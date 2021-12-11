Tatiana Casiraghi: BakmayÄ±n bÃ¶yle giyindiÄŸine, kendi parasÄ±nÄ± kazanan en zengin kraliyet gelini

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ONLAR EÅžLERÄ°NDEN DAHA VARLIKLI

Halktan bir aileye mensup olduklarÄ± halde kraliyet ailesi Ã¼yeleriyle evlenen bu gelinlerin ortak Ã¶zelliÄŸi hepsinin de geÃ§miÅŸte kendilerine ait bir kariyerleri ve maddi birikimleri olmasÄ±. Ama bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman her ne kadar yÄ±llarca Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§abalayÄ±p birikim yapmÄ±ÅŸ olsalar da hiÃ§birinin mali durumu gelin gittikleri kraliyet aileleriyle yarÄ±ÅŸacak dÃ¼zeyde deÄŸil. Ä°ki istisna dÄ±ÅŸÄ±nda!

AÄžIZLARINDA GÃœMÃœÅž KAÅžIKLA DOÄžDULAR

Bu istisnalarÄ±n kim olduÄŸuna gelirsek: Her ikisi de Monako kraliyet ailesinin gelinleri. Tatiana Santo Domingo ve Beatrice Borromeo. Kolombiya asÄ±llÄ± ABD doÄŸumlu olan Tatiana Santo Domingo'nun serveti ise eÅŸini geride bÄ±rakÄ±yor.Â Haydi biraz daha net sÃ¶yleyelim bu evlilik sonrasÄ± adÄ±yla Tatiana Casiraghi. iki yÄ±l Ã¶nce, gelin gittiÄŸi Ã¼lkenin yani Monako'nun vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan en zengin iÅŸ kadÄ±nÄ± olarak belgelendi. Listede onun Ã¶nÃ¼nde sadece Ã¼Ã§ kiÅŸi var. TÄ±pkÄ± Tatiana Santo Domingo ya da evlilik sonrasÄ± adÄ±yla Tatiana Casiraghi gibi eltisi Beatrice Borromeo Casiraghi de kendilerine ait adalarÄ± bile olan dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¶klÃ¼ ve varlÄ±klÄ± ailelerinden birinden geliyor. Yani gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re aynÄ± aileye gelin giden bu iki genÃ§ kadÄ±nÄ±n aslÄ±nda baÅŸka koÅŸullarda da "prensesler gibi" yaÅŸamasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼.

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SERVETÄ° EÅžÄ°NDEN DAHA FAZLA

Son dÃ¶nemde Ã¼lkenin 'first lady'si Prenses Charlene'in gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Monako PrensliÄŸi'nin iki gÃ¶zde gelininden biri: Tatiana Santo Domingo. Yani Monako Prensesi Caroline'in en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Andea'nÄ±n eÅŸi. Zaten zengin bir aileden gelen 38 yaÅŸÄ±ndaki Tatiana Santo Domingo Rechulski, 2019 verilerine gÃ¶re 2 milyar dolarÄ± aÅŸan servetiyle Monako vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip en zengin iÅŸ kadÄ±nÄ± olarak Forbes dergisinin listesinde yer aldÄ±. KocasÄ± Andrea'nÄ±n serveti ise 1. 5 milyon dolar. Bu arada Ã¼lkenin vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayan ancak Santo Domingo'dan daha zengin olan baÅŸkalarÄ± da olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.Â

KOLOMBÄ°YA ASILLI

Kolombiya asÄ±llÄ± bir ailenin kÄ±zÄ± olarak 1983 yÄ±lÄ±nda ABD'de dÃ¼nyaya geldi Tatiana Casiraghi. Dedesi Julio Maroi, 2011 yÄ±lÄ±nda Kolombiya'nÄ±n en zengin ikinci kiÅŸisi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu.Â Tatiana Casiraghi,Â bir moda markasÄ±nÄ±n kurucusu ve sahibi. Ailesi, GÃ¼ney Amerika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k iÃ§ecek ÅŸirketlerinden birinin sahibi. Tatiana'nÄ±n annesi Vera Rechulski ise BrezilyalÄ± zengin bir aileye mensup. Paris'te deÄŸerli antikalar bir maÄŸazasÄ± bulunuyor.Â

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ABD'DE DOÄžDU, AVRUPA'DA BÃœYÃœDÃœ

Tatiana Casiraghi, her ne kadar ABD'de dÃ¼nyaya gelse de Ã§ocukluÄŸu Ä°sviÃ§re'de geÃ§ti. EÄŸitim hayatÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bu Ã¼lkede bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de Fransa'da tamamladÄ±. Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Fontainebleau'da bir yatÄ±lÄ± okulda okurken de ÅŸu anda evli olduÄŸu Andrea Casiraghi ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

ORTAÄžIYLA KURDUÄžU GÄ°YÄ°M MARKASI ZÄ°RVEYÄ° GÃ–RDÃœ

Kariyerinin ilk dÃ¶neminde New York'ta Vanity Fair dergisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Tatiana Casiraghi, 2011 yÄ±lÄ±nda Dana Alikhani ile birlikte Muzungu Sisters adlÄ± moda markasÄ±nÄ± kurdu. Bohem tarzda giyim eÅŸyalarÄ± pazarlayan bu ÅŸirket sayesinde de bugÃ¼nkÃ¼ servetine hem de kÄ±sa sayÄ±lacak bir zamanda ulaÅŸtÄ±. Bunun en Ã¶nemli sebebi de markanÄ±n, Avrupa'nÄ±n Ã¶nde gelen sosyelitleri tarafÄ±ndan desteklenmesi oldu.

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YEDÄ° YIL FLÃ–RT ETTÄ°LER

2010'da Amerikan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeÃ§en Tataina Casiraghi, ÅŸu anda evli olduÄŸu Andrea Casiraghi ile yedi yÄ±l flÃ¶rt etti. Ã‡ift, bu sÃ¼renin ardÄ±ndan 2012'de niÅŸanlandÄ±. Bir yÄ±l sonra da evlendiler.

DÃ–RT Ã‡OCUKLARI VAR

Tatiana ve 37 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Andrea Casiraghi'nin biri kÄ±z, Ã¼Ã§Ã¼ erkek dÃ¶rt tane Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.

AÄ°LESÄ°NÄ°N ADALARI VAR

Gelelim, aynÄ± ailenin diÄŸer gelinine. Yani Andrea'nÄ±n kardeÅŸi Pierre'in eÅŸi Beatrice Borromeo'ya. O da Tatiana'dan geri kalmÄ±yor zenginlik olarak. Ãœstelik Beatrice, "mavi kanlÄ±" bir Ä°talyan ailenin Ã¼yesi. Borromeo ailesi, Avrupa'nÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda sahip olduÄŸu lÃ¼ks mÃ¼lklerin yanÄ± sÄ±ra kendilerine ait adalarÄ±yla da biliniyor. Hatta Beatrice ile Pierre'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de bu adalardan birinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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EN ÅžIK KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° ÃœYESÄ° SEÃ‡Ä°LDÄ°

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken insanlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor kraliyet aileleri. Ã–zellikle de bu ailelere sonradan katÄ±lan, yani aileye gelin giden Ã¼yeler. Tatiana Casiraghi'nin aksine daha gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir hayat yaÅŸayan Beatrice de bunlardan biri. Ä°ki Ã§ocuk annesi genÃ§ kadÄ±n geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda, aralarÄ±nda Hollanda KraliÃ§esi Maxima, Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton'Ä±n da bulunduÄŸu en iddialÄ± rakiplerini bile geride bÄ±rakarak 'en ÅŸÄ±k kraliyet ailesi Ã¼yesi" seÃ§ilmiÅŸti.

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ARÄ°STOKRAT BÄ°R AÄ°LEDEN GELÄ°YOR

Aristokrat bir Ä°talyan ailenin Ã¼yesi olan 35 yaÅŸÄ±ndaki Beatrice Borromeo, "prenses" unvanÄ± taÅŸÄ±mÄ±yor ama ailenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n etkinliklerde dikkatleri Ã¼zerinde topluyor. Hem gÃ¼zelliÄŸi ve zarafeti hem de aile yaÅŸantÄ±sÄ±yla birÃ§ok kiÅŸiye "tam da damadÄ±n anneannesi Grace Kelly'e uygun bir gelin" diye nitelendiriliyor.

MUHABÄ°R OLARAK DA Ã‡ALIÅžTI

36 yaÅŸÄ±ndaki Borromeo, Milano'daki Bocconi Ãœniversitesi'ni bitirdikten sonra Columbia Ãœniversitesi'nde gazetecilik eÄŸitimi aldÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda Newsweek ve Daily Beast'e katkÄ±da bulundu. 2009 yÄ±lÄ±nda Il Fatto Quotidiano'da muhabir olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Politik iÃ§erikli rÃ¶portajlar yaptÄ±. Ä°talya'da birÃ§ok TV kanalÄ±nda sunucu ve muhabir olarak gÃ¶rev aldÄ±.

AÅžKIYLA GAZETE MANÅžETLERÄ°NE Ã‡IKMAYA BAÅžLADI

AralarÄ±nda mafya kadÄ±nlarÄ±nÄ± konu alan yapÄ±mÄ±n da bulunduÄŸu birÃ§ok belgesel Ã§ekti. Ä°talya'nÄ±n Napoli bÃ¶lgesindeki gecekondularda yaÅŸayan Ã§ocuklarla ilgili belgeseli Ã§ok ses getirdi. Ãœlkesinde bilinen bir gazeteci ve belgeselci olan Borromeo, 2008 yÄ±lÄ±nda Magazin gazetelerinin manÅŸetlerine Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Bunun nedeni de Prenses Caroline ile genÃ§ yaÅŸta hayata veda eden Stefano Casiraghi'nin evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri olan Pierre ile olan beraberliÄŸiydi. Ã‡ift, 25 Temmuz 2015'te Manaco SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenen resmi bir tÃ¶renle evlendi.

GRACE KELLY'NÄ°N TORUNU PIERRE ONA GÃ–NLÃœNÃœ KAPTIRDI

Ã‡iftin dini nikah tÃ¶reni 1 AÄŸustos'ta yapÄ±ldÄ±. DÃ¼ÄŸÃ¼nleri ise Ã§iftin ailesinin sahip olduÄŸu adada gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¶rene, Avrupa sosyetesinin Ã¶nde gelen isimleri katÄ±ldÄ±. Pierre Casiraghi ile Beatrice Borromeo'nun iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Ã‡ift, bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan Ã§ok da sempatiyle bakÄ±lmayan Monaco prenslik ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yelerinden.

'LANETÄ°N' SONUNU ONLAR MI GETÄ°RDÄ°?

Beatrice Borromeo ve Pierre Casiraghi ile Tatiana Santo Domingo ve Andrea Casiraghi, Monako Prenslik ailesi Grimaldiler'in Ã¼zerine Ã§Ã¶ken ve hemen hemen her Ã¼yesinin mutsuz olmasÄ±na yol aÃ§an bir "laneti" sona erdiren Ã§iftler olarak da konuÅŸuluyor. Rivayetlere gÃ¶re Monaco'yu yÃ¶neten Grimaldi Ailesi 13'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lda gÃ¼cÃ¼nÃ¼n zirvesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o yÄ±llarda yaÅŸanan korkunÃ§ bir olay ve olayÄ±n maÄŸdurunun sÃ¶zlerinin ailenin kaderine etki ettiÄŸine inanÄ±lÄ±yor. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r anlatÄ±lanlara gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼cÃ¼ olduÄŸu da sÃ¶ylenen bir Flaman kadÄ±n, nÃ¼fuzlu Grimaldi ailesinden bir Ã¼yenin tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±. KadÄ±n Ã¶ylesine sarsÄ±ldÄ± ki aileyi lanetledi. Flaman kadÄ±n "Bir Grimaldi, evliliÄŸinde asla gerÃ§ek mutluluÄŸu bulamayacak" dedi. SonuÃ§ta, o lanetli sÃ¶zler gerÃ§eÄŸe mi dÃ¶ndÃ¼ bilinmez ama gerÃ§ekten de ailenin Ã¼yeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarÄ±nda gerÃ§ek mutluluÄŸa ulaÅŸamadÄ±.

MUTLULUK TABLOSU

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re iki kardeÅŸ Andrea ve Pierre, eÅŸleri Tatiana ve Beatrice ile yakaladÄ±klarÄ± mutluluk sayesinde bu lanetin sonunu getirdiler.

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