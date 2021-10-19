İlk çocuklu gelin büyücülükle bile suçlanmıştı: Şimdi sarayında, eşinin tahta geçeceği günü bekliyor

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ONLAR DA GÖRÜNDÜĞÜ KADAR SAKİN DEĞİL

Ama kapalı kapıları ardında büyük ya da küçük skandallar, aile kavgaları, kalp kırıklıkları yaşanan tek kraliyet sarayı Buckingham sanıyorsanız işte orada yanılıyorsunuz.

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİ ARATMAYACAK OLAYLAR

Çünkü daha kuzeyde, İskandinav ülkelerinin saraylarında da İngiliz kraliyet ailesini aratmayacak olaylar yaşanıyor. Geçmişte olsa aileye girmek bir yana yaşadıkları yerin kapısının önünden bile geçmesine izin verilmeyecek gelinler, tıpkı William ile Harry'ninkine benzeyen kardeş kavgaları, elti çekişmeleri oralarda da yaşanıyor. O zaman gelin şöyle bir bakalım, İskandinav ülkelerinin kraliyet ailelerinde neler yaşanıyor.

EŞ SEÇİMİ OLAY OLDU

İlk olarak Norveç kraliyet ailesini mercek altına alalım. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bu aile, bundan 20 yıl önce tarihlerinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşadı. Bunun nedeni de tahtı devralacak olan Prens Haakon'un eş olarak seçtiği kişiydi. Artık prensler, kendileri gibi "mavi kanlı" olmasa da yani başka bir kraliyet ailesinden gelmese de halktan kadınlarla hayatlarını birleştirebiliyor. Bunun birçok örneği de var, İsveç'te, İspanya'da ve İngiltere'de. Üstelik Prens Charles ve Prens Harry örneğinde olduğu gibi bir prens, daha önce evlenip boşanmış bir kadınla da hayatını evlenebiliyorlar artık.

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AİLESİ ŞOKE OLDU

2000'lerin başında tahtın ilk sıradaki veliahtı Prens Haakon, Mette Marit Tjensen'e gönlünü kaptırıp evlenmek isteyince ailesi şoke oldu. Çünkü Mette Marit Tjensen onların anlayışına tamamen ters bir gelin adayıydı. Üstelik bunun tek nedeni de Haakon'la tanışmadan önce nikahsız bir beraberlik yaşayıp bir de çocuk dünyaya getirmiş halktan biri olması değildi. Bunlara ek olarak uyuşturucu, kavgaya karışmak gibi nedenlerle başı polisle derde girmişti.

BÜYÜCÜ OLDUĞU BİLE İLERİ SÜRÜLDÜ

Oğlunun babası, kokain yüzünden hapse girince bir kafede garsonluk yapmaya başlayan Mette Marit ile Prens Haakon, bir rock konserinde tanıştı. Marit, o sırada bu tür konserleri hiç kaçırmıyordu. Onun güzelliğinden etkilenen Haakon, kim olduğunu söylemeden Marit ile yakınlaştı. Çift, konserin ardından da görüşmeyi sürdürdü. İlişki ortaya çıkınca, üstelik Prens Haakon Mette Marit ile evlenmek isteyince halk da Norveç kraliyet ailesi de Marit'i gelin olarak istemedi. Öte yandan basın da Mette Marit'e az çektirmedi. Sürekli onunla ilgili skandallar gazete manşetlerinde yer aldı. Hatta bir büyücü olduğu ve Prens Haakon'un aklını da bu şekilde çaldığı bile ileri sürüldü.

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AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLAYINCA KRALİYET AİLESİ KABULLENMEK ZORUNDA KALDI

Prens Haakon, aşkını savunup onunla aynı evde yaşamaya başlayınca ailesi de çifte "zeytin dalı" uzattı. Mette ile Haakon'un aşkına katı kraliyet kuralları bile karşı duramadı. Çift, 25 Ağustos 2001'de evlendi. Şimdi kocası tahta çıktığında kral eşi olacak Mette Marit, o dönemde küçük olan ve eski birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu da yanına alıp yeni hayatına başladı.

EVLENDİKTEN SONRA DA ZOR GÜNLER YAŞADI

Ama evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Mette Marit'in yeni hayatındaki ilk günleri de çok rahat geçmedi. Evlendikten iki yıl sonra oğlunun babasıyla gizli bir ilişki sürdürdüğü iddiaları basına yansıdı. Hatta ondan bir kez daha hamile kaldığı haberleri de eklendi buna. Fakat zaman geçtikçe onun için kötü zamanlar da geride kaldı. 48 yaşındaki Mette Marit, bir kızı, bir oğlu ve kocasıyla mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyor.

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ELTİ KAVGASI

Gelelim yine dünyanın en çok merak edilen kraliyet ailelerinden birinin yaşadığı Danimarka'ya. İngiliz kraliyet ailesinin iki kardeş prensi William ile Harry arasındaki gerilimi bilmeyen yok artık. Harry ile eşi Meghan Markle'ın ABD'ye taşınması, yani kilometrelerce öteye yerleşmesi bile bu gerilimi azaltmadı. Hatta tansiyon hiç beklenmedik şekilde giderek tırmanıyor. Benzer bir gerilim Danimarka kraliyet ailesinde de yaşanıyor.

AİLESİNİ ALIP EŞİNİN MEMLEKETİNE GİTMİŞTİ

Danimarka kraliyet ailesinde de tıpkı Londra'daki Mountbatten Windsor ailesi gibi bir krizin tam ortasında. Hatta orada da küçük prens ailesini alıp Fransa'ya gitti. Onların tek farkı bu kararı sadece belli bir süre için vermiş olmaları. İngiltere'deki gerilim, başlarda sanıldığı gibi iki prensin yani William ile Harry'nin eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle arasında başlamadı. Ama Kopenhag'daki "saray savaşları" tam da öyle, yani iki elti arasında! Danimarka Veliaht Prensi Frederik'in eşi Prenses Mary ile iki numaralı prens Joachim'in eşi Marie, kelimenin tam anlamıyla "kanlı bıçaklı." Hatta bu gerilim yüzünden Prens Joachim ile Prenses Marie bu yılın başında belli bir süre için Marie'nin anavatanı olan Fransa'ya yerleşti. Ama çift, geçtiğimiz yaz yine Danimarka'ya geri döndü.

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DANİMARKA SARAYININ FRANSIZ GELİNİ

45 yaşındaki Prenses Marie'nin bu kadar büyük ilgi görmesinin nedeni ise eltisi Prenses Mary ile yaşadığı gerilim. Fransa'da aristokrat bir ailenin kızı olarak dünyaya geldikten sonra babasından boşanan annesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşen Marie, Danimarka'nın iki numaralı prensi Joachim ile evlenip kraliyet ailesine gelin gitti. Prens Joachim ile 2008'de evlenen Marie'nin biri kız diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.

DİĞER GELİN AVUSTRALYALI

Veliaht Prens Frederik ile evli olan 49 yaşındaki Avustralyalı gelin Mary, veliaht prens ile evli olduğu için eltisinden bir adım önde. İki eltinin, yani Mary ile Marie'nin, uzun bir süre mecbur kalmadıkça bir araya gelmediğini artık herkes biliyor. Bu gerilimin sonucu olarak Prens Joachim ile Prenses Marie, bu yılın başında geçici bir süre yaşamak için Fransa'ya gideceklerini açıkladı. Ama Marie, Danimarka'dan ayrılırken "karar veren her zaman biz değilsinizdir" diyerek Fransa'ya gitmek zorunda kaldıklarını da ima etti. Her ne kadar iki kardeş, 52 yaşındaki Veliaht Prens Frederik ile bir yaş küçük kardeşi Prens Joachim, yaşanan gerilim hakkında çok fazla "renk" vermeseler de eşleri Mary ile Marie, bu konuda çok da saklanma gereği duymuyor. Son olarak geçen yıl Prens Joachim beyin ameliyatı geçirdiğinde Prenses Mary, kayınbiraderini ziyaret etme gereğini bile duymamıştı.

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KOCASI KRAL, KENDİSİ KRALİÇE OLACAK

Danimarka sarayının Avustralyalı gelini Prenses Mary ile Fransız gelini Prenses Marie'nin arasındaki gerilimin kesin nedeni bilinmese de bu konuda tahminler var. "Her sarayda ve tarihin her döneminde" yaşanması mümkün olan bu gerilimin nedeni aslında iki çift arasındaki güç savaşı. Yaşça büyük olan Prens Frederik, yakında annesi Kraliçe 2.Margrethe'ten sonra tahtı devralmaya hazırlanıyor. Doğal olarak eşi Mary de kraliçe olacak. Oysa Prens Joachim ile eşi Prenses Marie'nin taht konusunda bu türden bir iddiası yok. Fakat, Prenses Mary'nin aile içinde daha fazla söz sahibi olması da Joachim ile eşi Marie'yi rahatsız ediyor. Hatta bu gerilimin, sadece iki elti, Mary ve Marie arasında yaşanmadığı eşleri Frederik ile Joachim'in de tansiyonun yükselmesinde payı olduğu konuşuluyor.

İKİNCİ EŞİ

Prenses Marie, Prens Joachim'in ikinci eşi. Daha önce 1995 yılında Alexandra Christina Manley ile evlenen Joachim ondan 2005 yılında boşandı. Daha sonra da 2008 yılında şimdiki eşi Marie ile evlendi. Çiftin, Athena adında bir kız ve Henrik adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

DÖRT ÇOCUKLARI OLDU

Prenses Mary ise 2004 yılında Prens Frederik ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Christian ve Vincent adında iki erkek, Isabella ve Josephine adında iki de kız çocuğu bulunuyor.