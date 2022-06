96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı

TROOPING THE COLOR NEDİR? Her yıl Londra'da yapılan ve renkli görüntülere sahne olan Trooping The Color, çok merakla beklenen bir etkinlik. Bunun en önemli nedeni de kraliyet ailesi üyelerinin en kalabalık ve en özenli görünümleriyle bir araya gelip halkın karşısına çıkması. Aslında kökleri daha eskiye dayanan bu etkinlik, 17'inci yüzyıldan bu yana piyadelerin bir geleneği olarak devam ediyor. 1748 yılından bu yana da hükümdarlığın doğum günü olarak kutlanıyor.