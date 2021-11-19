Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları

PRENS İTİRAF ETTİ: KARIM MONAKO'DAN AYRILDI

Fakat bugün Charlene'in 2011 yılında evlendiği kocası Prens Albert, Monaco Matin'e verdiği röportajda karısının Monako'dan ayrıldığını itiraf etti. Albert'in röportajda söylediğine göre Charlene, Monako'dan ayrılarak açıklanmayan bir yere gitti. Bu konuda Albert şunları söyledi: "Daha iyi ama dinlenmeye ve huzura ihtiyacı var. Monako'da değil ve yakında biz de onu ziyarete gideceğiz. Size bundan daha fazlasını söyleyemem." Prens Albert'in açıklamasına göre Prenses Charlene "tükenmiş" durumda. Bunun nedeni ise sadece fiziksel değil ve tedavi için de hem gözlem altında tutulup hem de dinlenmesi gerekiyor.