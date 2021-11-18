İtiraf Prens'ten geldi: Karım 'tükenmiş' bir halde ülkeyi terk etti, şu anda gizli bir yerde

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BAZI AÇIKLAMALAR YAPILDI AMA...

Son 10 ayı Monako'dan, eşi Prens Albert'den ve altı yaşındaki iki çocuğundan uzakta Güney Afrika'da geçiren Prenses Charlene geçen hafta ülkeye dönmüş ve ailesiyle poz vermişti. Herkes onun Monako'nun 19 Kasım'daki ulusal gününe katılmasını beklerken Prenses'in programında böyle bir etkinlik bulunmadığı, yani kamuoyu karşısına çıkmayacağı açıklandı. Buna gerekçe olarak da Güney Afrika'da yakalandığı ve iki kez operasyon geçirmesine neden olan enfeksiyon gösterilmişti. Charlene'in henüz yeteri kadar iyileşmediği bu yüzden dinlenmesi gerektiği de yapılan açıklamalar arasında.

PRENS İTİRAF ETTİ: KARIM MONAKO'DAN AYRILDI

Fakat bugün Charlene'in 2011 yılında evlendiği kocası Prens Albert, Monaco Matin'e verdiği röportajda karısının Monako'dan ayrıldığını itiraf etti. Albert'in röportajda söylediğine göre Charlene, Monako'dan ayrılarak açıklanmayan bir yere gitti. Bu konuda Albert şunları söyledi: "Daha iyi ama dinlenmeye ve huzura ihtiyacı var. Monako'da değil ve yakında biz de onu ziyarete gideceğiz. Size bundan daha fazlasını söyleyemem." Prens Albert'in açıklamasına göre Prenses Charlene "tükenmiş" durumda. Bunun nedeni ise sadece fiziksel değil ve tedavi için de hem gözlem altında tutulup hem de dinlenmesi gerekiyor.

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İKİ İDDİA VAR: BOŞANIYORLAR YA DA CHARLENE RUH SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Albert'in bu açıklamaları, sosyal medya platformlarında Charlene'in ruhsal sorunları olduğu iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Bazılarına göre ise bu çiftin boşanma açıklamasından bir adım öncesi. Bu görüşü savunanlara göre Prens Albert, altı yaşında olan iki çocuğunun velayetini de eşine vermeyecek.

ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bu arada Charlene'nin altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques'ın annelerinin uzun süren yokluğundan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Küçük çocuklar annelerini geçen 10 ay içinde sadece birkaç kez kısa sürelerle gördü. Albert, iki çocuğunu da alarak geçen Ağustos ayında Charlene'i ziyaret için Güney Afrika'ya gitmişti. Çekilen fotoğrafları da Prenses'in resmi Instagram hesabında yayınlandı.

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'KIZIM SAÇINI KENDİSİ KESTİ'

O paylaşımlarda Gabriella'nın ilginç saç modeli dikkat çekti. 43 yaşındaki Charlene Wittstock, kendisini görmek için Güney Afrika'ya seyahat eden kocası Albert, çocukları Jacques ve Gabriella ile çekilen bir dizi fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı. Prenses Charlene "ailesinin tekrar yanında olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını" belirtti bu paylaşımda. Sonra da küçük bir not olarak "Gabriella saçını kesmek istedi" diye yazdı. Ardından da "Üzgünüm Bella'm, düzeltmek için elimden gelenin en iyisini yaptım" diye ekledi.

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SAÇ MODELİ ŞOKE ETMİŞTİ

Minik Prenses Gabriella'nın saçının ön kısmını tuhaf biçimde kesmiş olması akıllara Charlene Wittstock'un geçen yılın son aylarında katıldığı bir etkinlikte herkesi şoke eden saç modelini getirdi. Çocuklar için düzenlenen etkinlikte yarısı kazınmış Punk modeli saçlarıyla kamera karşısına çıkan Prenses Charlene'in bunalımda olduğu ve o yüzden saçını kraliyet ailelerinde hiç görülmemiş olan bu modelde kestirdiği ileri sürülmüştü. Bazı psikologlar da Charlene'in yaşadığı hayattan mutsuz olduğunu ve özgürlüğünü bu yolla ifade etmek istediğini ileri sürmüştü.

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'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' İDDİASI

Tıpkı Charlene gibi kızı Gabriella'nın tuhaf saç modeli de büyük ilgi uyandırdı. Instagram takipçilerinin bazıları minik prensesin saç modelini annesininkiyle uyumlu ve sevimli bulurken eleştirenler de oldu. Bir takipçisi paylaşıma, Gabriella'nın annesine özendiği için saçını kestiği yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de bütün kız çocuklarının bu konuda aynı olduğunu savundu. Fakat minik Gabriella'nın saç modelini eleştirenler de oldu. Küçük kızın yüzündeki gergin ifadeyi öne sürerek "annesinin mutsuzluğunu o da paylaşıyor" yorumunu yaptı bir sosyal medya kullanıcısı. Bazı kullanıcılar da Charlene'in ruh sağlığının pek yerinde olmadığını ve bu durumun çocuklarına da yansıdığını ileri sürdü.

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