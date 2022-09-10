Kral 3. Charles'ın gönül defterinden: İlk aşkı, hiç ayrılamadığı tek aşkı

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TAHTA ÇIKMAK İÇİN UZUN SÜRE BEKLEDİ

Evet... İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'tan söz ediyoruz. Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in en büyük çocuğu Charles, benzer birçok mevkidaşına göre uzun süren bir dönemin ardından tahta oturdu. Bundan böyle ülkesini o yönetecek ve annesinin emeklerinin üstüne yeni adımlar atacak.

ÖZEL YAŞAMI HER ZAMAN MERCEK ALTINDAYDI

Kral 3. Charles ya da tam adıyla Charles Philip Arthur George, bundan böyle sadece tahtta oturduğu için değil daha pek çok açıdan en az annesi Kraliçe 2. Elizabeth kadar ilgi odağında olacak. Onun gelecekte neler yapacağı, nasıl bir kral olacağı daha şimdiden gündemin ilk sıralarında. Ama öte yandan geçmiş hayatı da yeniden mercek altına alınıyor.

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ÇOK SAYIDA GÖNÜL İLİŞKİSİ

Gençlik yıllarında dünyanın en gözde bekar prenslerinden biri olarak nitelendirildi Kral 3. Charles. Döneminde çok sayıda genç kız onun ilgisini çekebilmek, sevgisini kazanabilmek için çok çaba harcadı. Onun romantik ilişki yaşadığı genç kadınlar arasında dünya en çok eski eşi Diana Spencer'ı ve evlilik yapmasına rağmen hiç unutamadığı ve sonunda evlendiği şu anki eşi Camilla Parker Bowles'u tanıyor. Ama Charles,çok sayıda gönül ilişkisi yaşadı. Bunların bazıları kısacık zamanda bitti. Ama bazıları hiç akıllardan silinmedi.

ŞİMDİ BEŞ TORUN SAHİBİ BİR DEDE AMA...

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından kral olan Charles'ın gönül defterinin, artık tozlar içindeki eski sayfaları da bir kez daha açıldı. Ne de olsa o artık dünyanın gözünü üzerine diktiği "çiçeği burnunda" bir kral. Şimdi her ne kadar iki oğlundan beş torun sahibi bir dede olsa da bir zamanlar o da aklı biraz havada bir gençti. Üstelik, elindeki imkanlar yaşıtlarıyla kıyaslanamayacak kadar da genişti.

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Gelin biz de bir zamanların Prens Charles'ı, şimdinin Kral 3. Charles'ının gönül defterinin sayfalarını açalım ve kimlere aşık olmuş, nasıl gönül ilişkileri yaşamış, unutulmayan romantik ilişkilerinin kahramanları kimlermiş bir hatırlayalım.

SIK SIK SEVGİLİ DEĞİŞTİRDİ, AMA CAMILLA HAYATINDAN HİÇ ÇIKMADI

Öncelikle şunu belirtelim... 1981 yılında henüz 19 yaşındaki Diana Spencer ile evlendiğinde 34 yaşında olan Charles, o zamana kadar birçok gönül ilişkisi yaşadı.Kraliyet uzmanlarına göre, 1967 yılından başlayarak Diana ile tanıştığı 1980'e kadar Charles'ın romantik ilişki yaşadığı genç kadınların sayısı 20 idi. Tabii o arada Camilla Parker Bowles ya da evlilik öncesi adıyla Camilla Shand hayatından hiçbir zaman tam olarak çıkmadı.

Başka bir not daha... Charles'ın hayatına giren tek Spencer, eski eşi Diana değildi. Daha önce Diana'nın ablası Lady Sarah Spencer ile ilişki yaşadı. Şimdi gelelim Kral 3. Charles'ın gençlik yıllarındaki gönül ilişkileri arasında hiç unutulmayanlara.

BİR İDDİAYA GÖRE HAYATININ İLK GERÇEK AŞKI

Prens Charles'ın hayatına giren kadınları, onu adım adım izleyen İngiliz basını bile eksiksiz olarak listeleyemedi. Fakat kraliyet uzmanlarına bakılırsa hayatının ilk gerçek aşkı Lucia Santa Cruz oldu. Lucia, o dönemde Londra'da görev yapan Şili Büyükelçisi'nin kızıydı. Gençler, Charles'ın Trinity College'da eğitim gördüğü dönemde tanıştılar. Saygın Oxford Üniversitesi'nden mezun olan Lucia Santa Cruz, bir dil bilimciydi ve dört farklı dili çok iyi şekilde konuşuyordu. Charles ise Lucia bir partide tanıştılar. Hatta iddialara göre onlarınki "ilk görüşte aşktı."

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CAMILLA İLE TANIŞTIRDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Charles'ın kuzeni ve Lucia'nın arkadaşı olan Lady Elizabeth Anson'a göre genç kadın, Charles'ın ilk gerçek aşkıydı. Charles ile Lucia'nın birlikte çekilen çok fazla fotoğrafı yok. O az sayıdaki görüntülerinden biri olan bu kare de 1970'lerden kalma. Bu arada ilginç bir ayrıntı daha. İlişkileri bittiğinde Charles'ı, hiçbir zaman vazgeçemediği ve şimdi evli olduğu Camilla Parker Bowles ile tanıştıran kişi de Lucia Santa Cruz oldu.

İLİŞKİLERİ ASLA TAM OLARAK BİTMEDİ: Prens Charles ile o zamanki adıyla Camilla Shand, 1970 yılında bir polo maçında tanıştılar. Kısa sürede ilişkileri başladı. Fakat Charles, deniz aşırı göreve gönderildiğinde ayrıldılar. O arada Camilla, 1973 yılında Andrew Parker Bowles ile evlendi. Zaten Charles da 1981 yılında hayatını Lady Diana Spencer ile birleştirdi. Fakat ilişkileri hiçbir zaman tam olarak kopmadı.

ÖZEL KONUŞMA BASINA SIZDI

Ayrılıkları boyunca da çok yakın ve samimi bir ilişki sürdürdüler. Hatta Camilla ile Charles'ın özel telefon görüşmesi 1993 yılında basına sızdı ve büyük bir skandala neden oldu. 90'lı yıllar bitmeden her ikisi de eşlerinden boşandılar.

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2005'TE EVLENDİLER

Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra artık Charles ile Camilla ilişkilerini saklamadan yaşamaya başladılar. 2005 yılında da evlendiler. İşte böylece Camilla için konsort kraliçeliğe uzanan yol da açılmış oldu.

DIANA'NIN ABLASI SARAH

Charles'ın gönül ilişkisi yaşadığı bir başka Spencer daha oldu: Diana'nın ablası Lady Sarah Spencer. İkili, 1977 yılında tanıştı. Fakat ilişkileri çok da uzun ömürlü olmadı. İddialara göre bunun nedenlerinden biri de Lady Sarah Spencer'ın basına yaptığı "tahtın veliahtıyla evlenmekle ilgilenmediği" açıklamasıydı.

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'SEVMEDİĞİM BİRİYLE ASLA EVLENMEM, VELİAHT OLSA BİLE'

1978 yılında Time dergisine verdiği röportajda Lady Sarah Spencer " Onunla evlenme niyetim yok. Onun için deli olmuyorum. Ve sevmediğim biriyle asla evlenmem. O kişi kraliyet tahtının veliahtı olsa bile" diye konuştu.

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SARAH SPENCER: ONLARI BEN TANIŞTIRDIM

Charles'ın, Sarah Spencer ile yollarını ayırdıktan sonra onun kardeşi Diana ile nişanlanması birçok kişiye tuhaf geldi. Fakat Sarah Spencer bu konuya da son noktayı şu sözleriyle koydu: "Onları ben tanıştırdım. Ben Eros'um."

Lady Sarah McCorquodale, 1980'de yani kardeşi Diana'nın Charles ile evlenmesinden bir yıl önce Neil McCorquodale ile hayatını birleştirdi. Kızı Celia Rose McCorquodale'in 2018'deki düğünü de çok konuşuldu. Bunun tek nedeni genç kadının mensup olduğu aile değildi. Celia Rose, düğününde teyzesi Diana'nın Charles ile evlenirken taktığı Spencer ailesine ait taçla görünümünü tamamladı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ İKİ KEZ REDDETTİ

Lady Sarah Spencer'ın, döneminde birçok genç kızın evlenmeye can attığı veliaht prens hakkında söyledikleri şaşırtsa da onun evlilik teklifini hem de iki kez reddeden bir genç kadın daha oldu: Anna Wallace. Zengin bir İskoç toprak sahibinin kızı olan Anna ile Charles 1980 yılında tanıştı. İddialara göre artık 30'lu yaşlarının ilk yarısında olan Charles, ona iki kez evlenme teklif etti. Ancak Anna Wallace onu her iki seferinde de reddetti.

AYRILIKLA İLGİLİ FARKLI İDDİALAR VAR: Aslında bu konuda farklı iddialar var. Bu iddialardan birinin sahibi yazar Jessica Jayne. Ona göre, Charles'ın babaannesi Ana Kraliçe'nin 80'inci doğum gününün davetlilerinden biri Anna Wallace idi. Fakat Charles, gece boyunca onu görmezden geldi. Bunun üzerine Anna Wallace da Charles ile yollarını ayırdı. Bir başka iddiaya göre de ikili, Charles, Camilla ile ilişkisini bir türlü tam olarak bitiremediği için ayrıldı. Görünüşe göre bu ikinci iddianın doğruluk payının daha yüksek olduğu kabul ediliyor.

'BANA KİMSE SÖYLE DAVRANAMAZ, SEN BİLE!'

Hatta yazar Penny Junor'un iddiasına göre Charles, Anna Wallace'ı iki kez baloya götürdü ama ikisinde de çoğunlukla Camilla ile dans etti. Bunun üzerine Anna Wallace da "Kimse bana böyle davranamaz, sen bile" diyerek kestirip attı.

ONU İLK KEZ 16 YAŞINDAYKEN GÖRDÜ

Gelelim Charles ile Diana'ya.... İkili, 1977 yılında Sarah Spencer aracılığıyla tanıştı ilk olarak. O sırada Charles 28, Diana da 16 yaşındaydı. Charles onunla ilgili ilk değerlendirmesini "Neşeli, eğlenceli ve çekiciydi" diyerek yapmıştı. Sonra1980 yılında yeniden karşılaştılar. O sırada Charles, hem akıl hocası olan hem de ailelerine Mountbatten soyadını öneren babasının dayısı Louis Mountbatten'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin acısını yaşıyordu. İşte o sırada Diana da "yalnız Charles'a yakınlık gösterdi. Şubat 1981'de nişanları açıklandı. Bundan beş ay sonra da evlendiler.

EVLENDİKLERİ GÜN ÇOK DA MUTLU DEĞİLLERDİ

Herkes çapkın prensin artık durulup oturduğunu sandı ama yanıldıkları bir süre sonra ortaya çıktı. İki çocuklarına rağmen çift bir türlü mutluluğu ve uyumu yakalayamadı. Bunun asıl nedeni de aralarındaki yaş farkı değildi. Biyografi yazarı Sally Bedell Smith'e göre Charles kendi düğün gecesinde "çalkantılı" duygular içindeydi hatta ağladı bile. Diana'nın da o gün mutluluğun zirvesinde olduğu söylenemez.

2020 yılında Channel 5'ta yayınlanan Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı. Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı." Sonunda 1981 yılında herkesin "peri masalına" benzettiği bu evlilik bir dizi skandal eşliğinde 1996 yılında sona erdi.

ÇOK SAYIDA AŞK SÖYLENTİSİNE DE ADI KARIŞTI

Charles, prens olduğu dönemde adı Sabrina Guinness (yukarıda), Lady Jane Wellesley, Susan George, Dale Kanga Tryon hatta Barbra Streisand gibi kişilerle da anıldı.

Charles da yıllardır bir türlü kopamadığı Camilla Parker Bowles ile 2005 yılında evlendi.





TOPLAM 10 TANE TORUN

Çiçeği burnunda kral Charles'ın büyük oğlu William'dan üç, küçük oğlu Harry'den de iki torunu var. Eski evliliğinde iki çocuk sahibi olan yeni konsort kraliçe Camilla ise beş torun sahibi. Yani çiftin toplamda 10 tane torunu bulunuyor. Bu arada yeri gelmişken konuyla ilgili başka bir ayrıntıya daha değinelim. Charles, İngiltere'nin en ileri yaşta tahta oturan kralı olarak tarihe geçti.

(FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY)