Tahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlene'in babası ilk kez konuştu

YİNE EVİNDEN AYRILDI

Prenses Charlene'in hastalığının ne olduğu kesin olarak açıklanmıyor. Güney Afrika'da bulunduğu süre içinde bir sinüs enfeksiyonuna yakalandığı, sonra birkaç tane operasyon geçirdiği bu yüzden de evine dönemediği haberleri basına yansımıştı. Monako'ya döndükten birkaç gün sonra fiziksel ve ruhsal olarak zayıf olduğu bu yüzden de açıklanmayan bir ülkede tedavi altına alındığı haberleri geldi.

SORU İŞARETLERİ GİDEREK ARTIYOR

Her ne kadar Prenses'in kocası Albert, ilk ağızdan "Charlene aşırı yorgun, iyileşmek için uzaklaşmaya ve huzura ihtiyacı var, bu yüzden de size açıklamayacağım bir ülkede tedavi olmaya gitti "dediyse de bu kimseyi tatmin etmedi. Prenses Charlene ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kraliyet uzmanları da gelişmelerle ilgili yorumlar yapıyor. Özetle, Monako Prensesi Charlene hakkındaki soru işaretleri azalmak yerine giderek çoğalıyor.

BABASI KONUŞTU: KIZIM ÇOK KIRILGAN, AMA O GÜÇLÜDÜR VE İYİLEŞECEK

Bu arada Prenses Charlene'in babası Mike Wittstock konuyla ilgili olarak ilk kez bir açıklama yaptı. 75 yaşındaki baba Wittstock, News 24'e verdiği demeçte kızının son derece kırılgan olduğunu belirtti. Güney Afrika'da yaşayan Mike Wittstock, kızının ülkede bulunduğu süre içinde de onunla çok sık görüşmediğini söyledi. Wittstock "Kızım bir dizi operasyon geçirmişti, Covid 19 riski yüzünden onunla görüşmedim" dedi. Zaten sağlık sorunları olan kızının durumunu daha da kötüleştirmemek için onunla fiziksel olarak görüşmediğini sözlerine ekledi Baba Wittstock. Fakat hem kızıyla hem de altı yaşındaki ikiz torunları Gabriella ve Jacques ile düzenli olarak telefon görüşmeleri yaptığını anlattı. Mike Wittstock, kızı Charlene'in güçlü olduğunu bildiğini ve yakında iyileşeceğini de sözlerine ekledi. Mike Wittstock'un kızının yüzücü olduğu dönemde onun antrenörü olduğunu da hatırlatalım.

DENEYİMLİ KRALİYET GAZETECİSİNDEN İLGİNÇ İDDİA

Bu arada 30 yıldan fazla bir zamandır Monako Kraliyet ailesini takip eden gazeteci Joel Sratte McClure da Prenses Charlene'in durumuyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. McClure, Charlene'in de hiç tanışmadığı kayınvalidesi, eski oyuncu Grace Kelly'nin kaderini paylaştığını ileri sürdü.

KAYINVALİDESİNİN KADERİNİ PAYLAŞIYOR

Onun iddiasına göre Monako Prensi Rainier ile evlendikten sonra Prenses Grace ruhsal açıdan çok zor zamanlar geçirdi, derin bir depresyona girdi. Joel Stratte McClure, Grace Kelly'nin evliliğinin ilk yıllarında çok mutsuz olduğunu belirtti. Fakat onun altını çizdiği bir başka nokta Grace ile gelini Charlene'in durumunun aynı olmadığı.

HER İKİSİ DE BAĞIMSIZ VE KARİYER SAHİBİ KADINLARDI

Buna rağmen ikisi arasında bazı parallellikler de var gazeteciye göre. Bu da her ikisinin de evlilikten önce bağımsız ve kariyer sahibi kadınlar olması. Grace Kelly, Monako Prensesi olmadan önce çok ünlü bir sinema yıldızıydı. Üstelik hatırı sayılır bir serveti de vardı. Zaten yıllar sonra ortaya atılan iddialara göre Prens Rainier, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomisi giderek olumsuz bir çehreye bürünen ülkesi Monako'nun geleceğini kurtarmak için her anlamda parlak bir yıldız olan Grace Kelly'yi seçmişti. Hatta bu iddialara göre Grace Kelly ile evlenmesi Rainier'ye danışmanları tarafından öğütlenmişti. Bu konudaki diğer adayın Marilyn Monroe olduğu da bu iddialar arasında yer almıştı. Yani Grace de tıpkı hiç tanımadığı gelini gibi zengin erkek peşinde bir kadın değildi.

BİR YÜZÜCÜYDÜ

Prenses Charlene de Monako Prensi Albert ile evlenmeden önce başarılı bir yüzücüydü ve Güney Afrika'da bambaşka bir hayatı vardı. Özellikle de Prens Albert'in eşi olarak yani ülkenin en çok dikkat çeken kişisi olarak attığı her adımın böylesine incelendiği bir yaşam onun için hiç de kolay olmadı.

'GRIMALDI AİLESİNE UYGUN DEĞİL'

Joel Stratte McClure, Prenses Charlene'in aslında Prens Albert'e de Grimaldi ailesine de uygun bir gelin olmadığını ileri sürdü. Charlene ile Albert'in kardeşleri Prenses Caroline ve Prenses Stephanie arasında bir uyum olmadığını da söyledi. Deneyimli gazeteci, Prenses Charlene'in sanki kimsenin kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamıyormuş gibi mesafeli bir havası olduğunu ve bazen de çok mutsuz göründüğünü belirtti. McClure "Charlene tipik bir Monakolu eş değil" diye konuştu. Az da olsa bazı çevrelerde dile getirildiği gibi bir zengin erkek avcısı olmadığını da vurguladı.

BAĞIMLILIK SORUNU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada hem saray çalışanları hem de Fransız Voici dergisinin Prenses Charlene ile ilgili farklı iddiaları da var. Voici'nin, saray çalışanlarına dayanarak öne sürdüğü bu iddialara göre Charlene, yatıştırıcılar ve uyku haplarını koktelyl olarak kullanıyordu. Güney Afrika'da bulunduğu süre içinde de bu alışkanlıktan kurtulmak için çabaladı.

AĞRI KESİCİ KULLANIYORDU

Yine saray kaynaklarının ileri sürdüğüne göre Charlene dokuz yıl önce eski bir sakatlığın nüksetmesi nedeniyle ağrı kesici kullanmaya başlamış ve bağımlı hale gelmişti. Bu bağımlılığın altında yatan neden de Grimaldi ailesiyle birlikte geçirdiği süre içinde yaşadığı derin mutsuzluktu.

'ZORBALIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADI'

Voici dergisinin bütün bu bağımlılık iddialarının altında yatan nedene ilişkin yorumu da çarpıcı: Charlene, Grimaldi ailesinin bazı üyelerinin kendisine evlendiği 2011 yılından bu yana uyguladığı zorbalığa daha fazla dayanamadı!