Balkona Ã§Ä±kanlar azaldÄ±: KÃ¼Ã§Ã¼k prens Ã§Ä±ÄŸlÄ±k Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸa

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VELÄ°AHTLARI Ä°KÄ° YANINDA

Bu yÄ±l balkona KraliÃ§e 2. Elizabeth'in yanÄ± sÄ±ra tahtÄ±n kendinden sonraki varisi Prens Charles ile eÅŸi Camilla, ondan sonraki varis Prens William ve karÄ±sÄ± Kate Middleton ile Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis Ã§Ä±ktÄ±. KraliÃ§e'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Edward, eÅŸi Sophie, biri kÄ±z diÄŸer erkek iki Ã§ocuÄŸu da balkonda yer aldÄ±. KraliÃ§e'nin tek kÄ±zÄ± Prenses Anne ile kocasÄ± Tim Laurence, KraliÃ§e'nin kuzeni Kent DÃ¼kÃ¼ ve eÅŸi de balkonda halkÄ± selamlayan aile Ã¼yeleri arasÄ±ndaydÄ±.

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BALKONDAKÄ° AÄ°LE ÃœYELERÄ°

Bu yÄ±l KraliÃ§e ile birlikte balkona Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle: (Soldan saÄŸa) Gloucester DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi, Kent DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi, Prenses Anne ve kocasÄ± Tim Laurence, Camilla Parker Bowles, Prens Charles, Kate Middleton, Prens William ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±, Prens Edward ve eÅŸi Sophie ile iki Ã§ocuklarÄ±.

ANDREW YOKTU, KIZI PENCEREDEN Ä°ZLEDÄ°

Daha Ã¶nceki yÄ±llarda aile daha kalabalÄ±k bir ÅŸekilde balkona Ã§Ä±kÄ±yordu. Bu yÄ±l KraliÃ§e'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ok aÄŸrÄ±tan ortanca oÄŸlu Andrew balkonda yoktu. Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±ndan Beatrice, sarayÄ±n penceresinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ama o da balkona Ã§Ä±kmadÄ±.

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KraliÃ§e, ailesiyle birlikte balkonda halkÄ± selamlamadan Ã¶nce yanÄ±nda kuzeni olan Kent DÃ¼kÃ¼ ile birlikte balkona Ã§Ä±ktÄ± ve askeri geÃ§it tÃ¶renini izledi. ArdÄ±ndan iÃ§eri girdi ve sonra da tÃ¼m ailesiyle birlikte tekrar halkÄ± karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Elinden bastonunu bÄ±rakmayan KraliÃ§e'ye balkona Ã§Ä±karken bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Charles eÅŸlik etti.

KATE VE CAMILLA BÄ°RLÄ°KTE

TÃ¶renin daha Ã¶nceki kÄ±smÄ±nda ise aile Ã¼yelerinin atlÄ± arabayla geÃ§iÅŸi gerÃ§ekleÅŸti. TahtÄ±n ikinci sÄ±radaki varisi olan Prens William, tÃ¶renin askeri kÄ±smÄ± iÃ§in gÃ¶rev alÄ±rken eÅŸi Kate Middleton da Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu ve Prens Charles'Ä±n eÅŸi Camilla ile birlikte bir atlÄ± arabada halkÄ± selamladÄ±.





ATLI ARABALARLA GEÃ‡TÄ°LER

KalabalÄ±k bir halk kitlesinin izlemek iÃ§in saatler Ã¶ncesinden Buckingham SarayÄ± yakÄ±nlarÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renin en heyecanlÄ± anlarÄ± iÃ§in bekleyiÅŸ sÃ¼rÃ¼yor. SarayÄ±n balkonunda hangi aile Ã¼yelerinin yer alacaÄŸÄ±, gerÃ§ekten bu konuda bir kÄ±sÄ±tlama olup olmadÄ±ÄŸÄ± merak konusu. Fakat ondan Ã¶nce ailenin kÄ±demli Ã¼yeleri atlÄ± arabalarla geÃ§it yaptÄ±.

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KATE BEYAZLAR Ä°Ã‡Ä°NDE

TahtÄ±n ikinci sÄ±radaki varisi olan Prens William, tÃ¶renin askeri kÄ±smÄ± iÃ§in gÃ¶rev alÄ±rken eÅŸi Kate Middleton da Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu ve Prens Charles'Ä±n eÅŸi Camilla ile birlikte bir atlÄ± arabada halkÄ± selamladÄ±. Giyim kuÅŸamÄ±yla hep ilgi odaÄŸÄ± olan Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton'Ä±n tepeden tÄ±rnaÄŸa beyazlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ iki renkli bir ÅŸapkayla tamamladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Camilla ise mavi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± giyindi.

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ÃœÃ‡ KARDEÅž YAN YANA

Kate ile Camilla'nÄ±n atlÄ± arabasÄ±nda en Ã§ok dikkat Ã§ekenler ise Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis oldu. Anneleri ve babaannelerinin karÅŸÄ±sÄ±nda yan yana oturan Ã¼Ã§ kardeÅŸ kendilerine sevgi gÃ¶sterisinde bulunanlara el salladÄ±.

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GEORGE BU DEFA GÃœLDÃœ

Bu arada genellikle kalabalÄ±k iÃ§inde ciddi hatta sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± duruÅŸuyla dikkat Ã§eken Prens George'un ise gÃ¼lÃ¼msediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. George, kalabalÄ±klar karÅŸÄ±sÄ±nda genellikle sÄ±kÄ±lgan tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor. ÃœÃ§ kardeÅŸ zaman zaman anneleri Kate'i bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±.

AÄ°LECE ARABADA

KraliÃ§e 2. Elizabeth ile eÅŸi Prens Philip'in en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward eÅŸi Sophie ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte ayrÄ± bir atla arabada Buckingham SarayÄ±'na ulaÅŸtÄ±.Â

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KraliÃ§e, kuzeniyle birlikte halkÄ± selamlarken Kate Middleton da Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla pencereden tÃ¶reni izledi.

George, Charlotte ve Louis, kuzenleri Mia Tindall ile uzun sÃ¼re pencereden tÃ¶reni seyretti.





KÃ¼Ã§Ã¼k Prens Louis. uÃ§aklarÄ±n gÃ¶sterisini neÅŸeyle izlerken bir ara yÃ¼ksek sesten rahatsÄ±z olup Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±.Â