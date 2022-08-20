Bir ay içinde iki kez kayınvalide oldu: Sarayda çifte düğün heyecanı

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ARDI ARDINA İKİ DÜĞÜN HAZIRLIĞI

Özellikle de ailenin yıllara meydan okuyan üyesi yani Kraliçe Rania, dünya sahnesinin en çok ilgi çeken üyelerinden biri. 51 yaşındaki, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuk annesi Kraliçe Rania, şimdi eşi Kral Abdullan ile birlikte bambaşka bir heyecan yaşıyor. Kraliçe, resmi sosyal medya hesabında geçen ay 25 yaşındaki büyük kızı Prenses İman'ın nişanlandığını duyurdu. Ardından da babası Kral Abdullah'ın ardından tahta geçecek olan ilk çocuğu, 28 yaşındaki Prens Hüseyin'in evliliğe ilk adımı attığı haberini yine sosyal medya hesabından paylaştı. Yani özetle, Ürdün sarayı, ardı ardına iki düğüne hazırlanıyor şimdi.

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'BENİM ÜÇÜNCÜ KIZIM'

Kraliçe Rania, Kral Abdullah ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Veliaht Prens Hüseyin'in Rajwa Al Saif ile nişanlandığını Instagram hesabından "benim üçüncü kızım" sözleriyle duyurdu.

BÜYÜK MUTLULUK

"Üçüncü kızımı karşılamaktan dolayı heyecanlıyım" diye yazan Rania, Rajwa'ya da "Aileye hoş geldin" diye seslendi. Kraliçe Rania, her iki genç adına da mutlu olduklarını satırlarına ekledi.Rania, hem Hüseyin'in hem de nişanlısı Rajwa'nınvarlıklarının kendileri için bir neşe ve zevk olduğunu belirtip "İki kızım vardı, üç oldu. Sevincimiz tarif edilemez" diye yazdı.

KRALİÇE'NİN İLK ÇOCUĞU

Kraliçe Rania duygu dolu paylaşımında "Kalbimde bu kadar çok sevinç bulundurmanın mümkün olduğunu düşünmemiştim. Büyük oğlum Hüseyin ve onun gelecekteki eşi Rajwa'ya tebrikler" diyerek coşkusunu ifade etti. Bu arada törenin, gelinin memleketi olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldığını da hatırlatalım.

ÜLKENİN GELECEKTEKİ KRALİÇESİ

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın gelini ve ülkenin gelecekteki kraliçesi olan Rajwa Al Saif, bu nişan haberinin ardından bütün dünyanın da ilgisini üzerinde topladı. Nişanlısıyla aynı yaşta olan Rajwa 28 Nisan 1994'te Riyad'da dünyaya geldi. Rajwa, Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif ile eşi Azza bin Nayef Abdulaziz Ahmad Al Sudairi'nin kızı.

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DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Ürdün sarayının müstakbel gelini olan Rajwa'nın babası Suudi Arabistan'ın önde gelen inşaat şirketlerinden birinin kurucusu. Gelin Rajwa, lise eğitimini Riyad'da tamamladıktan sonra New York'taki Syracuse Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından da Los Angeles'taki Moda Tasarım ve Pazarlama Enstitüsü'nde de eğitim gördü.Ürdün kraliyet ailesinin müstakbel gelini olan Rajwa, bir süre de Los Angeles'ta bir mimarlık firmasında çalıştı. İki gencin düğününün ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

BÜYÜK KIZI DA GEÇEN AY NİŞANLANDI

Bu arada bu, 2022 yazında Ürdün sarayında yaşanan ikinci nişan mutluluğu. Geçen temmuz ayında da Kraliçe Rania sosyal medya hesabından büyük kızı Prenses İman'ın (en sağda) Jameel Alexander Thermiotis ile nişanlandığını duyurmuştu. Venezuela doğumlu bir iş insanı olan Jameel Alexander Thermiotis, Prenses İman'dan üç yaş büyük, yani 28 yaşında. Ürdün sarayının müstakbel damadı, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından. Genç adamın babasının Yunan asıllı Alexandros Thermiotis annesinin ise Corina Hernández olduğu belirtiliyor.

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Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın, 28 yaşındaki Hüseyin ve 25 yaşındaki İman'ın yanı sıra 21 yaşında Salma adında bir kızı ve 17 yaşında Hashem adında bir oğlu daha bulunuyor.

Gelelim arka arkaya iki evlatlarının da mürüvvetini görme mutluluğu yaşayan Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'ya. Çiftin 1993 yılında evlendiğini hatırlatarak başlayalım. Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi. Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü.

ÜNİVERSİTEDE OKURKEN GELECEKTEKİ KOCASIYLA TANIŞTI

Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü. İkilinin, bir partide tanışıp altı ayda evlilik kararı aldığı belirtiliyor.

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ANNESİ İNGİLİZ

Kral 2. Abdullah adıyla Ürdün tahtında oturan eşi ise Ürdün Kralı Hüseyin ile onun eşi Muna el Hüseyin'in oğlu. Bu arada Kral'ın annesinin İngiltere'de dünyaya geldiğini, gerçek adının Antoinette Gardener olduğunu, Kral Hüseyin ile evlendikten sonra bu ismi aldığını hatırlatalım. 1962 yılında dünyaya gelen Abdullah, İngiltere ve ABD'de eğitim gördü. Londra yakınındaki Sandhurst Askeri Akademisi'nde ve Oxford'da uluslararası politika alanında birer yıl eğitim gördükten sonra 1984'te ülkesine döndü.