZİDEN KRALİÇE OLARAK DÖNDÜ

7 Şubat 1952.... Elizabeth, prenses olarak çıktığı geziden kraliçe olarak döndü. Kocası Prens Philip ile çıktığı turun Kenya ayağında babasının öldüğünü haber alan Elizabeth hemen ülkesine döndü. Üzerinde siyah kıyafeti ve yakasında da o çok ünlü broşu vardı.

İLK NOEL KONUŞMASI

Kraliçe Elizabeth'in her yıl yaptığı Noel konuşmaları merakla beklenirdi. Sözlerinin yanı sıra bulunduğu odada masasının üzerindeki fotoğraflar bile uzun uzun konuşulurdu. Elizabeth, 70 yıllık saltanatının ilk Noel konuşmasını 25 Aralık 1952'de yaptı. Bu ilk konuşma radyodan yayınlandı.

TV'DE İLK NOEL KONUŞMASI

Kraliçe'nin meşhur Noel konuşmaları ilk kez 25 Aralık 1957'de TV'den yayınlandı.

ÇOCUKLARLA OYUN

28 Nisan 1953... İskoçya'daki Balmoral Şatosu. Kraliçe, çocukları Charles ve Anne ile oynuyor.

AİLE EĞLENCESİ

13 Eylül 1955. Kraliçe ve kocası Philip, Balmoral'daki tatillerinde çocukları Charles ve Anne ile vakit geçiriyor.

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BİR BAŞKA AİLE ZAMANI

15 Eylül 1957 tarihli bu fotoğrafta Prens Charles ile kız kardeşi Anne tahterevallide oynarken görülüyor. Elizabeth ile kocası Philip de onları neşeyle izliyor.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE

14 Kasım 1952... Kraliçe, büyük oğlu Charles'ın dördüncü doğum gününde..

MOUNTBATTEN WINDSOR AİLESİ

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in, 1 Kasım 1972'de çekilen aile pozu.



FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY