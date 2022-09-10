Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kral Charles oğlu Harry'ye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme!

Güncelleme Tarihi:

#Kral Charles#PRENS HARRY#Prens Harry
Kral Charles oğlu Harryye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 13:42

İngiliz kraliyet ailesi Kraliçe 2. Elizabeth'in son nefesini verdiği saatlerde başka bir dram yaşıyormuş.... Annesinin son dakikalarında onun yanında olan yeni kral Charles'ın, bir yandan da küçük oğlu Harry ile karısını Balmoral'a getirmemesi konusunda bir tartışmaya girdiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kral Charles oğlu Harryye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme

PROGRAMI YARIDA KESTİLER
Prens Harry ile eşi Meghan Markle, bazı etkinliklere katılmak için geçtiğimiz hafta İngiltere ve Almanya'ya gitti. Sağlık durumunun ağırlaştığı bilgisini alan çocukları da hemen Kraliçe 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral'a doğru yola çıktı. Prens Philip ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Charles, Anne, Andrew ve Edward ile torunu William hemen onun yanına koştular. Harry, eşi Meghan ile olan etkinlik programını da yarıda kesti. O da babaannesinin yanına gitmek istedi. İşte o sırada da baba Charles ile küçük oğlu Harry arasında bir tartışma yaşandı.

Gözden Kaçmasın

Bilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdarBilmediğiniz Elizabeth: Yeri geldiğinde parti kızıydı, yeri geldiğinde ciddi bir hükümdarHaberi görüntüle

Kral Charles oğlu Harryye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme

Haberin Devamı

MEGHAN'I YANINDA GETİRME!
İngiliz The Sun gazetesi, Kraliçe'nin son saatlerinde, Charles ile Harry'nin Meghan'ın odağında olduğu bir tartışma yaşadığını ortaya çıkardı. Saray çalışanlarının iddiasına göre Prens Harry, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in son anlarında yanına giderken karısı Meghan Markle'ı da götürmek istedi. Fakat Charles buna karşı çıktı. Baba ile oğul arasında telefonda bir tartışma yaşandı. Charles, Harry'ye "Meghan'ı yanında getirme" dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Dünyanın gözü İngilterede... Ve Charles resmen kral ilan edildi İngilterenin yeni hükümdarı Kral 3. Charles olduSon dakika... Dünyanın gözü İngiltere'de... Ve Charles resmen kral ilan edildi! İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles olduHaberi görüntüle

Kral Charles oğlu Harryye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme


'MEGHAN'IN BURADA OLMASI UYGUN DEĞİL'
İleri sürülen başka bir iddia da Charles'ın, oğlu Harry'ye böyle kötü bir durumda Meghan'ın aile tarafından hoş karşılanmayacağını söylemesi oldu. İddialara göre Charles "Meghan'ın Balmoral'da olması uygun değil" dedi. Bunun üzerine Prens Harry, babaannesini görmek için tek başına yola çıktı.

Gözden Kaçmasın

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacakÜç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?Haberi görüntüle

Kral Charles oğlu Harryye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme

Haberin Devamı

WILLIAM'IN EŞİ DE ORADA DEĞİLDİ
Kraliçe'nin sağlık durumunun kritik hale geldiği açıklandığında Harry'nin ağabeyi William da babası ve amcalarıyla birlikte hemen Balmoral'a koştu. Fakat yanında eşi Kate Middleton yoktu.

KALABALIK OLMAK İSTEMEDİ: Kraliçe'nin son anlarında yanında Charles ile eşi Camilla, en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie, diğer oğlu Andrew ile torunu William vardı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Charles, kalabalık olmayı istemedi. Bu yüzden Kate Middleton evde kaldı. Bir süre sonra da çocuklarını almak için kendi kullandığı arabayla ve siyahlar içinde Lambrook School'a gitti.

Gözden Kaçmasın

Bekleyen Katie çoktan tarih oldu: Diananın ölümünden sonra bir ilk'Bekleyen Katie' çoktan tarih oldu: Diana'nın ölümünden sonra bir ilkHaberi görüntüle

Kral Charles oğlu Harryye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme

KRALİÇE'NİN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRDİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ
İleri sürülenlere göre torunu Harry ile karısı Meghan'ın İngiltere'ye geleceğini öğrenen Kraliçe, Balmoral Şatosu'nda kendisiyle birlikte kalmaları için onları davet etmişti. Fakat Harry bu daveti geri çevirmişti. Çift, Manchester kentinde bir etkinliğe katıldı. Markle orada cinsiyet eşitliği üzerine bir konuşma yaptı.

Gözden Kaçmasın

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti Tarih kitaplarını dolduracak bir yaşamKraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Tarih kitaplarını dolduracak bir yaşamHaberi görüntüle

Kral Charles oğlu Harryye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme

Haberin Devamı

PROGRAMLARINI YARIDA KESTİLER
Harry ile Meghan daha sonra da etkinliklerin diğer ayağına katılmak için Almanya'ya geçti. Fakat Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun bozulmasından sonra oradaki programlarını yarıda kesip İngiltere'ye döndüler. (Fotoğraflar: Avalon, Alamy, Mega News Agency)

Gözden Kaçmasın

Kraliçe 2. Elizabeth öldü, taşlar yerinden oynadı: Ah Diana Şimdi burada olacaktın kiKraliçe 2. Elizabeth öldü, taşlar yerinden oynadı: Ah Diana! Şimdi burada olacaktın ki!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecekParalar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kral Charles#PRENS HARRY#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles