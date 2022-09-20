'Avrupa'nın büyükannesinden' bu yana kraliyet ailesi böyle 'ağlıyor'  

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SİYAH KURALINA ÇOCUKLAR DA UYDU

Hayata veda ettiği gün başlayıp 19 Eylül'deki cenaze törenine kadar geçen sürede bütün kadın üyeler dolaplarındaki siyah kıyafetleri, gerektiğinde yine aynı renk şapkalarla tamamladı. Bu durum bir hafta daha sürecek. Hatta ailenin kız çocukları da bu kurala uydu. Onlar da siyah elbiselerle siyah şapka ya da saç bandı kullandı.

DİZİ DİZİ İNCİLER

İşte o törenler sırasında dikkat çeken başka bir nokta daha vardı. Hem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri hem de taziye için Londra'da toplanan diğer kraliyet mensupları,hatta bazı devlet yöneticileri bu ayrıntıyı atlamadı: Ağırlıklı olarak beyaz renkli inci takılar! Siyah yas kıyafetleri inciden hazırlanmış kolyeler, küpeler ve bileziklerle tamamlandı. Peki neden?

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Öncelikle şunu söyleyelim, bütün bu inci takılar bir yandan hem İngiliz kraliyet ailesinin hem de kullanan kişilerin sahip olduğu varlıkla ilgili bir durum. Ama sadece bu kadar değil. Bu aynı zamanda çok uzun zamandır süren bir gelenek.

KRALİÇE İNCİLERİ SEVERDİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in yas sürecine ve cenaze törenine gelirsek... 2. Elizabeth, kendisi de inci takıları sever ve sık sık takardı. Zaman zaman kendi koleksiyonundaki bu inci takıları aile içi hiyerarşiye göre diğer kadın üyelere ödünç verdiği de biliniyor. Onun bu alışkanlığına bir saygı gösterisi olarak gelini Camilla ve torununun karısı Kate Middleton da Kraliçe'nin koleksiyonundan inci takılar seçti cenaze töreninde.

Ama işin aslına bakılırsa bu cenazede inci takma geleneği yeni başlamadı. Çok uzak bir geçmişe dayanıyor. Gelin ona da bir bakalım...

40 YIL SİYAH GİYİP İNCİ TAKTI: İNCİ TANELERİ GÖZYAŞININ SİMGESİ

Yas takıları geleneği özellikle de siyah giysileri inci takılarla tamamlamak, Kraliçe Victoria dönemine kadar uzanan bir gelenek. Victoria'nın hayatında 1861 yılı çok acı ve önemli bir dönüm noktası. O yıl kocası Prens Albert'i kaybetmesi Victoria için büyük bir acı oldu. Kraliçe Victoria, öylesine büyük bir yasa büründü ki tam 40 yıl boyunca sadece siyah kıyafetler giydi. Bu siyah giysilerini de her bir tanesi bir gözyaşı damlasını temsil eden beyaz incilerle tamamladı. Bu da zaman içinde İngiliz kraliyet ailesi için bir gelenek haline geldi. Elbette bu geleneğe sıkı sıkıya uyanlardan biri de Kraliçe 2. Elizabeth oldu. Farklı koşullarda ve ortamlarda da inci takılar kullanan Kraliçe, kendi ailesinde başlayan bu geleneği hep uyguladı.

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GELENEĞİ HEP UYGULADI

Babası Kral 6'ncı George başta olmak üzere Prenses Diana'nınki de dahil katıldığı bütün cenaze törenlerinde siyah yas giysilerini inci takılarla tamamladı. Son olarak da kocası Prens Philip'in cenaze töreninde siyah kıyafetiyle beyaz inci takılarını kullandı.

İşte Kraliçe Victoria'dan başlayan bu gelenek uyarınca İngiliz kraliyet ailesinin çok sayıda kadın üyesi de 2. Elizabeth'e saygılarını sunmak için yas süresince inci takı kullandı. Bazıları cenaze töreninde de bu geleneği sürdürdü, bazıları Kraliçe'ye onun koleksiyonundan seçilen başka takılarla "selam" gönderdi. Şimdi gelelim 19 Eylül'de yapılan cenaze töreninde inci takan ve takmayan İngiliz kraliyet ailesi üyelerine...

SON VEDADA VICTORIA'NIN BROŞUYLA

Kral 2. Charles'ın eşi Konsort Kraliçe Camilla, bu son törende inci takı geleneğine uymadı. Ama yine de bu geleneği başlatan Kraliçe Victoria'ya bir selam gönderdi. Ona ait olan elmas taşlarla süslü bir broşu taktı. Fakat daha önceki yas etkinliklerinde Kraliçe'nin koleksiyonundan seçtiği inci takıları kullandı.

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KATE'İN YAS TAKISI

Taht için babasından sonra ikinci sırada olan Prens William'ın eşi Kate Middleton, daha önce de kullandığı Kraliçe 2. Elizabeth'e ait dört sıra inci kolyeyi taktı, yine ona ait incili küpeler ile görünümünü tamamladı. Middleton aynı takıları geçen yıl Prens Philip'in cenaze töreninde de kullanmıştı.

YEDİ YAŞINDA ELMAS BROŞ TAKTI: KRALİÇE'NİN HEDİYESİ

Kate Middleton ile Prens William'ın 7 yaşındaki kızı Charlotte bile törende gösterişli takılardan uzak durmadı. Küçük Charlotte, Kraliçe tarafından kendisine hediye edildiği belirtilen at nalı şeklinde elmas bir broş taktı.

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KÜPELERİNİ KULAĞINDAN HİÇ ÇIKARMADI

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle törende kendisine Kraliçe tarafından hediye edilen inci küpeleri taktı. Markle eldiven ve şapka dışında başka bir aksesuar da kullanmadı. Markle aynı küpeleri daha önce Westminster Hall'daki törende de takmıştı.

Kraliçe'nin torunu Zara Tindall da törende siyah kıyafetini inci küpelerle tamamladı.

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Ailenin eski gelini, Prens Andrew'nun boşandığı eşi Sarah Ferguson inci yerine elmas takı kullandı.

SADELİĞİ SEÇTİLER

Fergie'nin kızları Eugenie ve Beatrice ise ellerinden geldiğince sade bir görünüm sergiledi. Beatrice hiçbir takı kullanmadı. Eugenie ise kıyafetinin altın rengi düğmelerine uygun renkte altın küpeler seçti.

SON GÜN, İNCİLERİ ELMASLA DEĞİŞTİRDİ

Cenaze töreninde elmas takı kullananlardan biri de Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından kelimenin tam anlamıyla yıkılan Sophie törende elmas broş ve küpeler kullandı.

KRALİÇE'NİN AT SEVGİSİNE GÖNDERME

Sophie ve Edward'ın 18 yaşındaki kızı Lady Louise Windsor aile içi hiyerarşiye uygun olarak altın bir kolye taktı. Bu kolye ile de babaannesine bir selam gönderdi. Çünkü Louise'in kolyesi bir at başı şeklindeydi. Bu da atlara olan sevgisi bilinen Kraliçe'ye bir saygı niteliğindeydi.

İNCİLERİ BİLEĞİNDE

Kraliçe'nin yeğeni Lady Sarah Chatto da törende babasının ailesine olan elmas broşu kullandı. Görüntüsünü de yine elmas küpelerle tamamladı. Fakat ailesinin inci geleneğini sol koluna taktığı bileklikle sürdürdü.

18 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI

Kraliçe Victoria, 20 Haziran 1837'de tahta çıktı ve öldüğü 1901 yılına kadar da görevini sürdürdü. 63 yıl 7 ay tahtta kalan Victoria, kendi döneminin en uzun süre görevini sürdüren hükümdarı olarak biliniyor. Eşi Konsort Prens Albert ile 10 yıl evli kaldı. Albert'ın 1861 yılında ölümünden sonra da hayatının sonuna kadar yas tuttu ve bunun simgesi olarak da siyah giydi. Kraliçe Victoria'nın 18 yaşında tahta çıktığını da hatırlatalım.

AVRUPA'NIN BÜYÜKANNESİ

Kraliçe Victoria'nın kocası Albert, döneminin Saxe-Coburg ve Gotha Prensi Albert aslında kuzeniydi. Çiftin çocukları da Avrupa'nın soylu aileleriyle evlendi. Bu yüzden Kraliçe Victoria, "Avrupa'nın büyükannesi" olarak biliniyor. Onun bir özelliği de bu akraba arası yapılan evlilikler nedeniyle Avrupa kraliyet ailelerinde hemofili hastalığının yayılması oldu. Kocasının ölümünden sonra üzüntüsü nedeniyle inzivaya çekilip halkın karşısına çıkmadı. Bu süreçte de Avrupa'da cumhuriyet düşüncesi yayıldı. Fakat dana sonra kendini toparladı ve popülaritesini yeniden kazandı. Tahttaki uzun yılları için Altın Jübile hatta Elmas Jübile düzenlendi. 1901'deki ölümünün ardından tahta 7. Edward geçti. Kraliçe Victoria aynı zamanda Hanover Hanedanı'nın da son hükümdarıydı. 7. Edward ile birlikte taht Saxe-Coburg ve Gotha Hanedanı'nda geçti.