Kral Charles oğlu Harry'ye ultimatom vermiş: Karını buraya getirme!

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PROGRAMI YARIDA KESTİLER

Prens Harry ile eşi Meghan Markle, bazı etkinliklere katılmak için geçtiğimiz hafta İngiltere ve Almanya'ya gitti. Sağlık durumunun ağırlaştığı bilgisini alan çocukları da hemen Kraliçe 2. Elizabeth'in bulunduğu Balmoral'a doğru yola çıktı. Prens Philip ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocukları Charles, Anne, Andrew ve Edward ile torunu William hemen onun yanına koştular. Harry, eşi Meghan ile olan etkinlik programını da yarıda kesti. O da babaannesinin yanına gitmek istedi. İşte o sırada da baba Charles ile küçük oğlu Harry arasında bir tartışma yaşandı.

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MEGHAN'I YANINDA GETİRME!

İngiliz The Sun gazetesi, Kraliçe'nin son saatlerinde, Charles ile Harry'nin Meghan'ın odağında olduğu bir tartışma yaşadığını ortaya çıkardı. Saray çalışanlarının iddiasına göre Prens Harry, babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in son anlarında yanına giderken karısı Meghan Markle'ı da götürmek istedi. Fakat Charles buna karşı çıktı. Baba ile oğul arasında telefonda bir tartışma yaşandı. Charles, Harry'ye "Meghan'ı yanında getirme" dedi.

İleri sürülen başka bir iddia da Charles'ın, oğlu Harry'ye böyle kötü bir durumda Meghan'ın aile tarafından hoş karşılanmayacağını söylemesi oldu. İddialara göre Charles "Meghan'ın Balmoral'da olması uygun değil" dedi. Bunun üzerine Prens Harry, babaannesini görmek için tek başına yola çıktı.

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WILLIAM'IN EŞİ DE ORADA DEĞİLDİ

Kraliçe'nin sağlık durumunun kritik hale geldiği açıklandığında Harry'nin ağabeyi William da babası ve amcalarıyla birlikte hemen Balmoral'a koştu. Fakat yanında eşi Kate Middleton yoktu.

KALABALIK OLMAK İSTEMEDİ: Kraliçe'nin son anlarında yanında Charles ile eşi Camilla, en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie, diğer oğlu Andrew ile torunu William vardı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Charles, kalabalık olmayı istemedi. Bu yüzden Kate Middleton evde kaldı. Bir süre sonra da çocuklarını almak için kendi kullandığı arabayla ve siyahlar içinde Lambrook School'a gitti.

KRALİÇE'NİN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRDİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ

İleri sürülenlere göre torunu Harry ile karısı Meghan'ın İngiltere'ye geleceğini öğrenen Kraliçe, Balmoral Şatosu'nda kendisiyle birlikte kalmaları için onları davet etmişti. Fakat Harry bu daveti geri çevirmişti. Çift, Manchester kentinde bir etkinliğe katıldı. Markle orada cinsiyet eşitliği üzerine bir konuşma yaptı.

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PROGRAMLARINI YARIDA KESTİLER

Harry ile Meghan daha sonra da etkinliklerin diğer ayağına katılmak için Almanya'ya geçti. Fakat Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun bozulmasından sonra oradaki programlarını yarıda kesip İngiltere'ye döndüler. (Fotoğraflar: Avalon, Alamy, Mega News Agency)