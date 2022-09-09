KraliÃ§e 2. Elizabeth Ã¶ldÃ¼, taÅŸlar yerinden oynadÄ±: Ah Diana Åžimdi burada olacaktÄ±n ki

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SADECE FRANSA Ä°MPARATORU ONDAN UZUN SÃœRE TAHTTA KALDI

21 Nisan 1926'da dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Elizabeth Alexandra Mary Mountbatten Windsor, 8 EylÃ¼l 2022'de son nefesini verdi.2. Elizabeth, Ä°ngiltere'nin en uzun sÃ¼re tahtta kalan hÃ¼kÃ¼mdarÄ± olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Bu konuda KraliÃ§e 2. Elizabeth'i geride bÄ±rakan tek kiÅŸi, 1643 ile 1715 arasÄ±nda tahtta kalan FransÄ±z Ä°mparatoru 14. Louis. Ä°mparator, tam 72 yÄ±l 110 gÃ¼n boyunca Ã¼lkesini yÃ¶netti.

KIDEMLÄ° ÃœYELERÄ°N UNVANLARI DA DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ä°ngiltere Ã¶zellikle de Mountbatten Windsor, ailesi yeni bir dÃ¶neme baÅŸlÄ±yor. KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden birkaÃ§ ay Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Charles, annesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ anda Ã¼lkenin yeni kralÄ± oldu. Onun karÄ±sÄ± Camilla da konsort kraliÃ§e yani kral eÅŸi unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Bu, iÅŸin en belirgin kÄ±smÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KraliÃ§e 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n kÄ±demli aile Ã¼yelerinin unvanlarÄ± da deÄŸiÅŸecek.

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KADERÄ°NÄ°, KRALÄ°Ã‡E BELÄ°RLEDÄ°

BÃ¼tÃ¼n bunlar iÃ§inde en Ã§ok dikkat Ã§ekeni de yeni kral, Charles'Ä±n eÅŸi Camilla Parker Bowles. Ya da kraliyet ailesine girdikten sonra aldÄ±ÄŸÄ± unvanÄ±yla Cornwall DÃ¼ÅŸesi Camilla. O Ã§ok uzun sÃ¼re Ã¼lkesinin "en nefret edilen kadÄ±nÄ±" olarak anÄ±ldÄ±. "GÃ¶nÃ¼llerin prensesi Diana'nÄ±n yuvasÄ±nÄ± yÄ±kan" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kadÄ±n olarak nitelendirildi. Fakat geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda "en tepeden" yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayla Ã¼lkenin kraliÃ§esi olacaÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±...

DÃœNYA ONUN ADINI AÄ°LEYE GÄ°RMEDEN Ã–NCE Ã–ÄžRENMÄ°ÅžTÄ°

Her ne kadar Charles ile evlendiÄŸi 2005 yÄ±lÄ±nda resmen Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yesi olsa da dÃ¼nya sahnesinde adÄ±nÄ±n duyulmasÄ± Ã§ok eskilere dayanÄ±yor. Ã‡ok uzun sÃ¼re sadece Ã¼lkesinin deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n "en nefret edilen kadÄ±nÄ±" olarak anÄ±ldÄ± Camilla Parker Bowles. "GÃ¶nÃ¼llerin prensesi Diana'nÄ±n yuvasÄ±nÄ± yÄ±kan ikinci kadÄ±n" olarak nitelendirildi. Her ne kadar son dÃ¶nemde ailenin sempatisi artan Ã¼yelerinden biri olsa da yÄ±llar boyunca herkes ondan iÃ§ten iÃ§e nefret etti.

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KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N Ã–LÃœMÃœYLE BÄ°RLÄ°KTE DIANA DA GÃœNDEME GELDÄ°

Bu durum, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in hayata veda ettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti. Sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri oldu. Milyonlarca kullanÄ±cÄ± "AslÄ±nda ÅŸimdi kraliÃ§e olmak Diana'nÄ±n hakkÄ±ydÄ±. Ama hayatÄ±nÄ± kararttÄ±lar" tarzÄ± yorumlar yaptÄ±. AzÄ±msanamayacak sayÄ±da kullanÄ±cÄ± da "Ah Diana! Åžimdi burada olmalÄ±, o tahta sen oturmalÄ±ydÄ±n" yorumunu yaptÄ±. BazÄ±larÄ± da KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle birlikte Diana'nÄ±n gÃ¼ndeme gelmesini de "Ä°ÅŸte gÃ¶nÃ¼llerin gerÃ§ek kraliÃ§esi bÃ¶yle olunur" sÃ¶zleriyle ifade etti.Â

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'BANA VERDÄ°ÄžÄ°NÄ°Z DESTEÄžÄ° ONA DA VERECEÄžÄ°NÄ°ZDEN EMÄ°NÄ°M'

KraliÃ§e 2. Elizabeth bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda, tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kendisinden sonra oÄŸlu Charles'Ä±n kral olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. KraliÃ§e, oÄŸlu Charles tahta Ã§Ä±kÄ±nca eÅŸi Cornwall DÃ¼ÅŸesi Camilla Parker Bowles'un da "kraliÃ§e" unvanÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti aÃ§Ä±klamasÄ±nda. 2. Elizabeth'in yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu satÄ±rlara yer verildi: "ArtÄ±k zamanÄ±m dolduÄŸunda ve aranÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda oÄŸlum Charles, kral olacak. Ona ve eÅŸi Camilla'ya bana verdiÄŸiniz desteÄŸi vermenizi ve Charles Kral olduÄŸunda Camilla'yÄ± da 'KraliÃ§e' olarak tanÄ±manÄ±zÄ± ve Ã¶yle seslenmenizi istiyorum." Onun bu aÃ§Ä±klamasÄ± da Charles'Ä±n tahtÄ±nÄ±, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'a devredeceÄŸine dair iddialarÄ± da ÅŸimdilik boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

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DOÄžUMLA KRALÄ°ÇE DEÄžÄ°L, KRAL EÅžÄ° YANÄ° KONSORT KRALÄ°ÇE: Bu arada Camilla'nÄ±n, eÅŸi Prens Charles kral olduktan sonra "konsort kraliçe" olacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Bunun nedeni de Camilla'nÄ±n bu unvanÄ± aile baÄŸlarÄ± nedeniyle yani doÄŸuÅŸtan deÄŸil eÅŸi nedeniyle alacak olmasÄ±. Konsort kraliçe, doÄŸal yollardan bir hükümdar olan eÅŸinin sosyal konumunu paylaÅŸmasÄ±na raÄŸmen onun siyasi ve askeri yetkilerini paylaÅŸamÄ±yor.

KRAL OLACAÄžI DOÄžDUÄžU GÃœN BELLÄ°YDÄ°

Åžimdi dÃ¶nelim KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ä°ngiliz kraliyet ailesinde yaÅŸanacak deÄŸiÅŸime. BÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Charles'Ä±n kral olacaÄŸÄ± zaten doÄŸduÄŸu gÃ¼nden bu yana belliydi. Camilla ile ilgili ÅŸÃ¼pheler vardÄ± ancak artÄ±k onlar da geride kaldÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ä°ngiltere'nin bÃ¼yÃ¼k kaybÄ± en Ã§ok Camilla'nÄ±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek.

CAMILLA O ÃœNLÃœ TACI TAKACAK

Ã–ncelikle kocasÄ±nÄ±n kral olarak tahta Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tÃ¶rende Camilla da elbette onun yanÄ±nda bulunacak. Hatta Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Camilla o sÄ±rada da KraliÃ§e 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth'in gÃ¶rkemli tacÄ±nÄ± takacak. Charles'Ä±n, taÃ§ giydikten sonra yapacaÄŸÄ± konuÅŸmada eÅŸi Camilla'dan "kraliÃ§e" olarak sÃ¶z etme iznini beÅŸ yÄ±l Ã¶nce annesinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia etti gazete. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle KraliÃ§e 2. Elizabeth'in 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda resmi olarak yaptÄ±ÄŸÄ± o aÃ§Ä±klamadaki kararlarÄ± yÄ±llar Ã¶nce alÄ±ndÄ±.

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IÅžIK DAÄžI ELMASI: Camilla Parker Bowles'un, kocasÄ±nÄ±n kral unvanÄ±nÄ± alacaÄŸÄ± törende kullanacaÄŸÄ± taç, Kraliçe 2. Elizabeth'in babasÄ± Kral VI. George'un 1937'deki taç giyme töreninde eÅŸinin kullanmasÄ± için tasarlandÄ±. Ana Kraliçe'nin baÅŸÄ±nÄ± süsleyen taç, elmas ve platin parçalardan oluÅŸuyor. Bu taçta IÅŸÄ±k DaÄŸÄ± (Koh -i Noor) adÄ± verilen dünyanÄ±n en büyük elmasÄ± da yer alÄ±yor.105.6 karat yani dünyanÄ±n en büyük ve pahalÄ± elmasÄ± olarak nitelendirilen IÅŸÄ±k DaÄŸÄ± adlÄ± bu elmas; Ä°ngiltere'ye 19'uncu yüzyÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda Kraliçe Victoria'ya hediye olarak gönderildi. Fakat Hindistan'daki birçok kiÅŸi bu elmasÄ±n çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. Bu deÄŸerli taç üzerinde yer alan elmaslardan biri de dönemin OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± Abdülmecit tarafÄ±ndan 1856 yÄ±lÄ±nda yine Kraliçe Victoria'ya verildi. Sultan Abdülmecit bu elmasÄ±, Victoria'nÄ±n KÄ±rÄ±m SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±ndaki desteÄŸine teÅŸekkür olarak hediye etti. Ana Kraliçe, bu gösteriÅŸli tacÄ± kÄ±zÄ± Elizabeth'in tahta çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± törende de kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

HEP 'DIANA'NIN YUVASINI YIKAN KADIN' OLARAK ANILDI

Gelelim bu gÃ¶rkemli tacÄ± takmaya hazÄ±rlanan Camilla Parker Bowles'a. Uzun yÄ±llar boyunca, Charles'Ä±n evlendiÄŸi Prenses Diana'nÄ±n "yuvasÄ±nÄ± yÄ±kmakla" suÃ§lanan, bir o kadar uzun sÃ¼re boyu da "Ä°ngiltere'nin en Ã§ok nefret edilen kiÅŸisi" unvanÄ±nÄ± kimselere kaptÄ±rmayan Camilla Parker Bowles, sonunda "sabrÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±" gÃ¶recek gibi....

DoÄŸanÄ±n içinde büyüyen Camilla, küçük yaÅŸlarda ata binmeyi öÄŸrendi ve bu onun için bir tutku haline geldi. 1965 yÄ±lÄ±nda Londra'da ilk kez sosyeteye tanÄ±tÄ±ldÄ±. Bir süre sonra da aile evinden ayrÄ±lÄ±p Kensington'a taÅŸÄ±ndÄ±. DoÄŸanÄ±n içinde büyüyen Camilla, küçük yaÅŸlarda ata binmeyi öÄŸrendi ve bu onun için bir tutku haline geldi. 1965 yÄ±lÄ±nda Londra'da ilk kez sosyeteye tanÄ±tÄ±ldÄ±. Bir süre sonra da aile evinden ayrÄ±lÄ±p Kensington'a taÅŸÄ±ndÄ±. ATA BÄ°NMEYÄ° SEVÄ°YORDU

Bir dÃ¶nem Prenses Diana'nÄ±n "evliliÄŸimizdeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸi" olarak nitelendirdiÄŸi Camilla Parker Bowles, Camilla Rosemary Shand adÄ±yla 17 Temmuz 1947'de dÃ¼nyaya geldi. BatÄ± Sussex'te 18'inci yÃ¼zyÄ±ldan kalma bir kÄ±r evinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. ArdÄ±ndan da ailesiyle birlikte GÃ¼ney Kensington'a taÅŸÄ±ndÄ±lar. BabasÄ± eski bir ordu mensubuyken emeklilikten sonra iÅŸ insanÄ± olan Bruce Shand annesi de Aschombe Baronu Roland Cubitt'in kÄ±zÄ± olan Rosalind'di. Camilla'nÄ±n anne tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kannelerinden biri olan Alice Keppel, bir dÃ¶nem Kral 7. Edward'la evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n olarak tanÄ±nÄ±yordu.

Camilla ilk evliliÄŸini, iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Andrew Parker Bowles 1973 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±. O sÄ±rada Camilla 25, eÅŸi Parker Bowles ise 33 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. 800 konuÄŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶ren "yÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" olarak nitelendirildi uzun sÃ¼re. Ã‡iftin bu evlilikten biri kÄ±z, diÄŸeri erkek iki tane Ã§ocuÄŸu oldu. Camilla ile Andrew evlendiklerinde, Camilla Ã§oktan Charles ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

KRALÄ°ÇE, SPENCER AÄ°LESÄ°NDEN BÄ°RÄ°NÄ° Ä°STEDÄ° Ä°DDÄ°ASI: Bu arada bazÄ± iddialara göre de Kraliçe, oÄŸlunun Camilla yerine Spencer ailesinden yani Diana'nÄ±n ailesinden biriyle evlenmesini istedi. Zaten sonunda da Charles, iddialara göre ablasÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa bir flörtün ardÄ±ndan Diana ile 1981 yÄ±lÄ±nda evlendi.

Camilla ile Prens Charles 1971 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda ikisi de aynÄ± sosyal Ã§evrede olmalarÄ±na raÄŸmen o yÄ±la kadar resmi olarak tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸlardÄ±. Ä°kili, ortak arkadaÅŸlarÄ± Lucia Santa Cruz'un evindeki bir partide tanÄ±ÅŸtÄ±. Yani Santa Cruz onlarÄ± resmen tanÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ oldu. KÄ±sa sÃ¼rede yakÄ±n arkadaÅŸ oldular, sonra da bu arkadaÅŸlÄ±k romantik bir iliÅŸkiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu arada KraliÃ§e'nin de Camilla ile o erken dÃ¶nemde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Fakat bu romantik iliÅŸki Charles'Ä±n deniz aÅŸÄ±rÄ± bir askeri gÃ¶reve gitmesiyle duraksadÄ±. Charles, sevgilisine "beni bekle" demediÄŸi iÃ§in iliÅŸkinin geleceÄŸi belirsiz bir hale geldi. Camilla da bu sÃ¼reÃ§te Andrew Parker Bowles ile evlendi.

Bu arada Camilla, bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Andrew Parker Bowles ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu evlilik 1995 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Fakat ne olursa olsun Charles ile Camilla arasÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±k bitmedi. Sonunda Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un iliÅŸkisi 2005 yÄ±lÄ±ndaki evlilik tÃ¶renine uzandÄ±. Ãœlkenin en "olaylÄ±" ve "sevilmeyen kadÄ±nÄ±" Ã¶nce aile iÃ§inde kabul gÃ¶rdÃ¼ sonra da usul usul halkÄ±n en azÄ±ndan bir kesimi tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rdÃ¼.

'BU EVLÄ°LÄ°KTE ÃœÃ‡ KÄ°ÅžÄ°YDÄ°K'

Camilla Parker Bowles, ne kendisinin ne de Prens Charles'Ä±n evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda onunla ilgisini hiÃ§ kesmedi. AslÄ±nda Diana da bu durumdan haberdardÄ±. Ã–yle ki Diana, 1981'de Charles ile evlenmeden Ã¶nce de evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda da hep Camilla Parker Bowles ile yÃ¼zleÅŸmek zorunda kaldÄ±. 1996 yÄ±lÄ±nda Diana ile gerÃ§ekleÅŸtirilen rÃ¶portajda, Galler Prensesi, Prens Charles ile olan evliliÄŸi iÃ§in 'Bu evlilikte Ã¼Ã§ kiÅŸiydik' ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

'CAMILLA TEHLÄ°KESÄ°NÄ° ÇOK ERKEN FARK ETMÄ°ÅžTÄ°': Diana ile Camilla arasÄ±ndaki bu gerilim, 2019 yÄ±lÄ±nda sunuculuÄŸunu eski bir dedektif olan Colin McLaren'in üstlendiÄŸi Fatal Voyage Diana Case Solved (Ölümcül Yolculuk: Diana DosyasÄ± Çözüldü) adlÄ± programda bir kez daha masaya yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Programa konuk olarak katÄ±lan Vanity Fair dergisi eski editörü Tina Brown, Diana Spencer'Ä±n saray duvarlarÄ± ardÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ± o programda. Prenses Diana'yÄ± ilk kez yeni evli olduÄŸu dönemde tanÄ±yan Brown "Diana, Camilla tehlikesini çok erken fark etmiÅŸti" diye anlattÄ±. Tina Brown, Diana'nÄ±n Camilla nedeniyle derin bir kÄ±skançlÄ±k ve paranoya içinde olduÄŸunu da sözlerine eklemiÅŸti.

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DIANA Ä°LE BALAYINA Ã‡IKTIÄžINDA BÄ°LE CAMILLA'NIN HEDÄ°YE ETTÄ°ÄžÄ° KOL DÃœÄžMELERÄ°NÄ° KULLANDI

Brown'un iddiasÄ±na gÃ¶re Prens Charles, Diana Spencer ile evlenip balayÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bile sevgilisi Camilla Parker Bowles'un kendisine hediye ettiÄŸi kol dÃ¼ÄŸmelerini kullandÄ±. Prenses Diana da bunu biliyordu.

O programda Prenses Diana'nÄ±n, kocasÄ±nÄ±n iliÅŸkisini bir türlü koparmadÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Camilla Parker Bowles ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± anda neler olduÄŸuna da yer verildi. AnlatÄ±lanlara göre Prenses Diana ile Camilla Parker Bowles, bir doÄŸum gününde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. O kutlamada Prenses Diana Camilla'ya doÄŸru giderek "Dinle, lütfen beri bir aptal gibi tehdit etme" dedi.

AynÄ± programa konuk olan gazeteci yazar Ken Wharfe de, Prens Charles'Ä±n bu gÃ¶zÃ¼ kara aÅŸkÄ±nÄ± saraydaki herkesin bildiÄŸini "Charles ile Camilla'nÄ±n iliÅŸkisi bir sÄ±r deÄŸildi. Buckingham SarayÄ±'nda bunu herkes neler olduÄŸunu biliyordu. Bu bir problemdi" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±.





CHARLES'IN Ã‡OCUKLARI NA NE OLACAK?Â

Peki Kral 3. Charles'Ä±n Ã§ocuklarÄ±na ne olacak? Gelin Ã¶nce ailenin "problemli Ã§ocuÄŸu" Prens Harry ve eÅŸi Meghan Markle ile baÅŸlayalÄ±m. DÃ¶nemin kralÄ± 5. George tarafÄ±ndan belirlenen kurala gÃ¶re Harry ile Meghan'Ä±n Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet, hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n torunlarÄ± olarak "prens" ve "prenses" unvanlarÄ±nÄ± alacak. Archie ve Lilibet, babalarÄ± veliaht olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu unvanlara doÄŸuÅŸtan sahip deÄŸildi. Fakat ÅŸimdi dedeleri kral olduÄŸu iÃ§in unvanlarÄ±na hak kazandÄ±lar. Aileden ayrÄ±lan Harry ile Meghan'Ä±n bu unvanlarÄ± kabul edip etmeyeceÄŸi bilinmiyor. Ã–te yandan aileden ayrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen hala kendilerine evlilik hediyesi olarak verilen Sussex DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±rsa Ã§ocuklarÄ± da prens ve prenses olarak anÄ±labilir.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA YENÄ° UNVANLARINI HEMEN EKLEDÄ°LER

Åžimdi Charles'tan sonra tahtÄ±n varisi olan Prens William'a bakalÄ±m. Charles'Ä±n ilk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Diana'dan dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William, babaannesi Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde ÅŸimdiye kadar babasÄ±nÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Cornwall DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± aldÄ±. EÅŸi Kate Middleton da Cornwall DÃ¼ÅŸesi oldu. Ã‡ift, bugÃ¼ne kadar Cambridge DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi olarak biliniyordu. Åžimdi buna yeni bir unvan daha eklendi. ÃœÃ§ Ã§ocuklarÄ± da bu deÄŸiÅŸimle birlikte Cornwall Prensi ve Cornwall Prensesi unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±. Hatta William ile Kate bu deÄŸiÅŸikliÄŸi sosyal medya hesaplarÄ±na hemen yansÄ±ttÄ±.





GALLER PRENSÄ° UNVANI NE OLACAK?

Bu arada KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle Ã§iftin alacaÄŸÄ± yeni bir unvan daha var: Galler Prensi ve Prensesi. Fakat bu otomatik olarak olmayacak. Kral Charles'Ä±n oÄŸlu ve gelinine Caernarfon Åžatosu'nda dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle Ã§ifte resmen bu unvanÄ± vermesi gerekiyor. Charles , 1958 yÄ±lÄ±ndan beri Galler Prensi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. Åžimdi kral olduÄŸu iÃ§in sÃ¶z konusu unvanÄ± da oÄŸluna devretmesi gerekiyor. Bu durumda Kate de hayranlarÄ±nÄ±n yÄ±llardÄ±r beklediÄŸi Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± alacak.Â

O UNVAN DIANA Ä°LE ÖZDEÅžLEÅžTÄ°: Fakat bu konuda baÅŸka ilginç bir durum da var. Galler Prensesi unvanÄ± Charles ile evlendikten sonra Diana'ya verilmiÅŸti. Onun anÄ±sÄ±na belki de halktan göreceÄŸi tepkiden korkulduÄŸu için Charles'Ä±n ikinci eÅŸi Camilla'yu bu unvan verilmedi.

BABASININ UNVANI ONA GEÃ‡EBÄ°LÄ°R

KraliÃ§e'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward'a bakarsak... Edward, ÅŸu ana kadar Wessex Kontu unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. Fakat ÅŸimdi bu durum deÄŸiÅŸebilir. KraliÃ§e'nin kocasÄ± Prens Philip Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde sahip olduÄŸu Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±, en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Charles'a geÃ§ti. Fakat Charles ÅŸimdi kral olduÄŸuna gÃ¶re bu unvanÄ± baÅŸka bir aile Ã¼yesine verecek. Bunun iÃ§in en uygun adayÄ±n ise Prens Edward olduÄŸu belirtiliyor. Yani Ã¶zetle bu unvan Edward iÃ§in yeniden tasarlanabilir. Fakat bu konuda son karar Charles'Ä±n olacak.

ANDREW'NUN DURUMU BELÄ°RSÄ°Z

Peki KraliÃ§e'nin en Ã§ok sorun Ã§Ä±karan ama en Ã§ok koruduÄŸu ortanca oÄŸlu Prens Andrew'a ne olacak? AdÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cinsel taciz skandalÄ±ndan sonra saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitiren aleyhine aÃ§Ä±lan davadan parada anlaÅŸarak kurtulan Andrew'un geleceÄŸi henÃ¼z belli deÄŸil. GeliÅŸmelerin ardÄ±ndan unvanlarÄ± elinden alÄ±nan Andrew'nun bu anlamdaki geleceÄŸine bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla artÄ±k kral olan Charles karar verecek.

HARRY PÄ°ÅžMAN MI? Bu arada bazÄ± etkinlikler için önce Ä°ngiltere'ye sonra da Almanya'ya geçen Prens Harry, Kraliçe'nin ölümünden sonra bir kez daha mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. EÅŸi Meghan Markle ile birlikte ülkeye giden Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisiyle birlikte Balmoral'da kalmasÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± daveti geri çevirmiÅŸti. Åžimdi bu yüzden piÅŸmanlÄ±k duyup duymadÄ±ÄŸÄ± merak konusu. Harry, annesi Diana da kendisini ölümünden önce son kez aradÄ±ÄŸÄ±nda onunla telefonda istekle konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yüzden hayatÄ± boyunca piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸunu söylemiÅŸti.

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