96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

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AKILLARDAKİ SORULAR BİRER BİRER CEVAP BULDU

Bir ara Kraliçe'nin de çıkıp çıkmayacağı tartışılan balkon selamlamasına ailenin kısıtlı sayıdaki üyesi katıldı. Merak edilen bir başka ayrıntı, aileden ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın o balkonda yer alıp almayacağıydı. O konudaki iddialar da ortadan kalktı. Çift, töreni sarayın bir odasındaki pencereden izledi. Yani onlar da balkonda yer almadı.

KRALİÇE BİLE ONU OYALAMAYA ÇALIŞTI

96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, balkonda kısıtlı sayıda aile üyesiyle yer aldı. Elbette o geçidin yıldızı, aynı zamanda resmi doğum gününü de kutlayan Kraliçe oldu. Ama aile içinde öyle bir kişi vardı ki herkesi gölgede bıraktı. Hatta bu tür törenlerde ciddiyetiyle bilinen Kraliçe'yi bile terletti. Bir adım daha ileri gidip annesi ve babası yeterli olmayınca 2. Elizabeth bile onu oyalamaya çalıştı. Kim mi bu kişi?

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AFACAN LOUIS İLGİ ODAĞI OLDU

Prens Charles'tan sonra taht için ikinci sırada yer alan Prens William ile eşi Kate Middleton'ın en küçük çocuğu olan Prens Louis. Geçtiğimiz 23 Nisan'da 4 yaşına giren Louis, birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktığı aile üyelerinin hepsini gölgede bıraktı.

ANNESİ YETMEYİNCE KRALİÇE DEVREYE GİRDİ

Deniz kuvvetleri askerlerinin kıyafetini andıran bir şekilde giyinen Louis, balkonda Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının gösterisini izlerken kimi zaman gürültüden rahatsız olup kulaklarını elleriyle kapattı, o anlarda çığlık attı. Kimi zaman da sıkıntısını belli eden yüz ifadeleri sergiledi. Annesi Kate Middleton onun uyumlu davranması için çaba harcadı. Fakat bazen o da yeterli kalmadı ve devreye Kraliçe girdi. Torunu William'ın en küçük oğlunu oyalamak için Kraliçe 2. Elizabeth de epey bir uğraş verdi. Zaman zaman Louis'e açıklamalarda da bulundu.

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DUDAK OKUMA UZMANLARI O KONUŞMALARI DEŞİFRE ETTİ

Sarayın balkonunda Kraliçe'nin minik Louis'ye neler söylediği, onunla neler konuştuğu da merak konusu oldu. Dudak okuma uzmanı Juliet Sullivan, o anlarda çekilen videoları izleyerek Kraliçe 2. Elizabeth ile Louis arasındaki konuşmaları ortaya çıkardı. Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi'nin 71 adet uçağının katıldığı gösteri hakkında minik Louis'ye bilgi verdi. Kraliçe, bir ara uçaklar gökyüzünde kendilerine doğru yaklaşırken "Bak, onları görebiliyor musun? Bak şuna" dedi.

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Sonra Louis, bazı uçakları göstererek Kraliçe'ye onları görüp görmediğini sordu. Kraliçe de ona ne gördüğünü sorunca Louis uçakları gösterip "Onları" dedi. Kraliçe de buna karşılık "Ah, evet jetler" dedi.

O sırada Kraliçe'nin diğer yanında duran Prens Charles da torununa, uçakların gösteri sırasında gökyüzüne bıraktığı kırmızı, mavi ve beyaz dumanları gösterdi.

KRALİÇE'NİN ÖNÜNDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Bu arada minik Louis bir ara protokol kurallarını hiçe sayarak Kraliçe'nin önünden diğer tarafa geçmeye çalıştı. Ama annesi tarafından engellendi. O anlarda da Camilla Parker Bowles, Kate Middleton'a " Evet, gerçekten de yanından geçmeye çalışıyor" dedi.

'HAYDİ ONLARA EL SALLA'

O sırada Middleton, küçük oğlunu yatıştırmak için dikkatini başka yöne çekmeye çalıştı. Ona yerinde durmasını ve iyi bir çocuk olmasını söyledi. Sonra da sarayın önünde toplanan halkı göstererek "Bak, aşağıdaki insanları görebiliyor musun? Ne kadar harika" dedi. Ardından da onlara el sallamasını ekledi.

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UÇAKLARIN SESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Akrobasi uçaklarının gösterisi bittikten sonra Kate Middleton, küçük oğlu Louis'i içeriye girmeye yönlendirdi. Büyüklerinin bütün çabasına rağmen Louis, zaman zaman sıkıntısını belli etti. Yüzüne garip şekiller veren minik prens bir ara bebekliğinde yaptığı gibi parmağını emmeye çalıştı ancak hemen annesi tarafından engellendi.

GEORGE İLE 'KADERSEL BİR BAĞ VAR'

Bu arada beden dili uzmanı Judi James de Kraliçe 2. Elizabeth ile 4 yaşındaki Louis'nin balkonda yan yana oldukları sırada "çocuksu bir heyecanı" paylaştıklarını söyledi. Kraliçe'nin, Prens William ile Kate Middleton'ın en büyük oğlu Prens George ile iletişiminin daha farklı olduğunu vurguladı James. Bu durumu "kadersel bir bağ" olarak nitelendirdi.

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'TAÇ GİYME TÖRENİNİ VE OĞLU CHARLES'IN ÇOCUKLUĞUNU HATIRLADI'

Kraliçe'nin Louis'ye gösterdiği sempatinin örneğine ise daha önce rastlanmadığını sözlerine ekledi James. Bunun nedenini de kendi taç giyme törenini ve o sırada Louis gibi bir çocuk olan büyük oğlu Charles'ı hatırlatmasına bağladı. O yüzden de Louis'nin, kendi önünden geçip balkonun diğer yanına gitmesini engellemeye çalışan annesi Kate'in onun saçını okşayıp yatıştırmaya çalışmasını da sempatiyle izledi.

DİĞER ÜYELER GERİLİM İÇİNDEYKEN, ONUN UMURUNDA BİLE DEĞİLDİ

Judi James'e göre bütün aile içinde en doğal davranan kişi 4 yaşındaki Louis oldu. Diğer aile üyeleri "patron" diye nitelenen Kraliçe'ye doğru davranmak için belli bir gerilim içindeyken Louis için böyle bir durum söz konusu değildi. Louis öylesine doğal ve içinden geldiği gibi davranıyordu ki ve öyle rahattı ki Kraliçe'nin önünden bile geçip balkonun diğer yanına gitmeye çalıştı.