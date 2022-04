'Güneş gibi gülüşüne vuruldum" demişti: Aşk uğruna sarayını terk eden prensesin yeni işi... Para bile almayacak

Haberin Devamı

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞACAK

Japon İmparatoru Akihito'nun torunu Mako, aşık olduğu Kei Kamuro uğruna hem prenses unvanını hem de aileden ayrılan kadınlara verilen 1.3 milyon dolar ödeneği geri çevirmiş ve evlendikten sonra New York'a taşınmıştı. Şimdi "eski prenses" Mako'dan bir haber geldi. Üniversitede müze araştırmacısı olarak eğitim gören Mako, yeni hayatına başladığı New York'ta ünlü Metropolitan Museum of Art (Metropolitan Sanat Müzesi'nde) işe girdi. Üstelik Japan Times'ın haberine göre Mako, bu iş karşılığında maaş da almayacak, yani gönüllü olarak çalışacak.

YENİ BİR SERGİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Evlendikten sonra New York'ta küçük bir apartman dairesinde yaşamaya başlayan Mako'nun çoktan müzedeki ilk işi için kolları sıvadığı da Japon basınına yansıyan haberler arasında. 30 yaşındaki eski prenses, 13'üncü yüzyıl Budist rahiplerinin yaşamlarından esinlenen tabloların yer alacağı bir sergi için çalışmalara başladı. Mako, aynı zamanda müzenin Asya sanat koleksiyonu üzerinde de çalışıyor.

TOKYO'DA MÜZE ARAŞTIRMACISI OLARAK ÇALIŞTI

Mako, bu konuda üniversite eğitimi aldı. Kocasıyla tanıştığı International Christian University'de sanat ve kültürel miras bölümünden dereceyle mezun oldu eski prenses. Sonra da Edinburgh'da sanat tarihi eğitimi gördü. Onun alanındaki yetkinliği sadece bununla da sınırlı değil. Mako aynı zamanda Leicester Üniversitesi'nde sanat müzeleri ve galeriler konusunda yüksek lisans yaptı. Evlenip ülkesinden ayrılmadan önce de Tokyo Üniversitesi Müzesi'nde araştırmacı olarak çalışıyordu.

HALKTAN BİRİYLE EVLENDİ, PRENSES UNVANIN KAYBETTİ

Japon Kraliyet Ailesi de 2021 yılında eşine tarihinde çok az rastlanan bir olay yaşadı. Prenses Mako, aşık olduğu ve mavi kan taşımayan yani soylu olmayan sevgilisi Komuro Kei ile hayatını birleştirdi. Her ne kadar bazı kraliyet ailelerinde prens ya da prensesler ile evlenenler bir unvan alsa da Japonya'da işler öyle yürümüyor. Prenses, halktan biriyle evlendiği için unvanını da kaybetti. Hatta aileden ayrılanlar için verilmesi bir gelenek olan 150 milyon yen parayı da geri çevirdi.

Aşkı uğruna unvanını bırakan Mako, kocasıyla birlikte yaşadığı ülkeyi de değiştirdi. Çift yeni hayatlarına ABD'de oldukça mütevazı bir evde başladı. Unvanına veda ettikten sonra Komuro Mako adını alan eski prenses, artık sıradan bir insan olarak sıradan bir hayat yaşıyor. Hayatının bu zamana kadar olan bölümünü sarayda geçiren Mako, şimdi büyük bir aşkla evlendiği kocasıyla birlikte küçük bir dairede kiracı olarak oturuyor.

Aslına bakılırsa Mako, aşkı uğruna Japon sarayına veda eden tek prenses değil. Ondan yıllar önce Prenses Sayako, yani İmparator Akihito'nun kızı halktan bir adama aşık oldu. Yoshiki Kuroda ile evlenebilmek uğruna da imparatorluk sarayına da bu aileye mensup olmanın bütün ayrıcalıklarına da veda etti. 2005 yılında evlenen Sayako ile Yoshiki Kuroda'nın beraberliği mutlu bir şekilde devam ediyor. Şintoizm dinine mensup olan Sayako, Ise Tapınağı'nda Şinto rahibesi olarak görev yapıyor.

Mako ile kocası üniversite yıllarında tanıştı. Saraya veda kararı aldığında düzenlenen basın toplantısında da şimdi evli olduğu Kei Komuro'ya nasıl aşık olduğunu anlatmıştı Mako. Komuro'nun kendisini ilk anda etkileyen özelliğinin gülüşü olduğunu söyledi Mako. Komuro'nun gülüşünü bir güneşe benzeten Mako, onu tanıdıkça kişiliğinden de etkilendiğini açıkladı. Veliaht Prens Akishito'nun en büyük kızı olan Mako, şu anda New York'ta bir hukuk firmasında hukuk danışmanı olan Komuro ile 2013 yılında nişanlandı. Geçen yıl da evlenip New York'a taşındılar.

AŞK İÇİN TAHTINI BIRAKANLARIN EN ÜNLÜSÜ

Dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyeleri arasında aşk için tahtından ve tacından vazgeçenler denilince ilk akla gelen, bugünkü İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in amcası Kral Edward VIII oluyor. Ailesinin katı kurallarına göre Edward'ın, aşık olduğu Wallis Simpson ile evlenmesinin tek yolu sahip olduklarından vazgeçmesiydi. Çünkü Simpson hem Amerikalıydı, hem halktan biriydi ve üstelik evlenip boşanmıştı. Kral George VIII aşkı için tahtını kardeşi 6. George'a yani Kraliçe 2. Elizabeth'in babasına bıraktı.

PRENSES UNVANINI BİR KENARA ATTI

Gelelim Novceç Kralı Harald V and Kraliçe Sonja'nın tek kızı Prenses Martha Louise'e... 2002 ile 2017 arasında yazar Ari Behn ile evli kaldı prenses. Boşanmalarından sonra Behn'in kendi canına kıymasıyla da gündeme gelen Prenses Martha Louise, 2019 yılından bu yana Şaman olarak tanınan Durek Verret ile ilişki yaşıyor. Martha Louise, bir yandan hayatını kazanmak ve ayakları üzerinde durmak bir yandan da sevgilisiyle daha sakin yaşamak için kendi isteğiyle kraliyet hayatına veda etti. Prenses unvanını da bir kenara bırakan Martha Louise, sadece ismiyle tanınmak istiyor.

ONUN DA AİLEDEN GELEN UNVANLARI VARDI

İlk anda tuhaf gelebilir ama İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip de onunla evlenebilmek uğruna kendi ailesinden gelen kraliyet unvanlarını bırakmıştı. Prens Philip, o dönemde prenses olan Elizabeth ile bir hayat kurmak uğruna Danimarka ve Yunanistan kraliyet unvanlarını da bir kenara bıraktı. Evlilik sonrası Edinburgh Dükü unvanını aldı. Prens Philip, evlenirken askeri unvanlarına da veda etti.