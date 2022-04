Koronavirüs bile saç modelini bozamadı

Haberin Devamı

KUAFÖRE GİDEMESE BİLE...

O süreçte özellikle de Hollywood ünlüleri, dip boyası gelmiş saçlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Bazıları saçlarını kendilerinin ya da eşlerinin kestiğini de gözler önüne serdi. Koronavirüs kapanmaları sırasında hayatı etkilenenlerden biri de hayatı boyunca her alanda yüzlerce çalışanı olan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth oldu. O bile bazı değişimler yaşadı tabii ki. Ama Kraliçe'nin durumu dünyadaki milyonlarca kişiden daha farklıydı. Her ne kadar o da kuaföre gidemese de koronavirüs kapanmaları sırasında saçları bakımsız kalmadı. Çünkü yanında bu işi yapabilen birisi vardı!

WİNDSOR ŞATOSU'NUN YÜKSEK DUVARLARI ARDINDA

Tam 30 yıldır Kraliçe'nin kıdemli kostüm sorumlusu ve kişisel danışmanı olarak görev yapan Angela Kelly (en sağda) 2019 yılında yayınlanan The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe adlı kitabının güncellenmiş yeni baskısında bu konudaki ayrıntıları kaleme aldı. Angela Kelly, koronavirüs nedeniyle uygulayan sosyal izolasyon sırasında Kraliçe'nin saçını kestiği de dahil Windsor Şatosu'nun yüksek duvarları ardında yaşananları anlattı.

Angela Kelly'nin revize edilen kitabını yayınlayan Harper NonFiction'ın yayın direktörü Katya Shipster, bu eserin, Kraliçe'nin güvenliğinden emin olmak için çalışanlarının nasıl bir düzen kurduğunu anlattığını belirtti.

"MAJESTELERİNİN BALONCUĞU"

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle revize edilen ve yeni bölümler eklenen kitaba göre, Covid 19 izolasyonu sırasında 'Majestelerinin baloncuğu" adı verilen bir oluşum yaratıldı. Bu grupta, Kraliçe'nin az sayıdaki çalışanını yer alıyordu. Angela Kelly de bunlar arasında başı çekenlerden biriydi. Kraliçe'nin alıştığı hayatın eksiksiz şekilde sürdürülmesi için çalıştı bu ekip.

SAÇLARINI MODA DANIŞMANI KESTİ

O süreçte bile Kraliçe'nin saçları bakımsız kalmadı. Angela Kelly, bu sosyal izolasyon sırasında Kraliçe'nin saçını kesmenin de kendi görevleri arasında yer aldığını anlattı. Bu şekilde olağanüstü koşullar altında bile 2. Elizabeth'in her zamanki kişisel bakımı aksamadı. Angela Kelly, kitabında yer alan özel bilgileri, Kraliçe'nin izniyle paylaştığını da belirtti.

Kraliçe Elizabeth bir süre önce Covid 19'a yakalanmıştı. Geçtiğimiz gün Royal Hospital'de yer alan Kraliçe Elizabet Ünitesi'ni online olarak ziyaret etti. Bu sırada da Kraliçe, hastalığı nasıl atlattığını anlattı. Kraliçe, hastalığın insanı çok halsiz ve bitkin bıraktığını söyledi.

BİR LİMAN İŞÇİSİNİN KIZI OLARAK DOĞDU, 30 YILDIR KRALİÇE'NİN EN YAKININDA

Angela Kelly tam 30 yıldır 2. Elizabeth'in en yakınındaki kişilerden biri. Genellikle röportaj tekliflerini geri çeviren Kelly, gazetecilerle nadir görüşmelerinden birinde Kraliçe olan ilişkisini "Normal iki kadınız. Kıyafetlerden, makyajdan ve mücevherlerden konuşuyoruz" diye anlatmıştı. Angela Kelly, bir liman işçisinin kızı olarak Liverpool'da dünyaya geldi. Moda ve şapka tasarımcısı ve terzi olan 64 yaşındaki Kelly, giyim ve mücevher konusunda Kraliçe'nin kişisel danışmanı. 1994 yılından bu yana da 2. Elizabeth'in gişim kuşamıyla ilgili bütün ayrıntılardan sorumlu.

ELBİSELERİNDEN SORUMLU

Angela Kelly, en çok Kraliçe'nin giydiği elbiselerin eteklerinin rüzgardan uçuşmasını engellemek için aldığı önlemle biliniyor. Eteklerin görünmeyen kısmına diktiği ağırlıklarla ne kadar rüzgar eserse essin giyen kişi herhangi bir "kazaya" uğramıyor. Torunu William'ın eşi Kate Middleton'ın aileye katıldığı ilk dönemde, giydiği eteklerin rüzgar nedeniyle açılmasından hoşlanmayan Kraliçe, onun gardrobunu düzenlemesi için de çok güvendiği Angela Kelly'yi görevlendirmişti.

ÖZEL YAPIM AYAKKABILARI DA İLK ÖNCE O GİYİYOR

Kraliçe ile aynı ayak numarasına sahip olan Angelan Kelly, onun el yapımı yeni ayakkabılarını da ilk olarak kendisi giyiyor. Böylece Kraliçe'nin ayakkabıdan rahatsız olmasının da önüne geçiliyor.

MEGHAN İLE TAÇ OLAYINDA DA ONUN ADI GEÇTİ

Kraliçe'nin kendisine en yakın çalışanlarından biri olan Angela Kelly'nin adı Prens Harry'nin eşi MEghan Markle ile saray arasında yaşanan "taç krizi" sırasında da gündeme gelmişti. İddialara göre düğün öncesi Prens Harry'nin, Kraliçe'nin kıyafetlerini düzenleyen Angela Kelly'ye düğünde Meghan'ın giyeceği kaç konusunda bağırdığı yönündeydi. Bu konudaki iddialar Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı Finding Freedom adlı kitapta da yer almıştı. Buna göre Meghan Markle'ın düğünde duvağıyla birlikte kullanacağı taç yüzünden Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Harry'nin arasında büyük bir gerilik yaşandı. Kitaba göre Markle, aniden, kuaförü hazırlıklar için Londra'ya gittiğinde düğünde kullanacağı tacı ona göstermek ve bir fikir edinmesini sağlamak istedi. Ama o tacı görmek öyle kolay yerine gelebilecek bir istek değildi.

PRENS HARRY, ONU ARACI OLMAYA ZORLADI

Meghan Markle'ın düğün tacını görebilmesi için Kraliçe'nin kostüm işlerinden sorumlu çalışanı ve en iyi sırdaşlarından biri olan Angela Kelly'nin, mücevherlerin bulunduğu özel daireye girmesi ve tacı oradan alması gerekiyordu. Oysa Angela Kelly'nin bile o anda bu isteği yerine getirmesi mümkün değildi. Kelly de saray protokolüne göre öyle her istediğinde o taca ulaşamazdı. Meghan Markle'ın bu ani isteği üzerine Angela Kelly, kendisine "Üzgünüm ama işler böyle yürümüyor. Sırf, kuaförünüz geldi diye istediğiniz zaman o tacı göremezsiniz" diye yanıt verdi. Yine kitapta ileri sürüldüğüne göre Prens Harry, bazı saray görevlilerini, Angela Kelly'yi ikna etmeleri için aracı olmaya zorladı.

KRALİÇE TORUNUNU AZARLADI

Ama o sırada Londra dışında olan Kelly, Prens'in bütün ısrarlarına rağmen şehre dönmedi ve Markle da tacı göremedi. Kelly, Prens Harry ve Meghan Markle'a, Kraliçe'nin mücevherlerine ulaşmak için önceden randevu alınması gerektiğini hatırlattı. İşte bu noktadan sonra aslında bu konudaki bütün kuralları bilen Prens Harry, öfkeye kapıldı ve nişanlısının isteğini yerine getirmeyen Kelly hakkında hakaret içeren sözler sarf etti. Olup biteni ve Prens Harry'nin sarf ettiği sözlerden haberdar olduğunda da Angela Kelly da Kraliçe 2. Elizabeth'i bu konuda uyardı. Bunun üzerine Kraliçe, torunu Harry'yi bir sabah özel bir toplantıya çağırdı. İşte kitapta iddia edilenlere göre Kraliçe, o özel toplantıda torunu Harry'yi kabalığından ve sarf ettiği sözlerden dolayı azarladı.

KRALİÇE'NİN ELBİSESİNİ TORUNU İÇİN REVİZE ETTİ

Angela Kelly'nin adı torunu Prenses Beatrice'in Edoardo Mapelli Mozzi ile 2020 yılıhra evlendiği törende de gündeme gelmişti. Çift, 2020 yılının temmuz ayında evlendi. Koronavirüs nedeniyle de tören çok kısıtlı bir katılımla gerçekleşti. Çift evlilik yemini ettiği sırada sadece 20 konuk vardı: Şeref konukları ise Kraliçe 2. Elizaleth ile eşi Prens Philip omdu. . Kraliçe, torununa düğün hediyesi olarak kendi gelinlik tacını ve yıllar önce kendisinin giydiği bir elbiseyi verdi. Krem rengi, pırlanta taşlarla süslü elbiseyi Kraliçe, 1962 yılında ‘Arabistanlı Lawrence’ filminin galasında giymişti. Elbiseyi, Kraliçe’nin özel tasarımcısı Angela Kelly ve terzisi Stewart Parvin, Prenses Beatrice’e uygun hale getirip, tasarıma bir de tül kollar eklediler.