Büyük nine öldü, çocukların soyadı değişti

Haberin Devamı

2. Elizabeth'ten sonraki ilk değişim, yıllardır veliaht prens olan en büyük oğlu Charles'ın, 3. Charles olarak tahta çıkması oldu. Onun ölümünden birkaç ay önce yaptığı açıklamaya göre Charles'ın eşi Camilla da Konsort Kraliçe oldu. Bundan önce Camilla, Cornwall Düşesi unvanını taşıyordu.

25 YIL SONRA İLK KEZ

Kraliçe'nin ölümünden sonra meydana gelen en büyük değişimlerden birinden etkilenen kişiler de artık tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens William ile eşi Kate Middleton oldu. 1958 yılından beri Charles'ın taşıdığı Galler Prenci unvanı William'a geçti. Dolayısıyla eşi Kate Middleton da Galler Prensesi oldu. Bu durumu Kral 3. Charles, annesinin ardından tahtı devraldığı ilk gün açıkladı. Bu konudaki önemli ayrıntı, Galler Prensesi unvanının, Diana'nın 1997'deki ölümünden beri ilk kez kullanılacak olması. 25 yıl sonra bir "ilke" imza atan kişi de Diana'nın hiç görmediği gelini Kate Middleton oldu.

Haberin Devamı

UNVANLARINA YENİLERİ EKLENDİ

William ile Kate, evlendiklerinden bu yana taşıdıkları Cambridge Dükü ve Düşesi unvanlarını koruyor. Bunlara Cornwall Dükü ve Cornwall Düşesi unvanları da eklendi. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte çift, başka unvanlara da sahip oldu. İskoçya'da Rothesay Dükü ve Düşesi olarak bilinecekler bundan böyle. Carrick Kontu ve Kontesi, Renfrew Baronu ve Baronesi ve Isles Lordu ile Lady'si de çiftin unvanları arasında. Kısaca söylemek gerekirse "çiftin unvanlarına unvanlar eklendi." Ama bütün bunların ötesinde William ile Kate'in kullanacağı ana unvan Galler Prensi ve Galler Prensesi.

SOYADLARI DEĞİŞTİ: İşte bu durum çiftin çocuklarına da yansıdı. Kate ile William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis'nin de soyadları değişti. Bundan böyle Cambridge soyadını değil, babalarının Galler Prensi (Prince of Wales) unvanından gelen "Wales" soyadını kullanacaklar.

'WALES' SOYADIYLA TANITILDILAR

Bu durum ilk kez 19 Eylül'de düzenlenen Kraliçe'nin cenaze töreninde ortaya çıktı. Törene katılan George ve Charlotte "Wales" soyadıyla tanıtıldı.

Haberin Devamı

HARRY VE WILLIAM 'WALES'SOYADINI KULLANDI

Bu arada William ile Harry de büyürken babalarının Galler Prensi olmasından dolayı "Wales" soyadını taşıyordu. Kate Middleton ile tanıştığı St Andrews Üniversitesi'nden mezun olurken diploma töreninde de "William Wales" olarak anons edilmişti. Kardeşi Harry de askeri hayatı boyunca babasının unvanından gelen Wales soyadını kullandı. Orduda görev yaptığı sırada Binbaşı Harry Wales olarak biliniyordu. Özetle artık Galler Prensi unvanı William'a geçtiği için üç çocuğu da Wales soyadını kullanacak.

ÇOCUKLARI YENİ DURUMA ALIŞTIRACAKLAR: Kraliyet uzmanı Angela Mollard'a göre ailenin diğer üyeleri bir yana 2011 yılından beri resmi olarak Buckingham halkına katılan Kate Middleton için bu süreç çok yoğun geçecek. Öncelikle kocasının değişen konumuyla birlikte onun da hayatı ve görevleri değişecek. Bu arada hem Kate hem William'ın, 9 yaşındaki George, 7 yaşındaki Charlotte ve 4 yaşındaki Louis'ye artık Cambridge değil Wales soyadını taşıdıklarını öğretip buna alıştırmaları gerekecek.

Haberin Devamı

CAMBRIDGE'İ SOYADI OLARAK KULLANIYORLARDI

Kate ve William, Kraliçe ölüp de yeni unvanlar alıncaya Cambridge Dükü ve Düşesi olarak biliniyordu. Bu yüzden de çocukları Cambridge soyadını kullanıyordu.

İKİ ALEDEN İKİ SOYADI:Peki ya İngiliz kraliyet ailesinin soyadı ne? Artık herkesin ezbere bildiği gibi Mountbatten Windsor... Ama bu soyadını sadece Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Pren Philip'in soyundan gelenler kullanabiliyor. Bu soyadının Windsor bölümü Kraliçe 2. Elizabeth'in ailesinden geliyor. Mountbatten bölümü ise eşi Prens Philip'ten. Mountbatten Winsor soyadı 1960 yılında yayınlanan bir deklarasyon ile İngiliz kraliyet ailesinin soyadı olarak kabul edildi.

ALMANCA SOYADINI DEĞİŞTİRDİLER

Aslında İngiliz kraliyet ailesi 1917 yılına kadar Saxe-Coburg-Gotha ailesi olarak biliniyordu. Bu isimden de anlaşılacağı üzere aile Alman kökenli. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Alman karşıtlığı nedeniyle dönemin kralı 5. George soyadını Windsor oarak değiştirdi. Bu soyadı da Kraliçe Victoria'nın eşi Prens Albert'in ait olduğu aileden geliyor. Kraliçe'nin 1952 yılında tahta çıkmasından sonra da Windsor, ailenin soyadı olarak onaylandı.

Haberin Devamı

KARIŞIKLIĞI GİDERMEK İÇİN: Fakat ilerleyen zamanlarda bir karışıklık ortaya çıktı. Windsor soyadını, Kral 5. George'un neslinden gelen tüm torunları kullanıyordu. Ama hükümdar aile ile ailenin diğer kolunun ayırt edilmesi gerekiyordu. Bu arada Kraliçe'nin eşi Prens Philip de çocuklarına kendi soyadını verememekten dertliydi. Bunun sonucu olarak Prens Philip'in anne tarafının soyadı olan Mountbatten da eklendi Windsor'a. Aslında Mountbatten da Alman kökenli "Battenberg" soyadından geliyor. Aile, bu Alman ismini uyarlayıp Mountbatten haline dönüştürdü.

PHILIP'IN DAYISINDAN GELİYOR

İngiliz kraliyet ailesinin soyadı olan Windsor'a, Mountbatten'ın eklenmesinin mimarı da Prens Philip'in dayısı Lord Louis Mountbatten. Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in dayısı Lous Mountbatten, Britanya'nın son Hindistan Genel Valisi olarak da biliniyor. Ailenin soyadının bir bölümünde imzası olan Lord Mountbatten 1979 yılında İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) tarafından yatına düzenlenen bir bombalı saldırıda öldürülmüştü.

SADECE HÜKÜMDARIN SOYUNDAN GELENLER KULLANABİLİYOR: Mountbatten Windsor soyadı, ailenin sadece 2. Elizabeth ve Prens Philip evliliğinden gelen soyunun üyeleri ve onların eşleri tarafından kullanılabiliyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS