'Mutsuz prenses' sağlığı hakkında ilk kez konuştu: Uzun, zor ve acılıydı

Haberin Devamı

'ÖNCELİĞİM, ÇOCUKLARIM, KOCAM VE SAĞLIĞIM'

Neredeyse bir yıl gözlerden uzakta kaldığı için hakkında hastalıktan boşanmaya kadar birçok iddia ortaya atılan Prenses Charlene, hastalığını net olarak açıklamasa da yine de bazı ipuçları verdi. Monaco Matin'e konuşan Charlene "Ülkeye döndükten sonra bütün enerjimi çocuklarıma, kocama ve sağlığıma odakladım. Bunlar benim önceliklerim" dedi.

'YOL UZUN, ZOR VE ACILIYDI'

Sağlık durumu hakkında "hâlâ kırılganım" diyen Prenses Charlene, bu yüzden "çok hızlı gitmek istemediğini" sözlerine ekledi. Charlene, son bir yıllık sağlık geçmişi hakkında şunları söyledi: "Yol uzun, zor ve acılıydı. Bugün daha sakinim."

Haberin Devamı

BOŞANMA İDDİALARINA DA YANIT VERDİ

Prenses Charlene, eşi Prens Albert ile boşanma iddialarına da bu röportajda cevap verdi. 2011 yılında evlendiği Albert'i "koruyucusu" olarak tanımladı Charlene. Kocasının son derece "destekleyici" bir insan olduğunu da sözlerine ekledi. Prenses bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kötü niyetli haberleri, makaleleri birlikte tartıştık. O beni ve çocuklarımızı bunlardan korumak için her şeyi yaptı."

KIZIYLA BİR ETKİNLİĞE KATILDI

Daha önce kocası Prens Albert, ikiz çocukları Gabriella ve Jacques ile bazı etkinliklerde boy gösterdi Prenses Charlene. O anlarda aşırı zayıflığı, yorgun görüntüsü dikkat çekti. Prenses, geçen hafta sonu kızı Prenses Gabriella ile bir moda etkinliğine katıldı. O etkinlikte daha sağlıklı ve neşeli görüntüsüyle yine ilgi odağı oldu.

Haberin Devamı

AKIL ALMAZ İDDİALAR

Prenses Charlene ve eşi Prens Albert hakkında geçtiğimiz haftalarda bir başka iddia daha ortaya atıldı. Fransız Voici dergisinin ileri sürdüğüne göre Prens Albert, karısı Charlene ile kamu görevlerine dönmesi yani katıldığı etkinliklerde kendisinin yanında yer alması için 'çok gizli' bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Albert, Charlene'e yıllık 12 Milyon Euro ödeme yapmayı kabul etti. Derginin bu iddiası da 2011 yılında evlenen çiftin, kapalı kapılar ardından hiç de mutlu olmadığı söylentilerini bir kez daha gündemin ilk sırasına çıkardı. Bu ayın başlarında iki kez kamu etkinliklerine katılması da bir yandan Charlene'in sağlığına kavuştuğu ve görevlerine geri döndüğü şeklinde yorumlandı. Fakat Voici'nin ileri sürdüğüne göre bunun altında bambaşka bir durum yani imzalandığı ileri sürülen milyon euro'luk anlaşma var.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Monako Prensesi Charlene'in gizemli hastalığı hakkında Haberi görüntüle

BİR BAŞKA YAYIN ORGANI DA AYNI İDDİAYI ORTAYA ATTI

Prens Albert'in, halka açık etkinliklerde yanında yer alması için karısı Charlene'le yüklü miktarda bir para karşılığı anlaşma yaptığı iddiasını Paris Match Belgium da dile getirdi. Bu yayın organının iddiasına göre Charlene sözleşme uyarınca bazı etkinliklerde yer alacak. Bunlar arasında geçen hafta katıldığı F1 Grand Prix etkinliği ve Monako'nun önemli cemiyet etkinliklerinden biri olan Gül Balosu da yer alıyor.

Monako Sarayı ise bu iddialar hakkında şu ana kadar herhangi bir yorum yapmadı. Bu arada kraliyet ailesi üyelerinin maaşlı memurlar olmadığını, katıldıkları etkinliklerin, bulundukları konumun bir parçası olduğunu da hatırlatalım. Prensliğin giderleri için ise yıllık 40 milyon sterlin harcanıyor.

İDDİALAR ARDI ARDINA

Doğal hayata destek çalışmaları kapsamında gittiği Güney Afrika'dan 10 ay boyunca dönmeyen Prenses Charlene'in kulak burun boğaz enfeksiyonuna yakalandığı açıklanmıştı. Güney Afrika'dan Monako'ya dönmesi uzadıkça bir yandan sağlığı, diğer yandan da eşi Prens Albert 2 ile evliliği hakkında söylentiler ortalıkta dolaşmaya başladı.

Haberin Devamı

BOŞANACAKLARI BİLE SÖYLENDİ

Monako Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prenses'in, sağlık sorunlarına çözüm bulanmadığı hatta bazı ciddi operasyonlar geçirdiği açıklandı. Fakat öte yandan Albert ile boşanmak üzere olduğu söylentileri de bitmek bilmedi. 10 ayın ardından Monako'ya dönse de bu kez sonradan İsviçre olduğu ileri sürülen bir Avrupa ülkesinden tedavi altına alındığı ortaya çıktı. Eşi Prens Albert, Charlene'in "ruhsal ve bedensel olarak bitkin" durumda olduğunu açıkladı. Fakat bunlar da çiftin boşanacağı iddialarının ortadan kalkmasını sağlamadı.

Haberin Devamı

GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA

Prenses Charlene hakkında kanserden kötü giden estetik operasyonlara, ruh sağlığının bozulduğundan kötü alışkanlıklara ve diş tedavisine kadar birçok iddia ortaya atıldı. Sonunda Charlene resmi görevlerine döndü. Ama bu kez de yüzündeki ifade ve aşırı zayıflığıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti.