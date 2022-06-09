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Kraliçe 2. Elizabeth, halkı üzülmesin diye etkinliklere katılmamış

#Kraliçe 2. Elizabeth#Platin Jübile#Platin Jübile
Kraliçe 2. Elizabeth, halkı üzülmesin diye etkinliklere katılmamış

Başta İngiltere olmak üzere tüm dünya, eşine tarihte pek sık rastlanmayan bir dizi olaya tanıklık etti. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü geçen hafta sonu düzenlenen bir dizi etkinlikle kutladı. Fakat kraliyet ailesi üyelerinin en büyükten en küçüğe katıldığı bu bir dizi etkinlikle bir eksik vardı: Kraliçe'nin bizzat kendisi!

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İLK GÜN BALKONDAYDI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, etkinliklerin ilk günü düzenlenen Trooping the Color geçidi için Buckingham Sarayı'nın balkonunda yerini aldı. Önce kuzeni Kent Dükü'nün eşliğinde balkona çıkıp tören kıtasını ve halkı selamladı. Ardından da sayıları azaltılmış aile üyeleriyle birlikte yine aynı balkonda yerini aldı.

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BİR DİZİ ETKİNLİKTE YER ALMADI
Fakat ertesi gün St. Paul's Katedrali'nde düzenlenen törene rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadı. Bir gün sonra gerçekleşen konserde de Kraliçe yoktu. Platin Jübile kutlamalarının son günü yapılan geçitte de yine Kraliçe 2. Elizabeth'in eksikliği hissedildi.

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ETKİNLİKLERİN SON GÜNÜ YİNE BALKONDAYDI
O geçidin sonunda yanında büyük oğlu Charles, onun oğlu ve ikinci sıradaki veliahtı William ve aileleriyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonunda yine halkı selamladı. Fakat bu dört gün içinde çok az etkinlikte yer aldı Kraliçe 2. Elizabeth. Bunun nedeniyle ilgili çeşitli yorumlar da yapıldı. Bunlar arasında en çarpıcı olanı ise kraliyet uzmanı yazar Robert Lacey'den geldi.

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HALKI ENDİŞELENDİRMEMEK İÇİN
People dergisine konuşan Lacey, bir süre önce "epizodik hareketlilik" sorunu yaşadığı açıklanan Kraliçe 2. Elizabeth'in, halkını endişelendirmemek için törenlere katılmadığını söyledi. Robert Lacey'in anlattığına göre Kraliçe 2. Elizabeth, hareketliliği ile ilgili sorunlar nedeniyle halkın karşısında, onların gözü önünde "sendelemek" istemedi. Lacey bu konuda şunları söyledi: " Sendelemek istemedi... Kendi iyiliği için değil, diğer insanlara yaşatacağı sıkıntı ve gerilim nedeniyle." Yani özetle onun iddiasına göre Kraliçe 2. Elizabeth, halkı karşısında tökezleyip, dengesini kaybedip onları üzmemek için bazı etkinliklerden uzak durdu.

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DAHA ÖNCEKİ YILLARDA GEÇİDE KATILIYORDU
Bu yıla kadar Trooping The Color etkinliklerinde Kraliçe 2. Elizabeth, tıpkı diğer aile üyeleri gibi atlı arabasıyla geçide katılırdı. Fakat bu yıl geçide katılmadı ve doğrudan Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı. Ertesi gün St. Paul's Katedrali'nde düzenlenen ayinde de yer almadı. Kraliçe'nin bir gün önceki etkinlikte çok yorulduğu ve o gün dinlenmesi gerektiği açıklandı.

Kraliçe 2. Elizabeth bir süredir, kimi zaman bastonuyla kimi zaman da bastonsuz olarak bazı etkinliklerde yer alıyor. Geçen mayıs ayında parlamento açılışına katılamayan, oğlu Prens Charles ve torunu Prens William tarafından temsil edilen Kraliçe'nin yaşıyla bağlantılı olarak "epizodik hareketlilik" sorunu yaşandığı açıklanmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth, halkı üzülmesin diye etkinliklere katılmamış


TAM OLARAK NEDENİ AÇIKLANMADI
Bu konuda Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin "epizodik hareketlilik sorunları" yaşadığı ve bu yüzden de parlamento açılışına katılamayacağı belirtildi. Bu açıklamadaki "epizodik" yani "aralıklı hareketlilik sorunları" ise merak uyandıran kısım oldu. Doktorlara göre özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bu sorunun birçok nedeni olabilir. Bazen kasların güçsüzleşmesi, bazen eklemlerle ilgili sorunlar bazen de nörolojik bozukluklar, aralıklı hareketlilik sorunlarına yol açabiliyor. Geçen nisan ayında 96 yaşına giren Kraliçe'nin bunlardan hangisi yüzünden hareketliliğin kısıtlandığı Buckingham Sarayı tarafından net olarak açıklanmadı. Ancak görünüşe göre Kraliçe 2. Elizabeth gerçekten de böyle bir sorunla mücadele ediyor. Zaman zaman bastonla bile zor yürümesi fakat zaman zaman da bastonu elinden atıp bazı etkinliklere katılması bunun bir göstergesi.

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COVİD 19 DA GEÇİRDİ
Bu arada saray kaynaklarına göre kısa bir süre önce Covid 19 atlatan Kraliçe 2. Elizabeth, kalabalık etkinliklere daha seyrek katılması konusunda da doktorları tarafından uyarıldı. Bazı görüşlere göre Covid 19 geçiren özellikle ileri yaştaki kişilerin hareketliliğinin etkilenmesi de normal. Bu kişiler, ileri yaşları nedeniyle aşılanmış bile olsalar günlük hayatlarını sürdürmekte zorlanabiliyorlar.

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