SaÃ§Ä±ndan tÄ±rnaÄŸÄ±na iddiasÄ± bitmiyor: YarÄ± ÅŸeffaf ÅŸÄ±klÄ±k

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GALANIN YILDIZI

Bir sÃ¼re Ã¶nce, yÄ±llar Ã¶nceki aÅŸkÄ± Ben Affleck ile yeniden niÅŸanlanan Jennifer Lopez, kendi kariyerine odaklanan Jennifer Lopez: Halftime adlÄ± belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamÄ±nda New York'ta yapÄ±lan galasÄ±na katÄ±ldÄ±.

ÅžEFFAF AYRINTILAR

YÄ±ldÄ±z, o gece iÃ§in bacaklarÄ±nÄ±n iki yanÄ± ve Ã¼st kÄ±smÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ transparan ayrÄ±ntÄ±lar iÃ§eren siyah bir gece elbisesi giydi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ siyah ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ rengi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± yÃ¼ksek Ã¶kÃ§eli ayakkabÄ±larla tamamlayan Lopez'in manikÃ¼rÃ¼ de dikkat Ã§ekti

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AFFLECK'Ä°N VERDÄ°ÄžÄ° NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ PARMAÄžINDA

Lopez, evlilik teklif ettiÄŸi sÄ±rada Ben Affleck'in verdiÄŸi 8 buÃ§uk karatlÄ±k elmas niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de eksik etmedi. SaÃ§larÄ±nÄ± toplayan Lopez, kulaklarÄ± iÃ§in de bir Ã§ift gÃ¶steriÅŸli kÃ¼pe tercih etti.

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BELGESEL, KARÄ°YERÄ°NE ODAKLANIYOR

Jennifer Lopez: Halftime adlÄ± bu belgesel, bir dijital yayÄ±n platformu iÃ§in Ã§ekildi. YÃ¶netmenliÄŸini Amanda Mitchell'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi belgesel, Lopez'in kariyerini izliyor ama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ABD'nin en Ã¶nemli spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl'un devre arasÄ±ndaki sahne ÅŸovuna odaklanÄ±yor.

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KEYFÄ° YERÄ°NDE

Jennifer Lopez, galanÄ±n mavi halÄ±sÄ±nda kameralara ve objektiflere uzun uzun poz verdi. EtkinliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± United Palace'Ä±n Ã¶nÃ¼nde kendisini bekleyen hayranlarÄ±nÄ± da kÄ±rmayan Lopez, onlarla da hatÄ±ra fotoÄŸraflarÄ± Ã§ektirdi ve imza daÄŸÄ±ttÄ±. Lopez'in hem formunda gÃ¶rÃ¼nmesi hem de keyfinin yerinde olmasÄ± dikkat Ã§ekti.

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Lopez'in etrafÄ± salonda genç hayranlarÄ± tarafÄ±ndan çevrildi. Onlarla kucaklaÅŸan yÄ±ldÄ±zÄ±n, gördüÄŸü sevgi ve ilgi nedeniyle gözyaÅŸÄ± döktüÄŸü de görüldü.

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PARTÄ°DE BEYAZ GÄ°YDÄ°

Gala iÃ§in bu iddialÄ± siyah elbiseyi giyen Lopez, gÃ¶sterimin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen partiÂ iÃ§in ise beyaz bir takÄ±m seÃ§ti.

SOSYAL MEDYA PAYLAÅžIMI OLAY OLMUÅžTU: Gösteri dünyasÄ±nÄ±n yÄ±llara meydan okuma konusunda herkese örnek olan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri, bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. 52 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez, üzerinde siyah bir bikiniyle havuz baÅŸÄ±nda çektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Ä°ki çocuk dünyaya getirmesine ve artÄ±k 50 yaÅŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakmasÄ±na raÄŸmen gençlik yÄ±llarÄ±ndakinden bile daha formda görüntüsüyle dikkat çeken Lopez'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na 210 milyon takipçisinden çok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi. Lopez, o pozlardaki görünümünü açÄ±k renk yüksek topuklu terlikler ve üzerinde kelebek desenleri olan siyah, uzun bir kaftan ile tamamladÄ±. Lopez'in ÅŸÄ±k takÄ±larÄ± da o paylaÅŸÄ±mda dikkat çekti.

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'SÃ–YLEYECEK KELÄ°ME BULAMIYORUM'

HayranlarÄ±, JLo'nun bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu mesajlar yaÄŸdÄ±rdÄ±. Bir takipÃ§isi Lopez'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¶yleyecek kelime bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bir baÅŸkasÄ± da onun 50'li yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸunu vurguladÄ± ve ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "O 50'li yaÅŸlarÄ±nda, ellili!" BazÄ±larÄ± da Lopez'in 20'li yaÅŸlarÄ±ndaki gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.

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'BÄ°R Ä°NSAN NASIL OLUR DA DEÄžÄ°ÅžMEZ?'Â

Lopez'in takipÃ§ileri, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak onun aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen hiÃ§ deÄŸiÅŸmediÄŸini vurgulayan yorumlar yaptÄ±. BirÃ§ok hemcinsi de Lopez'in yÄ±llara direnmesinin, formunu ve enerjisini korumasÄ±nÄ±n kendilerine ilham verdiÄŸini yazdÄ±. Lopez'in bir baÅŸka takipÃ§isi de "Herkes benim Jennifer Lopez'e benzediÄŸimi sÃ¶ylÃ¼yor. DoÄŸru mu?" diye yazarak kendi sayfasÄ±na takipÃ§i Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

'GÃœZELLÄ°ÄžÄ°MÄ°N SIRRI DÄ°ÄžER KADINLARA KÄ°BAR DAVRANMAK'

GerÃ§ekten de Jennifer Lopez, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda isim yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 20'li yaÅŸlarÄ±ndan bu yana bir yandan film ve mÃ¼zik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± diÄŸer yandan da Ä±srarlÄ± bir ÅŸekilde koruduÄŸu fiziÄŸiyle ve saÄŸlÄ±klÄ± cildiyle konuÅŸuluyor. Kendine ait bir kozmetik markasÄ±nÄ±n da sahibi olan Jennifer Lopez, bir sÃ¼re Ã¶nce bazÄ± hemcinsleri tarafÄ±ndan "yÃ¼zÃ¼ne botoks yaptÄ±rÄ±p kendi kremlerinin iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± yalanÄ±nÄ±" sÃ¶ylemekle eleÅŸtirilmiÅŸti. Lopez, bu eleÅŸtirilere "Benim cildimin saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ±nÄ±n ve formda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼mÃ¼n sÄ±rrÄ±, diÄŸer kadÄ±nlara kibar davranmam" diyerek politik bir ÅŸekilde yanÄ±t vermiÅŸti.

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KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARI YOK, GÃœNEÅžTEN UZAK DURUYOR

AslÄ±nda botoks ya da benzer uygulamalar yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirmediÄŸini anlatan Lopez, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli sebebinin "pozitif" duygularÄ± olduÄŸunu vurguladÄ± o dÃ¶nemde. HayranlarÄ±na da bÃ¶yle yapmalarÄ±nÄ± Ã¶nerdi. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda JLo olarak adlandÄ±rÄ±lan yÄ±ldÄ±z, People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda "Ben kimseyi yargÄ±lamÄ±yorum. EÄŸer botoks ya da enjeksiyon yaptÄ±rmak istiyorsanÄ±z, bunda sorun ÅŸok. Ama insanlarÄ±n benim hakkÄ±nda (cilt kremlerini kast ederek) bunlarÄ±n iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" demesini istemiyorum" diye konuÅŸtu. Bu arada Lopez, cildini korumak iÃ§in alkol ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketmediÄŸini, Ã§ok fazla gÃ¼neÅŸte kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼zenli uyuduÄŸunu da aÃ§Ä±kladÄ±.



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HAREKETLÄ° BÄ°R HAYAT

Jennifer Lopez'in fiziksel formunu korumasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sÄ±rrÄ± ise saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi ve dÃ¼zenli olarak egzersiz yapmasÄ±. YÄ±ldÄ±z, zaten bunu da gizlemiyor. SÄ±k sÄ±k spor salonuna giderken ya da oradan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Lopez, bu dÃ¼zenini tatilde bile aksatmÄ±yor. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks yat turlarÄ±nda bile gÃ¼vertede spor yaparken birÃ§ok kez objektiflere takÄ±ldÄ± bugÃ¼ne kadar.

MesleÄŸi gereÄŸi formunu korumak zorunda olan Lopez, dengeli bir ÅŸekilde kardiyo ve aÄŸÄ±rlÄ±k egzersizleri yapÄ±yor. Onun 52 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki genç kÄ±zlarla yarÄ±ÅŸacak bir görünüme sahip olmasÄ±nÄ±n önemli bir nedeni de dans etmek. Lopez, sahnede de bir yandan ÅŸarkÄ± söylerken diÄŸer yandan birçok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ± kÄ±skandÄ±racak kadar esnek bir ÅŸekilde dans da ediyor.

Ã–ZEL HAYATI DA GÃœNDEMDE

Lopez, sadece dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da hiÃ§ gÃ¼ndemden inmiyor. Hem oyuncu hem ÅŸarkÄ±cÄ± olarak gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tutunan Lopez'in aÅŸklarÄ± ve evlilikleri de her zaman basÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekti. YÄ±ldÄ±z, ilk evliliÄŸini henÃ¼z bugÃ¼nkÃ¼ kadar kariyerinin zirvesine Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Ojani Noa ile yaptÄ±. 1997'de baÅŸlayan evlilik sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

BU EVLÄ°LÄ°K DE KISA SÃœRDÃœ

ArdÄ±ndan 2001 yÄ±lÄ±nda Cris Judd ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Fakat bu evliliÄŸi de uzun sÃ¼rmedi. Ã‡ift, 2003 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± resmen ayÄ±rdÄ±.

Ä°KÄ°Z Ã‡OCUK ANNESÄ°

Lopez, bugÃ¼ne kadarki en uzun evliliÄŸiniz 2004 yÄ±lÄ±nda Marc Anthony ile yaptÄ±. 10 yÄ±l sÃ¼ren bu evlilikten Emma Maribel ve Maximillian David adÄ±nda biri kÄ±z, diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldu.

17 YAÅž GENÃ‡ SEVGÄ°LÄ°

Lopez, Marc Anthony ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra kendisinden yaÅŸÃ§a genÃ§ olan dansÃ§Ä±sÄ± Casper Smart ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde Ã¶zellikle de aradaki 17 yaÅŸ fark nedeniyle Lopez ve Smart, manÅŸetlerden hiÃ§ inmedi. 2012 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸlayÄ±p iki yÄ±l sonra ayrÄ±ldÄ±lar. Fakat 2015'te yeniden bir araya geldiler. Ama iliÅŸkileri bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

Bu arada Lopez'in adÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Drake ile de anÄ±ldÄ±. Birçok kiÅŸiye göre bu iliÅŸki gerçek deÄŸil, bir reklam iliÅŸkisiydi.

EVLENMEDEN AYRILDILAR

Lopez, uzun sÃ¼reli ve Ã§ok konuÅŸulan aÅŸklarÄ±ndan birini Alex Rodriguez ile yaÅŸadÄ±. Hatta Ã§ift niÅŸanlanÄ±p evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. Ama bir tÃ¼rlÃ¼ evlenmediler, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° BÄ°LE HAZIRDI AMA...

Bu arada ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir geliÅŸme oldu. Lopez, Ben Affleck ile yÄ±llar sonra yeniden alevlenen bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ä°kili, Lopez'in henÃ¼z Cris Judd ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde birlikte rol aldÄ±klarÄ± Gigli filminde tanÄ±ÅŸtÄ±. Film, eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan yerden yere vurulsa da Lopez ile Affleck'in arasÄ±nda bir aÅŸk doÄŸmasÄ±na neden oldu. O dÃ¶nemde Bennifer olarak anÄ±lar Ã§ift 2002 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Fakat evlenmelerine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Hatta basÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re Lopez'in gelinliÄŸi bile hazÄ±rdÄ± ama o sÃ¼reÃ§te yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Lopez, bu ayrÄ±lÄ±k hakkÄ±nda "Benim hayatÄ±mÄ±n ilk bÃ¼yÃ¼k kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±" demiÅŸti.

17 YIL SONRA ALEVLENEN AÅžK VE EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°

Fakat Lopez ile Affleck, 17 yÄ±l aradan sonra geÃ§en yÄ±l yeniden bir araya geldiler. Hatta 78'inci Venedik Film Festivali'nde The Last Duel filminin galasÄ±nda, herkesin bildiÄŸini bir de kendileri ortaya serdiler, yani el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p aÅŸklarÄ±nÄ± herkese duyurdular. Ã‡ift, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de niÅŸanlandÄ±. OnlarÄ±n halk arasÄ±nda birbirlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi samimiyet, bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan "reklam aÅŸkÄ±" olarak nitelendirilse de bu niÅŸan haberinden sonra bu iddialar da duruldu.

PORTO RÄ°KO KÃ–KENLÄ° BÄ°R AÄ°LENÄ°N KIZI

Jennifer Lopez, bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Fakat bugÃ¼nlere gelene kadar Ã¶yle Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ki! AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa elde ettiÄŸi bunca baÅŸarÄ±ya raÄŸmen konumunu korumak iÃ§in hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Lopez, Porto Riko kÃ¶kenli bir ailenin kÄ±zÄ± olarak 1970 yÄ±lÄ±nda New York'taki Bronx'ta dÃ¼nyaya geldi. Annesi Guadalupe, bir kreÅŸte Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yordu. BabasÄ± David, bir sÃ¼re orduda gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra bir ÅŸirkette bilgisayar teknisyeni olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Ã–ÄžRENÄ°MÄ°NÄ° YARIDA BIRAKTI

Lopez, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zken gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya karar verdi hatta bu konuda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. My Little Girl adlÄ± filmde oynadÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sonra dans okuluna gitmeye karar verdi. Bunun iÃ§in de Ã¼niversite eÄŸitimini bile yarÄ±da bÄ±raktÄ±.

ÅžARKILAR VE FÄ°LMLER

1990 yÄ±lÄ±nda Fly Girl ile 1990'da TV dÃ¼nyasÄ±na girdi. Bu sayede dikkat Ã§ekti ve In Living Color adlÄ± yapÄ±mda rol aldÄ±. 1993 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise Janet Jackson'Ä±n Thatâ€™s the Way Love Goes ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde dansÃ§Ä± olarak yer aldÄ±. Sonra klipleriyle filmleriyle konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±.

TRAJÄ°K Ã–YKÃœ ONUN YILDIZINI PARLATTI

Jennifer Lopez, oyunculuÄŸun ardÄ±ndan mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda da kendini kabul ettirmesini gerÃ§ek ve trajik bir Ã¶ykÃ¼yÃ¼ yansÄ±tan yapÄ±ma borÃ§lu. Gen yaÅŸÄ±nda kurÅŸunlarÄ±n kurbanÄ± olarak hayata veda eden Selena Quintanilla Perez'i canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Selena adlÄ± film, Jennifer Lopez iÃ§in kariyerinde bir sÄ±Ã§rama tahtasÄ± oldu.





YARIM MÄ°LYAR DOLARLIK SERVET

Lopez bugÃ¼n hem mÃ¼zik hem de sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. HiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da fazlasÄ±yla alÄ±yor. Lopez'in, bu yÄ±l itibariyle yarÄ±m milyar dolar servete sahip olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.





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