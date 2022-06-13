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ANDREW'NUN Ã–NÃœNE SET Ã‡EKTÄ°LER

Buckingham SarayÄ±'ndan gelen son haber de dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddiaya gÃ¶re tahtÄ±n bir ve iki numaralÄ± varisleri, Prens Charles ile Prens William, son olarak adÄ± "cinsel taciz skandalÄ±na" karÄ±ÅŸan Prens Andrew'nun Ã¶nÃ¼ne "set Ã§ekti." Ãœstelik bunu gerÃ§ekleÅŸtirirken yaptÄ±klarÄ± lobi faaliyetleri sayesinde KraliÃ§e 2. Elizabeth'i de yanlarÄ±na aldÄ±. Gelelim bÃ¼tÃ¼n bu iddialara.

GÃ–ZLERDEN UZAK DURACAK

YÄ±lÄ±n Ã¶nemli tÃ¶renlerinden biri olan Order of the Garters yani DizbaÄŸÄ± NiÅŸanÄ± olarak bilinen niÅŸanlarÄ±n verileceÄŸi tÃ¶ren bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸecek. KraliÃ§e'nin, baÅŸÄ± dertten bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamayan ortanca oÄŸlu Prens Andrew'nun da bu tÃ¶rene katÄ±lmasÄ± bekleniyordu. Hatta etkinliÄŸin programÄ±nda adÄ± da yer alÄ±yordu. Fakat son anda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in isteÄŸiyle Andrew geri adÄ±m attÄ±. KapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak ama halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmayacak yani bir baÅŸka deyiÅŸle "gÃ¶zlerden uzak duracak".Â Â

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PRENS CHARLES Ä°LE PRENS WILLIAM, KRALÄ°Ã‡E'YÄ° Ä°KNA ETTÄ°LER

BasÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re bunun nedeni, Prens Charles ile Prens William'Ä±n bu konuda lobi faaliyetlerine giriÅŸmesi ve KraliÃ§e'yi Andrew'nun bu tÃ¶rende fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmamasÄ± gerektiÄŸi konusunda ikna etmiÅŸ olmasÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re 62 yaÅŸÄ±ndaki Prens Andrew, Windsor Åžatosu'nda yapÄ±lacak bu tÃ¶rende sadece aile Ã¼yelerinin katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde yer alacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Charles ve torunu William'Ä±n sÃ¶yledikleri aklÄ±na yatan KraliÃ§e, Andrew'ya "kendi iyiliÄŸi iÃ§in gÃ¶zlerden uzak kalmasÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Andrew, Windsor'daki tÃ¶renin Ã¶zel bÃ¶lÃ¼mlerinde yer alacak ancak halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmayacak.Â

HALK 'SESLÄ° TEPKÄ°' GÃ–STEREBÄ°LÄ°R

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Charles ile William, hakkÄ±nda AmerikalÄ± Virginia Giuffre tarafÄ±ndan cinsel taciz davasÄ± aÃ§Ä±lan Andrew'nun tÃ¶rene katÄ±lmasÄ±nÄ±n halktan tepki Ã§ekeceÄŸini savunuyor. En bÃ¼yÃ¼k korku ise Andrew'nun halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ± halinde yÃ¼ksek sesli tepkilere maruz kalma yani "yuhalanma" olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±.Â

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AÄ°LE TOPLANTISI 11 SAAT SÃœRDÃœ

Buckingham SarayÄ±'ndan bir yetkili Andrew'nun bugÃ¼nkÃ¼ tÃ¶rende kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmamasÄ±nÄ±n bir "aile iÃ§i karar" olduÄŸunu belirtti. Yetkili, Andrew'nun Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ancak tÃ¶rende yer almayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu arada Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re adÄ± tÃ¶ren programÄ±nda bile yer alan Andrew'nun tÃ¶rene katÄ±lmamasÄ± kararÄ±, aile iÃ§inde 11 saat sÃ¼ren bir toplantÄ±dan sonra alÄ±ndÄ±.

ANDREW UNVANLARINI GERÄ° Ä°STÄ°YOR Ä°DDÄ°ASIÂ

HakkÄ±nda cinsel taciz suÃ§lamasÄ±nda bulunan Virginia Giuffre ile maddi olarak anlaÅŸan ve mahkemeye Ã§Ä±kmadan bu skandaldan "yakasÄ±nÄ± sÄ±yÄ±ran" Prens Andrew'nun ise elinden alÄ±nan gÃ¶revlerini ve unvanlarÄ±nÄ± geri istediÄŸi ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda. The Sun gazetesine konuÅŸan saraya yakÄ±n bir kaynak da Prens Andrew'nun bu konuda kendine gÃ¼veninin tam olduÄŸunu ve gÃ¶revlerine geri dÃ¶nme noktasÄ±nda iyimser duygular taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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EN Ã‡OK O UNVANI Ä°STÄ°YOR

Telegraph Gazetesi'ne konuÅŸan bir baÅŸka kaynak da Prens Andrew'nun kraliyet statÃ¼sÃ¼nÃ¼n tekrar eski haline getirilmesini istediÄŸini belirtti. Andrew'nun, en Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi unvanÄ± olan Koruma MuhafÄ±zlarÄ± AlbaylÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kendisine geri verilmesini de KraliÃ§e'den talep ettiÄŸi ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda.

Prens Andrew ile ilgili bir baÅŸka iddia da Ascot At YarÄ±ÅŸlarÄ±'nda Kraliçe'yi temsilen hazÄ±r bulunmak istediÄŸi. Fakat iddialara göre bu isteÄŸi de geri çevrildi. Bu arada bütün bu olup bitenlere raÄŸmen Andrew, taht için dokuzuncu sÄ±radaki yerini koruyor.

ANDREW DA LOBÄ° FAALÄ°YETLERÄ° YÃœRÃœTÃœYOR

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Andrew, "kan yoluyla" yani doÄŸuÅŸtan prens olduÄŸu iÃ§in eski statÃ¼sÃ¼nÃ¼n kendisine geri verilmesi ve diÄŸer aile Ã¼yeleriyle birlikte etkinliklere katÄ±lmasÄ± iÃ§in izin Ã§Ä±kmasÄ± konusunda da lobi faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bu arada Andrew'nun istekleri bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. KÄ±zlarÄ± Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie'nin de "Ã§alÄ±ÅŸan kraliyet ailesi Ã¼yesi" konumuna getirilmesi iÃ§in annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'e de baskÄ± yapÄ±yor.

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KORONAVÄ°RÃœSE YAKALANDIÄžI AÃ‡IKLANDI

Prens Andrew, annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda da hiÃ§bir etkinliÄŸe katÄ±lmadÄ± ve halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±. Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan "Prens Andrew koronavirÃ¼se yakalandÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± da pek inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmadÄ±. HalkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n istenmediÄŸini ve soruna bÃ¶yle bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

CHARLES'A GÃ–RE GERÄ° DÃ–NÃœÅž YOK

Prens Andrew her ne kadar annesiyle anlaÅŸÄ±p kraliyet gÃ¶revlerine gÃ¶re dÃ¶nmek istese de Prens Charles'a gÃ¶re bunun hiÃ§bir yolu yok. Hatta Charles, bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ "Bana gÃ¶re Andrew'nun geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¶z konusu deÄŸil" diyerek ifade etmiÅŸti. Yine saray Ã§evrelerinden alÄ±nan bilgilere gÃ¶re onun istediÄŸi gibi unvanlarÄ±nÄ±n geri verilmesi de pek olasÄ± gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

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Prens Andrew, babasÄ± anÄ±sÄ±na nisan ayÄ±nda yapÄ±lan ayine annesiyle yan yana katÄ±ldÄ±. Yürüme zorluÄŸu çeken Kraliçe, ortanca oÄŸlunun koluna girerek Westminister Abbey'deki törene gitti. Bu durum farklÄ± ÅŸekillerde yorumlandÄ±. Bir yoruma göre Kraliçe, Andrew ile yan yana törene giderek ailede sözü geçen ve son kararÄ± veren tek kiÅŸinin kendisi olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Onun ortanca oÄŸluna olan düÅŸkünlüÄŸünü bir türlü elden bÄ±rakamadÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuldu. Fakat Andrew'nun annesiyle yan yana bu önemli etkinlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmasÄ± yoÄŸun bir tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

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12 MÄ°LYON STERLÄ°N Ã–DEDÄ°

Prens Andrew, cezaevinde Ã¶len seks ticareti suÃ§lusu Jeffrey Epstein ile yakÄ±n arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ve onun kurbanlarÄ±ndan biri olan AmerikalÄ± Virginia Guiffre'nin kendisine yÃ¶nelik cinsel taciz davasÄ±yla manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±. ABD'de yargÄ±lanacak olan Andrew, mahkemeye Ã§Ä±kmadan Giuffre'ye 12 milyon sterlin Ã¶dedi ve bu ÅŸekilde anlaÅŸma saÄŸlandÄ±. Andrew'nun bir dÃ¶nem yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Epstein'Ä±n da kurbanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Virginia Roberts Giuffre, Prens'i genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda kendisini taciz etmekle suÃ§luyordu. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Andrew aleyhine aÃ§Ä±lan bu davanÄ±n nasÄ±l sonuÃ§lanacaÄŸÄ±nÄ±, ABD'de gerÃ§ekleÅŸecek olan duruÅŸmalarda neler olacaÄŸÄ±nÄ± merak ederken olaylar o raddeye gelmeden Ã§Ã¶zÃ¼me baÄŸlandÄ±.

Bu arada Giuffre'ye ödenen 12 milyon sterlinin halkÄ±n vergilerinden karÅŸÄ±lanÄ±p karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± de merak konusu oldu. Hazine bu konuda yüreklere su serpen bir açÄ±klama yaptÄ±. Prens Andrew'nun, Virginia Roberts Giuffre'ye ödediÄŸi paranÄ±n tek bir kuruÅŸunun bile halktan toplanan vergilerden çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Hazine'nin belirttiÄŸine göre bu paranÄ±n bir bölümünü Prens Charles kardeÅŸine borç olarak verdi.

ANDREW'NUN KAYBI BÜYÜK: Her ne kadar olay, Prens Andrew ABD'de hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmadan bu ÅŸekilde çözülmüÅŸ olsa da yine de "kaybeden taraf" kendisi oldu. Seks ticareti suçlamasÄ±yla tutuklu olduÄŸu cezaevinde canÄ±na kÄ±yan Jeffrey Epstein'Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Andrew, Virginia Roberts tarafÄ±ndan cinsel tacizle suçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Roberts, Prens'in tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda henüz 17 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu da ileri sürdü. Roberts'Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ardÄ±ndan Prens Andrew da Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi üyesinin kÄ±demli üyesi olarak elinde tuttuÄŸu birçok görevi ve unvanÄ± kaybetti. Annesi Kraliçe 2. Elizabeth, Andrew'nun tüm askeri unvanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra "majesteleri" (his royal highness) unvanÄ±nÄ± da elinden aldÄ±. Andrew'nun eski görevleri ve unvanlarÄ± Kraliçe tarafÄ±ndan ailenin diÄŸer üyelerine daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Her ne kadar Andrew'nun, Roberts'a Ã¶dediÄŸi 12 Milyon Sterlin'in kimi iddialara gÃ¶re KraliÃ§e'nin fonundan kimi iddialara gÃ¶re de aÄŸabeyi Charles tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lansa da Prens birkaÃ§ ay Ã¶nce para bulabilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba harcÄ±yordu. Bu nedenle Ä°sviÃ§re'nin gÃ¶zde kayak merkezlerinden Verbier'de bulunan kÄ±ÅŸlÄ±k kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼ sattÄ±ÄŸÄ± haberleri de basÄ±na yansÄ±dÄ±. Bu haberlere gÃ¶re Prens Andrew'nun 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana sahip olduÄŸu bu kÃ¶ÅŸk, 17 Milyon Sterlin'e elden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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MAXWELL Ä°LE DOST OLDUÄžUNU Ä°NKAR ETTÄ°

Prens Andrew her ne kadar Jeffrey Epstein ile arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemese de onun eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile dostluÄŸunu kesin bir dille reddetti hep. Bu arada Maxwell'Ä±n da Epstein'e yeni yetme kÄ±zlar bulup onun seks ticareti Ã§emberine katmaktan suÃ§lu bulunup mÃ¼ebbet hapse mahkum edildiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

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'GÃ–ZDE Ã‡OCUK UNVANI NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

KraliÃ§e'nin bir anlamda ailesini korumak adÄ±na bunca skandala adÄ± karÄ±ÅŸan oÄŸlu Prens Andrew'yu dÄ±ÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n. Peki ya onun ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± ne? Belki de baÅŸka birisi yapsa aileden tamamen dÄ±ÅŸlanmaya kadar gidecek yaptÄ±rÄ±mlara uÄŸramasÄ± mÃ¼mkÃ¼nken neden Prens Andrew' bir ÅŸekilde bu durumdan kurtuluyor? Yani neden Prens Andrew, "KraliÃ§e'nin gÃ¶zde Ã§ocuÄŸu" olarak anÄ±lÄ±yor. Bir de bunun olasÄ± nedenlerine bakalÄ±m... AslÄ±nda geÃ§miÅŸten bu yana yaptÄ±klarÄ±, Andrew'nun pek de Ã¶yle bir kademede olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak tÃ¼rden deÄŸil. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda "playboy prens" olarak anÄ±lan Andrew sonra da birÃ§ok skandala karÄ±ÅŸtÄ±. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle davranÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden ailesinin de baÅŸÄ±nÄ± epey aÄŸrÄ±ttÄ±. Ã–te yandan kraliyet uzmanlarÄ±nÄ±n ve tarihÃ§ilerin deÄŸerlendirmelerine bakÄ±lÄ±rsa Andrew'nun "gÃ¶zde Ã§ocuk" olmasÄ±nÄ±n biraz daha duygusal bir nedeni var.





DAHA FAZLA YAKINLIK HÄ°SSEDÄ°YOR

KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk Ã§ocuÄŸu Charles 1948 yÄ±lÄ±nda doÄŸdu. Ä°kinci Ã§ocuklarÄ± ve tek kÄ±zlarÄ± Anne de ondan iki yÄ±l sonra dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. O dÃ¶nemde 2. Elizabeth, kraliyet gÃ¶revleriyle daha fazla ilgileniyordu. O yÃ¼zden iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu iÃ§in Ã§ok da fazla zaman ayÄ±ramadÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu ve ortanca oÄŸlu Andrew 1960 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. O sÄ±rada KraliÃ§e, gÃ¶revlerinden bir mola alÄ±p ailesine Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ±na yoÄŸunlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Andrew'nun doÄŸumundan sonra aldÄ±ÄŸÄ± bu karar da onun henÃ¼z bebek olan ortanca oÄŸluyla daha fazla ilgilenmesini saÄŸladÄ±. Uzmanlara gÃ¶re KraliÃ§e'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez anne olduktan sonra aldÄ±ÄŸÄ± bu yaÅŸam deÄŸiÅŸikliÄŸi kararÄ±, onun Andrew ile iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸundan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ kurmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Andrew'a daha fazla yakÄ±nlÄ±k hissediyor KraliÃ§e. Bu arada 2. Elizabeth ile Prens Philip'in en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Edward'Ä±n da Andrew'dan 4 yÄ±l sonra, 1960 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. FotoÄŸrafta bebek Andrew anneannesi Ana KraliÃ§e, aÄŸabeyi Charles ve ablasÄ± Anne ile birlikte gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



KraliÃ§e ve eÅŸi Prens Philip ortanca oÄŸullarÄ± Andrew (saÄŸda) ve en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Edward ile birlikte.Â Â



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