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Kate, Kraliçe'nin ardından 'incileriyle ağladı'

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#Kate Middleton#Kraliçe 2. Elizabeth#Kraliçe Elizabeth Öldü
Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 14:48

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, son yolculuğuna uğurlanıyor. 8 Eylül'de 96 yaşında hayata veda eden Kraliçe için son tören bugün yapılıyor. Bütün ayrıntıları çok önceden belirlenen tören, İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinin yanı sıra tüm dünyanın liderlerini de bir araya getiren bir zirveye dönüştü. Törende hem dünyanın dört bir yanından kraliyet aileleri hem de ülke liderleri ve üst düzey temsilcileri yer alıyor.

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CENAZEDE BİLE NE GİYDİKLERİ NE TAKTIKLARI MERAK EDİLİYOR
Her ne kadar bu büyük buluşma acı bir olay nedeniyle gerçekleşse de konukların ne giydiği özellikle de kullandıkları takılar her zaman dikkat çekiyor. Bu durum Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde de değişmedi.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

YENİ PRENSES KATE'İN TAKILARI MERAK KONUSU OLDU
Bu konuda en çok dikkat çeken kişi de Kraliçe'nin torunu ve tahtın Kral 3. Charles'tan sonraki varisi Prens William'ın eşi yeni Galler Prensesi Kate Middleton oldu.

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Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

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BOYNUNDAKİ KOLYE ÇOK İLGİ ÇEKTİ
Yas sürecinin başından beri giyim kuşamı merakla takip edilen Kate Middleton'ın cenazedeki görünümü de mercek altına alındı. Genellikle tercih ettiği tarzda siyah bir manto elbise giyen Middleton, görünümünü, tülünü yüzüne indirdiği siyah bir şapkayla tamamladı. Fakat onun giyim kuşamında ilgi odağı olan nokta takılarıydı. Özellikle de boynundaki kolye.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

KRALİÇE'YE AİT JAPON İNCİSİ
Üç çocuk annesi Kate Middleton, son yolculuğuna uğurlanan Kraliçe'ye saygısını sunmak için onun özel koleksiyonundan parçalar seçti. Yani boynundaki kolye Kraliçe 2. Elizabeth'e ait. Üç sıra inci ve ortasındaki değerli taştan oluşan bu kolye, bir zamanlar onun boynunu süslüyordu. Kate, bu göz alıcı Japon incisi kolyenin yanı sıra yine Kraliçe'ye ait olan inci küpeleri taktı.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

KRALİÇE'YE HEDİYE EDİLMİŞ
Middleton'ın boynundaki bu inciler, 1970'lerde Kraliçe'nin Japonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ona hediye edilmişti. Middleton, bu kolyeyi 2017'de Kraliçe ile Prens Philip'in 70'inci evlilik yıl dönümü kutlamalarında da takmıştı. Kolye, 1980'lerde Prenses Diana tarafından kullanılmıştı. Kate'in kulağındaki küpeler ise 1947 yılında Kraliçe'ye Bahrain Hükümdarı tarafından düğün hediyesi olarak verildi. Kraliçe kolyesini Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında da kullandı.

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YAS DÖNEMLERİNDE BİR GELENEK: Bu arada yas dönemlerinde inci takmanın bir kraliyet geleneği olduğunu da hatırlatalım. Kraliyet ailesine mensup kadınlar başka zamanlarda da kullansalar da yas sürecinde siyah kıyafetlerini inci takılarla süslüyor.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Galler Prensi William ve Prensesi Catherine'in büyük çocukları George ile Charlotte da törendeydi. 

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Daha önce anne ve babasıyla birlikte bazı etkinliklere katılan 7 yaşındaki Prenses Charlotte ilk kez halkın karşısına şapkası ve broş gibi aksesuarlarla çıktı. Küçük Charlotte, kıyafetini, Kraliçe'nin atlara olan sevgisine gönderme yapan at nalı şeklinde bir broşla süsledi.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, törene Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward'ın eşi Sophife Wessex ile birlikte gitti.

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Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Prens Harry'nin eşi Meghan da törende Kraliçe'nin kendisine hediye ettiği inci ve elmastan oluşan küpelerini taktı. Siyah şapkasının beyaz versiyonunu da haziran ayındaki Platin Jubile sırasında giymişti. 

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Kraliçe'nin en sevdiği gelini olarak bilinen Wessex Kontesi Sophie, törenin bazı bölümlerinde gözyaşlarını tutamadı. Bazen eşi Edward'ın da büyük bir mendille gözyaşlarını ve burnunu sildiği görüldü. 

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Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Markle, ailenin bazı üyelerinin aksine yüzüne siyah tül takmamayı tercih etti. Bir iddiaya göre Markle, annesi Doria Ragland'ın da törene çağrılmasını istemişti. Fakat görünüşe göre bu gerçekleşmedi.

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Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Törene Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael de katıldı.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Kate ve Meghan törende bir ara yan yana geldiler. Fakat aralarındaki uzaklık ve soğukluk objektiflere böyle yansıdı.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in kızı Lady Sarah Chatto artık kendisiyle özdeşleyen şapkasıyla törende. 

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson, kızı Beatrice'in eşi Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte. 

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

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Prenses Beatrice eşi Edoardo Mapelli Mozzi ve annesi Sarah Ferguson ile. 

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Prens William askeri üniforma giydi. Kardeşi Harry'nin üzerinde ise üniforma yoktu. Sadece madalyalarını taktı.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Adının karıştığı cinsel taciz skandalıyla ailesine zor günler yaşatan Prens Andrew da üniforma giymedi. Kardeşi Edward ise törende üniformalıydı.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni dünya liderlerinin yanı sıra kraliyet ailelerinin de buluşmasına sahne oldu. Ürdün Kralıç Abdullah ve eşi Kraliçe Rania ile İspanya Kralı Felipe ve eşi Kraliçe Letizia da cenaze töreninin katılımcıları arasında.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Geçtiğimiz hafta tahttakı 50'nci yılını kutlayan Danimarka Kraliçesi Margrethe, törene oğlu Veliaht Prens Frederik ile katıldı. Margrethe, 2. Elizabeth'in uzaktan kuzeni. Prens Frederik'in eşi Prenses Mary ise Londra'ya gitmedi. 

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Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Norveç Kralı Harald ile eşi Kraliçe Sonja. Bu arada konukların büyük çoğunluğunun kendi araçlarını kullanmadığını, dün geceki resepsiyona da bugünkü törene de özel güvenlikli lüks otobüslerle getirildiğini hatırlatalım. 

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Monako Prensi 2. Albert ile eşi Prenses Charlene törene kol kola gitti.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Kral 3. Charles ve eşi Konsort Kraliçe Kamilla. 

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Hollanda Kralı Willem Alexander, Kraliçe Maxima ve Kral'ın annesi Prenses Beatrice.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall ve kocası Mike Tindall.

Kate, Kraliçenin ardından incileriyle ağladı

Kişisel asistanı ve moda danışmanı Angela Kelly, Kraliçe'nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendi.

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Buckingham Sarayı çalışanları Kraliçe'yi böyle uğurladı. 










 

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