SaÃ§Ä±ndan tÄ±rnaÄŸÄ±na iddiasÄ± bitmiyor: YarÄ± ÅŸeffaf ÅŸÄ±klÄ±k

GALANIN YILDIZI

Bir süre önce, yıllar önceki aşkı Ben Affleck ile yeniden nişanlanan Jennifer Lopez, kendi kariyerine odaklanan Jennifer Lopez: Halftime adlı belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamında New York'ta yapılan galasına katıldı.

ŞEFFAF AYRINTILAR

Yıldız, o gece için bacaklarının iki yanı ve üst kısmının bir bölümü transparan ayrıntılar içeren siyah bir gece elbisesi giydi. Görünümünü siyah ve gümüş rengi pırıltılı yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamlayan Lopez'in manikürü de dikkat çekti

AFFLECK'İN VERDİĞİ NİŞAN YÜZÜĞÜ PARMAĞINDA

Lopez, evlilik teklif ettiği sırada Ben Affleck'in verdiği 8 buçuk karatlık elmas nişan yüzüğünü de eksik etmedi. Saçlarını toplayan Lopez, kulakları için de bir çift gösterişli küpe tercih etti.



BELGESEL, KARİYERİNE ODAKLANIYOR

Jennifer Lopez: Halftime adlı bu belgesel, bir dijital yayın platformu için çekildi. Yönetmenliğini Amanda Mitchell'ın üstlendiği belgesel, Lopez'in kariyerini izliyor ama ağırlıklı olarak ABD'nin en önemli spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl'un devre arasındaki sahne şovuna odaklanıyor.



KEYFİ YERİNDE

Jennifer Lopez, galanın mavi halısında kameralara ve objektiflere uzun uzun poz verdi. Etkinliğin yapıldığı United Palace'ın önünde kendisini bekleyen hayranlarını da kırmayan Lopez, onlarla da hatıra fotoğrafları çektirdi ve imza dağıttı. Lopez'in hem formunda görünmesi hem de keyfinin yerinde olması dikkat çekti.

Lopez'in etrafı salonda genç hayranları tarafından çevrildi. Onlarla kucaklaşan yıldızın, gördüğü sevgi ve ilgi nedeniyle gözyaşı döktüğü de görüldü.

PARTİDE BEYAZ GİYDİ

Gala için bu iddialı siyah elbiseyi giyen Lopez, gösterimin ardından düzenlenen parti için ise beyaz bir takım seçti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU: Gösteri dünyasının yıllara meydan okuma konusunda herkese örnek olan yıldızlarından biri, bu ayın başında bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. 52 yaşındaki Jennifer Lopez, üzerinde siyah bir bikiniyle havuz başında çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı. İki çocuk dünyaya getirmesine ve artık 50 yaşını geride bırakmasına rağmen gençlik yıllarındakinden bile daha formda görüntüsüyle dikkat çeken Lopez'in bu paylaşımına 210 milyon takipçisinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Lopez, o pozlardaki görünümünü açık renk yüksek topuklu terlikler ve üzerinde kelebek desenleri olan siyah, uzun bir kaftan ile tamamladı. Lopez'in şık takıları da o paylaşımda dikkat çekti.

'SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM'

Hayranları, JLo'nun bu paylaşımlarına övgü dolu mesajlar yağdırdı. Bir takipçisi Lopez'in görüntüsü karşısında söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti. Bir başkası da onun 50'li yaşlarında olduğunu vurguladı ve şunları yazdı: "O 50'li yaşlarında, ellili!" Bazıları da Lopez'in 20'li yaşlarındaki gibi göründüğünü yazdı.

'BİR İNSAN NASIL OLUR DA DEĞİŞMEZ?'

Lopez'in takipçileri, ağırlıklı olarak onun aradan geçen yıllara rağmen hiç değişmediğini vurgulayan yorumlar yaptı. Birçok hemcinsi de Lopez'in yıllara direnmesinin, formunu ve enerjisini korumasının kendilerine ilham verdiğini yazdı. Lopez'in bir başka takipçisi de "Herkes benim Jennifer Lopez'e benzediğimi söylüyor. Doğru mu?" diye yazarak kendi sayfasına takipçi çekmeye çalıştı.

'GÜZELLİĞİMİN SIRRI DİĞER KADINLARA KİBAR DAVRANMAK'

Gerçekten de Jennifer Lopez, gösteri dünyasında isim yapmaya başladığı 20'li yaşlarından bu yana bir yandan film ve müzik çalışmaları diğer yandan da ısrarlı bir şekilde koruduğu fiziğiyle ve sağlıklı cildiyle konuşuluyor. Kendine ait bir kozmetik markasının da sahibi olan Jennifer Lopez, bir süre önce bazı hemcinsleri tarafından "yüzüne botoks yaptırıp kendi kremlerinin işe yaradığı yalanını" söylemekle eleştirilmişti. Lopez, bu eleştirilere "Benim cildimin sağlıklı olmasının ve formda görüntümün sırrı, diğer kadınlara kibar davranmam" diyerek politik bir şekilde yanıt vermişti.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI YOK, GÜNEŞTEN UZAK DURUYOR

Aslında botoks ya da benzer uygulamalar yaptırılmasını eleştirmediğini anlatan Lopez, görüntüsünün en önemli sebebinin "pozitif" duyguları olduğunu vurguladı o dönemde. Hayranlarına da böyle yapmalarını önerdi. Gösteri dünyasında JLo olarak adlandırılan yıldız, People dergisine verdiği bir röportajda "Ben kimseyi yargılamıyorum. Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun şok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor" demesini istemiyorum" diye konuştu. Bu arada Lopez, cildini korumak için alkol ve tütün ürünleri tüketmediğini, çok fazla güneşte kalmadığını, düzenli uyuduğunu da açıkladı.





HAREKETLİ BİR HAYAT

Jennifer Lopez'in fiziksel formunu korumasının en önemli sırrı ise sağlıklı beslenmesi ve düzenli olarak egzersiz yapması. Yıldız, zaten bunu da gizlemiyor. Sık sık spor salonuna giderken ya da oradan çıkarken görüntülenen Lopez, bu düzenini tatilde bile aksatmıyor. Çıktığı lüks yat turlarında bile güvertede spor yaparken birçok kez objektiflere takıldı bugüne kadar.

Mesleği gereği formunu korumak zorunda olan Lopez, dengeli bir şekilde kardiyo ve ağırlık egzersizleri yapıyor. Onun 52 yaşına gelmesine rağmen yarı yaşındaki genç kızlarla yarışacak bir görünüme sahip olmasının önemli bir nedeni de dans etmek. Lopez, sahnede de bir yandan şarkı söylerken diğer yandan birçok yaşıtını kıskandıracak kadar esnek bir şekilde dans da ediyor.

ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDE

Lopez, sadece dış görüntüsü değil özel hayatıyla da hiç gündemden inmiyor. Hem oyuncu hem şarkıcı olarak gösteri dünyasında tutunan Lopez'in aşkları ve evlilikleri de her zaman basının ilgisini çekti. Yıldız, ilk evliliğini henüz bugünkü kadar kariyerinin zirvesine çıkmadığı bir dönemde Ojani Noa ile yaptı. 1997'de başlayan evlilik sadece bir yıl sürdü.

BU EVLİLİK DE KISA SÜRDÜ

Ardından 2001 yılında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Fakat bu evliliği de uzun sürmedi. Çift, 2003 yılında yollarını resmen ayırdı.

İKİZ ÇOCUK ANNESİ

Lopez, bugüne kadarki en uzun evliliğiniz 2004 yılında Marc Anthony ile yaptı. 10 yıl süren bu evlilikten Emma Maribel ve Maximillian David adında biri kız, diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

17 YAŞ GENÇ SEVGİLİ

Lopez, Marc Anthony ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden yaşça genç olan dansçısı Casper Smart ile ilişki yaşadı. O dönemde özellikle de aradaki 17 yaş fark nedeniyle Lopez ve Smart, manşetlerden hiç inmedi. 2012 yılında flört etmeye başlayıp iki yıl sonra ayrıldılar. Fakat 2015'te yeniden bir araya geldiler. Ama ilişkileri bir yıl sürdü.

Bu arada Lopez'in adı 2016 yılında meslektaşı Drake ile de anıldı. Birçok kişiye göre bu ilişki gerçek değil, bir reklam ilişkisiydi.

EVLENMEDEN AYRILDILAR

Lopez, uzun süreli ve çok konuşulan aşklarından birini Alex Rodriguez ile yaşadı. Hatta çift nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı attı. Ama bir türlü evlenmediler, yollarını ayırdılar.

GELİNLİĞİ BİLE HAZIRDI AMA...

Bu arada şaşırtıcı bir gelişme oldu. Lopez, Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden alevlenen bir ilişki yaşadı. İkili, Lopez'in henüz Cris Judd ile evli olduğu dönemde birlikte rol aldıkları Gigli filminde tanıştı. Film, eleştirmenler tarafından yerden yere vurulsa da Lopez ile Affleck'in arasında bir aşk doğmasına neden oldu. O dönemde Bennifer olarak anılar çift 2002 yılında nişanlandı. Fakat evlenmelerine sayılı günler kala yollarını ayırdılar. Hatta basına yansıyanlara göre Lopez'in gelinliği bile hazırdı ama o süreçte yollarını ayırdılar. Lopez, bu ayrılık hakkında "Benim hayatımın ilk büyük kalp kırıklığıydı" demişti.

17 YIL SONRA ALEVLENEN AŞK VE EVLİLİK TEKLİFİ

Fakat Lopez ile Affleck, 17 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden bir araya geldiler. Hatta 78'inci Venedik Film Festivali'nde The Last Duel filminin galasında, herkesin bildiğini bir de kendileri ortaya serdiler, yani el ele kırmızı halıya çıkıp aşklarını herkese duyurdular. Çift, kısa bir süre önce de nişanlandı. Onların halk arasında birbirlerine karşı gösterdiği samimiyet, bazıları tarafından "reklam aşkı" olarak nitelendirilse de bu nişan haberinden sonra bu iddialar da duruldu.

PORTO RİKO KÖKENLİ BİR AİLENİN KIZI

Jennifer Lopez, bugün dünyanın en çok kazanan yıldızlarından biri unvanını taşıyor. Fakat bugünlere gelene kadar öyle çok çalıştı ki! Aslına bakılırsa elde ettiği bunca başarıya rağmen konumunu korumak için hiç durmadan çalışmayı sürdürüyor. Lopez, Porto Riko kökenli bir ailenin kızı olarak 1970 yılında New York'taki Bronx'ta dünyaya geldi. Annesi Guadalupe, bir kreşte öğretmenlik yapıyordu. Babası David, bir süre orduda görev yaptıktan sonra bir şirkette bilgisayar teknisyeni olarak çalışmaya başladı.

ÖĞRENİMİNİ YARIDA BIRAKTI

Lopez, küçük bir kızken gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi hatta bu konuda ilk adımı attı. My Little Girl adlı filmde oynadığında henüz 16 yaşındaydı. Üç yıl sonra dans okuluna gitmeye karar verdi. Bunun için de üniversite eğitimini bile yarıda bıraktı.

ŞARKILAR VE FİLMLER

1990 yılında Fly Girl ile 1990'da TV dünyasına girdi. Bu sayede dikkat çekti ve In Living Color adlı yapımda rol aldı. 1993 yılına gelindiğinde ise Janet Jackson'ın That’s the Way Love Goes şarkısının klibinde dansçı olarak yer aldı. Sonra klipleriyle filmleriyle konuşulmaya başladı.

TRAJİK ÖYKÜ ONUN YILDIZINI PARLATTI

Jennifer Lopez, oyunculuğun ardından müzik dünyasında da kendini kabul ettirmesini gerçek ve trajik bir öyküyü yansıtan yapıma borçlu. Gen yaşında kurşunların kurbanı olarak hayata veda eden Selena Quintanilla Perez'i canlandırdığı Selena adlı film, Jennifer Lopez için kariyerinde bir sıçrama tahtası oldu.





Gözden Kaçmasın Katilinin adını söyledi ve olduğu yere yığıldı: Ölümü bir başkasına şöhret getirdi Haberi görüntüle

YARIM MİLYAR DOLARLIK SERVET

Lopez bugün hem müzik hem de sinema dünyasının yıldızlarından biri. Hiç durmadan çalışmasının karşılığını da fazlasıyla alıyor. Lopez'in, bu yıl itibariyle yarım milyar dolar servete sahip olduğunu da hatırlatalım.