Son dakika... Dünyanın gözü İngiltere'de... Ve Charles resmen kral ilan edildi! İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles oldu

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İngiltere, bugün, 70 yıldır şahit olunmamış anlara tanıklık etti.

Perşembe günü ölen Kraliçe 2. Elizabeth'in yerine, ilk oğlu Charles kral ilan edildi ve Kral 3. Charles adını aldı. 3. Charles'ı kral yapan imza

TARİHTE BİR İLK

Bu aynı zamanda tarihte bir ilk. Çünkü Kraliçe 2. Elizabeth tahta çıkarken ve kraliçeliği ilan derken televizyon yayını yapılmamıştı ancak oğlu Charles tüm dünyanın izlediği bir törenle krallığını ilan etmiş oldu.

Aslında ölen kraliçenin tahtına oğlunun geçeceği uzun zamandır biliniyordu ve kraliçenin ölümü açıklanır açıklanmaz Charles'a kral diye hitap edilmeye başlandı.

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Ancak kraliyet geleneklerine göre Charles'ın resmi olarak kral ilan edilmesi az önceki törenle gerçekleşti.

Kral 3. Charles, St James’s Sarayı’nda 200 kadar kıdemli hükümet yetkilisi, Kraliyetin etki alanındaki diğer ülkelerden gelecek 14 diplomat ve devletin yüksek kurumlarından görevlilerin yaptığı toplantının ardından yaptığı konuşmanın tamamlanmasıyla birlikte resmen kral oldu.

Törende Charles'ın eşi Camilla ve oğlu Prens William da hazır bulundu

Charles toplantının ardından katıldığı bu topluluğu otomatik olarak 'Kraliyet Danışma Konseyi'ne dönüştürmüş oldu ve böylece yapılan toplantı da resmi kraliyet toplantısına dönüşmüştü. Kral 3. Charles krallığının ilanının ardından ilk konuşmasını yapıyor

KÜRSÜDE İLK SÖZLER!

Kral 3. Charles, kürsüye çıkarak "Yeri doldurulamayacak bir kayıp yaşadık" diyerek annesi Kraliçe 2. Elizabeth'i andı. Kral 3. Charles konuşmasında "Annem ömür boyu sevgi göstermenin ve kendini öne çıkarmadan hizmet etmenin nasıl bir şey olduğunu hepimize gösterdi" ifadesini kullandı.

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3. CHARLES RESMEN KRAL OLDU

Yemin ifadeleri, taahhütler ve annesinin ölümü ile ilgili anma cümlelerinden oluşan bir konuşma yapan Charles'ın krallığını ilan eden duyuru ilan eden duyuru, St James’s Sarayı’nın balkonundan kısa bir süre sonra okundu.

Bunun ardından aynı ilan Londra'nın ticari kalbi olan, İngiltere Merkez Bankası 'nın karşısındaki Royal Exchange’de de okundu.

Hemen ardından ise bayraklar 26 saat boyunca yeniden göndere çekildi. Ancak seremonilerin ardından ulusal yas döneminin devam edecek olmasından dolayı yeniden yarıya indirilecekler.

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İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dün akşam ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Kral 3. Charles, yaptığı konuşmada Kraliçe'nin sevgisi ve şefkatini överken, ailesi için yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Kral 3. Charles, "Kraliçe tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünya hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekteydi ve hala eski zamanların geleneklerine göre yaşıyordu. Son 70 yılda toplumumuz çok kültürlü ve çok inançlı bir hale geldi. Devletin kurumları da sırayla değişti. Ancak tüm değişiklikler ve zorluklarla birlikte, ulusumuzun yetenekleri, gelenekleri ve başarıları ile ifade edilemez bir şekilde zenginleşti ve gelişti. Eşsiz tarihimizin ve parlamenter hükümet sistemimizin değerli geleneklerini, özgürlüklerini ve sorumluluklarını saygıyla korumak için yetiştirildim. Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi, ben de Tanrı'nın bana bahşettiği kalan süre boyunca ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri sürdürmeye ciddi bir şekilde söz veriyorum. Birleşik Krallık'ta nerede yaşıyor olursanız olun veya dünyanın herhangi bir yerinde geçmişiniz veya inançlarınız ne olursa olsun size hayatım boyunca sadakat, saygı ve sevgi ile hizmet etmeye çalışacağım. Hayatım elbette değişecek. Yeni sorumluluklarımı üstlendikçe, zamanımın ve enerjimin çoğunu hayır işlerine vermem artık mümkün olmayacak ama biliyorum ki bu önemli işler başkalarının güvenilir ellerinde devam edecek" dedi.