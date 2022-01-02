53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

Haberin Devamı

Dünya 29 Kasım gününden bu yana ABD'de görülen bir davaya, Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına odaklanmış durumdaydı. Maxwell, aralarında 14 yaşında kız çocuklarının da bulunduğu onlarca kadın ve genç kızı seks kölesi haline getirdiği bir ağ kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'in sağ kolu olmakla suçlanıyordu.

1990'larda ve 2000'lerin başında genç kız ve kadınları Epstein'in ağına düşürmeye yardımcı olmak ve bazı genç kızları taciz etmek gibi altı farklı suçlamayla yargılanan Maxwell ise Epstein yargılanma süreci başlamadan intihar edip öldüğü için, savcılığın kendisini günah keçisi ilan ettiğini belirterek masum olduğunu savunuyordu.

Aralarında Epstein'in kurbanları, geçmişte evinde çalışmış uşağı, Lolita Ekspresi olarak adlandırılan özel uçağının pilotunun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadelerinin dinlendiği mahkemede jüri, beş günlük müzakerelerin ardından kararını verdi: Maxwell hakkındaki altı suçlamanın beşinden oy birliği ile suçlu bulundu. 60 yaşındaki Maxwell'in ceza duruşmasının ne zaman yapılacağı belli değil ancak hayatının geri kalanını hapiste geçireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer yandan Maxwell davasından çıkan sonuç, yine Epstein'in ilişkiler ağındaki bir diğer isim olan Prens Andrew hakkındaki davanın gidişatı adına da belirleyici olacak.

Haberin Devamı

PRENS ÜÇ AYRI ZAMANDA TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

Prens Andrew, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ortanca oğlu. Epstein'e yönelik en ağır suçlamaları dile getirenlerden biri olan Victoria Roberts Giuffre, birkaç yıl önce Prens hakkında da bir tazminat davası açtı. Davanın iddianamesinde Maxwell ve Epstein aracılığıyla tanıdığı Prens'in Giuffre'ye henüz 17 yaşındayken farklı zamanlarda üç kez tecavüz ettiği, bu istismarın Giuffre'de ağır ve kalıcı hasara yol açtığı vurgulandı.

Prens Andrew başlangıçta suçlamaları reddetmişti. 2019'da BBC'ye verdiği röportajda Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını belirtmiş ancak haberin yayınlanmasından birkaç gün sonra tüm Kraliyet görevlerinden çekildiğini duyurmuştu. Aynı zamanda York Dükü unvanı bulunan Prens, daha sonra yaptığı açıklamada, "Jeffrey Epstein'le yanlış yargılarımın sonucunda kurduğum bağa dair tereddütsüz pişmanlık duymaya devam ediyorum" demişti.

Prens Andrew'nun adı Maxwell'in yargılanması kapsamında da gündeme geldi. Epstein'in pilotu Larry Visoski, duruşmaların ikinci gününde verdiği ifadede, York Dükü'nün Epstein'in uçağında seyahat ettiğini doğruladı ancak bu yolculuğun zamanını ya da destinasyonunu hatırlamadığını belirtti.

Haberin Devamı

Prens Andrew cephesi Maxwell davasının sonuçlarını büyük bir merakla bekliyordu. Prens'in sözcüsü, Maxwell'in suçlu bulunmasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak avukatlarının Maxwell davasını çok yakından takip ettiği biliniyor.

1961 yılında Paris'in hemen dışında Maisons-Laffitte'te doğan Ghislaine, dokuz kardeşin en küçüğü ve Çekoslovakya asıllı babasının gözünün bebeğiydi. İngiliz ordusunda yüzbaşı olan Robert Maxwell, İkinci Dünya Savaşı'ndaki kahramanlıklarıyla madalya almıştı. Maxwell daha sonra tartışmalı bir yayıncı ve İşçi Partisi'nden milletvekili oldu. Dolandırıcı olduğu, gizli ajanlık yaptığı da söylendi. Aile Oxford'da bulunan 53 odalı Headington Hill Hall'da yaşıyor, Ghislaine, Marlborough Koleji'nde okuyordu. Ardından 1985'te Oxford Üniversitesi'ne girdi. Burada şu anki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la arkadaş olan Ghislaine'in hayatı "ayağını başbakanın kucağında dinlendirdiği" gibi çarpıcı anekdotlarla dolu. Maxwell ile Prens'in tanışıklığı da aynı dönemde başladı ve uzun yıllar devam etti. Mezun olduktan sonra Maxwell, babasının çeşitli işlerinde çalıştı ve Londra sosyetesinin tanınan simaları arasına girdi. 21 yaşındayken babasının futbol kulübü Oxford United'ın başkanı oldu. 80'lerin sonunda sanat, siyaset ve sosyeteden kadınları bir araya getiren Kit Kat Kulübü'nü kuran Maxwell'ın hayatı babasının ölümüyle alt üst oldu. Baba Maxwell'ın cansız bedeni Atlas Okyanusu'nda bulundu. Lady Ghislaine isimli 55 metrelik yatındayken kalp krizi geçirdiği ve suya düşüp öldüğü söylendi ama genç kadın babasının cinayete kurban gittiğini düşünüyordu. Baba Maxwell, Daily Mirror gazetesinin sahibiydi ve şirketin paralarını zimmetine geçirmiş arkasında yüz milyonlarca sterlinlik bir borç bırakmıştı.

Dört yaşındaki Ghislaine, dönemin İngiltere Ekonomi Bakanı George Brown'un kucağında. Yer Headington Hill Hall... Dört yaşındaki Ghislaine, dönemin İngiltere Ekonomi Bakanı George Brown'un kucağında. Yer Headington Hill Hall...

RENS'İN GELECEĞİ HAFTAYA BELLİ OLACAK

Prens'in avukatları, Giuffre'nin New York eyaletinde geçerli olan Çocuk Kurbanlar Yasası (CVA) kapsamında New York Federal Mahkemesi'nde açtığı davanın, başta müştekinin Avustralya'da yaşaması olmak üzere çeşitli gerekçelerle düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruyla ilgili karar, yeni yılın ilk günlerinde yapılacak duruşmada açıklanacak.

Haberin Devamı

38 yaşındaki üç çocuk annesi Giuffre, birkaç yıldır Avustralya'da yaşıyor. Ancak annesinin Colorado'nun Penrose şehrinde bulunan evinde bir seçmen kaydı bulunuyor. Prens'in avukatları bu seçmen kaydının "şüpheli" olduğunu, ABD'de dava açabilmek için yapılmış bir bürokratik kandırmaca olduğunu savunuyor. Giuffre'nin ayrıca Colorado makamlarından alınmış bir sürücü belgesi de bulunuyor. Avukatları bu belgenin, kadının Colorado ile bağının devam ettiğinin kanıtı olduğunu belirtiyor.

Davanın yargıcı geçtiğimiz günlerde, Epstein ile Giuffre arasında 2009'da varılan anlaşmanın koşullarının da kamuoyuna açılmasına karar verdi. Prens'in avukatları ilk günden beri, bu koşullar ortaya çıktığında Andrew hakkındaki suçlamaların boşa düşeceğini öne sürüyordu.

Haberin Devamı

Diğer yandan İngiltere basını dün, Prens Andrew'nun, "emsali bulunmayan" bir talepte bulunduğunu duyurdu. Prens, davasındaki kendisi dahil tüm tanıkların ifadelerinin gizli kalmasını istedi. Giuffre'nin avukatları haftaya yapılacak duruşmada buna karşı çıkacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde The Daily Beast'e konuşan bir kaynak Prens'in süreçle ilgili iyimser olduğunu belirterek, "Andrew'nun çok sağlam argümanları var ve şansının yüksek olduğunu düşünüyor" demişti. Ancak İngiltere basınında o cepheden kaynaklara dayandırılan haberlerde, Maxwell'in suçlu bulunmasının, Prens'in davasının düşürülmesi ihtimalini zayıflattığı şeklinde yorumlar da yok değil.

Haberin Devamı

Telegraph'a konuşan Saray'a yakın bir kaynak, "Jüri bu kadınların ve ifadelerinin güvenilir olduğunu ilan etmiş oldu" dedi ve ekledi: "Virginia Giuffre o davanın parçası olmayabilir ama kümülatif bir etki söz konusu. Eğer bir jüri doğruyu söylediklerine karar vermişse, bu Giuffre'nin hikayesine önemli bir destek anlamına gelir."

Maxwell, babasının ölümünün ardından Londra'dan kaçmak için New York'a taşındı ama yolculuğunu bir Concorde'la yaparak yine olay yarattı. Lichtenstein'da bulunan bir fondan yıllık 80 bin sterlinlik harçlık alıyordu. Bu parayla Manhattan'da küçük bir daire tutmuştu. Maxwell'in Epstein'le ilk kez 1992'de bir partide tanıştığı düşünülüyordu ama mahkeme sırasında açığa çıkan uçuş kayıtlarıyla, Temmuz 1991'de yani babasının ölümünden dört ay önce Epstein'in uçağında yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Kısa süre içinde ikili sevgili oldu. İngiltere Kraliçesi'nin İskoçya'daki çiftliği dahil, dünyanın dört bir yanında çekilen sarmaş dolaş fotoğrafları da bu süreçte gün yüzüne çıktı. Birçoklarına göre mükemmel çifttiler. Maxwell'ın bağlantıları ve Epstein'in akıl almaz serveti sayesinde kraliyet ailelerinden devlet başkanlarına herkesle görüşebiliyorlardı.

GIUFFRE: BAŞKALARINA DA HESAP SORULMALI

Giuffre, Maxwell davasının tanıklarından biri olmamakla birlikte süreçte sık sık adı geçenlerden biriydi. Maxwell'in suçlu bulunması Guiffre'nin Prens hakkında dile getirdiği suçlamaların ağırlığını artırdı. Üstelik Andrew ile Maxwell'in yakın ilişkisi nedeniyle, Prens'in de "dolaylı olarak suçlu" kabul edileceği görüşü oldukça yaygın.

Maxwell kararının açıklanmasının ardından Giuffre, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak, "Ruhum yıllardır adalet istiyordu. Bugün nihayet jüri bana bunu verdi. Bugünü asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Umuyorum bugün son olmaz, daha ziyade adaletin yerine getirilmesinin bir başka adımı olur. Maxwell tek başına hareket etmedi. Başkalarına da hesap sorulmalı. Sorulacağına inanıyorum."

Giuffre'nin avukatı David Boies de The Daily Beast'e, "Bu harika bir sonuç. Virginia ve Epstein ile Maxwell karşısında hayatta kalmış herkes için harika bir gün. Aynı zamanda adalet için ve adalet sistemi için de harika bir gün. Jürinin kararı bunu yaşamış herkesin cesaretinin ve kararlılığının haklılığını kanıtlıyor. Yıllarca her şeye rağmen adalet için boyun eğmediler. Bu onların kararı, onların zaferi" dedi.

Giuffre'ye yakın bir kaynak ise yine The Daily Beast'e yaptığı açıklamada, "Bu hüküm Prens'in davasını kesinlikle fazlasıyla zorlaştırıyor. Zira onun argümanı da aşağı yukarı Maxwell'la aynı" dedi ve ekledi:

"Bu kadınların her şeyi para için uydurduğunu, hep birlikte bir arkadaş grubu olduklarını, ortada bir seks ticareti olmadığını, iddiaları dile getirenlerin para peşinde koşan yalancılar olduğunu söylüyorlar. Hep aynı şey, kurbanı suçlama savunması. Bu karar ezici miktardaki kanıtın ne yapılsa gizlenemeyeceğini, jüri üyelerinin kurbanı suçlamaya hazır olmadığını gösteriyor."

Kaynak şöyle devam etti: "Bunun Andrew için iyi bir sonuç getirmesi mümkün değil. Ama ne düşündüğünü bilmek zor. Aklı başında hiçbir insan onun yaptığı gibi televizyona çıkıp en ufak bir pişmanlık göstermeden fotoğraf delillerini reddetmezdi."

Maxwell ve Epstein'in korkunç eylemlerinin ilk örneği ise 1994'te geldi. Michigan'da bulunan bir yaz kampında dondurma yerken gördükleri 14 yaşında bir kıza okul masraflarını karşılama bahanesiyle yaklaşan ikili, kızı Epstein'in Palm Beach'teki evine çağırdı. Kız Maxwell'i bir abla gibi görmüştü. Birlikte sohbet ediyor, şakalaşıyor, iç çamaşırı alışverişine gidiyorlardı. Maxwell kızların kendilerini Epstein'in yanında rahat hissetmesini sağlıyordu. Ortamda bir kadın daha olduğu için güven duyuyorlardı ama bu güvenleri defalarca boş çıktı. Diğer yandan Maxwell, Epstein'in gayrimenkullerini yönetiyor, onu daha önce giremediği ortamlara sokuyor, bir yandan da sevgilisine yeni kurbanlar buluyordu. Epstein ise Maxwell'ın lüks yaşamına devam etmesi için masrafları karşılıyordu. Epstein'in hesaplarından Maxwell'a 20 milyon dolardan fazla para aktarıldığı da ortaya çıktı.





PRENS'İN ELİNİ GÜÇLENDİRMİŞ OLABİLİR Mİ?

Prens'e karşı açtığı davada öne sürülen deliller Maxwell davasında değerlendirilmedi ancak Telegraph gazetesine göre, Prens'in avukatları yine de sonucun kendi işlerini zorlaştıracağını düşünüyor. Mirror'a konuşan kaynaklar ise Maxwell kararının açıklanmasının ardından Prens'in avukatlarının "kapalı kapılar ardında acil durum görüşmelerine başladığını" söyledi.

Ne var ki, Mirror'a göre, Prens'in avukatları Maxwell'in yargılanma sürecinin Giuffre adına bir "felaket" olduğu, Prens hakkındaki suçlamaları güçlendirmek yerine "ciddi anlamda zayıflattığı" görüşünde. Zira Maxwell'in yargılanması sırasında ifade veren dört kadından biri olan Carolyn, kendisini Epstein'in ilişkiler ağına dahil eden kişinin Maxwell değil Giuffre olduğunu söylemişti.

Maxwell karşısında dinlenen üçüncü kadın olan Carolyn, Epstein'e cinsel içerikli masajlar yapmaya 14 yaşındayken başladığını, bunun organizasyonunu da Maxwell'in yaptığını anlatmıştı. Carolyn zamanki erkek arkadaşı aracılığıyla Giuffre'yle tanıştığını söylemiş, Epstein ve Maxwell'le de 2000'lerin başında Palm Beach'teki evde Giuffre tarafından tanıştırıldığını ifade etmişti.

Carolyn, Giuffre'nin o sırada 18 yaşında olduğunu belirterek "Virginia bana para kazanmak isteyip istemediğimi sordu" demişti. Savcı Maurene Comey'nin "Virginia sana o parayı kazanmak için ne yapman gerektiğini söyledi mi?" sorusuna ise Carolyn, "Başta söylemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Bütün bunların ardından, davanın duruşma aşamasına geçilmesi durumunda, Prens'in avukatlarının Carolyn'i (ve Epstein'in diğer kurbanlarını) tanık sandalyesine oturtarak, Giuffre'nin de bu ağın bir parçası olduğunu kanıtlamaya çalışacağına kesin gözle bakılıyor.

CAROLYN'İN İFADESİ KRİTİK

Mirror'a konuşan bir kaynak, "Andrew'nun ABD'deki ekibi Carolyn'in ifadesinin üzerine atladı. Bu kadının Epstein'in kurduğu istismar piramidinde oynamış olduğu rolün en net delili olduğuna inanıyorlar. Avukatlar Andrew'u davanın mahkemeye gitmesini istemiyorsa ateşe ateşle karşılık vermeleri ve ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiği konusunda ikna etmiş. Carolyn'in tanıklığının Giuffre'nin davasını zayıflattığına hatta bitirdiğine inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Prens'in avukatları geçmişte yaptıkları savunmalarda Giuffre'yi, reşit olmayan "hafif kızları" Epstein'in ağına düşürmeye çalışan bir suçlu gibi göstermeye çalışmış, Giuffre'nin açtığı davayı da "bir para koparma çabası" olarak nitelendirmişti.

Prens'in ABD'deki avukatı Andrew Brettler, Giuffre'nin "genç kızların cinsel istismar amacıyla ağa dahil edilmesinde ve ticaretinde kendi iradesiyle rol oynadığını" öne sürmüştü. Giuffre'nin eski erkek arkadaşlarından birinin kız kardeşi olan Crystal Figueroa'nın "Virginia bana, 'Tanıdığın hafif kızlar var mı?' diye soruyordu" şeklindeki ifadesi de mahkeme belgelerinde yer almıştı. Avukatların bu girişimleri tepkilere yol açsa da kamuoyunun davaya bakışını ne yönde etkilediği net değil.

UŞAK YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

Prens'in avukatlarının tanık sandalyesine oturtmayı planladığı kişilerden biri de Epstein'in Palm Beach'teki malikânesinin uşağı Juan Alessi.

72 yaşındaki Alessi, geçmişte Mirror'a Prens ve Giuffe'yi hiç bir arada görmediğini söylemişti. Bununla birlikte daha önce başka bir davada ifade veren Alessi, 90'ların başında Prens'in Epstein'in evinde uzun süre konuk olduğunu, bu dönemde kendisi için masaj masaları hazırladığını anlatmış ve eklemişti:

"Prens Andrew bizimle haftalarca kaldı. Ana misafir odasında, yani mavi odada kalıyordu."

Prens'in de her gün masaj yaptırdığını söyleyen Alessi, "Günde birden fazla oldu mu bilmiyorum ama bence onun için masaj sadece masajdı. Biz masaj masalarını hazırlıyorduk" demişti.

Andrew'le iki kez Epstein'in evinde karşılaştığını da söyleyen Alessi, bununla birlikte Prens'in iddia edilen eylemlerde bulunduğunu görmediğini belirterek, "Tek gördüğüm şey tam bir centilmendi. İyi bir adamdı. Onu kızlarla birlikte hiç görmedim. Virginia Roberts'la birlikte hiç görmedim" demişti.

Alessi, "Onu hiç çıplakken ya da masaj yaptırırken görmedim. Eğer masaj yaptırdıysa bile, her şey kapalı kapılar ardında üst katta oluyordu" diye konuşmuştu.

Prens Andrew, çifti, Sandringham'da bir av partisine ve Windsor'daki 60'ıncı yaş günü kutlamalarına davet etti. O da defalarca Epstein'in uçağında seyahat etti. Maxwell ayrıca Donald Trump'ın Mar-A-Lago'daki spa'sına sık sık masaja gidiyordu. Virginia Roberts Giuffre ile de burada tanışmıştı. Uşak Juan Alessi, 2001 yılında bir gün, Maxwell'i gün boyunca çeşitli spa'lara ve kulüplere götürdüğünü belirterek Mar-a-Lago'da yaşanan olayı şöyle anlattı: "Maxwell, Virginia Roberts Giuffre'yi ilk kez orada gördü. Bana 'Dur' dedi. Arabayı durdurdum, kapıyı açtı ve karşıdan gelmekte olan bir kızla konuşmaya gitti. Kısa süreliğine içeri girip çıktılar. Ardından genç kızı o gece Epstein'in evinde gördüm." Giuffre o dönemde Mar-a-Lago'nun spa'sında çalışıyordu ve 16 yaşındaydı.

ÇOK ESKİ ARKADAŞLAR

Yukarıda da dediğimiz gibi, Prens Andrew, Giuffre'yle tanıştığını hatırlamadığını söylüyor ancak aynı şey Maxwell için geçerli değil. Kendisi de İngiliz olan Maxwell ile Prens Andrew arasındaki tanışıklık çok eskiye dayanıyor. Prens'le Epstein'i 1999 yılında tanıştıran kişi de Maxwell.

Hatta Maxwell'in York Dükü'nü Londra'da bulunan evine davet ettiği, burada Giuffre ve Epstein'le tanıştırdığı da eldeki bilgiler arasında. Hatta bu evde çekildiği iddia edilen, Prens'in Giuffre'ye belinden sarıldığı bir fotoğraf bile var.

Prens ile Giuffre'nin o gece beraber olduğu, Maxwell'in ertesi gün Giuffre'ye "Çok iyi bir iş çıkardın, Prens'i gerçekten çok mutlu ettin" dediği de iddialar arasında.

Bunun dışında Maxwell ile Prens'in Ascot at yarışından saray balolarına, Kraliçe'nin Balmoral'daki çiftliğinden, Prenses Beatrice'in 18'inci yaş günü partisine kadar birçok yer ve zamanda çekilmiş fotoğrafları da arşivlerden birer birer çıkarılıyor.

Prens Andrew'nun 2015 yılında, Giuffre'nin suçlamaları karşısında Maxwell'den yardım istediği e-posta da gün yüzüne çıktı. Sabah 5.50'de gönderilen e-postada Prens, "Ne zaman konuşabileceğimizi bana haber ver. Sana Virginia Roberts hakkında sormam gereken bazı spesifik sorular var" diyordu. Maxwell ise "Biraz bilgim var. Zamanın olunca beni ara" diyordu.

İkilinin birbirini en son Haziran 2019'da gördüğü, Maxwell'in o tarihte Prens'i Buckingham Sarayı'nda ziyaret ettiği de biliniyor. Bu ziyaretten iki ay sonra Epstein, New York'taki hücresinde intihar etti ve FBI tarafından aranmakta olan Maxwell ortadan kayboldu.

Ancak ikilinin temasının sürdüğü düşünülüyor. Hatta Prens'in Maxwell'e ortaya çıkıp kendisini Giuffre'nin suçlamalarına karşı korumasını istediği de iddia edildi. Bu olmayınca Prens yukarıda bahsettiğimiz üzere BBC'nin Newsnight programına katılarak, tartışmalı açıklamalar yaptı.

Maxwell'a yakın kaynaklar, Ağustos ayında, kadının serbest kalma karşılığında Prens Andrew hakkında bazı delilleri savcılıkla paylaşacağını da iddia etmişti.

Eğer mahkeme başlarsa, Prens'in var gücüyle Maxwell'la olan ilişkisini kopardığını göstermeye çalışacağı da tahminler arasında.