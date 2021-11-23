Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Prenses Charlene gizemli hastalığın pençesinde yemeden içmeden kesildi

Haberin Devamı

ENDİŞELER ARTIYOR

Önce ülkenin başındaki Prens Albert'in eşi Prenses Charlene, 10 aydır uzak olduğu eşine ve çocuklarına geri döndü. Kameralar karşısında verdiği mutluluk pozlarının ardından da kocasının söylediği gibi açıklanmayan bir ülkeye tedavi olmaya gitti. Her ne kadar Prens Albert, 43 yaşındaki eşinin "bitkin düştüğünü" ve iyileşmek için huzura ihtiyacı olduğunu söylese de Prenses Charlene ile ilgili endişeler giderek yükseliyor. Üstelik artık bunlar çiftin boşanacakları iddialarından çıkıp Charlene'in genel sağlığı ile ilgili olmaya başladı.

GEÇEN YIL KUTLAMALARA KATILDI SONRA BAVULUNU TOPLAYIP ÜLKEDEN AYRILDI

Son olarak geçen yıl kasım ayında Monako'nun ulusal gününe katılan ve ondan sonra gittiği Güney Afrika'dan uzun süre dönmeyen Prenses Charlene ile ilgili çok sayıda soru işareti dolanıyor kafalarda. Kendi adını taşıyan vakfın, gergedanların neslinin sürdürülmesi konusundaki çalışmaları için gittiği Güney Afrika'da neredeyse bir yıl kaldı Prenses Charlene. Bu süre içinde ağır bir "kulak burun boğaz" enfeksiyonuna yakalandığı, ardından birkaç kez bıçak altına yattığı ve doktorları uzun uçak yolculuğuna izin vermediği için Monako'ya dönmediği açıklandı.

Haberin Devamı

GERİ DÖNÜP KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTI, SONRA YİNE ÜLKEDEN AYRILDI

Prenses Charlene, iki hafta önce Monako'ya döndü. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kameralara poz da verdi. Herkes onun geçen hafta yapılan Monako Ulusal Günü kutlamalarına katılmasını beklerken de son anda Prenses'in tedavi için açıklanmayan bir ülkeye gittiğini Prens Albert, bir Fransız yayın organına verdiği röportajda söyledi. İşte o andan sonra da Charlene'in sağlığı ile ilgili endişeler had safhaya ulaştı.

GİZEMİNİ KORUYOR

Daha önce uzun süre Prens Albert ile Prenses Charlene'in ayrılmak üzere olduğu ileri sürülüyordu. Altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques babalarıyla kaldığı için de velayetlerinin Prens Albert'e verileceği ileri sürülüyordu. Hatta bazı basın organları Charlene'nin boşanma konusunda son görüşmeleri yapmak için Monako'ya döndüğünü bile iddia etti. Fakat son günlerde Prenses'in sağlık sorunları tekrar ön plana çıktı.

Haberin Devamı

SADECE SIVI YİYECEKLERLE BESLENİYOR İDDİASI

Son dönemde ileri sürülenlere göre Prenses Charlene, gittikçe uzayan fiziksel sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle tamamen bitkin düştü. Bu durum onun ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemeye başladı. Bu yüzden de tekrar ailesinden ve çocuklarından uzaklaşıp tedavi olmaya gitti. Page Six'in ileri sürdüğüne göre Prenses, geçirdiği kulak burun boğaz enfeksiyonu ve bunun ardından uygulanan operasyonlar nedeniyle katı yiyecekleri tüketemez hale geldi. Uzun süre sadece sıvıyla beslenen Prenses Charlene bu yüzden de vücut ağırlığının yarısını kaybetti.

Haberin Devamı

MONAKO'DAN AYRILDIĞINI PRENS AÇIKLADI

Prens Albert, Monaco Matin'e verdiği röportajda karısının Monako'dan ayrıldığını itiraf etti. Albert'in röportajda söylediğine göre Charlene, Monako'dan ayrılarak açıklanmayan bir yere gitti. Bu konuda Albert şunları söyledi: "Daha iyi ama dinlenmeye ve huzura ihtiyacı var. Monako'da değil ve yakında biz de onu ziyarete gideceğiz. Size bundan daha fazlasını söyleyemem." Prens Albert'in açıklamasına göre Prenses Charlene "tükenmiş" durumda. Bunun nedeni ise sadece fiziksel değil ve tedavi için de hem gözlem altında tutulup hem de dinlenmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

DOĞRU DÜRÜST UYUYAMIYOR, İYİ BESLENEMİYOR

Albert, karısının ardı ardına geçirdiği operasyonlar nedeniyle fiziksel ve ruhsal olarak bitkin düştüğünü belirtti ve ardından da ekledi: " Ancak bu noktada daha fazla yorum yapmayı tercih etmiyorum." Prens'in söylediğine göre Charlene, kimi zaman günlerce uyuyamıyor ayrıca doğru düzgün yemek de yiyemiyor. Bu şekilde de başta Covid olmak üzere diğer farklı enfeksiyonlara karşı da savunmasız hale geliyor.

CAMPBELL'İN ESKİ SEVGİLİSİ YANI BAŞINDA İDDİASI

Bu arada basına yansıyan haberlere göre Charlene'in bu gizemli hastalığı sırasında ona destek olanlardan biri de top model Naomi Cambell'ın eski sevgilisi milyarder Vladislav Doronin. Bu durum da kafaların biraz daha karışmasına neden oldu.

Haberin Devamı

SARAYIN BALKONUNDAN PANKART AÇTILAR "SENİ ÖZLÜYORUZ ANNE"

Zimbabwe doğumlu Prenses Charlene ile Prens Albert'in altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques, geçen hafta yapılan Monako Ulusal Günü kutlamalarına kendi hazırladıkları "Seni özlüyoruz anne", "Seni seviyoruz anne" yazılı pankartlarla sarayın balkonundan mesaj göndermişlerdi. İki küçük çocukla tören boyunca babalarının yanı sıra halaları Caroline ile Stephanie yakından ilgilendi.

ONLARI SPOR TUTKUSU BİR ARAYA GETİRDİ

Gelin biraz da aylardır dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Albert ile Charlene'in geçmişine bir bakalım.

PIRILTILI TÖRENİN ARDINDAKİ SIRLAR

Bir zamanların Hollywood yıldızı Grace Kelly ile Monako Prensi Rainier'nin evliliğinden dünyaya gelen tek erkek çocukları 63 yaşındaki Prens Albert. Eski bir olimpik yüzücü olan Charlene Wittstock ile Albert 2011 yılında göz kamaştıran bir törenle evlendi. Her ne kadar dışarıdan görünüm bir peri masalını andırsa da gerçek hiç öyle değildi. Gelinin törenin büyük bölümünde ağlaması, elinden mendilini düşürmemesi bugün bile hala konuşuluyor.

Prens Albert ile Charlene Wittstock, Prens'in Monako Olimpiyat Komitesi'nin başkanı olduğu dönemde tanıştı. O dönemde Charlene Wittstock da olimpik bir yüzücüydü. Birçok kişiye göre erken yaşta hayata veda eden annesi Prenses Grace'e benzettiği için Albert, bu güzel genç kadından etkilendi. O sırada Albert da magazin sayfalarını çapkınlıkları ve evlilik dışı çocuklarıyla süslüyordu. Albert'in o sıradaki unvanı "Playboy Prens"ti. Hepsi kendini tarafından onaylanmasa da Albert'in, model Claudia Schiffer, şarkıcı Kylie Minogue, ünlü oyuncu Roger Moore'un kızı Deborah gibi dönemin ünlü kadınlarıyla gönül ilişkileri yaşadığı biliniyor.





TANIŞTIKLARINDA CHARLENE 22, PRENS 42 YAŞINDAYDI

Albert ile Charlene, 2000 yılında Monako'da düzenlenen bir yüzme etkinliğinde tanıştı. O sırada Charlene 22, Albert ise 42 yaşındaydı.

2006 yılında romantik bir ilişki yaşadıklarını resmen duyurdular. Charlene Wittstock, bir yıl sonra sporu bıraktı. 23 Haziran 2010'da da nişan haberi geldi çiftten. Fakat düğüne kadar geçen zaman içinde Albert'in çapkınlık haberleri de manşetlerden düşmez oldu, gayri meşru çocukları birer birer ortaya çıktı.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARINA SOYADINI VERDİ

Albert'in şu anda 18 yaşında olan Alexandre Grimaldi Coste adında bir oğlu ile annesinin adını verdiği Jazmin Grace Grimaldi adında 29 yaşında bir kızı da bulunuyor. Bu arada geçen yıl da Brezilyalı bir kadın, 15 yaşındaki kızının babasının Albert olduğunu ileri sürdü fakat Prens bunu reddetti.

Bütün bu söylentiler Charlene'in gözünü korkuttu ve ileri sürülenlere göre üç kez düğün öncesi Monako'dan kaçmaya çalıştı fakat hepsi engellendi. Sonunda çift 2011 yılında evlendi. Ardından veliaht krizi çıktı. Çiftin çocuğu olmadığı, Albert'in gayri meşru çocukları da bu konuma getirilemeyeceği için tahtın Albert'in kız kardeşi Caroline'in çocuklarına kalması bile konuşuldu. Manoka'da veliaht gerekiyordu, çünkü yapılan bir anlaşmaya göre eğer bu olmazsa Albert'in ardından ülke Fransa'ya bağlanacaktı. Fakat sonunda Albert ile Charlene'in ikizleri dünyaya geldi. Yani ülkenin geleceği de kurtulmuş oldu. Ama bundan sonra da mutluluğu bulabilmiş değil çift. Charlene hem düğününde ağlaması hem de aradan geçen yıllar içinde sergilediği zoraki mutluluk ya da düpedüz mutsuzluk ifadesi nedeniyle "hüzünlü prenses" olarak anılmaya başlandı.





GRACE'İN ROLÜNÜN ÜSTLENMEK ONU YORDU

Çiftin evliliği, hayatlarını gösterişli bir törenle birleştirdikleri 2011 yılından bu yana gündemden düşmedi. Birçok kişi de bunun gerçek bir evlilik olmadığını savundu yıllar boyunca. Bir iddiaya göre Charlene'in bu mutsuzluğunun sebeplerinden biri de sürekli olarak hiç görmediği kayınvalidesi Grace Kelly yani Albert'in annesi Prenses Grace ile kıyaslanması. Tarihçi Philippe Delorme, Madame Figaro dergisine verdiği bir demeçte çiftin evliliği ile ilgili şunları söylemişti: "Birçok kişiye göre bu anlaşmalı bir evlilik, bu doğru. Albert, görünüş olarak annesini anımsatan bir eş seçti, Charlene de ailesinin kendisinden beklediği gibi 'Grace Kelly rolü' oynamaktan yorgun düştü."

BALAYINDA BİLE AYNI OTELDE KALMAMIŞLAR

The Times'ın haberine göre, çiftin düğününden uzun zaman sonra Prens Albert "pratik nedenlerle" balayını bile farklı otellerde geçirdiklerini açıklamıştı. Charlene ise Monako'da kendini çok yalnız hissettiğini saklamadı.

'VARİS DOĞDUKTAN SONRA İKİSİ DE ÖZGÜR KALACAK''

Paris merkezli VSD dergisine konuşan bir kaynak da çiftin evliliği hakkında çok çarpıcı sözler sarf etmişti: "Charlene taht için meşru bir varis üretmek zorunda. Bu gerçekleştikten sonra her ikisi de yeniden özgür olacak. Boşanmak, Grimaldi ailesinde bir gelenektir."

GERÇEKLER KAPALI KAPILAR ARDINDA

Albert ile Charlene'in gerçekte neler yaşadığı kapalı kapılar ardında. Ama dışarıya yansıyanlar bile çiftin öyle masallardaki gibi saraylarında sonsuza kadar mutlu yaşamadıklarının kanıtı gibi.

Gözden Kaçmasın Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Karım şu anda başka bir ülkede Haberi görüntüle