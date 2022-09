Kraliçe 2. Elizabeth ve Diana: Nasıl bir kayınvalideydi? Yarım saat içinde tam üç kez ağladı!

Haberin Devamı

'SON SÖZÜ' SÖYLEYECEK KİŞİNİN KARŞISINA ÇIKACAKTI

Diana, Kraliçe 2. Elizabeth ve ailesinin bulunduğu Balmoral'daki kır evine gidecekti. Yani "son sözü" söyleyecek kişinin karşısına çıkacaktı... Gelecekteki kayınvalidesiyle buluşacaktı.

ASLINDA KRALİYET AİLESİNE ÇOK DA YABANCI DEĞİLDİ

Her ne kadar Diana Spencer, herhangi bir kraliyet ailesine mensup olmasa da yine de Mountbatten Windsor ailesine çok da yabancı sayılmazdı. Ya da ders kitaplarındaki anlatımla söylemek gerekirse "İngiliz kraliyet ailesiyle kendi ailesi arasında yakın bağlar vardı." Diana'nın babası Edward John Spencer, bir asilzadeydi, ayrıca kraliyet ailesinin atlarının bakımından sorumlu bir askeri subaydı. Bu kadar da değil...

ÇOCUKKEN KRALİÇE'NİN İKİ OĞLUYLA OYNARDI

Diana'nın büyükanneleri de Ana Kraliçe'nin nedimeleri arasındaydı. Üstelik Diana, Kraliçe ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew ve küçük oğlu Edward ile oynayarak büyümüştü. Yani toparlamak gerekirse, Diana Spencer, o kadar da halktan biri değildi, üst sınıf halktan biriydi.

AİLEYİ NASIL ETKİLEYECEĞİNİ BİLİYORDU

Başa dönecek olursak... 1980 yılındaki o buluşma öyle sıradan bir buluşma değildi. Gencecik Diana Spencer, sanki Kraliçe 2. Elizabeth'in karşısında "seçmelere katılmış bir oyuncu adayı" gibiydi. Diana Spencer, o gün gergin olmasına gergindi ama bu aileyi nasıl etkileyeceğini de biliyordu. Tina Brown'ın 2007 yılında yayınlanan biyografi kitabındaki iddiası bu yönde. Brown'a göre, Diana balık tutmaya gitti, ata bindi, sert esen İskoçya rüzgarının saçlarını dağıtmasına izin verdi.

KRALİÇE ONU ÇEKİCİ VE AİLE İÇİN UYGUN BULDU

Tina Brown'ın kitabında yer alan satırlara göre "Kraliçe, bu gencecik kızı 'çekici ve ailesi için uygun' buldu. Sonra da Diana Spencer ile Prens Charles'ın, sonu hüzünlü biten öyküsü başladı. 29 Temmuz 1981'de Diana Spencer ile Prens Charles, bütün dünyanın uzun süre konuştuğu gösterişli bir törenle evlendi. İki çocukları oldu ama evlilik hiç de iyi gitmedi. İlerleyen süreçte çift boşandı. Sonunda da henüz 36 yaşındayken, üzerindeki sır perdesi 25 yıl içinde bile aydınlanmayan bir kazada hayata veda etti. Üstelik sevgilisi Dodi El Fayed ile aracı kullanan şoför de kurtulamadı bu kazadan.

FİLMLERE, KİTAPLARA KONU OLDU: Bu utangaç bakışlı genç kızın, İngiliz kraliyet sarayına gelin gitmesi, halk tarafından geleceğin kraliçesi olarak benimsenmesi, mutsuz evliliği, sonunda da gencecik yaşında ölümü, aradan geçen süreçte birçok filme ve kitaba da esin kaynağı oldu.

İLMEK İLMEK ÇÖZÜP ANLAMAYA ÇALIŞTILAR

Diana Spencer'ın kayınvalidesi Kraliçe 2. Elizabeth ile ilişkisine gelirsek... Bu, her zaman anlaşılması ve anlatılması zor bir ilişkiydi. Kraliçe 2. Elizabeth, her zamanki gibi aile içi meseleler hakkında yorum yapmaktan hep kaçınıyordu çünkü. Tina Brown gibi kraliyet gözlemcileri, bu ilişkiyi yıllar içinde, deyim yerindeyse "ilmek ilmek" çözüp anlamaya çalıştı.

HALKTAN BİRİYDİ, AMA ÜST SINIFTANDI: Bu kraliyet gözlemcilerinin ortak fikri, Kraliçe'nin, Diana'yı işin başında onaylamasıydı. Evet, Diana sıradan yani halktan biriydi. Ama üst sınıftandı. Bu da "oyun değiştiren" bir özellikti elbette.

DOĞRUDAN KONUŞULMADI AMA KRALİÇE ONAYINI BELLİ ETTİ

Kaleme aldığı The Queen and Di adlı kitapla tanınan Ingrid Seward'a göre, Prens Charles, o dönemde hayatında hiç olmadığı kadar annesine yakındı. Buckingham Sarayı'nda bulundukları sırada birlikte vakit geçirdiler. Diana, sohbet konuları arasına girdi. Evlilik her ne kadar doğrudan konuşulmasa da Kraliçe, Balmoral Şatosu'nda gördüğü genç kadını onayladığını hareketleriyle belli etti.

KRALİÇE'Yİ ÜRKÜTÜCÜ BULUYORDU

Prenses Diana ile Prens Charles evlendikten sonra ise genç gelinin kayınvalidesi ile ilişkisi çok da sıcak bir hale gelmedi. Diana, Kraliçe'den uzak durdu. Aslına bakılırsa Diana, Kraliçe'yi, cana yakın ama aynı zamanda ürkütücü buluyordu. İlerleyen dönemde Diana ile Charles'ın evliliklerinde sorunlar başladı. Bunun sonucu olarak da Diana ile İngiliz kraliyet ailesi arasındaki tansiyon yükseldi, gerginlikler yaşanmaya başlandı. Diana'nın bulimia ile mücadele etmesi ise bu gerilimi artırdı.

'EVLİLİĞİN TERS GİTMESİNDEN DIANA'YI SORUMLU TUTTU'

Prenses Diana, biyografi yazarı Andrew Morton ile yaptığı bir konuşmada, Kraliçe'nin, Charles ile evliliklerinin kötü gitmesinden kendisini sorumlu tuttuğuna inandığını anlatmıştı. Diana bu konuda şunları söylemişti: " Bana evliliğimizin yokuş aşağı gitmesinin nedeninin, benim bulimia hastalığım yüzünden Charles'ın zor zamanlar geçirmesi olduğunu söylemişti."

SEMPTON DEĞİL, SORUNUN NEDENİ OLARAK GÖRÜYORDU: Morton bu sözlerden yola çıkarak "Diana'nın sözlerine göre aile, bulimia'yı sorunlu evliliğin semptomlarından biri olarak değil, bunun nedeni olarak görüyordu" değerlendirmesini yapmıştı.

SİZİ GÖRMEK İSTEDİ, YARIM SAAT İÇİNDE ÜÇ KEZ AĞLADI'

Yazar ve kraliyet gözlemcisi Ingrid Seaward, bir keresinde Kraliçe ile görüşmek için ona uğrayan Diana'nın yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "Bir gün öğleden sonra, Diana onunla konuşmak için Kraliçe'ye uğradı. Sonra da saraydaki uşaklardan biri ona "Prenses; sizi görmek için beklerken yarım saat içinde üç kez ağladı" dedi. Kraliçe'nin yanıtı ise " Onunla bir saatliğine görüştüm ve durmadan ağladı."

'CHARLES ,MONARŞİYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI'

Yine Ingrid Seward'ın görüşüne göre Prenses Diana, kocası Charles'ın evlilik dışı ilişkileriyle ilgili iddialar ortada dolanırken bile onun kendisini desteklediğini, iyi bir baba ve koca olduğunu söylüyordu. Fakat özel görüşmelerinde Kraliçe'ye söylediği bu değildi. Ona Charles'ın monarşiyi rezil ettiğini, hayal kırıklığına uğrattığını söylüyordu.

SONUNDA DIANA'YI DAHA AZ GÖRMEYE BAŞLADI: Seward'ın yazdıklarına göre Kraliçe, artık gelini Diana ile bir türlü anlaşamaz hale gelmişti. Onun bu konuda yazdıkları şöyle: "Kraliçe, bu sorunlardan uzaklaşmak için Diana'yı daha az görmeye başladı."

İKİ GÜÇLÜ KADIN ARASINDA İLETİŞİM SORUNU VARDI'

Bu arada Kraliçe'nin, gelininin sorunlarını anladığını ona yardım etmek istediğini ama bunu nasıl yapacağını bilmediğini ileri süren yorumlar da var. Bu değerlendirmeyi yapanlardan biri de Diana'nın özel sekreterliğini üstlenen Patrick Jephson. Onun, Two Golden Queens adlı belgeselde iddia ettiğine göre, Diana, evliliğindeki sorunlara Kraliçe'nin bir şekilde çözüm bulacağına dair bir umut taşıyordu. Ama iki farklı kuşaktan gelen Diana ile Kraliçe arasında bir iletişim sorunu vardı. Üstelik bu iki kadın da güçlü karakterlere sahipti. Jephson'ın iddiasına göre aslında Kraliçe, Diana'ya yardım etmek istiyordu ama bunu nasıl yapacağı konusunda bir fikri yoktu.

'O HALKIN PRENSESİ'

Bu arada Diana öldükten sonra Kraliçe'nin tavırları da eleştiri konusu olmuştu. Diana, Paris'teki kazada hayatını yitirdiğinde Elizabeth, İskoçya'da tatildeydi. Kazayı haber aldığı halde bir süre daha orada kalmayı sürdürdü. Hatta Buckingham Sarayı'nda bayrağın bir yas sembolü olarak yarıya indirilmesi önerisini de reddetti. Bu da Kraliçe'nin, 70 yıllık saltanatı süresince, halkın yoğun öfkesini üzerine topladığı olaylardan biri olarak hafızalara kazındı. O dönemde halkın öfkesini biraz olsun yatıştıran adım ise başbakanlık görevini yürüten Tony Blair'in, Diana hakkında söylediği "o halkın prensesi" sözleri oldu. (FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON)