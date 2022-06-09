Ünlü oyuncu hemcinslerine seslendi: Kim bilir kaç kadın artık çocuk doğuramayacağı için bu utancı hissetti

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BİR HALKA DA ÜNLÜ OYUNCUDAN GELDİ

Ünlüler, bu şekilde kuşaklar boyunca sessiz kalınan, hatta bazı durumlarda "bir utanç kaynağı" ya da "konuşulmaması gereken bir tabu" olarak nitelendirilen bu konunun, hayatın doğal bir parçası olduğunu gözler önüne serme yolunda. Son günlerde ufak ufak da olsa bu konuda yapılan çıkışlara bir halka da ünlü oyuncu Naomi Watts tarafından eklendi.

BİR METİN PAYLAŞTI

53 yaşındaki iki çocuk annesi Watts, bir süredir sosyal medya sayfasında bir kadının hayatının önemli dönemeçlerinden biri olan menopoz dönemini çağrıştıran paylaşımlar yapıyordu. Dün ise bu konuda uzun bir metin kaleme alıp takipçileriyle paylaştı.

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"ÇOCUK DOĞURMA YAŞI GEÇTİĞİ İÇİN..."

Watts, menopoz dönemine giren kaç kadının toplumsal baskı nedeniyle artık çocuk sahibi olamayacakları bir yaşa geldikleri için utanç duyduğunu hatırlatıp "Yaşlanmanın bir ayrıcalık, bu dönemin de hayatın doğal bir parçası olduğunu" savundu.

MAKYAJSIZ BİR FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTI

Naomi Watts, ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan mesajını, makyajsız bir fotoğrafı eşliğinde paylaştı. Oyuncu, satırlarına şöyle başladı: "Menopoz kelimesi sizi korkutuyor mu? Beni korkuturdu. Ama neden! Bu, sadece hayatın doğal bir aşaması. Nüfusun yarısını doğrudan, diğer yarısını da dolaylı olarak etkileyecek bir aşama. "

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"BİR KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMAK GİBİ"

30'lu yaşlarındayken nihayet bir aile kurma fikrine hazır hale geldiğinde "menopoz" kelimesinin birden hayatına girdiğini belirtti Watts: O süreci de "Bir kamyonla kafa kafaya çarpışmaya" benzetti.

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Oyuncu, satırlarını şöyle sürdürdü: Kimse bu konu hakkında konuşmazken ben nasıl başa çıkabilirdim, bunu nasıl anlayabilirdim! Yaşıtlarımdan daha hızlı davrandım. Ne akıl hocalarım ne de annem bunu konuşmaya hazır görünüyordu. Nasıl yardım isteyeceğimi bilmiyordum ve onlar da bana nasıl yardım edeceklerini bilmiyorlardı. Doktorların bile bu konuda söyleyecek çok az şeyi vardı. Tuhaf bir şekilde yazılı olmayan bir kural vardı: Kadınlar bunu içselleştirmek ve başa çıkmak zorundaydı. Çünkü geçmiş nesiller böyle yapmıştı."

Watts, mesajında "Bence hayatın bu evresindeki veya bu yaş grubundaki kadınların artık iyi bir şekilde temsil edildiğini görmenin zamanı geldi" satırlarına yer verdi. Medyanın bu konudaki ilgisizliğinden de yakınan Watts "Özellikle de 2025'e kadar 1 milyon kadının bu sürece geleceğini" hatırlattı. Naomi Watts, hayatın bu dönemi hakkımda kadınların hissettiği "damgalanma" ve "utanç" hissini ele alıp gelecek nesiller için daha sağlam temeller oluşturmak gerektiğini vurguladı.

"ARTIK YALNIZ YÜRÜMEK YOK"

Ünlü oyuncu, yaşlanmanın bir ayrıcalık olduğunu ve biriktirilen deneyimler için gurur duyulması gerektiğini hatırlattı. Bu yüzden özür dilemenin, utanmanın gereksiz olduğunu vurgulayıp bu dönemdeki kadınlara "Artık bu yolda yalnız yürümek yok" diye seslendi. Naomi Watts, paylaşımında kaç kadının artık çocuk doğuracak yaşı geçtiği için utanç duyduğunu hatırlattı. Bu baskılardan kurtulmak gerektiğinin altını çizdi.

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Naomi Watts, bir süredir birçok Hollywood ünlüsünün bağımlısı olduğu estetik operasyonlara karşı duruşuyla da gündeme geliyor. 2017 yılındaki Cannes Film Festivali sırasında kırmızı halıya çıktığında yüzündeki kırışıklıklarla dikkat çeken Watts, bu nedenle manşetlere çıkmıştı. İki yıl sonra bu kez de Fas'taki Marakeş Film Festivali'nde daha fazla kırışan yüzüyle kırmızı halıya çıktı Watts.

"YÜZÜMÜN YAŞIYOR OLMASI GEREK"

Naomi Watts, bir süre önce bir dergiye verdiği röportajda zaman zaman estetik müdahalelere ihtiyaç duyduğunun farkında olduğunu söyleyip "Ama ben oyuncuyum, çeşitli karakterlere hayat veriyorum. Yani yüzümün "yaşıyor olması" gerek" diye konuşmuştu.

EN YAKIN ARKADAŞLARINDAN BİRİ

En yakın arkadaşlarından biri olan Nicole Kidman yıllardır botoks, dolgu gibi müdahaleler yaptırırken Naomi Watts, bundan olabildiğince uzak durmakta kararlı olduğunu dile getirmişti. Fakat yine de estetik yaptıranları yargılamadığını belirterek "Bu konuda "asla yaptırmam" diyemem. Gerektiği zaman bunu düşünürüm" diye konuşmuştu.

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1968 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Naomi Watts, efsane Pink Floyd grubunun ses teknisyeni olan Peter Watts'ın kızı. Babasını çok küçük yaşta kaybeden Naomi Watts, kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk sinema deneyimini de 1986'da For Love Alone ile yaşadı. Ardından, David Lynch'in Mulholland Drive adlı filmi başta olmak üzere çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti. Özellikle Mullholand Drive (Mullholand Çıkmazı) onun kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

UZUN BİRLİKTELİK

Naomi Watts, 2005 ile 2016 arasında meslektaşı Liev Schreiber ile birliktelik yaşadı.

İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Çiftin, 13 yaşında Kai ve 14 yaşında Sasha adında iki tane oğlu bulunuyor. Liev Schreiber ile yollarını ayıran Naomi Watts, 2017 yılından bu yana oyuncu Billy Crudup ile birlikte.