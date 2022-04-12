'Zenginin düğünü' tartışma çıkardı: Parasını nereye harcayacağını bize mi soracaktı?

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DAHA GERÇEKLEŞMEDEN 'YILIN DÜĞÜNÜ' UNVANINI ALDI

Bu satırlar, geçtiğimiz hafta sonu, gelinin ailesinin milyon dolarlık malikanesinde, avuçlar dolusu para saçılarak düzenlenen bir törenle evlenen Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'ün düğünü hakkında kaleme alınan bir değerlendirme yazısından. Daha gerçekleşmeden "yılın düğünü" olarak nitelendirilen tören, Peltz ailesinin okyanus manzaralı süper lüks malikanesinde gerçekleşti. Bu tören hâlâ magazin basınının manşetlerini süslüyor. Birçok kişi de o törenden yansıyan fotoğraflardaki bütün ayrıntıları büyük bir merak ve hevesle takip ediyor.

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İKİ FARKLI GÖRÜŞ ÇATIŞTI

Öte yandan bu düğünün gösterişi, özellikle de harcanan 3.5 milyon dolar bazı gazetelerde ama en çok da sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Daha doğru bir deyişle farklı iki görüşün çatışmasına yol açtı. Bazı kişiler, henüz belli bir mesleği bile olmayan ama ünlü bir anne-babanın çocuğu olarak doğmanın bütün ayrıcalıklarını yaşayan Brooklyn Beckham ile aileden dolar milyarderi oyuncu Nicola Anne Peltz'in düğününün, Covid 19 pandemisinin ardından milyonların ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde bu kadar göze sokulmasını ağır biçimde eleştirdi. Bazıları da "sonuç olarak bu ailelerinin parası, istedikleri gibi harcarlar" diyerek tam tersi bir görüşü savundu.

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KENDİ ŞÖHRETİ DEĞİL, ANNE VE BABASININ ŞÖHRETİ

23 yaşındaki Brooklyn Becham ile 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in düğününü masaya yatıranlardan biri de İngiliz Daily Mail gazetesinin yazarlarından Dan Wooton oldu. Yazar, düğünle ilgili kaleme aldığı makalesinde Brooklyn'in son dönemde yansıtıldığı gibi ünlü bir şef olmadığını hatta daha uzun bir süre öncesinde haberlere yansıdığı gibi bir fotoğrafçı da olmadığını belirtip bunca ilgi çekmesinin nedeninin sadece anne ve babasının şöhretinden kaynaklandığını vurguladı.

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EKONOMİK KRİZİN ORTASINDA BU DÜĞÜN HOŞ GÖRÜNMEDİ

"Eminim ki Brooklyn çok hoş bir adamdır" diye yazdı Wooton, ama yine de düşüncelerini kendine saklamadı. Aslında onun eleştirdiği kişi doğrudan Brooklyn Beckham değil de anne ve babası Victoria ve David Beckham'dı. Yazar Beckham çiftini, çocuklarına da genç yaşta ünlü olmaları gerektiğini hissettirmekle eleştirdi. Yazar, birkaç nesilde bir görülen ve bütün dünyayı etkisi altına alan bir pandeminin ardından gelen ekonomik krizin ortasında bu kadar gösterişli bir düğünün çok da hoş görünmediğini belirtti özetle.

Bu konuda onunla aynı fikirde olan başkaları da vardı. Bu kişiler de sosyal medyada klavyelerinin başına geçip aileleri nedeniyle ayrıcalıklı bir yaşam süren Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğünüyle ilgili görüşlerini ifade etti. 3.5 milyon dolarlık düğünle ilgili eleştirilerin çoğunda kullanıcılar Covid 19'un ardından gelen ekonomik krize ve insanların yaşam standartlarının düşmesine gönderme yaparak Brooklyn ile Peltz'in "başka bir dünyada yaşadıklarını" savundu.

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'ŞAKA GİBİ BİR PARA'

Bir sosyal medya kullanıcısı düğüne bu kadar para harcamanın aptalca olduğunu belirtti. Sonra da David Beckham'ın şöhret ve servet sahibi olmadan önceki hayatına gönderme yaparak "Beckham, insanların daha iyi bir hayat yaşaması konusunda yardımcı olabilir. Bunu iyi bilmeli zaten. Evet, bu oğlunun düğünü ama 3 milyon dolar da şaka gibi" diyerek görüşlerini ifade etti.

'UKRAYNA'DA SAVAŞ SÜRERKEN'

Bir başka kullanıcı da Ukrayna'da yaşanan savaşa ve insanlık dramına dikkat çekti: "3 milyon dolara düğün, Ukrayna'da savaş devam ederken" diye yazdı. Onun gibi düşünen bir başkası da 3 milyon dolarla Ukrayna'da savaştan zarar görenlere daha iyi bir yaşam sürmeleri için yardım eli uzatılabileceğini belirtti.

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'DÜĞÜNE O KADAR PARA HARCAMAK UTANÇ VERİCİ'

Bir başka kullanıcı da ülkede yaşanan ekonomik krizi gündeme taşıdı. "Ulus bir yaşamsal krizle karşı karşıyayken, bu gösterişli görüntüler nefes kesici" diye yazarak görüşünü belirtti. Düğünü fazla gösterişli, harcanan parayı da çok bulan bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Beckham düğün saçmalığı... İnsanlar açlıktan ölürken o kadar parayı harcamak utanç verici" mesajıyla biraz daha ağır bir eleştiri getirmiş oldu. Bu arada, ABD ve tüm dünya para sıkıntısı çekerken Beckham çiftinin bu kadar parayı düğüne değil, dünya çocuklarını rahata erdirmek için kullanması gerektiğini savunanlar da oldu.

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'SONUÇTA HALKIN PARASI DEĞİL, KENDİ PARALARI'

Brooklyn Beckha ve Nicola Anne Peltz'in düğünüyle ilgili bu tepkiler yükselirken sosyal medyada başka bir grup da aslında bu gösterişli kutlamalar sayesinde ekonomiye bir canlılık geldiğini savundu. Bu görüştekilerin en çok vurguladığı nokta ise düğüne verilen paranın Beckham ve Peltz ailelerinin "kendi paraları" olduğuydu. Bu kişiler görüşlerini savunurken de İngiliz kraliyet ailesini örnek gösterdi. Farklı cümlelerle ifade ettikleri ortak görüş ise şuydu." En azından kendi paralarını harcadılar. İngiliz kraliyet ailesi gibi halktan toplanan vergilerden elde edilen miktarı düğüne yatırmadılar." Bu kişiler örnek olarak da Prens Harry ile Meghan Markle'ın 2018'de gerçekleşen 32 milyon sterlinlik düğününü örnek gösterdi.

Bu arada Beckham ve Peltz ailelerinin düğününün birçok kuruluş için gelir kapısı olduğunu vurgulayanlar da oldu. Covid 19 sırasında çok zarar gören hizmet sektörü için bu düğüne yapılan harcamanın "can suyu" olduğunu savundu bu görüştekiler. Bu kullanıcılar, yiyecek ve çiçek şirketlerinin yanı sıra garsonlar, barmenler, nakliyeciler gibi çalışanların Covid 19 sonrası yeniden para kazanmaya başladıklarını belirtti.

Düğün sayesinde bazı sektörlerin yeniden canlandığını savunanlar "Ailenin ne kadar para harcadığı kimin umurunda? Düşünün, birçok kişi bu nedenle para kazandı" diyerek aslında düğünün bu kadar eleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bütün bunlara ek olarak şöyle ilginç bir bakış açısına sahip olan bazı kullanıcılar da vardı: "Beckham ailesinin, parası yokmuş gibi davranarak diğer insanları mutlu etmelerini mi öneriyorsunuz? Bu aileyi umursamıyorum ama kazandıkları parayı nasıl harcayacaklarını da ben söyleyemem."

'SONUÇ OLARAK VERGİLERİNİ ÖDÜYORLAR'

Bu arada Beckham ailesinin bu parayı kendi alın teriyle ve emekleriyle kazandığını belirtip "Bu Beckham ailesinin oğlu. Harcadıkları parayı da reklamlardan kazanıyorlar. Yasal olarak kazanç elde etmeleri ve bu sırada vergilerini de ödemiş olmaları güzel bir şey" diyerek görüşünü belirtenler de oldu. Bir başka kullanıcı da "Özgürlük... İnsanlar kazandıkları parayı nereye diliyorlarsa oraya harcama seçeneğine sahiptir" diyerek görüşünü ifade etti.

OKYANUS MANZARALI MALİKANE

Şimdi gelelim Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğünüyle ilgili ayrıntılara. Tören, Peltz'in dolar milyarderi babası Nelson'ın sahip olduğu Palm Springs'teki göz kamaştıran malikanede gerçekleşti. Malikanenin değerinin 103 milyon dolar olduğu basına yansıyan haberler arasında. Törene ABD ve İngiliz gösteri dünyasının ünlü kişileri konuk olarak katıldı.

SADE ŞIKLIK

Gelin Nicola Anne Peltz, tören için Hollywood'un altın yıllarını anımsatan sade ama çok şık bir gelinlik tercih etti. Gelinliğin uzun duvağı ve elbisenin kuyruğu dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Gelin Peltz'in, uzun dantel eldivenlerle tamamladığı bu görünümü Hollywood'un efsane yıldızlarından Grace Kelly'nin görüntüsüne benzetildi. Saç modeli ise 1990'ların ünlü modeli Claudia Schiffer'i çağrıştırdı.

TEK KIZ KARDEŞİ NEDİME OLDU

Damat Brooklyn'i sağdıçlığını erkek kardeşleri Romeo ve Cruz üstlendi. Beckham çiftinin en küçük çocuğu ve tek kızı Harper Seven ise gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

BİRBİRLERİNİN SOYADINI ALDILAR

Brooklyn ve Nicola Anne, törenden sonra birbirlerinin soyadlarını aldılar. Brooklyn Beckham kendi soyadına eşinin soyadı olan Peltz'i ekledi. Gelin de törenin ardından sosyal medya hesabında bile kullanıcı adını Nicola Anne Peltz Beckham olarak değiştirdi.





































GÖZLER ONLARI BOŞUNA ARADI

Bu arada Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğün töreninde gözler bir çifti aradı ama onlar orada yoktu. Düğünden aylar önce, artık ABD'de yaşayan Prens Harry ile Meghan Markle'ın da törene katılacağı ileri sürülmüştü. Fakat çift törende yoktu. Üstelik basına yansıyan haberlere göre Harry ile Meghan, törene davet bile edilmemişti. David ve Victoria Beckham, Harry ile Meghan'ın 2018'deki düğününe katılmıştı.

DAVETİ GERİ ÇEVİRDİLER

Bu arada İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Beckham çifti düğün için Prens William ile Kate Middleton'a davetiye gönderdi. Fakat William ile Kate, genç çifte mutluluklar dileyen bir not gönderip törene katılamayacaklarını belirtti.