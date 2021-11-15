Ve gelin, Kraliçe'nin yerinde! Balkondaki sıralama neyin habercisi?

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EN ÖNEMSEDİĞİ ETKİNLİĞE KATILMASINA SAĞLIĞI EL VERMEDİ

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in eşinin ölümünden sonra bozulan sağlığı henüz eski haline dönmüş değil. Önümüzdeki yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayacak olan Kraliçe, son dönemde geçmişte pek az yaptığı bir şeyi yapmak zorunda aldı ve bazı programlarını iptal etti. Buna; çok önemsediği Anüm Günü (Remembrance Day) etkinliklerine katılamamak da dahil.

SON ANDA AÇIKLANDI

Doktorları tarafından baston kullanılması önerilen, ardından yıllardır sürdürdüğü her gece bir kadeh alkol alma alışkanlığını bırakan Kraliçe 2. Elizabeth, bu süreçte birkaç programını da iptal etti. Fakat çok önemli bir gerekçe olmadığında katılmaktan asla vazgeçmediği bir etkinliğe katılamayacağının son anda açıklanması çeşitli söylentiler ortaya atılmasına neden oldu.

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DOKTORLARI, DİNLENMESİNİ ÖNERDİ

Kraliçe 2. Elizabeth, zorunlu durumlar nedeniyle sadece 6 kez atladığı Remembrance Day (Anma Günü) etkinliklerine bu yıl katılamadı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin belini incittiği ve doktorları dinlenmesini önerdiği için törene katılamayacağı belirtildi. Kısacası Kraliçe, geçmişte beş kez yurt dışı gezisinde bulunduğu, birinde de hamile olduğu için katılamadığı Birinci Dünya Savaşı'da orduya hizmet edenler için düzenlenen anma gününe bu kez doktorların önerisiyle katılamadı.

Kraliçe, tahttaki yılları boyunca yalnızca 6 kez töreni kaçırmıştı. 2. Elizabeth, 1961'de Gana, 1968'de Brezilya, 1983'te Kenya ve 1999'da Güney Afrika'ya yaptığı ziyaretler nedeniyle, 1959 ve 1963 yıllarında ise hamile olduğu için törene katılamamıştı.

BALKONDAKİ SIRALAMA SÖYLENTİLERE NEDEN OLDU

Whitehall'daki anmanın en dikkat çeken yanlarından biri de kraliyet ailesi üyelerinin balkondan izlediği tören olageldi yıllardır. Bu yıl Kraliçe 2. Elizabeth olmadığı için onu ailesinin diğer üyeleri temsil etti. Hiyerarşik olarak gerçekleşen "balkon sıralaması" ise bazı söylentileri gündeme getirdi.

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PRENS PHILIP İLE BİRLİKTE İZLERDİ

Kraliçe 2. Elizabeth, eşinin sağlığında töreni balkondan, yanında Prens Philip ile izlerdi. Diğer yanında da büyük oğlu, yani tahtın kendinden sonraki varisi Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles olurdu. Philip'in hastalığı için törene katılmadığı 2019 yılında ve ölümünden sonra sıralama değişti.

GEÇEN YIL NEDİMESİYLE BİRLİKTE İZLEMİŞTİ

Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Philip'in sağlık sorunlarıyla katılamadığı 2019 yılındaki törende balkona çıktığında bir yanında tahtın kendisinden sonraki varisi Prens Charles'ın eşi Camilla ile taht için ikinci sırada olan Prens William'ın eşi Kate Middleton vardı. Geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar yüzünden balkonda Kraliçe'nin yanında nedimesi Susan Rhodes vardı.

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İDDİALAR... İDDİALAR...

Bu yıl Whitehall'daki törende gözler bir balkona odaklandı. Kraliçe'nin olmadığı törende bu kez onun yerini gelini Kate Middleton yani Cambridge Düşesi Catherine aldı. Tam Kraliçe 2. Elizabeth'in durduğu yerde yani ortama durarak töreni izleyen Middleton'ın sağ yanında Camilla Parker Bowles, sol yanında ise Prens Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie vardı.

SIRALAMA DEĞİŞİYOR MU?

Bu durum, sosyal medyada Kate'in Kraliçe'nin yeri aldığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Birçok kişi "Normalde kendisinden sonra tahtın varisi olan Charles'ın eşi Camilla'nın durması gereken yerde Kate duruyor. Bu sıralama yakında gerçekleşecek değişimlerin habercisi" yorumunu yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Belki de taht için sıralama değişecek" yorumunu yaptı. "Kraliyet ailesi tek bir adımını bile düşünmeden ve plansız olarak atmaz. Kate'in ortada durması da ailede bazı değişimlerin olacağının habercisi" yorumunu yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı oldu.

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DEĞİŞİMİN İŞARETİ Mİ?

Kate Middleton'ın, gelecekteki kralIn eşi ve ondan bir sonraki kralın da annesi olduğu için Kraliçe'nin yerinde durmasının normal olduğunu bunun değişimle ilgisi olmadığını savunan sosyal medya kullanıcıları da oldu.

YÜZ İFADELERİ KAFALARDA SORU İŞARETLERİ YARATTI

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in çocukları Prens Charles, Prenses Anne ve en çok sevdiği gelini olarak bilinen en küçük oğlu Prens Edward'ın eşi Sophie'nin gergin ve aşırı üzgün yüz ifadeleri de Kraliçe'nin sağlığının açıklandığından daha kötü olduğu yorumlarına yol açtı. Bu görüşü savunanlar "Elbette bu herkesin gülüp eğleneceği bir tören değil. Sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ya da yaralananlar anısına düzenlendi. Aile üyelerinin bu ciddi yüz ifadeleri normal. Fakat o ifadelerde normalin ötesinde sanki aileyle ilgili bir endişe de gizli" yorumunu yaptı.

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BU YIL LOCADAKİ YERİ DE BOŞ KALDI

Son ana kadar, başkent Londra'da bulunan Cenotaph'taki (simgesel mezar) törene katılması beklenen 95 yaşındaki Kraliçe, doktorların tavsiyesi üzerine bir süredir dinleniyor ve etkinliklerde yer almıyordu. Kraliçe, tahttaki yılları boyunca yalnızca 6 kez töreni kaçırmıştı. 2. Elizabeth, 1961'de Gana, 1968'de Brezilya, 1983'te Kenya ve 1999'da Güney Afrika'ya yaptığı ziyaretler nedeniyle, 1959 ve 1963 yıllarında ise hamile olduğu için törene katılamamıştı.

KRALİÇE YOK!

İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı. Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

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BİR SÜREDİR PROGRAMLARI İPTAL EDİLİYOR

Kuzey İrlanda'da 20 Ekim'de düzenlenen anma törenlerine de katılmayan Kraliçe'nin 31 Ekim-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) gidememişti. Doktorların 29 Ekim'de en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu Kraliçe 2. Elizabeth'in bu süre zarfında bazı çevrim içi görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ancak anma törenine katılma niyetinde olduğu belirtilmişti.