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Tüm gözler Meghan Markle ve Kate Middleton'ı aradı... Prenses Anne ezber bozdu!

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#Kraliçe 2'Nci Elizabeth#İngiltere#Dünya
Tüm gözler Meghan Markle ve Kate Middletonı aradı... Prenses Anne ezber bozdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 15:05

İngiltere, 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2'nci Elizabeth'e veda ediyor. Londra'daki tören dünyanın dört bir yanından canlı takip ediliyor. Westminster Kilisesi'ndeki törende ise dikkat çeken bir görüntü oluştu. Meghan Markle ve Kate Middleton, Kraliçe'nin cenaze töreninde yürümedi.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'den gelen haberlerde...

Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katıldı.

Kral 3. Charles törenin öncesinde halkın Kraliyet Ailesi'ne gösterdiği teveccühün kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Tüm gözler Meghan Markle ve Kate Middletonı aradı... Prenses Anne ezber bozdu

Kraliçe'nin tabutu tören ile kiliseye getirildi. Tören kapsamında yeni kral, Elizabeth'in torunları William ve Harry cenazeyi yürüyerek takip etti.

Törenin bu kısmında Meghan Markle ve Kate Middleton yer almadı. Kısa sürede merak konusu olan bu durumun bir kraliyet adeti olduğu ortaya çıktı.

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PRENSES ANNE BİR KEZ DAHA EZBER BOZDU

İngiliz basını geleneksel olarak, Westminster Hall'dan Abbey'e sadece hanedanın erkek üyelerinin yürüdüğünü yazdı.

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Ancak bu teamül Prenses Anne tarafından bir kez daha delindi. Geçtiğimiz yıl vefat eden babası Prens Philip'in cenaze töreninde de Kraliyet Ailesi'nin erkek üyelerine eşlik eden Prenses Anne, annesi Elizabeth için düzenlenen törende de yer aldı.

Meghan Markle ve Kate Middleton, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte cenazeyi Westminster Abbey'de bekledi.

Öte yandan Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan kraliçesi, İspanya kralı ve diğer dünya hükümdarları da törendeydi.

Tüm gözler Meghan Markle ve Kate Middletonı aradı... Prenses Anne ezber bozdu

Kraliçe'nin cenazesi için düzenlenen dini tören sırasında Avrupa'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, kıtanın en yeni hükümdarı Kral Charles'ın tam karşısında oturuyordu.

Kraliçe Margrethe ve II. Elizabeth birbirlerine çok düşkündüler. Danimarka Kraliçesi bu yıl tahtta 50'inci yılını kutluyor ancak arkadaşının ölümü nedeniyle geçen hafta sonu kutlama planlarını değiştirdi.

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Törendeki diğer yabancı kraliyet üyeleri arasında Bhutan Kralı ve Kraliçesi, Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesi, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçesi Mathilde, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima ve İspanya Kralı Felipe ve Kraliçesi Letizia yer alıyordu.

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