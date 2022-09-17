Tam 'buzlar eridi' derken kötü haber! Prens Harry'e soğuk duş...

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2020 yılının Şubat ayında keskin bir kararla, Kraliyet Deniz Piyadeleri Kaptanlığı dahil tüm resmi görevlerini bırakarak kraliyet ailesinden ayrılan ve eşi ile yeni bir hayata başlamak için ABD'ye taşınan Prens Harry o günden bu yana kraliyet etkinlerinde pek görünmedi.

KARDEŞİ İLE ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Ancak büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü bu durumu değiştirdi. Kraliçenin cenazesi için ülkesine dönen prens düzenlenen geçit törenlerinde uzun bir aradan sonra aralarında soğuk rüzgarların estiği iddia edilen kardeşi Prens William ile birlikte görüntülendi.



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Kraliçeye duydukları saygı nedeni ile aralarındaki dargınlığı bir kanara bıraktıkları öğrenilen iki kardeş arasındaki buzlar erimeye başlamışken çiçeği burnunda Kral Charles da küçük oğlu için flaş bir karar verdi

KRAL CHARLES'TAN OĞLUNA ÖZEL İZİN

Resmi görevlerini bırakması nedeni ile törenlerde askeri üniformasını giyemeyen Prens Harry'e 'tek seferlik özel bir izin' veren Charles, 38 yaşındaki Sussex Dükü'nün kraliçenin tabutu başında tutacağı 15 dakikalık nöbetinde askeri üniformasını giymesinin önünü açtı.

Kraliyet sözcüsü, bugün düzenlenecek ayinde kraliçenin 8 torunun tabut başında 15 dakika sessiz nöbet tutacağını açıkladı. Kraliçenin diğer torunları arasında ise Galler Prensi William, Prenses Beatrice, Prenses Eygenie, Zara Tindall, Lady Louise Windsor, Peter Philips ve James Viscount yer alıyor. Galler Prensi William'ın tabutun başında, Sussex Dükü Harry'nin ise ayakucunda olacağı aktarıldı.



TAM GERGİNLİK SONA ERDİ DERKEN KÖTÜ HABER

2 yıldır devam eden gerginlik sonrası Prens Harry'nin ilk kez askeri üniformasını giymesi, kraliyet ailesinin ona gösterdiği bir yumuşama olarak yorumlanırken İngiliz Telegraph gazetesi bugün ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı.

PRENS HARRY VE KARISI ŞAŞKIN! RESEPSİYONA DAVET EDİLMEDİLER

Kral 3. Charles'ın daha önce de gelini Meghan Markle'ı cenaze etkinliklerinde istemediği iddia edilmişti.

Gazetenin iddiasına göre Prens Harry ve Kraliyet Ailesi’ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Megan Markle kraliçenin cenaze töreni öncesi düzenlenecek resepsiyona davet edilmedi.

Kral Charles'ın 38 yaşındaki prens ve 41 yaşındaki eşini resepsiyona neden davet etmediği belirsizliğini korurken, kaynaklar Harry-Meghan çiftinin bu karar karşısında 'şaşkın' olduklarını belirtti.



EL ELE TUTUŞTUKLARI İÇİN ELEŞTİRİLDİLER



Prens Harry ve karısı Meghan evlendikleri günden beri tartışmaların odağındaki bir çift. Cenaze töreni öncesi etkinliklerde birbirilerinden hiç ayrılmayan ve sürekli el ele tutuşan çift, kraliyet protokolüne uymadıkları için eleştirilmişti. Ancak uzmanlar çiftin kraliyetten ayrılması nedeni ile resmi protokole uymak zorunda olmadığı görüşünde.



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Kraliçenin cenaze töreni için hazırlıklar büyük bir titizlikle devam ederken Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile ilgili ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Meghan'ın kıyafetlerindeki kare şeklindeki bir potluk dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar bu potluğun nedeninin kıyafet altındaki bir kayıt cihazı olduğunu öne sürdü ve Meghan Markle'ı casuslukla suçladı.



Adının karıştığı skandallar sonrası Kraliyet görevleri elinden alınan York Dükü Prens Andrew da görevlerinin elinden alınmasından bu yanan resmi etkinliklere yalnızca sivil kıyafetlerle katılabiliyordu. Kraliçenin cenazesi İçin ayrıcalık tanınan prens uzun bir aradan sonra ilk kez asker üniforması içinde görüldü.



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Gözden Kaçmasın Kraliçenin tabutunun başında kaos! Haberi görüntüle

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