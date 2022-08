İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında ve hâlâ tahtta: Çocukluğundan beri her gün yediği tek yiyecek!

Haberin Devamı

ARADA SAĞLIK SORUNLARI YAŞASA DA YILLARA MEYDAN OKUYOR

Bir dönem yaşına bağlı hareketlilik sorunları yüzünden bazı etkinliklere katılımını iptal eden Kraliçe 2. Elizabeth, sonuç olarak yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Durum böyle olunca pek çok kişi onun nasıl beslendiğini, nasıl yaşadığını merak ediyor.

ANNESİ ÖLDÜĞÜNDE 100 YAŞINI GEÇMİŞTİ

Elbette bir imparatorluğun yöneticisi olduğu için Kraliçe'ye özel beslenme programları uygulanıyor, düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor. Her ne kadar babası Kral VI. George, kötü alışkanlıklarının etkisiyle 57 yaşında hayata veda etmiş olsa da annesi Elizabeth, öldüğünde 100 yaşını geride bırakmıştı. Yani genetik olarak da uzun yaşam konusunda şanslı Kraliçe 2. Elizabeth. Bu arada kocası Prens Philip'in de 100 yaşına girmesine çok az bir zaman kala hayata veda ettiğini hatırlatalım.

Haberin Devamı

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HER GÜN

Belli ki sadece genetik şansı değil uyguladığı özel beslenme programı da Kraliçe'nin uzun yaşam sırlarından biri. Fakat öyle bir yiyecek var ki 2. Elizabeth, küçük bir çocuk olduğu dönemden beri hemen her gün onu yemeden gününü geçirmiyor.

ESKİ ÖZEL AŞÇISI ANLATTI

Kraliçe'nin eski özel aşçısı Darren McGrady, hükümdarın, henüz yürümeye yeni başlayan bir çocuk olduğu dönemden bu yana her gün reçelli ekmek yediğini ileri sürdü. McGrady, kendi Youtube kanalında yayınladığı videosunda Kraliçe 2. Elizabeth'in, Balmoral Şatosu'nun arazisinde yetişen çileklerden yapılan reçeli tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

İLK KEZ KREŞTE YEMİŞTİ

Eski şef aşçının iddiasına göre Kraliçe, ilk kez kreşte reçelle tanıştı ve ondan sonra da ikindi çayında reçelli sandviç yemeği vazgeçemediği bir alışkanlık haline getirdi.

BOZUK PARA BOYUTUNDA KESİLİP SERVİS EDİLİYOR: McGrady'nin söylediğine göre ekmeğin üzerine biraz tereyağı sürülüyor, sonra da üzerine reçel ekleniyor. Ama işin servis kısmında da bir özellik var. Bu yağlı ve reçelli ekmek, İngiliz bozuk parası boyutunda kesilip Kraliçe'ye o şekilde servis ediliyor. Bazen de üzerine kaymak ekleniyor.

HAFTADA ÜÇ YA DA DÖRT GECE ÇİLEK YİYOR

Bu arada 15 yıl boyunca Kraliçe için çalışan McGrady'nin ileri sürdüğüne göre, monark aynı zamanda taze çileğin de tutkunu. Onun anlattığına göre eğer mevsimiyse Kraliçe, haftada üç ya da dört gece İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nda yetişen çileklerden de yiyor.

Gözden Kaçmasın 96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı Haberi görüntüle

SADECE MEVSİMİNDE

Eski şef aşçının videosunda değindiği bir başka ayrıntı daha var. Kraliçe, mevsimi dışında hiçbir meyveyi tüketmiyor. Yani bir meyveyi ve elbette sebzeyi yemesi için hepsinin mevsimi olması gerekiyor.

Haberin Devamı

Darren McGrady, sadece Kraliçe için değil, eski gelini Prenses Diana ve çocukları William ile Harry için de çalışmıştı. 2021'de de bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu Fox News Digital'e. Buna göre Prenses Diana'nın dört doğum günü kutlaması sırasında mutfakta çalıştı Darren McGrady. Onun anlattığına göre Diana, doğum günleri için çok da özel isteklerde bulunmazdı. Arkadaşlarıyla birlikte sevdiği bir restorana gidip sakin bir öğle yemeği yemeyi tercih ederdi. Akşamları da evde sakin bir yemek verdi. McGrady bu konuda da "Sanırım Diana da diğer birçok kadın gibi 'Bir yıl daha yaşlanmayı kutlamak istemiyorum' düşüncesindeydi" diye konuşmuştu.

BÜTÜN YİYECEKLERİ AZAR AZAR YİYOR

Darren McGrady, İngiliz kraliyet ailesinin özellikle de Kraliçe'nin yemek alışkanlıkları konusunda bir de kitap kaleme aldı. Eski şef aşçı 'Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen' adlı kitabında bu konuda bazı ipuçları verdi. Kitaba göre Kraliçe, günde dört öğün yemek yiyor: Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam üzeri çayı ve akşam yemeği. Fakat yıllar boyu fazla kilo almamasının bir sırrı da var: Kraliçe her ne kadar kalori hesabı yapmasa da yiyecekleri azar azar yiyor.

PİZZA'NIN TADINA BİLE BAKMADI

Kitapta yer alan başka bir bilgiye göre Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatı boyunca tadına hiç bakmadığı bir yiyecek var: Pizza. Ayrıca Kraliçe çikolatalı kek ve siyah çikolata seviyor. Bütün yiyecekleri tüketirken de asla kalori hesabı yapmıyor.

Haberin Devamı

KRALİÇE'NİN SABAH KAHVALTISI

Kraliçe'nin sabah kahvaltısı çok basit deneyimli şef aşçıya göre. Tahıl içeren bir kahvaltının ardından çay içip bisküvi yiyor. Çayının yanında servis edilen sandviçler konusunda da bir kuralı var. Sandviçin kabuklu kenarlarının kesilmesi gerekiyor.

ÖĞLE YEMEĞİNDEKİ FAVORİSİ

Öğle yemeklerinde de hafif yiyor Kraliçe. Izgara balık ve yanında kabak veya ıspanak. Kimi zaman da salata ve ızgara tavuk tüketiyor.

Gözden Kaçmasın Zamanı geldiğinde onlarla evlenenin hayatı değişecek Haberi görüntüle

İKİNCİ ÇAYI REÇELSİZ OLMUYOR

Akşam üzeri çayında tükettiği ise reçelli sandviç. Bazen üzerine kaymak da konuluyor.

Haberin Devamı

KİLO ALMAMASININ SIRRI

2. Elizabeth, akşam yemeğinde ise gayet hafif yiyecekler tüketiyor. Gal bifteği en çok sevdiği yiyecek. Fakat akşamları asla patates, makarna ya da pirinç gibi nişasta içeren yiyecekler tüketmiyor.

PLASTİK SAKLAMA KAPLARI KULLANIYOR

Kraliçe asla sarımsak yemiyor. Hatta aile içinde tüketilmeyen bir yiyecek bu. Nedeni ise Kraliçe'nin tadını sevmemesinin yanı sıra sarımsak yenmesinden sonra ortaya çıkan ve hoş olmayan koku.

Kraliçe ile ilgili bir başka şaşırtıcı yemek sırrı daha var. Sebze ve meyveleri her zaman mevsiminde ve taze yemek isteyen Kraliçe, bunları nerede saklıyor dersiniz? Aklınıza hemen gösterişli hatta belki altınlarla süslü saklama kapları gelebilir. Ama durum öyle değil. Kraliçe, özellikle de meyvelerini plastik kaplarda saklıyor. Hatta birkaç kez Balmoral'da tanınmış bir markanın plastik saklama kabından meyve çıkarıp yediği de görüldü.

MUZU, ÇATAL VE BIÇAKLA YİYOR

Siz muzu nasıl yersiniz bilinmez ama Kraliçe'nin bu meyveyi yemek için tercih ettiği yöntem çok da yaygın olmasa gerek. Kraliçe 2. Elizabeth, muzu çatal ve bıçak kullanarak yiyor. Meyveyi küçük parçalara bölmeden önce üst ve ayt kısımlarını bir bıçakla kesiyor. Sonra kabuğunu soyup muzu parçalara ayırarak yiyor.