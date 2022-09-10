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DUYURUYU KRAL 3'ÃœNCÃœ CHARLES YAPTI

Tam 25 yÄ±ldÄ±r yani Prens Charles'Ä±n ilk eÅŸi Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kimsenin taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± Galler Prensesi unvanÄ± bir baÅŸkasÄ±na geÃ§ti. Duyuruyu da "kral" sÄ±fatÄ±yla Charles yaptÄ±. Kendisinden sonra taht iÃ§in ilk sÄ±rada olan oÄŸlu William'Ä±n Galler Prensi olduÄŸunu duyurdu. ArdÄ±ndan da William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton'Ä±n bundan bÃ¶yle Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ekledi.

GÃ–REVLERÄ°NE AYNI ÅžEKÄ°LDE DEVAM EDECEKLER

William'Ä±n Galler Prensi olduÄŸunu belirten Kral Charles, eÅŸi Kate Middleton'Ä±n da Galler Prensesi olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Charles,Galler Prensi ve Galler Prensesi'nin yeni gÃ¶revlerine de bundan Ã¶ncekilere olduÄŸu gibi mÃ¼tevazÄ± bir ÅŸekilde yaklaÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

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SORU Ä°ÅžARETLERÄ° GÄ°DERÄ°LMÄ°Åž OLDU: AslÄ±nda William'Ä±n babasÄ±ndan sonra Galler Prensi unvanÄ±nÄ± alacaÄŸÄ± belliydi. Fakat Kate Middleton'Ä±n bu unvanÄ± resmen taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ± konusunda soru iÅŸaretleri vardÄ±. Nedenine gelirsek..

Charles, annesi tarafÄ±ndan kendisine verilen bu unvanÄ± 1958 yÄ±lÄ±ndan bu yana taÅŸÄ±yor. Onunla evlendiÄŸinde de Diana Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Bu evlilik bitti, Ã§ift boÅŸandÄ±. Charles daha sonra Camilla Parker Bowles ile evlendi. Camilla'nÄ±n teknik olarak Galler Prensesi olmasÄ± gerekiyordu. Fakat, bu unvan Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸtiÄŸinden hiÃ§bir zaman Galler Prensesi Camilla olarak anÄ±lmadÄ±. Yine evlilik yoluyla edindiÄŸi Cornwall DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± kullandÄ±.

KENDÄ° YOLUNU Ã‡Ä°ZMEK Ä°STÄ°YOR

Kral 3'Ã¼ncÃ¼ Charles'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ±yla Diana Spencer'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bu yana yani 25 yÄ±l sonra ilk kez Kate Middleton, Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± resmen almÄ±ÅŸ oldu. Yeni Galler Prensesi Kate Middleton bu konuda "tarihe bÃ¼yÃ¼k bir saygÄ± duyduÄŸunu" ancak Diana'dan sonra bu unvanÄ± elinde tutan ilk aile Ã¼yesi olarak kendi yolunu yaratmak istediÄŸini" belirtti.

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Charles'tan sonra tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi olan William ile Kate, KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra anÄ±nda Cornwall DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Åžimdi de veliahtlarÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanÄ± geldi.

BÃœYÃœK GELÄ°NÄ°YLE ARASI Ã‡OK Ä°YÄ°

Bu arada Charles'Ä±n, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n eÅŸi Kate ile gayet iyi geÃ§indiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Hatta KraliÃ§e'nin haziran ayÄ±nda kutlanan tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen bir tÃ¶rende ona uzaktan Ã¶pÃ¼cÃ¼k gÃ¶nderdiÄŸi anlarÄ±n videosu sosyal medyada gÃ¼ndem olmuÅŸtu.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAKÄ° Ä°SÄ°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Her ne kadar Kral Charles, oÄŸlu Wililam'Ä±n Galler Prensi, onun eÅŸi Kate'in de Galler Prensesi olduÄŸunu ilan etse de Ã§iftin resmi Twitter hesabÄ±nda kullandÄ±klarÄ± isim dikkat Ã§ekti. Hesapta "Galler Prensi ve Cornwall DÃ¼ÅŸesi" ibaresi yer alÄ±yordu.

Kate ile William'Ä±n resmi Instagram hesaplarÄ±nda ise "Galler Prensi ve Prensesi" adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

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'MEGHAN'I BURAYA GETÄ°RME' DEDÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Kral Charles'Ä±n iki gelinine yaklaÅŸÄ±mÄ± da oldukÃ§a farklÄ±. Kate Middleton'Ä± Ã§ok seven ondan dÃ¼nyaya gelen torunlarÄ±yla da samimi olan Kral Charles'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun karÄ±sÄ± Meghan Markle ile arasÄ± o kadar da iyi deÄŸil. Hatta Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in son nefesini verdiÄŸi Balmoral'a Meghan'Ä± getirmemesi konusunda oÄŸlu Harry'yi uyardÄ±. Bu haberlere gÃ¶re Charles, Harry'ye "Meghan'Ä± buraya getirme" dedi. Bunun Ã¼zerine Harry, Balmoral'a yalnÄ±z baÅŸÄ±na gitti. Meghan Markle ise Windsor'da kaldÄ±.

Ä°NGÄ°LÄ°ZLER, GALLER'Ä° ELE GEÇÄ°RÄ°NCE UNVAN DA ONLARIN OLDU: Biraz da Galler Prensi unvanÄ±nÄ±n tarihine bakalÄ±m... Galce söyleniÅŸiyle "Tywysog Cymru" aslÄ±nda önceleri Galler'in hükümdarlarÄ± için kullanÄ±lan bir unvandÄ±. Fakat bu durum, dönemin Galler Prensi olan Llywelyn ap Gruffudd'Ä±n, 1282 yÄ±lÄ±nda, Ä°ngiltere KralÄ± I. Edward tarafÄ±ndan öldürülmesiyle son buldu. Galler'i ele geçiren Ä°ngilizler; 14'üncü yüzyÄ±ldan sonra bu unvanÄ±, veliaht prensler için kullanmaya baÅŸladÄ±. Galler Prensi unvanÄ±, bir tür onur niÅŸanesi olarak kabul ediliyor. Galler Prensesi olan aile üyesinin karÄ±sÄ± da Galler Prensesi olarak anÄ±lÄ±yor.

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"BEKLEYEN KATÄ°E" SONUNDA PRENSES OLDU, SIRADA KRALÄ°ÇELÄ°K VAR: Gelelim sÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ±yken önce üniversitede Prens William'Ä±n kalbini çalan, ondan tam dokuz yÄ±l evlilik teklifi almadÄ±ÄŸÄ± için adÄ± "bekleyen Katie'ye çÄ±kan ama sonunda Galler Prensesi gibi ülkesinde önemli bir unvanÄ± elde eden Kate Middleton'a ya da tam adÄ±yla Catherine Elizabeth Middleton'a... Ä°ÅŸte onun "bekleyen Katie'den Galler Prensesi Catherine olmaya uzanan öyküsü.

Annesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle "kral" olan Prens Charles bu unvanÄ± 1958 yÄ±lÄ±ndan bu yana taÅŸÄ±yor. TahtÄ±n veliahtÄ± olan Charles, Galler Prensi ve Chester Kontu unvanÄ±nÄ± o yÄ±l aldÄ±. Fakat resmi tÃ¶ren 1 Temmuz 1969 gÃ¼nÃ¼ Galler'deki OrtaÃ§ag'dan kalma Caernarfon Åžatosu'nda yapÄ±ldÄ±.





SIRADAN BÄ°R AÄ°LENÄ°N KIZI OLARAK DÃœNYAYA GELMÄ°ÅžTÄ°

Takvimler 29 Nisan 2011 tarihini gÃ¶steriyordu... GenÃ§ kÄ±z, o gÃ¼n son kez "sÄ±radan biri" olarak uyandÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle o gÃ¼n onun hayatÄ±nda modern Ã§aÄŸlarda pek az kiÅŸiye nasip olabilecek bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±. SÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an genÃ§ kÄ±z, Ã¼lkesinin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± prensinin kalbini Ã§almÄ±ÅŸtÄ±. Araya ayrÄ±lÄ±klar da girse uzun yÄ±llar sÃ¼ren birliktelikleri artÄ±k resmi olarak da bir baÅŸka basamaÄŸa taÅŸÄ±nÄ±yordu.

O dÃ¶nemde yÃ¼zyÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olarak nitelendirilen tÃ¶ren 29 Nisan 2011'de gerÃ§ekleÅŸti. Birbirlerine aÅŸÄ±k olan o gÃ¼zel genÃ§ kÄ±z ile Ã¼lkenin yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± prensi tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin izlediÄŸi bir tÃ¶renle evlendi.

EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NDE 10 YIL GERÄ°DE KALDI

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla sonu mutlu biten bu aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ±nÄ±n kimler olduÄŸunu tahmin ettiniz. Catherine Elizabeth Middleton ile BÃ¼yÃ¼k Britanya tahtÄ±nÄ±n babaannesi ve babasÄ±ndan sonraki varisi Prens William. BugÃ¼n Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Kate Middleton ile Prens William, geÃ§tiÄŸimiz 29 Nisan'da evliliklerinde 10 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar. Åžimdi onlar, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Ã¼lkelerinin geleceÄŸini temsil eden bir aile.Â

Prens William ile Kate Middleton, üniversite yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan birliktelikleri sÄ±rasÄ±nda iki kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Son barÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan William, Middleton'a evlenme teklif etti ve annesi Prenses Diana'nÄ±n yüzüÄŸünü hediye etti. NiÅŸanlarÄ± resmi olarak açÄ±klandÄ±ktan sonra da Prens Willim ile Kate Middleton, 'modern çaÄŸÄ±n peri masalÄ±' olarak nitelendirilen bir törenle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°YLE SARAYIN KAPISINDAN GÄ°RDÄ°ÄžÄ° GÃœN

O tam 10 yÄ±ldÄ±r bir kÃ¼lkedisi masalÄ±nÄ±n kahramanÄ±... Ãœzerinde Ã¼nlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gelinliÄŸiyle Buckingham SarayÄ±'nÄ±n kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri girdiÄŸi gÃ¼nÃ¼n Ã§ok Ã¶ncesinden beri dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri onun Ã¼zerinde. AÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼, Ã§ocuklarÄ±, eÅŸi, geleceÄŸi bir yana kelimenin tam anlamÄ±yla bir stil ikonu aynÄ± zamanda. Peki gelecekte Ã¼lkesinin kralÄ± olacak eÅŸini bile zaman zaman geri planda bÄ±rakan Kate Middleton ya da evlilik sonrasÄ± unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine, eskiden nasÄ±ldÄ±?

8 YIL SABIRLA BEKLEDÄ°

Kate Middleton'Ä±n hikayesini bilmeyen yok.. Hatta Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n "modern kÃ¼lkedileri" iÃ§inde adÄ±ndan en Ã§ok sÃ¶z edileni o. Prens William ile Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada tanÄ±ÅŸmasÄ±, bir ara ayrÄ±lmalarÄ±, sonra yeniden barÄ±ÅŸmalarÄ±, hatta evlenmek iÃ§in tam 8 yÄ±l sabÄ±rla beklediÄŸinde kendisine takÄ±lan "Bekleyen Katie" lakabÄ±. Prens William ve artÄ±k Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kate Middleton, 2011 yÄ±lÄ±nda evlendi. DÃ¼ÄŸÃ¼nlerini bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya izledi. Orta sÄ±nÄ±f bir ailenin kÄ±zÄ± olan Middleton, zaten geÃ§miÅŸte de sporla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in formunu koruma konusunda tecrÃ¼beliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden Ã¶nce bir hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinden geÃ§ti.

Ã–NCE ZAYIFLADI

Bu uÄŸurda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk ÅŸey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapÄ±sÄ± olan Middleton biraz daha zayÄ±fladÄ±. Evlendikten sonra da giyim tarzÄ± tamamen deÄŸiÅŸti. Hala zaman zaman bir giydiÄŸini birkaÃ§ kez giyse de Ã§ok Ã¼nlÃ¼ olmayan tasarÄ±mcÄ±larÄ±n kÄ±yafetleriyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lense de gardrobu konusunda daha dikkatli davranÄ±yor. SeÃ§imlerini daha dikkatli yapÄ±yor.

Bu kadar zamanda üç çocuk annesi olan Middleton, doÄŸumdan sonra hÄ±zla kilo vermesiyle de gündem yarattÄ±. Peki Kate Middleton, dünyanÄ±n en gözde ve en çapkÄ±n bekarlarÄ±ndan biri olan Prens William'Ä±n gönlünü nasÄ±l çeldi. Onu bu günlere nasÄ±l getirdi? Çünkü o dönemde aileyi takip edenler bilir ki Prens William her ne kadar ÅŸimdi eÅŸine aÅŸÄ±k bir aile babasÄ± olsa da bir dönemin hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r çapkÄ±nlarÄ±ndan biriydi. AÅŸk defterinde kimlerin adÄ± yoktu ki! Britney Spears bile bir dönem Prens'in flört ettiÄŸi genç kadÄ±nlardan biriydi. Ancak o dönemde 18 yaÅŸÄ±nda olan William'Ä±n bu hikayesi babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in araya girmesiyle çok kÄ±sa sürdü.

Annesi Prenses Diana'yÄ± henÃ¼z 14 yaÅŸÄ±ndayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geÃ§irdiyse de sÃ¶z dinledi. ArdÄ±ndan da Ä°skoÃ§ya'da kraliyet ailesi Ã¼yelerinin ve aristokratlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi St. Andrews College'a baÅŸladÄ±. Sanat tarihi dalÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yordu William.

O DEFÄ°LEDE PRENS'Ä°N AKLINI BAÅžINDAN ALDI

Ama duygusal dÃ¼nyasÄ±ndaki karmaÅŸa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dÃ¶nem okulu bÄ±rakmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama okul defilesini izleyince fikrini deÄŸiÅŸtirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ orada, karÅŸÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ±n kadÄ±nÄ± duruyordu: Kate Middleton. Middleton'Ä±n hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren olay ise Prens William ile tanÄ±ÅŸmasÄ± oldu. 2001 yÄ±lÄ±nda, St Andrews Ãœniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da Ã¶ÄŸrenciyken Prens William ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Bundan bir yÄ±l sonra ise ikisinin de kaderini deÄŸiÅŸtiren olay meydana geldi. 2002'de Ã¼niversitede dÃ¼zenlenen hayÄ±r amaÃ§lÄ± bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma Ã§Ä±ktÄ± ve iÅŸte o anda William'Ä± da "kalbinden" vurdu. O elbise Ã§iftin evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ± ve 65 bin pounda satÄ±ldÄ±.

BAÅžKASIYLA FLÃ–RT EDÄ°YORDU

ArdÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide Kate Middletom ile tanÄ±ÅŸtÄ±lar. AslÄ±nda bir sorun vardÄ±: Kate o sÄ±ralarda Rupert Finch ile flÃ¶rt ediyordu. Prens'in ilgisi hoÅŸuna gitse de baÅŸlarda onunla sadece arkadaÅŸ olmaya karar verdi. Ama bu kararÄ±nÄ± uygulayamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o da Prens William'Ä±n cazibesine dayanamadÄ± ve ona gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Ã§iftin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bÃ¶yle baÅŸladÄ±.

KAYAK TATÄ°LÄ°NDE YAKALANDILAR

Kate ile William iliÅŸkilerini Ã§ok uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak tutsa da sonunda yakalandÄ±lar. Ve o andan sonra da basÄ±n peÅŸlerini hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±. Prens William, 2000'lerin baÅŸÄ±nda Ã¼niversitede tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kate Middleton ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bu durumu bir yÄ±la yakÄ±n bir sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. AslÄ±nda bu onun gibi biri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±ydÄ±. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiÄŸi Ä°sviÃ§re tatilinde genÃ§ aÅŸÄ±klar yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmaya doÄŸduÄŸundan beri alÄ±ÅŸÄ±k olan William iÃ§in pek bir ÅŸey deÄŸiÅŸmese de Kate Middleton iÃ§in Ã¶zel hayat diye bir ÅŸey kalmadÄ±.

Kate ile William'Ä±n, 2005'te Kloster, Ä°sviçre'de yaptÄ±klarÄ± kayak tatili sÄ±rasÄ±nda çekilen o fotoÄŸraflarÄ±, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düÄŸüne kadar süren bir tür kabusun da baÅŸlangÄ±cÄ± oldu. Özellikle de magazin basÄ±nÄ±, "mavi kanlÄ±" olmayan Kate Middleton'Ä± kelimenin tam anlamÄ±yla "didik didik" etti uzun bir süre. Sokakta yürüyemez hale geldiÄŸi zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açÄ±lardan" çekilen fotoÄŸraflarÄ± sayfa sayfa yayÄ±nlandÄ±.

TELEFON MESAJLARI BÄ°LE ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

William ile Kate'in ilk birlikte Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nda bazÄ± tabloid gazetelerin kullandÄ±ÄŸÄ± "Sonunda... Wills bir kÄ±z buldu" ifadesi bile basÄ±nÄ±n Middleton'a ilk dÃ¶nemdeki yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyordu. Elbette bunun gerisi de geldi. Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafÄ±ndan cep telefonu tam 155 kez siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Hem kendisinin hem de kardeÅŸi Pippa'nÄ±nbu iliÅŸki sayesinde sÄ±nÄ±f atlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Magazin basÄ±nÄ± sadece Kate Middleton ile deÄŸil ailesiyle de ilgilenmeye baÅŸladÄ± süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandÄ± ve elbette birkaç kiÅŸi de bulundu. Bunlardan biri de Middleton'Ä±n dayÄ±sÄ± Gary Goldsmith oldu. VarlÄ±klÄ± bir iÅŸ insanÄ± olan Goldsmith'in adÄ± karÄ±sÄ±na ÅŸiddet uygulamak ve uyuÅŸturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Her ne kadar basÄ±n evlendikten sonra Middleton'a daha Ä±lÄ±mlÄ± davransa da dayÄ±sÄ± hala zaman zaman bu tür olumsuz haberlerle gazete sayfalarÄ±nda yer alÄ±yor.

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'BÄ°R PRENSLE EVLENMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N'

Kate Middleton ile Prens William'Ä±n iliÅŸkisi ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde annesi Carole'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ± "bir prensle evlenmesi iÃ§in" yÃ¶nlendirdiÄŸi iddialarÄ± da basÄ±nda yer aldÄ±. Hatta Middleton'Ä±n okuduÄŸu Ã¼niversiteyi deÄŸiÅŸtirip William'Ä±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ St Andrews Ãœniversitesi'ne gitmesi de bu planÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yorumlandÄ±.

SENELERCE EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ° GELMEDÄ°

Kate Middleton'Ä±n Prens ile iliÅŸkisi ilerlemesine raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ evlilik teklifi almamasÄ± nedeniyle basÄ±n ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adÄ±nÄ± taktÄ±. Hatta Middleton bir dÃ¶nem gazete haberlerinde bu isimle anÄ±ldÄ± sÃ¼rekli. BazÄ± yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± masaya yatÄ±ran ve inceleyen yazÄ±lar kaleme aldÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda, niÅŸanlarÄ±nÄ±n ilan edilmesinden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir Magazin gazetesi "Kate partilere katÄ±lmayÄ± bÄ±raktÄ±, eÄŸitimini tamamladÄ±, neden hala evlenme teklifi almÄ±yor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdÄ±.

ANNESÄ°NÄ°N YÃœZÃœÄžÃœYLE EVLENME TEKLÄ°F ETTÄ°

O dÃ¶nemde William'Ä±n adÄ± birÃ§ok kadÄ±nla anÄ±ldÄ±. BasÄ±n onun kÄ±sa sÃ¼reli aÅŸklarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. William'Ä±n Middleton'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n bir nedeninin de KraliÃ§e olduÄŸu iddialar arasÄ±nda. BaÅŸlangÄ±Ã§ta Middleton halktan bir aileden geldiÄŸi, soylu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Kate Middleton'a sÄ±cak bakmadÄ±. Ama sonradan fikrini deÄŸiÅŸtirdi.Â William ile Kate'in iliÅŸkisi 2009 yÄ±lÄ±nda bitme noktasÄ±na geldi. Ancak iÅŸte o dÃ¶nemde Prens William, ona evlenme teklif etti. Hem de annesi Prenses Diana'nÄ±n o Ã¼nlÃ¼ yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vererek. Ã‡ift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da niÅŸanlandÄ±. NiÅŸan, 16 KasÄ±m'da resmi olarak duyuruldu.

NiÅŸan duyurulduktan sonra basÄ±nÄ±n tavrÄ±nda da belirgin bir deÄŸiÅŸiklik oldu. Bir dönem objektif ve kameralarla peÅŸine düÅŸüp nefes aldÄ±rmadÄ±klarÄ±, ailesiyle ve kendisiyle ilgili "didiklenmedik" nokta bÄ±rakmadÄ±klarÄ± Middleton hakkÄ±nda "Kate ve William, kraliyet ailesine yeni ve taze bir soluk getirecek" tarzÄ± yorumlar içeren makaleler basÄ±nda boy göstermeye baÅŸladÄ±.

EVLÄ°LÄ°KTE 10 YIL BÄ°TTÄ°

Sonra da Ã§ift, Nisan 2011'de milyonlarca kiÅŸinin merakla izlediÄŸi bir tÃ¶renle evlendi. Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± oldu. BugÃ¼n 8 yaÅŸÄ±ndaki George, 6 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Louis ile mutlu bir evlilikleri var. Kate Middleton ile Prens William 29 Nisan 2022'de de evliliklerinde 10 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakÄ±p yeni bir dÃ¶neme baÅŸladÄ±lar.