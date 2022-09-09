Kraliçe 2. Elizabeth öldü… İngiltere’de 10 günlük yas süreci başladı! İşte dünyanın izleyeceği cenazenin detayları

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İngiltere’nin en uzun süre tahtta oturan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kraliyetle ilgili oldukça sıkı kurallara sahip olan ülkede 96 yaşında hayatını kaybeden kraliçe için düzenlenecek törenler ve tüm dünya tarafından takip edilecek cenaze için prosedürler aslında yıllardır belli. YILLARDIR BU GÜNE HAZIRLANDILAR

Başta BBC olmak üzere ülkedeki tüm medya kuruluşları ve resmi kurumlar yayınlanacak taziye mesajları ve uyulacak kurallar konusunda deyim yerindeyse uzun yıllardır tatbikatlar yapıp bu önemli ana hazırlanıyordu.

Peki İngiltere’yi önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Kraliçenin cenaze töreni ve ilan edilen resmi yas süresi nasıl geçecek? İşte tüm detaylar…

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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ile İngiltere yas tutmaya başladı. Bayraklar yarıya indirildi, etkinlikler iptal edildi, Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. 10 GÜNLÜK YAS SÜRECİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni bitene kadar sürmesi bekleniyor.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor.

Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor. HÜKÜMET ÖLÜMÜN ÖNÜNE GEÇMEMEK İÇİN BİR SÜRE SUSKUN KALACAK

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Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.

Yasın ilk gününde Londra'daki Hyde Park ve Tower Hill'de tören, silah selamı ve ulusal bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması bekleniyor.

İlerleyen günlerde Kral Charles'ın başbakanla ilk görüşmesini yapması ve İngiliz Milletler Topluluğu'na seslenen bir konuşma yapması planlanıyor.

Charles'ın ayrıca Birleşik Krallık'a dahil ülkeler İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da Kraliçe Elizabeth'in anısına düzenlenen resmi törenlere katılması planlanıyor. Charles’ın taç giyme törenleri annesi için ilan edilen 10 günlük yas bitince başlayacak. KRALİÇE'NİN TABUTU

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Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde dört gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da tutulacak. Burası, Westminster Sarayı'nın en eski kısmı.

Tabutu buraya getirilen son kişi, 2002'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in annesiydi.

Kraliçe'nin tabutu, 11. yüzyılda inşa edilen bu binanın ahşap çatısı altında, katafalk olarak bilinen yüksek bir platformda tutulacak. Katafalkın dört köşesinde birer asker nöbet tutacak.

Tabut buraya Buckingham Sarayı'ndan yavaşça ilerleyen bir askeri törenle getirilecek. Geçit törenine Kraliyet Ailesi üyeleri de katılacak. HALK TÖRENİ BÖYLE İZLEYECEK

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Halk da bu töreni etraftaki sokaklardan ve parklara kurulması beklenen büyük ekranlardan izleyebilecek.

Westminster Hall'a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek.

Tabut yerine yerleştirildikten sonra kısa bir tören düzenlenecek ve ardından mekân ziyarete açılacak.

Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek.

İngiltere'den üst düzey siyasetçiler ve eski başbakanlar da orada bulunacak. CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.

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Tabut Kraliyet Donanması'na ait bir top arabasıyla taşınacak.

Bu top arabası en son Prens Philip'in amcası Lord Mountbatten'ın 1979'daki cenaze töreninde görülmüş, Kraliyet Donanması'ndan 142 denizci bu arabayı çekmişti.

Tören büyük ihtimalle kilisenin başrahibi David Hoyle tarafından yönetilecek ve Anglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de vaaz verecek. Başbakan Liz Truss'ın da bir konuşma yapma ihtimali bulunuyor.

Cenaze töreninin ardından Kraliçe'nin tabutu cenaze arabasıyla Windsor'a götürülecek. SON YOLCULUĞU EŞİ PRENS PHILIP'İN YANINA OLACAK

Tabutun son yolculuğu Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'ne olacak ve Kraliyet Ailesi'nin de katılımıyla toprağa verilecek.

Bu şapel Kraliyet Ailesi tarafından düğünler ve cenazeler için tercih edilen bir yer.

Prens Harry ve Meghan'ın evlendiği, Prens Philip'in geçen yıl cenaze törenin yapıldığı yer de burasıydı.