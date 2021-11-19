FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları
Dünya kamuoyunun dikkati bir kez daha Monako kraliyet ailesine yöneldi. Bunun nedeni de ülkenin başındaki Prens Albert ile eşi Charlene arasında yaşananlar. Aylardır sonu gelmeler söylentiler.
HALALARI İLGİLENDİ
Monako Prensliği'nin ulusal günü geniş bir katılımla gerçekleşti. Ülkenin tahtında oturan Prens Albert'in yanı sıra kardeşleri Prenses Caroline ve Prenses Stephanie ile yeğenlerinin de katıldığı resmi kutlama meraklı bakışlar altında yapıldı.
SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE
Sağlık sorunları nedeniyle Monako'da birkaç gün kaldıktan sonra bilinmeyen bir ülkeye gittiği açıklanan Prenses Charlene ile Prens Albert'in altı yaşındaki ikizleri Gabriella ile Jacques ise törene damga vurdu.
ZAMAN ZAMAN DURGUNLAŞTILAR
Tören boyunca iki küçük çocuğa babaları Albert'in yanı sıra halaları Caroline ve Stephanie destek oldu. İki kardeş, zaman zaman uzaklara dalıp giden çocuklarla tören boyunca ilgilendi.
BAZI AÇIKLAMALAR YAPILDI AMA...
Son 10 ayı Monako'dan, eşi Prens Albert'den ve altı yaşındaki iki çocuğundan uzakta Güney Afrika'da geçiren Prenses Charlene geçen hafta ülkeye dönmüş ve ailesiyle poz vermişti. Herkes onun Monako'nun 19 Kasım'daki ulusal gününe katılmasını beklerken Prenses'in programında böyle bir etkinlik bulunmadığı, yani kamuoyu karşısına çıkmayacağı açıklandı. Buna gerekçe olarak da Güney Afrika'da yakalandığı ve iki kez operasyon geçirmesine neden olan enfeksiyon gösterilmişti. Charlene'in henüz yeteri kadar iyileşmediği bu yüzden dinlenmesi gerektiği de yapılan açıklamalar arasında.
PRENS İTİRAF ETTİ: KARIM MONAKO'DAN AYRILDI
Fakat bugün Charlene'in 2011 yılında evlendiği kocası Prens Albert, Monaco Matin'e verdiği röportajda karısının Monako'dan ayrıldığını itiraf etti. Albert'in röportajda söylediğine göre Charlene, Monako'dan ayrılarak açıklanmayan bir yere gitti. Bu konuda Albert şunları söyledi: "Daha iyi ama dinlenmeye ve huzura ihtiyacı var. Monako'da değil ve yakında biz de onu ziyarete gideceğiz. Size bundan daha fazlasını söyleyemem." Prens Albert'in açıklamasına göre Prenses Charlene "tükenmiş" durumda. Bunun nedeni ise sadece fiziksel değil ve tedavi için de hem gözlem altında tutulup hem de dinlenmesi gerekiyor.
İKİ İDDİA VAR: BOŞANIYORLAR YA DA CHARLENE RUH SAĞLIĞINI KAYBETTİ
Albert'in bu açıklamaları, sosyal medya platformlarında Charlene'in ruhsal sorunları olduğu iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Bazılarına göre ise bu çiftin boşanma açıklamasından bir adım öncesi. Bu görüşü savunanlara göre Prens Albert, altı yaşında olan iki çocuğunun velayetini de eşine vermeyecek.
ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ
Bu arada Charlene'nin altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques'ın annelerinin uzun süren yokluğundan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Küçük çocuklar annelerini geçen 10 ay içinde sadece birkaç kez kısa sürelerle gördü. Albert, iki çocuğunu da alarak geçen Ağustos ayında Charlene'i ziyaret için Güney Afrika'ya gitmişti. Çekilen fotoğrafları da Prenses'in resmi Instagram hesabında yayınlandı.