Kraliyet ailesi korku iÃ§inde bekliyor: BabamÄ± annemden Ã§aldÄ±n, ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m bozuldu

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KÄ°TABI HARRY YAZACAK

Ailenin bu konuda bu kadar gergin olmasÄ±nÄ±n nedeni ise kitabÄ± yazacak kiÅŸinin Prens Harry olmasÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda eÅŸi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiÄŸi rÃ¶portajda, kendi ailesini Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan Prens'in kitabÄ±nda anlatacaklarÄ± biraz da bu yÃ¼zden hem merak uyandÄ±rÄ±yor hem de aileyi rahatsÄ±z ediyor.

KENDÄ°SÄ°NÄ° ÅžEKÄ°LLENDÄ°REN HER ÅžEYÄ° ANLATACAK

KitabÄ± yayÄ±nlayacak olan Penguin Random House, Harry'nin kitabÄ±nÄ±n "gayet samimi ve iÃ§ten" olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. YayÄ±nevinin konuyla ilgili olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n bÃ¼ltenine gÃ¶re Harry, "hayat deneyimlerini, maceralarÄ±nÄ±, kayÄ±plarÄ±nÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± dersleri kÄ±sacasÄ± bu yaÅŸÄ±na kadar kendisini ÅŸekillendiren her ÅŸeyi anlatacak."

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KÄ°TAPTA ÃœVEY ANNESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° SATIRLAR DA YER ALACAK

Prens'in kitabÄ±nda ailesinin gÃ¼ndeme getirilmesini hiÃ§ istemediÄŸi bazÄ± konularÄ±n yer alabileceÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden biri de kraliyet uzmanÄ± Angela Levin. Harry ile ilgili bir biyografi kitabÄ± da yazan ve bu sÄ±rada onun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kensington SarayÄ± arazisindeki evinde de bulunan Levin, kitapta Harry'nin Ã¼vey annesi ile ilgili satÄ±rlarÄ±n da yer alabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

'KÄ°TAPTA ÃœVEY ANNESÄ°NE SALDIRACAK' Ä°DDÄ°ASI

Talk Radio adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Angela Levin, Harry'nin kitabÄ±nÄ±n bu yÄ±lÄ±n sonunda piyasaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Sonra da Ã§arpÄ±cÄ± bir iddiada bulundu: Harry kitabÄ±nda Camilla'ya saldÄ±racak. Onu, babasÄ±nÄ± annesinden "Ã§almakla" suÃ§layacak. Hatta Harry ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulmasÄ±ndan da onu sorumlu tutacak."

'KÄ°N GÃœDEN BÄ°R TUTUM SERGÄ°LEYEBÄ°LÄ°R'

Levin, Harry'nin kitabÄ±nÄ±n, Ä°ngiliz kraliyet ailesine karÅŸÄ± "kin gÃ¼den" bir tutum izleyebileceÄŸini de savundu. Bu durumun da Harry ile babasÄ± Charles arasÄ±ndaki gerilimi daha yukarÄ± Ã§ekebileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Levin sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Prens Charles Ã§ok uysal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Harry'yi Ã§ok seviyor. Bu yÃ¼zden de onun kendi yolunda gitmesine izin vermiÅŸ olabilir. Ama Harry'nin Camilla hakkÄ±nda yazacaklarÄ±nÄ± okuduÄŸunda bunu yapmayacaktÄ±r."

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Henüz 13 yaÅŸÄ±ndayken kaybettiÄŸi annesi Diana'ya büyük bir hayranlÄ±k duyduÄŸu bilinen Harry ile üvey annesi Camilla Parker Bowles arasÄ±ndaki sürtüÅŸmenin nedeninin bu olabileceÄŸini de savunuyor bazÄ± kraliyet gözlemcileri. Henüz 13 yaÅŸÄ±ndayken kaybettiÄŸi annesi Diana'ya büyük bir hayranlÄ±k duyduÄŸu bilinen Harry ile üvey annesi Camilla Parker Bowles arasÄ±ndaki sürtüÅŸmenin nedeninin bu olabileceÄŸini de savunuyor bazÄ± kraliyet gözlemcileri. ANNESÄ°NE BÜYÜK BÄ°R HAYRANLIK DUYUYORDU

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CHARLES DA AYNI KORKU Ä°Ã‡Ä°NDE

Bu arada aileye yakÄ±n olan ve ismini aÃ§Ä±klamak istemeyen bir kaynaÄŸÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Charles da kitapta eÅŸi Camilla'ya yÃ¶nelik suÃ§layÄ±cÄ± satÄ±rlar olabileceÄŸinden korkuyor. AynÄ± kaynak Charles'Ä±n bu konudaki endiÅŸesini bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Fakat William'Ä±n bu konuda tarafsÄ±z kalmayÄ± seÃ§tiÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼lenler arasÄ±nda.

Harry'nin kitabÄ±nÄ±n Camilla'ya yönelik suçlamalar içereceÄŸi iddialarÄ±na karÅŸÄ± Cosmopolitan dergisinde de ilginç bir alÄ±ntÄ± yayÄ±nlandÄ±. Buna göre "Harry kitabÄ±nda üvey annesine saldÄ±racak" iddiasÄ±nda bulunan Angela Levin, daha önce Prens'in onun hakkÄ±nda iyi ÅŸeyler söylediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Derginin haberinde Levin'in ÅŸu sözleri de yer aldÄ±: "Harry'nin biyografisini yazdÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada Camilla ile arasÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu söyledi. Onun harika bir kadÄ±n olduÄŸunu ve ondan çok hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti."

'BU KÄ°TAP KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ° DERÄ°NDEN SARSACAK'

AslÄ±nda Harry'nin kitabÄ±yla ilgili olarak ailenin duyduÄŸu endiÅŸenin hiÃ§ de yersiz olmadÄ±ÄŸÄ± geÃ§en ay bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Hatta Harry'nin arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n "Bu kitap kraliyet ailesini "Ã§ok derinden sallayacak" iddialarÄ± da manÅŸetlere Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re, kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± zaman Camilla'yla iyi geÃ§irdiÄŸi imajÄ± sergileyen Harry'nin; Ã¼vey annesiyle ilgili gerÃ§ek duygularÄ± bu kitapta ortaya Ã§Ä±kabilir.

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SADECE GÃ–RÃœNTÃœDEN Ä°BARET

Harry'ye yakÄ±n bir kaynaÄŸa dayandÄ±rÄ±lan ÅŸÃ¶yle bir iddia da sÃ¶z konusu: " Her ne kadar yÄ±llar iÃ§inde Harry, William ve Camilla arasÄ±ndaki gerilim azalmÄ±ÅŸ olsa da bu "yakÄ±n bir dostluk" deÄŸil sadece "bir birlik gÃ¶sterisi." BaÅŸlangÄ±Ã§ta Harry, William ve Camilla arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sorunlar vardÄ±. Harry ve William bÃ¼yÃ¼yÃ¼p birer yetiÅŸkin olduklarÄ±nda iÅŸler daha iyiye gitti. Ama onlar hiÃ§bir zaman yakÄ±n olmadÄ±lar ve hala da yakÄ±n deÄŸiller." Yani bu kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼klerini Ã¶zetlemek gerekirse: KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, Charles tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda "konsort kraliÃ§e" olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Camilla ile Harry ve William'Ä±n kameralar karÅŸÄ±sÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sadece "gÃ¶rÃ¼ntÃ¼."

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Bu yÄ±lÄ±n sonunda piyasaya çÄ±kmasÄ± beklenen kitapta Prens Harry, çocukluÄŸundan askeri görevlerine ve Meghan Markle ile evliliÄŸine kadar hayatÄ±yla ilgili birçok ayrÄ±ntÄ±ya yer verecek. Elbette bunlarÄ± yaparken de aile üyeleri ve onlarla iliÅŸkisine dair bilinmeyen noktalarÄ± da ekleyecek.

20 MÄ°LYON DOLARLIK ANLAÅžMA

Meghan Markle ile evlilik hediyesi olarak babaannesi KraliÃ§e'den Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± alan Prens Harry'nin anÄ±larÄ±nÄ± kaleme alacaÄŸÄ± haberi geÃ§en yaz temmuz ayÄ±nda duyurulldu. Hatta Harry'nin bu kitap iÃ§in 20 milyon dolarlÄ±k bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Prens Harry'nin bu kitapta 'DoÄŸduÄŸu prensi deÄŸil, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ adamÄ±" anlatacaÄŸÄ± belirtildi.

AÄ°LESÄ°NDEN Ä°ZÄ°N ALMADI: Ä°ddialara gÃ¶re Harry, bu kitabÄ± kaleme almak iÃ§in KraliÃ§e 2. Elizabeth ya da babasÄ± Prens Charles'Ä±n iznini almadÄ±. Hatta anÄ±larÄ±nÄ± yazmak iÃ§in izne ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savundu.





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HAYALET YAZARI GEORGE CLOONEY MÄ° TANIÅžTIRDI?

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan bir habere gÃ¶re de Prens Harry ile onun anÄ±larÄ±nÄ± yazacak olan hayalet yazarÄ± George Clooney tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Bu iddialara gÃ¶re Harry'nin anÄ±larÄ±nÄ± yazacak olan kiÅŸi aslÄ±nda J.R Moehringer. Pulitzer Ã¶dÃ¼llÃ¼ yazar, bugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Andre Agassi, Phil Knight'Ä±n da bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼lerin biyografilerini de kaleme aldÄ±. Prens Harry ile J.R. Moehringer'Ä± tanÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸinin de Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± George Clooney'in tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. Clooney eÅŸi Amal Clooney ile birlikte Harry ile Meghan'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.