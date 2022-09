'Lilibet' öldü, geride o kaldı: İşte dünyanın yaşayan tek 'gerçek' kraliçesi

Haberin Devamı

HAYATTA KALAN TEK 'GERÇEK' KRALİÇE

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anıldığı gençlik yılları takvim hesaplarıyla çoktan geride kalsa da ruhundaki gençlik hala yerli yerinde. Üstelik yaşanan acı bir olayın ardından yeni bir unvanı da var: Dünyanın yaşayan tek 'gerçek' kraliçesi.. Yani 'dünyanın hayatta kalan tek 'doğuştan' kraliçesi."

TAHTTAKİ 50'İNCİ YIL KUTLAMASI, İNGİLTERE KRALİÇESİ'NİN ÖLÜMÜNÜN GÖLGESİNDE KALDI

Sözünü ettiğimiz kişi tam 50 yıldır Danimarka'nın tahtında oturan Kraliçe 2'nci Margrethe. Eğer Kraliçe 2'nci Elizabeth geçen hafta hayata veda etmeseydi belki de dünya basınının manşetlerini süsleyen kişi o olacaktı. Tahttaki 70'inci yılını kutlayan Kraliçe 2'ni Elizabeth'in ölümü nedeniyle gölgede kalsa da Margrethe, uzak kuzeninin son nefesini verdiği sıralarda yarım asırlık hükümdarlığını kutladı.

ARTIK İKİNCİ SIRADA: Bu arada yeri gelmişken, 2'nci Elizabeth'in ölümüyle birlikte en uzun süre tahtta kalan hükümdar unvanını Brunei Sultanı Bolkiah'ın ele geçirdiğini, Danimarka Kraliçesi 2'nci Margrethe'in de onun ardından ikinci sıraya yerleştiğini hatırlatalım.

EVLİLİK YOLUYLA DEĞİL, TAHTI BABASINDAN ALDI

Dünya üzerinde bir veliaht prens ya da kral ile evlenip kraliçe unvanı alan birçok kadın var. Ama 82 yaşındaki Margrethe onlardan biri değil. Çünkü onun unvanı, kan bağlarından yani ailesinden geliyor. Gelin 'dünyanın yaşayan tek gerçek kraliçesi' olarak anılmaya başlanan Margrethe'ye biraz daha yakından bakalım.

ÜÇÜNCÜ DERECEDEN AKRABA

Margrethe'nin, Kraliçe 2'nc Elizabeth ile tek ortak noktası ikisinin de en uzun süre tahtta en uzun süre kalan kadın hükümdarlar olmaları değil. Her ikisinin de büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria. Yani her iki kraliçe üçüncü dereceden kuzen. Kraliçe Margrethe, Elizabeth'in kendisine her zaman ilham verdiğini ve onu bir büyük kız kardeş gibi gördüğünü ifade etmişti.

'ONUN KADAR GENÇ YAŞTA TAHTA ÇIKMAK İSTEMEZDİM'

Margrethe, ITV News'a verdiği röportajda Kraliçe Elizabeth hakkında da şöyle konuşmuştu: "Elizabeth tahta çıktığında 26 yaşındaydı. Ben büyürken, babam hayata veda ettikten sonra onun kadar genç yaşta tahta çıkmak zorunda kalmamayı umut ediyordum." Margrethe, o röportajda Elizabeth'in hayatını işine adadığını ve bunun ne anlama geldiğinin farkında olduğunu da söylemişti. Margrethe, Elizabeth gibi 26 yaşında tahta çıkmadı, babası hayata veda edip görevi devraldığında 31 yaşındaydı.

LILIBET VE DAISY: Kraliçe Margrethe'nin anlattığına göre iki uzak kuzen birbirlerine takma isimleriyle hitap ederdi. Yani onlara göre biri Lilibet diğeri de Daisy idi.

BAZI PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Danimarka Kraliçesi 2'nciMargrethe geçen hafta tahta çıkışının 50'inci yıl dönümünü yani Altın Jübile'yi kutladı Gala yemeği ise Kopenhag'daki kraliyet sarayında yapıldı. Yani İngiltere, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yasını tutarken Danimarka da kendi kraliçesinin tahta çıkışının 50'inci yılını kutluyordu. Bu kutlamaya Margrethe'nin ailesinin yanı sıra Norveç, Yunanistan, İsveç'ten kraliyet aileleri de konuk oldu. Fakat İngiltere Kraliçesi'nin ölümü nedeniyle bazı kutlama programları iptal edildi.

BAZI KONULARDA AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

Aslına bakılırsa Margrethe ile uzak kuzeni Elizabeth, ailesel olarak da benzer problemlerle başa çıkmak zorunda kaldı. Elizabeth'in torunları William ve Harry yüzünden yaşadığı gerilimi Margrethe de iki oğlu Frederik ile Joachim ve onların eşleri Mary ile Marie yüzünden yaşadı. Hatta küçük oğlu Joachim bir ara eşiyle birlikte onun memleketi olan Fransa'ya gitti. Üstelik iddialara göre bu gerilimin kaynağı da Kraliçe Margrethe'nin iki gelini. Yani Kopenhag'da sarayın kapalı kapıları ardında gerçek bir "eltiler savaşı" yaşandı. İşin doğrusu o defter de tam olarak kapanmadı.

FRANSIZ GELİN,BİR ARA AİLESİNİ DE ALIP ÜLKESİNE GİTTİ

Fransa'da aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Marie, Kraliçe Margrethe'nin küçük oğlu Joachim ile evlenerek aileye gelin olarak girdi. Bu arada Marie'nin, Joachim'in ikinci eşi olduğunu hatırlatalım. Çiftin biri kız, diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor. Veliaht Prens Frederik'in eşi Mary ise Avustralyalı.

DANİMARKA TAHTININ GELECEKTEKİ SAHİPLERİ

Danimarka sarayının Avustralyalı gelini Prenses Mary (yukarıda) ile Fransız gelini Prenses Marie'nin arasındaki gerilimin kesin nedeni bilinmese de bu konuda tahminler var. "Her sarayda ve tarihin her döneminde" yaşanması mümkün olan bu gerilimin nedeni aslında iki çift arasındaki güç savaşı. Yaşça büyük olan Prens Frederik, yakında annesi Kraliçe 2.Margrethe'ten sonra tahtı devralmaya hazırlanıyor. Doğal olarak eşi Mary de kraliçe olacak.

BASKIN KARAKTERLİ MARY RAHATSIZ ETTİ: Oysa Prens Joachim ile eşi Prenses Marie'nin taht konusunda bu türden bir iddiası yok. Fakat, Prenses Mary'nin aile içinde daha fazla söz sahibi olması da Joachim ile eşi Marie'yi rahatsız ediyor. Hatta bu gerilimin, sadece iki elti, Mary ve Marie arasında yaşanmadığı eşleri Frederik ile Joachim'in de tansiyonun yükselmesinde payı olduğu konuşuluyor.

1953 YILINDA ÇIKAN YASAYLA VELİAHT OLDU

Bu gerilimi böyle hatırladıktan sonra Kraliçe 2'inci Margrethe'nin taht öyküsüne kısaca bir bakalım. Kraliçe Margrethe, 1940 yılında dünyaya geldi. Danimarka Kralı 9'uncu Frederick ile İsveçli bir prenses olan Ingrid'in en büyük çocuğuydu. Yunanistan'ın son kraliçesi Anne Marie kız kardeşlerinden biri. Diğer kız kardeşi ise Danimarka Prensesi Benedikte. Babasının en büyük çocuğu olan Margrethe, 1953'te çıkan ve kız çocukların da tahtın varisi olmasına izin veren yasa sayesinde veliaht prenses oldu.

KOCASI KONSORT PRENS UNVANI ALDI

Babasının ölümünün ardından 14 Ocak 1972'de kraliçe olarak tahta çıktı. İskandinav Krallıkları'nın yöneticisi olan 1'inci Margrethe'den sonra Danimarka'nın ilk kadın hükümdarı olarak adını tarihe yazdırdı. 1967 yılında Fransız Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat ile evlendi. Eşi, öldüğü 2018 yılına kadar Konsort Prens Henrik adıyla ülkeye hizmet etti. Çiftin bu evlilikten Frederik ve Joachim adında iki oğlu bulunuyor.

Danimarka Kraliçesi 2'nci Margrethe, İngiltere Kraliçesi'nin ölümünden sonra "dünyanın tek yaşayan kraliçesi" unvanını taşıyor. Bu unvanın nedeni kral babasından sonra tahta çıkması, yani zaten doğuştan bu göreve geleceğinin belli olması. Bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde veliaht prensler ile evlenip bu unvanı alanlar da var. Yeri gelmişken gelin onları da bir hatırlayalım.

BABASI DÜĞÜNE GİDEMEDİ

Arjantin'de dünyaya gelen Máxima Zorreguieta Cerruti'yi bugün herkes Hollanda Kraliçesi Maxima olarak tanıyor. Arjantin'de askeri diktatörlük döneminin bakanlarından Jorge Zorreguita'nın kızı olan Maxima, 2002 yılında Hollanda'nın veliaht prensi Willem-Alexander ile evlendi. Willem-Alexander, annesinin tahttan çekilmesinden sonra ülkesinin kralı oldu. Bu şekilde Maxima da kraliçe unvanını aldı. Çiftin üç tane kız çocuğu bulunuyor. Maxima'nın babası ise darbeci bir hükümette görev yaptığı ve bunun Hollanda'ya zarar vereceği gerekçesiyle kızının düğününe davetli değildi.

ESKİ HABERCİ, YENİ KRALİÇE

Letizia Ortiz Rocasolano eski bir TV sunucusu ve muhabir. 2004 yılında İspanya tahtının veliahtı Felipe ile hayatını birleştirdi. Bu, Letizia'nın ikinci evliliğiydi. Babası 2014 yılında tahttan ayrılınca o döneme kadar Asturias Prensi olarak bilinen Felipe, kral olarak tahta geçti. Karısı Letizia da kraliçe unvanını aldı. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.

SOYLU BİR AİLEDEN GELİYOR

Belçika Kraliçesi Mathilde soylu bir aileden geliyor. Ülkesinin Belçika kökenli ilk kraliçesi olma özelliğini de elinde bulunduruyor. 1999 yılında o dönemde prens olan Philippe ile evlendi. Philippe'in babası, 2013'te sağlık sorunları yüzünden tahtı bırakınca çift de kral ve kraliçe unvanlarını aldı.

EN BÜYÜK KIZLARI BABASININ VELİAHTI

Dünyanın en az İngiltere kadar göz önünde olan bir başka kraliyet ailesi de İsveç'te. Kraliçe Slyvie de popülerlik konusunda rakiplerinin birkaç adım önünde. İsveç kraliçesi, Silvia Renate Sommerlath adıyla Almanya'da dünyaya geldi. Babası Alman, annesi Brezilyalıydı. Dönemin veliaht prensi Carl Gustaf ile 1972 Münih Olimpiyat Oyunları sırasında tanıştı. 1976 yılında evlendiler. Carl Gustaf'ın hikayesi ise biraz farklı. O tahtı babasından değil büyükbabasından devraldı. Çünkü prens babası, o henüz 9 aylık bir bebekken bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Büyükbabası Kral Gustav 6'ıncı Adolf ölünce de Carl Gustav kral, eşi Sylvia da kraliçe oldu. Çiftin üç çocuğu var. Tahtın veliahtı ise en büyük kızları Prenses Victoria.

ÖNCELERİ İLİŞKİLERİNİ GİZLEDİLER

Norveç Kraliçesi Sonja da evlilik yoluyla bu unvana sahip oldu. Sonja Haraldsen adıyla Oslo'da dünyaya gelen Kraliçe, bir tüccarın kızıydı. O dönemde prens olan Norveç Kralı Harald ile 1959 yılında tanıştı. Çift, 1968'de evlendi. İlişkilerini de önceleri kamuoyundan gizlediler, çünkü Sonja soylu bir aileden gelmiyordu. 1991 yılında kral ölünce oğlu tahta geçti, Sonja da tıpkı bugün Camilla'nın olduğu gibi konsort kraliçe oldu. Çiftin kızı Martha Louise saraydan ayrılıp sıradan bir yaşamı tercih etti. Veliaht prens olan oğulları Haakon da halktan bir kadınla evlendi. Üstelik ikinci evliliğini veliaht prens ile yapmasına rağmen gelinleri Matte Merit kısa sürede halkın sevgisini kazandı. Yani taht Haakon'a geçince de Norveç'in mavi kanlı olmayan bir kraliçesi olacak.

ŞİMDİ KRALDAN DAHA POPÜLER

Şimdi de Ürdün'e bakalım. Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi. Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü. Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü. İkilinin, bir partide tanışıp altı ayda evlilik kararı aldığı belirtiliyor. O da kocası Abdullah, 1999'da babasının ardından tahta çıkınca kraliçe unvanını aldı. Her ne kadar aileye sonradan katıldıysa da Rania, son yıllarda kocasından daha popüler hale geldi. Özellikle de giyim kuşamıyla dünyadaki rakiplerine meydan okuyor.

SON İKİ YILI ZOR GEÇTİ

Her ne kadar kraliyet değil prenslik ile yönetilse de Monako Prensesi Charlene'i de bu listeye ekleyebiliriz. Zimbabwe doğumlu olan Charlene Lynette Wittstock, aslında monarşi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir geçmişten geliyor. Eski bir olimpik yüzücü olan Charlene, 2011 yılında Monako Prensi Alber 2 ile evlendi. Bu sayede de Monako Prensesi unvanını aldı. Charlene son bir buçuk yıldır, hayatındaki iniş çıkışlarla gündeme geliyordu. Evliliğinde mutsuz olduğu ileri sürülen Charlene, ne olduğu net olarak açıklanmayan sağlık sorunlarıyla da mücadele etti. Görünüşe göre artık kötü günler geride kaldı. (FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY)