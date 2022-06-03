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96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

#Kraliçe 2. Elizabeth#Prens Louis#Platin Jubile
96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinlikleri, dün düzenlenen Trooping The Color etkinliğiyle resmeN başladı. Önümüzdeki hafta başına kadar sürecek olan bir dizi kutlama nedeniyle ülkede tatil de ilan edildi. Dünkü geçit sırasında ise aylardır merak edilen birçok soru cevabını buldu

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AKILLARDAKİ SORULAR BİRER BİRER CEVAP BULDU
Bir ara Kraliçe'nin de çıkıp çıkmayacağı tartışılan balkon selamlamasına ailenin kısıtlı sayıdaki üyesi katıldı. Merak edilen bir başka ayrıntı, aileden ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın o balkonda yer alıp almayacağıydı. O konudaki iddialar da ortadan kalktı.  Çift, töreni sarayın bir odasındaki pencereden izledi. Yani onlar da balkonda yer almadı.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

KRALİÇE BİLE ONU OYALAMAYA ÇALIŞTI
96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, balkonda kısıtlı sayıda aile üyesiyle yer aldı. Elbette o geçidin yıldızı, aynı zamanda resmi doğum gününü de kutlayan Kraliçe oldu. Ama aile içinde öyle bir kişi vardı ki herkesi gölgede bıraktı. Hatta bu tür törenlerde ciddiyetiyle bilinen Kraliçe'yi bile terletti. Bir adım daha ileri gidip annesi ve babası yeterli olmayınca 2. Elizabeth bile onu oyalamaya çalıştı. Kim mi bu kişi?

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96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

AFACAN LOUIS İLGİ ODAĞI OLDU
Prens Charles'tan sonra taht için ikinci sırada yer alan Prens William ile eşi Kate Middleton'ın en küçük çocuğu olan Prens Louis. Geçtiğimiz 23 Nisan'da 4 yaşına giren Louis, birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktığı aile üyelerinin hepsini gölgede bıraktı.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

ANNESİ YETMEYİNCE KRALİÇE DEVREYE GİRDİ
Deniz kuvvetleri askerlerinin kıyafetini andıran bir şekilde giyinen Louis, balkonda Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının gösterisini izlerken kimi zaman gürültüden rahatsız olup kulaklarını elleriyle kapattı, o anlarda çığlık attı. Kimi zaman da sıkıntısını belli eden yüz ifadeleri sergiledi. Annesi Kate Middleton onun uyumlu davranması için çaba harcadı. Fakat bazen o da yeterli kalmadı ve devreye Kraliçe girdi. Torunu William'ın en küçük oğlunu oyalamak için Kraliçe 2. Elizabeth de epey bir uğraş verdi. Zaman zaman Louis'e açıklamalarda da bulundu.

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96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

DUDAK OKUMA UZMANLARI O KONUŞMALARI DEŞİFRE ETTİ
Sarayın balkonunda Kraliçe'nin minik Louis'ye neler söylediği, onunla neler konuştuğu da merak konusu oldu. Dudak okuma uzmanı Juliet Sullivan, o anlarda çekilen videoları izleyerek Kraliçe 2. Elizabeth ile Louis arasındaki konuşmaları ortaya çıkardı. Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi'nin 71 adet uçağının katıldığı gösteri hakkında minik Louis'ye bilgi verdi. Kraliçe, bir ara uçaklar gökyüzünde kendilerine doğru yaklaşırken "Bak, onları görebiliyor musun? Bak şuna" dedi.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı


'DUMANLARA BAK'
O sırada Kraliçe'nin diğer yanında duran Prens Charles da torununa, uçakların gösteri sırasında gökyüzüne bıraktığı kırmızı, mavi ve beyaz dumanları gösterdi.

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Sonra Louis, bazı uçakları göstererek Kraliçe'ye onları görüp görmediğini sordu. Kraliçe de ona ne gördüğünü sorunca Louis uçakları gösterip "Onları" dedi. Kraliçe de buna karşılık "Ah, evet jetler" dedi.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

KRALİÇE'NİN ÖNÜNDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI
Bu arada minik Louis bir ara protokol kurallarını hiçe sayarak Kraliçe'nin önünden diğer tarafa geçmeye çalıştı. Ama annesi tarafından engellendi. O anlarda da Camilla Parker Bowles, Kate Middleton'a " Evet, gerçekten de yanından geçmeye çalışıyor" dedi.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

'HAYDİ ONLARA EL SALLA'
O sırada Middleton, küçük oğlunu yatıştırmak için dikkatini başka yöne çekmeye çalıştı. Ona yerinde durmasını ve iyi bir çocuk olmasını söyledi. Sonra da sarayın önünde toplanan halkı göstererek "Bak, aşağıdaki insanları görebiliyor musun? Ne kadar harika" dedi. Ardından da onlara el sallamasını ekledi.

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96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

UÇAKLARIN SESİNDEN RAHATSIZ OLDU
Akrobasi uçaklarının gösterisi bittikten sonra Kate Middleton, küçük oğlu Louis'i içeriye girmeye yönlendirdi. Büyüklerinin bütün çabasına rağmen Louis, zaman zaman sıkıntısını belli etti. Yüzüne garip şekiller veren minik prens bir ara bebekliğinde yaptığı gibi parmağını emmeye çalıştı ancak hemen annesi tarafından engellendi.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

GEORGE İLE 'KADERSEL BİR BAĞ VAR'
Bu arada beden dili uzmanı Judi James de Kraliçe 2. Elizabeth ile 4 yaşındaki Louis'nin balkonda yan yana oldukları sırada "çocuksu bir heyecanı" paylaştıklarını söyledi. Kraliçe'nin, Prens William ile Kate Middleton'ın en büyük oğlu Prens George ile iletişiminin daha farklı olduğunu vurguladı James. Bu durumu "kadersel bir bağ" olarak nitelendirdi.

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96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

'TAÇ GİYME TÖRENİNİ VE OĞLU CHARLES'IN ÇOCUKLUĞUNU HATIRLADI'
Kraliçe'nin Louis'ye gösterdiği sempatinin örneğine ise daha önce rastlanmadığını sözlerine ekledi James. Bunun nedenini de kendi taç giyme törenini ve o sırada Louis gibi bir çocuk olan büyük oğlu Charles'ı hatırlatmasına bağladı. O yüzden de Louis'nin, kendi önünden geçip balkonun diğer yanına gitmesini engellemeye çalışan annesi Kate'in onun saçını okşayıp yatıştırmaya çalışmasını da sempatiyle izledi.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

DİĞER ÜYELER GERİLİM İÇİNDEYKEN, ONUN UMURUNDA BİLE DEĞİLDİ
Judi James'e göre bütün aile içinde en doğal davranan kişi 4 yaşındaki Louis oldu. Diğer aile üyeleri "patron" diye nitelenen Kraliçe'ye doğru davranmak için belli bir gerilim içindeyken Louis için böyle bir durum söz konusu değildi. Louis öylesine doğal ve içinden geldiği gibi davranıyordu ki ve öyle rahattı ki Kraliçe'nin önünden bile geçip balkonun diğer yanına gitmeye çalıştı.

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı
Halkın karşısına çıktığı etkinliklerde genellikle sıkılan George bu kez çok sık gülümsedi bazen kahkaha attı. 

96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı
Cambridge çocukları George, Charlotte ve Louis anneleri Kate ve babaanneleri Camilla ile aynı atlı arabada seyahat etti.

TROOPING THE COLOR NEDİR? Her yıl Londra'da yapılan ve renkli görüntülere sahne olan Trooping The Color, çok merakla beklenen bir etkinlik. Bunun en önemli nedeni de kraliyet ailesi üyelerinin en kalabalık ve en özenli görünümleriyle bir araya gelip halkın karşısına çıkması. Aslında kökleri daha eskiye dayanan bu etkinlik, 17'inci yüzyıldan bu yana piyadelerin bir geleneği olarak devam ediyor. 1748 yılından bu yana da hükümdarlığın doğum günü olarak kutlanıyor.

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#Kraliçe 2. Elizabeth#Prens Louis#Platin Jubile

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