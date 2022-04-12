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Britney Spears üçüncü bebeğine hamile

#Britney Spears#Sam Asghari#Kevin Federline
Britney Spears üçüncü bebeğine hamile

Son dönemde babasıyla giriştiği vesayet mücadelesiyle gündemde olan Britney Spears'tan mutlu haber geldi. Eski eşi Kevin Federline'dan iki çocuk sahibi olan Spears, beş yıldır birlikte olduğu Sam Asghari'den üçüncü bebeğini beklediğini duyurdu.

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NİŞANLISI DOĞRULADI
Spears, sosyal medyadan duyurduğu bu haberle hayranlarını şaşırttı. Kafalarda beliren soru işaretlerini de nişanlısı Sam Asghari ortadan kaldırdı.

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Britney Spears üçüncü bebeğine hamile

'YAPACAĞIM EN ÖNEMLİ İŞLERDEN BİRİ'
40 yaşındaki Spears'ın 28 yaşındaki nişanlısı Asghari bir sosyal medya paylaşımıyla bebek beklediklerini doğruladı. Asghari paylaşımında "Evlilik ve çocuklar, aşk ve saygıyla dolu güçlü bir evliliğin doğal bir parçası" diye yazdı. Sam Asghari, babalığın her zaman istediği ve hafife almadığı bir durum olduğunu da satırlarına ekledi. Asghari, babalığın yapacağı en önemli iş olduğunu da belirtti.

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Britney Spears üçüncü bebeğine hamile

ESKİ EŞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR
Britney Spears, ikinci evliliğini yaptığı Kevin Federline'dan şu anda 16 yaşında olan Sean ve 15 yaşındaki Jayden adlı iki erkek çocuk sahibi oldu. Çift, boşanmalarının ardından iki çocuğun velayeti için büyük bir mücadeleye tutuşmuştu. Hatta o dönemde ruhsal durumu iyi olmayan ve saçlarını kendi elleriyle kazıyan Spears, çocukları için yaptıkları bir tartışmanın ardından sokaktaki arabalara şemsiyesiyle saldırmış ve zarar vermişti.  

Britney Spears ilk evliliği ile de "dünyanın en kısa süre evli kalan çiftleri" arasında yerini almıştı. Spears, Jason Allen Alexander ile 55 saat süren bir evlilik yaptı. Britney Spears, kariyerinin ilk döneminde Justin Timberlake ile yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu.

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#Britney Spears#Sam Asghari#Kevin Federline

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