Bu kez de Prenses Charlotte rol Ã§aldÄ±: Annesini bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±

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ANNE VE BABASINI GÃ–LGEDE BIRAKTI

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce 7 yaÅŸÄ±na giren Prenses Charlotte, babasÄ± Prens William ve annesi Kate Middleton ile birlikte Milletler TopluluÄŸu OyunlarÄ± kapsamÄ±ndaki yÃ¼zme mÃ¼sabakasÄ±nÄ± izlemeye gitti.

SEVÄ°MLÄ° TAVIRLARIYLA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Beyazlar iÃ§indeki annesi Kate ve gÃ¼nlÃ¼k sporÂ bir kÄ±yafet giyen babasÄ± William ile birlikte yarÄ±ÅŸlarÄ± izleyen Charlotte sevimli tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§ekti.

KÃœÃ‡ÃœK PRENSES ÅžIKLIÄžI

Rachel Riley imzalÄ± siyah beyaz Ã§izgili bir elbise giyen prensesin saÃ§larÄ± iki Ã¶rgÃ¼ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Minik Charlotte gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ beyaz sandaletlerle tamamladÄ±. Charlotte'un kameralar karÅŸÄ±sÄ±ndaki rahatlÄ±ÄŸÄ± ve sempatik hareketleri ise bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekti.

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AÄžABEYÄ°NDEN DAHA RAHAT

Dedesi Prens Charles ve babasÄ± Prens William''dan sonra tahtÄ±n varisi olan aÄŸabeyiÂPrens George, genellikle bu tÃ¼r etkinliklerde aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± hatta bazen utangaÃ§ tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor: Fakat Charlotte onun tam tersine Ã§ok rahat davranÄ±yor. iÅŸte bu durum bugÃ¼nkÃ¼ mÃ¼sabakalar sÄ±rasÄ±nda da bozulmadÄ±.

Ä°DDÄ°ALARIN KONUSU OLUYOR: Charlotte'un bu rahat tavÄ±rlarÄ± yÄ±llardÄ±r dikkat çekiyor ve bazÄ± iddialarÄ±n konusu oluyor. Bunlardan biri de bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Çükü bazÄ± gözlemcilerin George ve CharlotteRun geleceÄŸiyle ilgili çarpÄ±cÄ± teorileri var. Gelin onlarÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Charlotte ise kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri kameralar kendisine yÃ¶neldiÄŸinde bile sanki kim olduÄŸunu biliyormuÅŸ gibi rahat davranÄ±yor. KÃ¼Ã§Ã¼k Charlotte iÃ§in bugÃ¼n de durum deÄŸiÅŸmedi. Kimi zaman annesiyle kimi zaman da babasÄ±yla ÅŸakalaÅŸtÄ±, onlara sorular sorup aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± dinledi.

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DUDAK UÃ‡UKLATAN TEORÄ°

Daha doÄŸamadan aylar Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n merakla beklediÄŸi bir bebek olan George, geleneklere ve yasalara gÃ¶re Ã¼lkesinin gelecekteki kralÄ±. Ama bazÄ± uzmanlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne ve ortaya attÄ±klarÄ± teorilere bakÄ±lÄ±rsa kÃ¼Ã§Ã¼k prens, asla o tahta oturamayacak. AslÄ±nda uzun sÃ¼redir bu konuda Ã§eÅŸitli spekÃ¼lasyonlar yapÄ±lÄ±yor. Ortaya atÄ±lan iddialarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gÃ¶re Prens George asla tahta Ã§Ä±kamayacak, Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±ra ona gelene kadar monarÅŸi de tarihe karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olacak. BazÄ± iddialara gÃ¶re babasÄ± William, tahta Ã§Ä±kacak son kral bile olabilir. Bunlar, bir noktaya kadar anlaÅŸÄ±labilir iddialar olabilir. Fakat bir anayasa uzmanÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan bir teori dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden.

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BÃœYÃœK BABAANNESÄ° GÄ°BÄ° OLACAÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLÃœYOR

Bu teoriye gÃ¶re Prens George, monarÅŸi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rse bile kral olmayacak. Ãœstelik bunu da kendi isteÄŸiyle yapacak. BÃ¶yle bir durumda da tahta, kendisinden sonra gelen kardeÅŸi Prenses Charlotte geÃ§ecek. Yani Charlotte da tÄ±pkÄ± ÅŸu anda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in olduÄŸu gibi etkili bir monark olarak tarihteki yerini alacak.

KARDEÅžÄ°NE YOL AÃ‡MAK Ä°Ã‡Ä°N BÄ°LE OLABÄ°LÄ°R

Bu teoriyi ortaya atan kiÅŸi anayasa uzmanÄ± Dr. Craig Prescott.. Bangor Ãœniversitesi'nde gÃ¶rev yapan Prescott'a gÃ¶re George, sÄ±rasÄ± geldiÄŸinde kral olmamayÄ± seÃ§ebilir, yani tahtÄ± ve tacÄ± reddedebilir. Bu teoriye gÃ¶re bunu hangi nedenle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemi yok. Ä°sterse sadece kardeÅŸi Charlotte'a yol aÃ§mak iÃ§in bile bunu yapabilir.

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BÃœYÃœK DEDESÄ°NÄ° Ã–RNEK GÃ–STERDÄ°

Craig Prescott bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Tahta geÃ§me sÄ±rasÄ± parlamentodan Ã§Ä±kacak bir yasa ile belirlenir. DolayÄ±sÄ±yla bu sÄ±ranÄ±n deÄŸiÅŸmesi iÃ§in de benzer bir yasa gereklidir. Yani Prens George, eÄŸer kral olmak istemiyorsa bu kararÄ± babasÄ± William hayattayken yani tahttayken vermeli. BÃ¶ylece tahta George yerine Charlotte'un Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in bir yasa hazÄ±rlanabilir." Prescott, bu konuda kurallar evlenmesine izin vermediÄŸi iÃ§in Wallis, Simpson'Ä±n aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden tahtÄ± bÄ±rakan Kral 8. Edward'Ä± Ã¶rnek gÃ¶sterdi. Edward'Ä±n tahtÄ± bÄ±rakmasÄ±ndan sonra onun yerine KraliÃ§e 2. Elizabeth'in babasÄ±, 6. George olarak tahta geÃ§miÅŸti.

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AMCASI HARRY GÄ°BÄ° FARKLI BÄ°R HAYAT KURMAK Ä°STEYEBÄ°LÄ°R: Prescott'Ä±n bu teorisi, Prens George'un gelecekte kendine kraliyet ailesi üyesi olmak dÄ±ÅŸÄ±nda bir kariyer çizmek isteyebileceÄŸi fikri üzerine temelleniyor. TÄ±pkÄ± amcasÄ± Harry'nin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi o da farklÄ± bir hayat yaÅŸamak isteyebilir.

KIZDIRAN Ä°DDÄ°A

Craig Prescott'Ä±n bu teorisinin kraliyet yanlÄ±larÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim. Sosyal platformlarda konuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildiren bazÄ± kiÅŸiler "Ä°sterseniz William'Ä±n tahtÄ± kardeÅŸi Harry'e devredeceÄŸini hatta onun da Ã¼lkeyi ABD'den yÃ¶neteceÄŸini de iddia edin" diye yorum yaptÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi 40 ya da 50 yÄ±l sonrasÄ± iÃ§in bu tÃ¼r spekÃ¼lasyonlar yapÄ±lmasÄ±nÄ±n manasÄ±z olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. BazÄ± kiÅŸiler de "Yorumcular daha George'a sÄ±ra gelmeden tahtÄ± elinden alÄ±ndÄ±" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.

Ã–te yandan George'un elbette kral olamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ ona sÄ±ra gelene kadar monarÅŸinin Ã§oktan tarihe karÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± savunanlar da her zaman var. BunlarÄ± bir hatÄ±rlamak gerekirse... Aile Ã¼yeleri baÅŸta olmak Ã¼zere milyonlarca kiÅŸinin "BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n gelecekteki kralÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Prens George, asla bu hedefe ulaÅŸamayabilir. Hatta iddialarÄ± gÃ¶re babasÄ± Prens William'dan sonra monarÅŸinin de sonu gelecek.

SADECE Ä°KÄ° KUÅžAK DAYANABÄ°LÄ°R

Yazar Hilary Mantel, bu konuda daha Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Mantel, Britanya monarÅŸisi iÃ§in KraliÃ§e 2. Elizabeth'in ardÄ±ndan geride sadece iki kuÅŸak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yÃ¼zden de Prens George'un bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla asla "taÃ§ giymiÅŸ" bir kral olamayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Wolf Hall adlÄ± Ã¼Ã§leme romanÄ±yla tanÄ±nan Hilary Mantel, The Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda " Ä°nsanlarÄ±n Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi Ã¼yelerini sadece "Ã¼nlÃ¼ler" olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ modern dÃ¼nyada monarÅŸinin ardÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ±nÄ± anlamak Ã§ok zor" dedi. Åžu anda tahtta olan KraliÃ§e 2. Elizabeth ile onun ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada bulunan Prens Charles'Ä±n iÅŸlerini ciddiye aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Mantel, hem KraliÃ§e'nin hem de Prens Charles'Ä±n iÅŸlerini gayet iyi yaptÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

GÃ–STERÄ° DÃœNYASININ ÃœNLÃœLERÄ° GÄ°BÄ°

Hilary Mantel, Ä°ngiliz monarÅŸisinin geride ne kadar vakti kaldÄ±ÄŸÄ± sorusuna da "Sadece iki kuÅŸak" diye yanÄ±t verdi. Mantel, bunun nedenini de kraliyet ailesi Ã¼yelerinin tÄ±pkÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri gibi gÃ¶rÃ¼lmesi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

DAHA Ã–NCE DE BENZER BÄ°R Ä°DDÄ°A ORTAYA ATILMIÅžTI

Prens George'un asla kral olamayacaÄŸÄ±na dair bir iddia geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda kraliyet uzmanÄ± gazeteci Christopher Lee'den gelmiÅŸti. Lee, Prens William ile Kate Middleton'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George'un Ã§eÅŸitli nedenlerle asla taÃ§ giyemeyeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Christopher Lee, Ä°ngiliz monarÅŸisinin popÃ¼laritesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kendisine baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtti. KraliÃ§e'nin, ailesinden devraldÄ±ÄŸÄ± mirasÄ± ayakta tutmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba, uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmasÄ± ve etrafÄ±ndaki kaybolmasÄ±na asla izin vermediÄŸi gizemli havanÄ±n, Ä°ngiliz monarÅŸisini bu kadar uzun sÃ¼re ayakta tuttuÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

YapÄ±lan anketlere göre de halkÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu hala monarÅŸiyi destekliyor. Elbette bunun nedeni de Kraliçe. Fakat 2. Elizabeth tahtÄ± bÄ±rakÄ±nca bu destek de popülarite de azalacak Christopher Lee'ye göre.

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