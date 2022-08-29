Prenses Diana'nın son anları... Fransız doktor 25 yıl sonra o anları anlattı...

Haberin Devamı

31 Ağustos 1997'de geçirdiği trajik trafik kazası ile hayata veda eden Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden tam 25 yıl geçti ancak kaza ile ilgili soru işaretleri aradan geçen çeyrek asra rağmen hala sona ermedi.

İngiltere ve dünyadaki hayranları prensesi ölümünün 25. yılında anarken, Diana'yı canlı gören son insanlardan biri olan Fransız doktor Frederic Mailliez o anları Associated Press'e anlattı.

EVİNE DÖNERKEN TESADÜFEN FARK ETTİ

Adının her zaman bu trajik kaza ile anılacağının farkında olduğunu belirten Fransız doktor, prensesin son anları için kendini biraz sorumlu hissettiğini belirtti veo anları anlattı;



31 Ağustos gecesi bir partiden evine dönerken kazaya tesadüfen denk gelen Mailliez, Alma tüneline girerken neredeyse ikiye bölünmüş, dumanlar içerisinde bir Mercedes gördü.

Haberin Devamı

"Enkaza doğru yürüdüm. Kapıyı açtım ve içeri baktım. Araçta dört kişi vardı. İkisinde hiçbir tepki yoktu, görünüşe göre hayatlarını kaybetmişlerdi. Aracın sağ tarafındaki iki kişi hayattaydı. Öndeki yolcu çığlık atıyordu, arkadaki kadın yolcu ise aracın zemininde dizlerinin üzerindeydi, başı aşağı doğru eğilmişti, nefes almakta güçlü çekiyordu, acil olarak yardıma ihtiyacı vardı."



Prenses Diana'nın içinde bulunduğu araç/AFP

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ

Doktor, araçtaki yolcuları gördükten sonra yardım çağırmak ve ilk yardım malzemelerini almak için kendi aracına koştu. Yardım ettiği kadının kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan Mailliez, aracındaki solunum torbasını Diana'ya taktı;

"Bilinci yerinde değildi. Solunum torbası biraz iyi geldi ancak hiç bir şey söylemedi"



"ŞAŞIRTICI AMA DİANA OLDUĞUNU FARK EDEMEDİM"

Fransız doktor kaza yerinde yardım ettiği kadının Prenses Diana olduğunu daha sonra dünyanın kalanı ile beraber öğrendi.

Haberin Devamı

"Şaşırtıcı olduğunu biliyorum ama Prenses Diana'yı tanıyamadım. Arka koltukta ona yardım ediyordum, çok güzel olduğunu fark ettim ama hayatını kurtarmaya o kadar odaklanmıştım ki bu kadının kim olduğunu düşünecek zamanım olmadı.

Arkamdan biri bana kurbanların İngilizce konuştuğunu söyledi. Ben de hemen İngilizce konuşmaya başladım. Ona doktor olduğumu ve ambulans çağırdığımı söyleyerek rahatlatmaya çalıştım"



KİMLİĞİNİ ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU! "KENDİMDEN ŞÜPHE ETTİM"

Araçtaki insanları kurtarmaya çalışırken paparazzilerin kamera ışıklarını fark eden doktor suçlamaların aksine, kimsenin kazazedelere erişimine engel olmadığını belirtti ve "Onlardan yardım istemedim, onlar da işime karışmadılar" dedi.



Kazanın gerçekleştiği o tünel

Haberin Devamı

Acil servis ve itfaiye ekiplerinin gelmesi ile kaza alanındaki görevi sona eren Frederic Mailliez, ilk müdahalesini yaptığı kişinin Prenses Diana olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı ve kendinden şüphelenmeye başladı.

"Onun Diana olduğunu ve öldüğünü öğrenmek büyük bir şoktu. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım mı? İşimi doğru yaptım mı? Kendimden şüphe ettiğim için tıp profesörlerime danıştım. Hepsi bana elimden geleni yaptığımı söylediler"



Fransız doktor Frederic Mailliez/AP



SEVGİLİSİ VE ŞÖFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Prenses Diana olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve bir kaç saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Aynı kazada prensesin sevgilisi Dodi El Fayed ve aracı kullanan şoför de hayatını kaybetti.



İngiltere'de yapılan bir soruşturma Diana'nın şoförü Henri Paul'un sarhoş olduğunu ve peşindeki fotoğrafçılardan kurtulmak için yüksek hızda araba kullandığını ortaya koydu.



Ölümünden sonra doğanlar için bile zamansız bir özgürlük figürü ve bir moda ikonu haline gelen prenses, birçok kişi için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.