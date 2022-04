Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Haberin Devamı

İngiltere'de Nisan ayının son haftası yayımlanan Kraliyet ailesi konulu bir kitap büyük yankı uyandırdı. Yıllarını magazin haberciliğine adamış deneyimli gazeteci Tina Brown'un kaleme aldığı "The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil" (Saray Belgeleri: Windsor Hanedanı'nın İç Yüzü - Gerçekler ve Çalkantılar) isimli kitap, aileyi en yakından tanıyan 120 kadar kaynağın tanıklıklarına dayanıyor. Kitapta nesilden nesle Windsor'ların imza attığı nice skandal, daha önce hiç duyulmamış detaylarla ele alınıyor.

Elbette, kitapta "Kraliçe 2'nci Elizabeth'in en sevdiği oğlu" diye bilinen ancak 10 yılı aşkın süredir başı dertten bir türlü kurtulmayan Prens Andrew'a da oldukça geniş yer verilmiş. İngiliz Telegraph gazetesi, geçtiğimiz günlerde kitabın Prens Andrew'la ilgili kısımlarından oldukça çarpıcı alıntıları sayfalarına taşıdı. Özellikle kurduğu korkunç seks ticareti operasyonu mahkeme kararlarıyla kesinleşen Jeffrey Epstein ile Prens Andrew arasındaki yakınlığın detayları akıl alacak gibi değil. İşte Brown'un kaleminden Andrew-Epstein ilişkisi…

HER ŞEYİ ALTÜST EDEN BİR FOTOĞRAF

Prens Andrew'nun İngiltere ticaret ataşesi görevinin kalıcı olması imkânsızdı ve öyle de oldu. Prens'in bu görevi sayesinde gizlice kurduğu kirli ilişkiler, Şubat 2011'de New York Post'ta yayımlanan bir fotoğraf sayesinde altüst oldu. Aralık 2010'da çekildiği belirtilen fotoğrafta Andrew ile Jeffrey Epstein, Central Park'ta yürüyüş yapıyordu. Üstelik fotoğrafın çekildiği tarihten sadece 5 ay önce, Epstein, reşit olmayan kişileri fuhşa sürükleme suçlamasıyla Florida'da bir cezaevinde tutuluyordu.

New York Post'un manşetten verdiği fotoğrafa uygun gördüğü başlık "PRENS VE SAPIK" şeklindeydi. New York Post'un manşetten verdiği fotoğrafa uygun gördüğü başlık "PRENS VE SAPIK" şeklindeydi.

Bu fotoğraftan birkaç gün sonra bu kez Telegraph gazetesi, Epstein'in 2009 yılında Prens'in talebi üzerine her zaman parasızlığıyla gündeme gelen York Düşesi Sarah Ferguson'ın kişisel asistanlarından birine bir borcu kapatmak için 15.000 sterlin verdiğini ortaya çıkardı.

Epstein'in manipülasyonlarına kanan ilk tanınmış kişi Andrew değildi. Nasıl yaptığı anlaşılamayan en az 500 milyon dolarlık servetiyle Epstein'in tanımadığı nüfuzlu insan yok gibiydi. Epstein'in "Lolita Ekspresi" denen özel olarak dekore edilmiş Boeing 727 tipi uçağının uçuş kayıtlarında geçen isimlerin neredeyse tamamı küresel düzenin hükümdarları arasında sayılabilen kişilerdi. Aralarında eski devlet başkanlarından eski CEO'lara yok yoktu...

Kitapta, Prens Andrew'la ilgili birçok başka detay da yer alıyor. Bunların başında da Kraliyet ailesinin öncelikli üyeleri arasında olmadığını fark etmenin Andrew'u ne kadar sinirlendirdiği geliyor. Örneğin Mayıs 2011'de Scotland Yard, Prens'e kızları Eugenie ve Beatrice'in 24 saatlik polis korumasının sona erdirildiğini bildirdiğinde, Andrew büyük bir kaygıya kapılıp dönemin başbakanı David Cameron'dan kararın yeniden değerlendirilmesini istemiş. Bir yıl sonra Kraliçe'nin tahttaki 60'ıncı yılını kutladığı Elmas Jübile'de Buckingham Sarayı'nın balkonundaki aile fotoğrafından çıkarılmış olmayı da Andrew kendisine yapılmış bir hakaret addetmiş. Brown, Prens Charles'ın "monarşiyi küçültme" planının, Andrew'un kendisini kenara itilmiş hissetmesine yol açtığını vurguluyor.

MANHATTAN'DAKİ MALİKANENİN TUHAF ÖTESİ DEKORASYONU

Epstein bu kişileri evlerinde de ağırlıyordu. Evlerinden kasıt Palm Beach'te etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir malikane, Karayipler'de özel bir ada, Santa Fe'de göz alabildiğine uzanan bir çiftlik ile Manhattan'da bulunan 40 odalı 56 milyon dolar değerindeki malikaneydi.

7 katlı malikaneye sürekli girip çıkan ergen kızlar olmasa bile, içeride tuhaf bir şeyler döndüğünü dekorasyona bakarak anlamak mümkündü. New York Magazine'in aktardığına göre, odalardan birinin avizesine birebir ölçülerde bir kadın manken asılıydı, duvarları ise teker teker çerçevelenmiş yapay göz yuvarları ile Bill Clinton'ın Monica Lewinsky'nin mavi elbisesini giydiği bir portresi süslüyordu. Bir misafirin anlattığına göre, dev satranç tahtasının taşları bile Epstein'in çalışanlarının yarı çıplak görüntüleri model alınarak tasarlanmıştı.

Manhattan'daki o malikane

ANDREW İÇİN "KULLANIŞLI APTAL" DİYORMUŞ

Peki Prens Andrew, Epstein'de ne buluyordu? Epstein her zaman insanların bam teline basmayı çok iyi biliyordu. Dük'ün kişiliğinde bir boşluk vardı. Bu nedenle hep yüksek sesle kahkaha atıyor, bol bol övünmekten çok hoşlanıyordu. Saraylarda yaşamasına, etrafında el pençe duran hizmetkârlara rağmen, çocukken Charles'la eşit olmasının bir serap olduğunun, kendisinin ikinci oğul olduğunun farkındaydı. Epstein, Andrew'nun memnuniyetsizliğini ustaca sömürüyordu. Epstein'in düzenlediği bir akşam yemeğinde Prens durup dururken, "Neden insanların biz Kraliyet ailesi üyelerine daha fazla saygı göstermediğini bilmiyorum" diye feryat etmişti.

Epstein, özel konuşmalarında çevresindekilere Andrew'nun bir aptal olduğunu ama kendisi için kullanışlı olduğunu söylüyordu. Zira sicili lekeli bile olsa Kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesinin yurt dışında her zaman güçlü bir çekiciliği vardı. Epstein bir arkadaşına, York Dükü'nü karanlık yabancı piyasalara erişmek için kullandığını, gittikleri ülkelerdeki hükümet yetkililerinin Andrew'u kabul etmek zorunda olduğunu, kendisinin de "Ekselansları'nın yatırım danışmanı" sıfatıyla bu toplantılara katıldığını anlatmıştı. Andrew ön planda duruyor, Epstein ise arka planda bu çoğu şüpheli oyuncularla anlaşmalar yapıyordu.

Kitapta, Prens Andrew'nun 2002-2011 yılları arasında Birleşik Krallık'ın Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Özel Temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde, kişisel gelirini artırmak için çeşitli şüpheli dostluklar kurduğu da ifade ediliyor. Daily Telegraph "vazife gereği" dünyayı dolaşan Prens'in sadece 2010 yılında özel uçaklara 465.000, otel ve yemek giderlerine ise 154.000 sterlin harcadığını, bunların da devletin kasasından çıktığını yazmıştı. Brown'a konuşan eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarı ve İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant'a göre, bakanlığın en son istediği şey Andrew'nun resmi ziyaretlerin bir parçası olmasıydı. "Çünkü yemek masasındakilerin yarısına kabalık ediyor, gizli işler çeviriyor, eli kolu hediyelerle dönüyor ve hepsinden beteri, kalacağı yerlerin tüm Kraliyet ailesi üyelerinden daha geniş olmasını talep ediyordu." Bu süreçte edindiği yabancı tanıdıklar ne açıklanabilir ne de kabul edilebilir isimlerdi. Örneğin Libyalı bir silah kaçakçısını kızının düğününe davet etmişti.

Prens Andrew ile Ghislaine Maxwell'in arkadaşlıkları üniversite yıllarına dayanıyor. Prens Andrew ile Ghislaine Maxwell'in arkadaşlıkları üniversite yıllarına dayanıyor.

SÜREKLİ SEKS DÜŞÜNÜYORDU

Epstein, Andrew'nun kendisini kabul edilmiş hissetmesini sağlıyordu. Anlaşmalar yapıyor, genç kızlarla uçak yolculuklarına çıkıyor, New York'un ışıltılı hayatını yaşıyordu. Nihayet halen annesinin parasıyla geçinen yetişkin bir adam olarak görülmüyordu, Saray'ın hiyerarşisinden de kurtulmuştu.

Andrew, ergenliğe yeni adım atmış bir oğlan çocuğu misali sürekli seks düşünüyordu. 1990'lı yıllarda Londra'da görev yapan ABD Büyükelçisi Walter Annenberg'in eşi Lee'nin dediğine göre, Dük, 1993 yılında Annenberg ailesinin Palm Springs'de bulunan malikanesine özel bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret sırasında iki gün boyunca odasına kapanıp yetişkin filmler izlemesi, Lee Annenberg'i şoke etmişti.

Epstein'in evlerindeki mahremiyet kuralı, hayatını Saray'ın sansüründen ve medyanın aşağılamalarından kaçmaya çalışmakla geçiren Prens için değerli bir önkoşuldu. New York ziyaretlerinde beklendiği üzere İngiltere konsolosluğunda kalmak yerine, beş sokak ötede Epstein'in evinde kalıyordu. Hatta kendisine özel bir misafir süiti tahsis edilmişti. Epstein bu odayı, alaycı bir tavırla "Britannica Suiti" olarak isimlendirmişti.

"Şehvetin Üç Silahşörleri" Donald Trump'ın Florida'daki oteli Mar-A-Lago'da Michael Bolton konserinde... "Şehvetin Üç Silahşörleri" Donald Trump'ın Florida'daki oteli Mar-A-Lago'da Michael Bolton konserinde...

GHISLAINE MAXWELL'IN ROLÜ NEYDİ?

Andrew ile Epstein'in ilişkisindeki kilit karakter, tanışmalarını sağlayan Ghislaine Maxwell'dı. 1991 yılında yatıyla Kanarya Adaları açıklarında seyrederken esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan İngiliz medya devi Robert Maxwell'in kızı olan Ghislaine, Epstein'e sırılsıklam aşıktı ama ilişkileri kısa sürdü. İradesi güçlü, olgun bir kadın olan Ghislaine, Epstein’in üzerinde tahakküm kurmaktan hoşlandığı uysal, henüz ergenliğe bile girmemiş kimsesizlere hiç benzemiyordu.

İlişkileri kısa süre içinde bir alışverişe dönüştü. Epstein parayı kazanıyor, Ghislaine de onu nüfuzlu kişilerle tanıştırıyordu. Epstein'in cinsel ilgisini üzerinde tutmayı başaramamıştı ama doyumsuz ihtiyaçlarını tatmin etmek için "gelinlik çağında" dediği genç kızları bulup getiriyor, böylece Epstein'in kendisini yanında tutmasını sağlıyordu.

Ghislaine'in çocukluğunun birincil odağı, babasını memnun etmekti. O zamanlar Daily Telegraph gazetesinin patronu olan Lord Hartwell'in kızı Eleanor Berry, Ghislaine 10 yaşındayken yaşadıkları sinir bozucu bir olayı şöyle anlatıyor: Ghislaine, Berry'i Headington Hill Hall'daki yatak odasını görmeye davet etti. Berry, yatak odasına girdiğinde, tuvalet masasının üzerinde tuhaf şekilli bir saç fırçası, bir kayış, bir terlik ve birkaç başka garip eşya gördü. Ghislaine, gururlu bir tavırla, "Babam beni bunlarla dövüyor. Ama her zaman hangisini istediğime karar vermeme izin veriyor" dedi. Bu koşullarda büyümüş bir kadının Epstein gibi bir adamın büyüsüne nasıl kapıldığını anlamak güç değil.

Prens Andrew, Ghislaine'in Epstein'e sunduğu en büyük sosyal avdı. Eğlendirmesi ve tatmin etmesi çok kolay bir insandı. Andrew, Epstein ve Ghislaine, gezgin bir sosyal üçlü, Şehvetin Üç Silahşörleri haline geldi. Birlikte Ascot'ta görüntüleniyor, Sandringham'da avlanıyor, Kraliçe'nin ev sahipliğinde Haziran 2020'de yapılan Onyılların Dansı'na katılıyorlardı. Andrew, Epstein'in orada Ghislaine'in 'artı bir'i olarak bulunduğunda ısrar ediyor. Ancak Sandringham hafta sonundan üç ay sonra Mart 2001'de bu kez Londra'da yine üçü birlikte eğlendiler.

O hafta sonu yaşananlar, York Dükü'nün kaderini mühürledi ve ömür boyu sürecek bir utanç içinde kaybolmasının da yolunu açtı.

Kitapta Brown'un Prens Andrew'la ilgili şu ilginç yorumuna da yer veriliyor: "Andrew, maalesef bilim insanlarının Dunning-Kruger Etkisi olarak adlandırdığı durumun klasik semptomlarını gösteriyordu. Dunning-Kruger Etkisi, insanların olduklarından daha akıllı ve yetenekli olduklarına inanması olarak tarif edilen bir bilişsel önyargı. Minimum öz bilinç ile pek de parlak olmayan bir zekanın bir araya gelmesi, bu durumdan mustarip olan kişilerin, kendi kapasitelerini abartmalarına neden oluyor. Andrew da yıllar boyunca Kraliçe'nin oğlu olmaktan gelen hiç hak etmediği bir özgüvenin ve sorgulanmamış bir cehaletin tadını çıkardı. Bu onun dolandırıcılara ve dümencilere karşı daha kolay bir hedef olmasını da sağlıyordu."

