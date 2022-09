Kate, Kraliçe'nin ardından 'incileriyle ağladı'

Haberin Devamı

CENAZEDE BİLE NE GİYDİKLERİ NE TAKTIKLARI MERAK EDİLİYOR

Her ne kadar bu büyük buluşma acı bir olay nedeniyle gerçekleşse de konukların ne giydiği özellikle de kullandıkları takılar her zaman dikkat çekiyor. Bu durum Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde de değişmedi.

YENİ PRENSES KATE'İN TAKILARI MERAK KONUSU OLDU

Bu konuda en çok dikkat çeken kişi de Kraliçe'nin torunu ve tahtın Kral 3. Charles'tan sonraki varisi Prens William'ın eşi yeni Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

Haberin Devamı

BOYNUNDAKİ KOLYE ÇOK İLGİ ÇEKTİ

Yas sürecinin başından beri giyim kuşamı merakla takip edilen Kate Middleton'ın cenazedeki görünümü de mercek altına alındı. Genellikle tercih ettiği tarzda siyah bir manto elbise giyen Middleton, görünümünü, tülünü yüzüne indirdiği siyah bir şapkayla tamamladı. Fakat onun giyim kuşamında ilgi odağı olan nokta takılarıydı. Özellikle de boynundaki kolye.

KRALİÇE'YE AİT JAPON İNCİSİ

Üç çocuk annesi Kate Middleton, son yolculuğuna uğurlanan Kraliçe'ye saygısını sunmak için onun özel koleksiyonundan parçalar seçti. Yani boynundaki kolye Kraliçe 2. Elizabeth'e ait. Üç sıra inci ve ortasındaki değerli taştan oluşan bu kolye, bir zamanlar onun boynunu süslüyordu. Kate, bu göz alıcı Japon incisi kolyenin yanı sıra yine Kraliçe'ye ait olan inci küpeleri taktı.

KRALİÇE'YE HEDİYE EDİLMİŞ

Middleton'ın boynundaki bu inciler, 1970'lerde Kraliçe'nin Japonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ona hediye edilmişti. Middleton, bu kolyeyi 2017'de Kraliçe ile Prens Philip'in 70'inci evlilik yıl dönümü kutlamalarında da takmıştı. Kolye, 1980'lerde Prenses Diana tarafından kullanılmıştı. Kate'in kulağındaki küpeler ise 1947 yılında Kraliçe'ye Bahrain Hükümdarı tarafından düğün hediyesi olarak verildi. Kraliçe kolyesini Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında da kullandı.

Haberin Devamı

YAS DÖNEMLERİNDE BİR GELENEK: Bu arada yas dönemlerinde inci takmanın bir kraliyet geleneği olduğunu da hatırlatalım. Kraliyet ailesine mensup kadınlar başka zamanlarda da kullansalar da yas sürecinde siyah kıyafetlerini inci takılarla süslüyor.

Galler Prensi William ve Prensesi Catherine'in büyük çocukları George ile Charlotte da törendeydi.

Daha önce anne ve babasıyla birlikte bazı etkinliklere katılan 7 yaşındaki Prenses Charlotte ilk kez halkın karşısına şapkası ve broş gibi aksesuarlarla çıktı. Küçük Charlotte, kıyafetini, Kraliçe'nin atlara olan sevgisine gönderme yapan at nalı şeklinde bir broşla süsledi.

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, törene Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward'ın eşi Sophife Wessex ile birlikte gitti.

Haberin Devamı

Prens Harry'nin eşi Meghan da törende Kraliçe'nin kendisine hediye ettiği inci ve elmastan oluşan küpelerini taktı. Siyah şapkasının beyaz versiyonunu da haziran ayındaki Platin Jubile sırasında giymişti.

Kraliçe'nin en sevdiği gelini olarak bilinen Wessex Kontesi Sophie, törenin bazı bölümlerinde gözyaşlarını tutamadı. Bazen eşi Edward'ın da büyük bir mendille gözyaşlarını ve burnunu sildiği görüldü.

Markle, ailenin bazı üyelerinin aksine yüzüne siyah tül takmamayı tercih etti. Bir iddiaya göre Markle, annesi Doria Ragland'ın da törene çağrılmasını istemişti. Fakat görünüşe göre bu gerçekleşmedi.

Haberin Devamı

Törene Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael de katıldı.

Kate ve Meghan törende bir ara yan yana geldiler. Fakat aralarındaki uzaklık ve soğukluk objektiflere böyle yansıdı.

Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in kızı Lady Sarah Chatto artık kendisiyle özdeşleyen şapkasıyla törende.

Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson, kızı Beatrice'in eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte.

Haberin Devamı

Prenses Beatrice eşi Edoardo Mapelli Mozzi ve annesi Sarah Ferguson ile.

Prens William askeri üniforma giydi. Kardeşi Harry'nin üzerinde ise üniforma yoktu. Sadece madalyalarını taktı.

Adının karıştığı cinsel taciz skandalıyla ailesine zor günler yaşatan Prens Andrew da üniforma giymedi. Kardeşi Edward ise törende üniformalıydı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni dünya liderlerinin yanı sıra kraliyet ailelerinin de buluşmasına sahne oldu. Ürdün Kralıç Abdullah ve eşi Kraliçe Rania ile İspanya Kralı Felipe ve eşi Kraliçe Letizia da cenaze töreninin katılımcıları arasında.

Geçtiğimiz hafta tahttakı 50'nci yılını kutlayan Danimarka Kraliçesi Margrethe, törene oğlu Veliaht Prens Frederik ile katıldı. Margrethe, 2. Elizabeth'in uzaktan kuzeni. Prens Frederik'in eşi Prenses Mary ise Londra'ya gitmedi.

Norveç Kralı Harald ile eşi Kraliçe Sonja. Bu arada konukların büyük çoğunluğunun kendi araçlarını kullanmadığını, dün geceki resepsiyona da bugünkü törene de özel güvenlikli lüks otobüslerle getirildiğini hatırlatalım.

Monako Prensi 2. Albert ile eşi Prenses Charlene törene kol kola gitti.

Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Kamilla.

Hollanda Kralı Willem Alexander, Kraliçe Maxima ve Kral'ın annesi Prenses Beatrice.

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall ve kocası Mike Tindall.

Kişisel asistanı ve moda danışmanı Angela Kelly, Kraliçe'nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendi.

Buckingham Sarayı çalışanları Kraliçe'yi böyle uğurladı.