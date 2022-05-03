YÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n izi bile kalmadÄ±: AltÄ±n kafeste boynu bÃ¼kÃ¼k bir prenses

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ZÄ°HÄ°NLERDEKÄ° SORULAR YÄ°NE YANIT BULAMADI

Aradan yine aylar geÃ§ti. Ã–nce Paskalya kutlamasÄ± fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. O fotoÄŸraf da zihinlerdeki soru iÅŸaretlerinin ortadan kalkmasÄ±na yetmedi. Sonunda aylar sonra ilk kez ailesiyle birlikte bir etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±. Ama bu kez de zoraki gÃ¼lÃ¼msemesi, gÃ¶zlerindeki uzak bakÄ±ÅŸlar, Ã¼zerine birkaÃ§ beden bol gelen kÄ±yafetin altÄ±na saklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybÄ± yine onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±ndaki endiÅŸeleri tam olarak gidermedi...

"MUTSUZ PRENSES"Â AYLAR SONRA Ä°NSAN Ä°Ã‡Ä°NE Ã‡IKTI

Monaco sarayÄ±nÄ±n "mutsuz prensesi" Charlene'den sÃ¶z ediyoruz... GÃ¼ney Afrika'da geÃ§irdiÄŸi 10 ayÄ±n ardÄ±ndan Monako'ya dÃ¶nen ama saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek yine ortadan kaybolan 44 yaÅŸÄ±ndaki Prenses Charlene Ã§ok uzun bir zaman sonra ilk kez ailesiyle birlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Charlene, kocasÄ± Monako Prensi 2. Albert, 7 yaÅŸÄ±ndaki ikiz Ã§ocuklarÄ± Gabriella ve Jacques ile birlikte Monaco E- Prix yarÄ±ÅŸlarÄ±nda ilk kez kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ±.

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HENÃœZ SAÄžLIÄžINA TAM OLARAK KAVUÅžAMAMIÅž

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± hakkÄ±nda, kanserden, kÃ¶tÃ¼ giden estetik operasyonlara oradan ruhsal sorunlara kadar uzanan Ã§ok geniÅŸ bir yelpazede uzanan iddialar ortaya atÄ±lan Prenses'in geÃ§en zamana raÄŸmen hala eski saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nlerine dÃ¶nmemiÅŸ olduÄŸu dikkat Ã§ekti. GÃ¼ney Afrika'da bulunduÄŸu sÄ±rada kulak- burun- boÄŸaz enfeksiyonuna yakalandÄ±ÄŸÄ± ve birkaÃ§ operasyon geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ± Charlene'in. Ama Monako'dan uzak kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re uzadÄ±kÃ§a bu aÃ§Ä±klamalar da kimseyi tatmin etmemeye baÅŸladÄ±.

BEDEN DÄ°LÄ° UZMANI YORUMLADI

Prenses Charlene'in Ã¶nceki gÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de hakkÄ±ndaki sÃ¶ylentileri yeniden alevlendirdi. Fakat bu kez Ã¶ne Ã§Ä±kan saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± deÄŸil, GÃ¼ney Afrika'da bulunduÄŸu sÄ±rada ilk olarak ortaya atÄ±lan, eÅŸi Prens Albert ile boÅŸanma iddialarÄ±ydÄ±. Eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene'in kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de bu sÃ¶ylentilerin alevlenmesine yol aÃ§tÄ±. Her ne kadar evlilik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hala Ã§Ä±karmamÄ±ÅŸ olsa da arada kocasÄ±yla gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼p konuÅŸsa da onun sergilediÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yine merak uyandÄ±rdÄ±. BazÄ± bedenÂ dili uzmanlarÄ± da Charlene'in 64 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Albert'e karÅŸÄ± sergilediÄŸi tavÄ±rlardan yola Ã§Ä±karak deÄŸerlendirmede bulundu. Bunlardan biri de Ä°ngiliz uzman Judi James.

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James'in yorumuna göre her ne kadar halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda uyumlu bir görüntü sergilemeye çalÄ±ÅŸsalar da Charlene ile Albert'in birbirlerinden uzak durmasÄ± ve bu uzaklÄ±ÄŸÄ± korumasÄ± çiftin iliÅŸkisi hakkÄ±nda çok ÅŸey anlatÄ±yor. James'e göre Prenses Charlene'in dalgÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ±, onun, kendisini ailesinden izole ettiÄŸini gösteriyor. Judi James'in deÄŸerlendirmesine göre Charlene'in üzgün bakÄ±ÅŸlarÄ± ve hatta üzgün gülüÅŸü bile dikkat çekiyor.

'SEVGÄ° DOLU EÅž ROLÃœNE' DEVAM

Bir fotoÄŸrafta Charlene'in, kÄ±zÄ±nÄ±n gÃ¶ÄŸsÃ¼nde kavuÅŸturduÄŸu ellerine de dikkat Ã§ekti Judi James. Ona gÃ¶re bu hareket, Charlene'in kÄ±zÄ±nÄ± korumak istediÄŸini gÃ¶steriyor. AynÄ± zamanda sol elinin yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±ndaki niÅŸan ve evlilik yÃ¼zÃ¼klerini de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor. Bu ÅŸekilde de 'sevgi dolu bir eÅŸ rolÃ¼nÃ¼ de' vurguluyor. Fakat Judi James, Ã§izilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye raÄŸmen Charlene ile Albert'in aralarÄ±nda herhangi bir uyumu ve yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steren bir belirti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savundu.

Beden dili uzmanÄ± James'in yorumuna göre Charlene, sadece kÄ±zÄ±yla sözlü ya da sözlü olmayan iletiÅŸim kuruyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda kalan kiÅŸilerle de halkla da herhangi bir sözlü iletiÅŸim ya da göz temasÄ± kurma giriÅŸimine dair bir belirti yok.

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GÃœLÃœMSEMESÄ° GÃ–ZLERÄ°NE YANSIMIYOR

Judi James, Prenses Charlene'in yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ de deÄŸerlendirdi. Sonra da ÅŸunlarÄ± vurguladÄ±: "GerÃ§ek bir gÃ¼lÃ¼ÅŸ gÃ¶zlerde baÅŸlar ve sonra yÃ¼ze yayÄ±lÄ±r. Fakat, Charlene'in gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ gÃ¶zlerine ulaÅŸmÄ±yor. AÄŸÄ±z ifadesi de asimetrik. DudaklarÄ±nÄ±n saÄŸ kÃ¶ÅŸesi Ã§ok hafif yukarÄ± Ã§ekilmiÅŸ ama sol kÃ¶ÅŸesi aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru kÄ±vrÄ±lmÄ±ÅŸ. James'e gÃ¶re Charlene gÃ¼lÃ¼msemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ya da o anda gÃ¼lÃ¼msemesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

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AÄ°LESÄ°NDEN Ä°ZOLE OLMUÅž

Beden dili uzmanÄ± James'in vurguladÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha var. O da birbirini gerÃ§ekten seven ve uyumlu bir birliktelikleri olan Ã§iftlerin sergilediÄŸi "aynalama" hareketinin yokluÄŸu. Buna gÃ¶re Prens Albert, neÅŸeli gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, gÃ¼lÃ¼yor, el sallÄ±yor. Fakat Charlene bu hareketlerin hiÃ§birini tekrarlamÄ±yor. Hem ailesinden hem de kocasÄ±ndan uzak duruyor.

'GÃœÃ‡LÃœ KADIN' MESAJI VERMEYE Ã‡ALIÅžIYOR

James, Prenses Charlene'in kÄ±yafet seÃ§iminin de bir mesaj iÃ§erdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Buna gÃ¶re Charlene, o gri takÄ±mÄ±n iÃ§inde gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kendinden emin gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ãœstelik bu seÃ§im onun bu etkinliÄŸi daha Ã§ok bir "iÅŸ olarak" gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de bir gÃ¶stergesi.

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'ONU GERÃ‡EKTEN SEVEN BÄ°RÄ°NÄ°N SARILMASI GEREKÄ°YOR'

Bu arada Prenses Charlene'in fiziksel deÄŸiÅŸimi sosyal medyada da tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BirÃ§ok kiÅŸi "Prens Albert, bu zavallÄ± kadÄ±na ne yapÄ±yor?" diye sorarak Charlene'i daha Ã¶zgÃ¼r bÄ±rakmasÄ± ve resmi gÃ¶revlerden uzak tutmasÄ± gerektiÄŸini savundu. Ã‡iftin artÄ±k boÅŸanmasÄ± gerektiÄŸini savunanlar olduÄŸu gibi "EÄŸer Ã§ocuklarÄ±nÄ± istiyorsa Charlene eÅŸinden boÅŸanamaz" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±. Bir kullanÄ±cÄ± da "Onu gerÃ§ekten seven birinin Charlene sarÄ±lmasÄ± gerekiyor" yorumunu yaptÄ±.

ESTETÄ°K YÃœZÃœNDEN MÄ°MÄ°KLERÄ° KAYBOLDU Ä°DDÄ°ASI

Bu arada bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar da Charlene'in yÃ¼zÃ¼ndeki ifadesizliÄŸin estetik operasyonlardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu kiÅŸiler yÃ¼zÃ¼ndeki mÃ¼dahaleler yÃ¼zÃ¼nden istese bile mimiklerini kullanamayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

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ALMAN DERGÄ°SÄ°NDEN BOÅžANMA Ä°DDÄ°ASI: Monako Prensi Albert ile Prenses Charlene'in boÅŸanacaÄŸÄ± iddialarÄ± geçen yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden inmiyordu. 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n son aylarÄ±nda Güney Afrika'ya giden ve uzun süre orada kalan Prenses'in, Monako'dan kaçtÄ±ÄŸÄ± ileri sürülmüÅŸtü. BaÅŸlarda, Monako'nun Zimbabwe doÄŸumlu 43 yaÅŸÄ±ndaki gelini Charlene Wittstock'un gergedanlarÄ±n neslinin tükenmemesi için yürütülen çalÄ±ÅŸmalar nedeniyle Güney Afrika'da bulunduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat ülkesine dönmesi geciktikçe kocasÄ± Prens Albert ile aralarÄ±nÄ±n kötü olduÄŸu hatta boÅŸanacaklarÄ± söylentileri ortada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Hatta Alman Bunte dergisi bu konuyu ilk kez açÄ±k açÄ±k dile getirdi.

SAÄžLIÄžININ BOZULDUÄžU AÃ‡IKLANDI

Tam da bu sÃ¶ylentiler iyice yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ki Monako sarayÄ±ndan Prenses Charlene'in bir enfeksiyona yakalandÄ±ÄŸÄ± ve doktorlarÄ±n seyahate izin vermemesi nedeniyle evine dÃ¶nmediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Sonra da iki kez operasyon geÃ§irdiÄŸi bu yÃ¼zden GÃ¼ney Afrika'da kalÄ±ÅŸ sÃ¼resinin uzadÄ±ÄŸÄ± resmi aÃ§Ä±klamalara konu oldu. Onun ardÄ±ndan Charlene'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± boÅŸanma iddialarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

Bütün bu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n bir bahane olduÄŸu, çiftin ayrÄ±lacaÄŸÄ± da ortaya atÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±. Bunlara göre Albert ile Charlene yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmak üzereydi. Charlene'in Güney Afrika'dan dönüÅŸü de bu konudaki son görüÅŸmeleri tamamlamak içindi. Eski bir milli yüzücü olan Zimbabwe doÄŸumlu Prenses Charlene'in ya da evlenmeden önceki adÄ±yla Charlene Wittstock'un erkek kardeÅŸinin eÅŸi de bu iddialarÄ± destekleyen bir açÄ±klama yaptÄ± FransÄ±z basÄ±nÄ±na. Buna göre Charlene, Monako'ya dönmüÅŸtü ama eskisi gibi sarayda yaÅŸamayacaktÄ±. Bunun yerine yine Grimaldi ailesine ait olan yüks bir dairede oturacak ve istediÄŸi zaman çocuklarÄ±nÄ± görecekti. Fakat aile içinden yapÄ±lan bu açÄ±klamaya da Monako resmi makamlarÄ±ndan bir açÄ±klama ya da yanÄ±t gelmedi.

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10 AY SONRA DÃ–NDÃœ AMA YÄ°NE ORTADAN KAYBOLDU

GÃ¼ney Afrika'dan Monako'ya dÃ¶ndÃ¼kten sonra da Charlene'in saÄŸlÄ±k nedenleriyle ismi aÃ§Ä±klanmayan bir Avrupa Ã¼lkesinde tedaviye gittiÄŸi kocasÄ± Prens Albert tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Her ne kadar Albert, eÅŸinin hangi Ã¼lkede olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasa da Avrupa basÄ±nÄ±nda Prenses'in Ä°sviÃ§re'de olduÄŸu haberleri yer aldÄ±. Bunlara da aileden bir yalanlama gelmedi.

Prenses Charlene'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± neredeyse bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir büyük merak konusu. Güney Afrika'da bulunduÄŸu sÄ±rada kulak- burun- boÄŸaz enfeksiyonu geçirdiÄŸi açÄ±klanan Prenses'in ülkesine dönüp sonra da baÅŸka bir ülkede tedaviye gitmesinin ardÄ±ndan söylentiler de arttÄ±. Prenses'in saÄŸlÄ±k sorunu hakkÄ±nda birçok iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Bunlardan birine göre Charlene'in geçirdiÄŸi estetik operasyon ters gitmiÅŸ ve bazÄ± enfeksiyonlara neden olmuÅŸtu. Bir iddiaya göre de Charlene, bazÄ± uyarÄ±cÄ± ve uyuÅŸturucu maddelere alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ± ve bu yüzden tedavi görmesi gerekiyordu. DiÅŸ tedavisinden ruhsal sorunlara kadar çok çeÅŸitli iddia basÄ±nda yer aldÄ±. Fakat Monako SarayÄ±'ndan bunlarÄ±n hiçbirine bir yanÄ±t gelmedi. Sadece Prens Albert, eÅŸinin fiziksel ve ruhsal olarak bir bitkinlik içinde olduÄŸunu belirtip tedavi görmesi gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Ä°spanyol kraliyet uzmanÄ±, gazeteci ve yazar Pilar Eyre'nin iddiasÄ±na gÃ¶re Prenses Charlene'in uzun sÃ¼ren yokluÄŸunun ardÄ±nda yatan neden "ters giden" estetik operasyonlar. Eyre'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Prenses Charlene iÅŸte bu yÃ¼zden halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±yor, kaÃ§Ä±p saklanmak istiyor. DuyanÄ± ilk anda ÅŸaÅŸÄ±rtan bu iddiayÄ± da ÅŸÃ¶yle savundu Pilar Eyre. Prenses Charlene, 10 ay GÃ¼ney Afrika'da kaldÄ±ktan sonra Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n ve kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda eÅŸi Prens Albert ile yedi yaÅŸÄ±na giren ikizleri Gabriella ve Jacques vardÄ±. Bu sÄ±rada ailenin maske takan tek Ã¼yesi de Prenses Charlene idi. Pilar Eyre bu durumu Charlene'in geÃ§irdiÄŸi ve sonucu istediÄŸi gibi olmayan estetik operasyonlardan sonra ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ gizleme isteÄŸi olarak yorumladÄ±. Eyre bu iddiasÄ±nÄ± Ã§ok okunan Lecturas dergisinin internet bloÄŸu iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da dile getirdi.

'HASTALIÄžININ VE OPERASYONLARIN NEDENÄ° DE BU

'Eyre'nin bu konudaki iddiasÄ± bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ona gÃ¶re Charlene'in sinÃ¼s operasyonu geÃ§irmesine neden olan saÄŸlÄ±k sorununun temelinde de bu yatÄ±yor. Yani ona gÃ¶re Prenses Charlene'in aslÄ±nda sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yok. Onun tek sorunu ters giden estetik operasyonlar. Eyre, iddiasÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n Prenses Charlene'in Dubai'de geÃ§irdiÄŸi yÃ¼z kaldÄ±rma operasyonu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek de ayrÄ±ntÄ±landÄ±rdÄ±.

KATI YÄ°YECEK TÃœKETEMEZ HALE GELDÄ°

Ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re Prenses Charlene, sebebi ne olursa olsun gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden katÄ± yiyecek tÃ¼ketemez hale geldi. Sadece sÄ±vÄ± tÃ¼kettiÄŸi iÃ§in de ciddi miktarda kilo kaybetti. Zaten bu "yemeden iÃ§meden kesilme" durumunu Prens Albert de aÃ§Ä±klamasÄ±nda belirtmiÅŸti. Prenses Charlene'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne olduÄŸu kesin olarak aÃ§Ä±klanmÄ±yor. GÃ¼ney Afrika'da bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde bir sinÃ¼s enfeksiyonuna yakalandÄ±ÄŸÄ±, sonra birkaÃ§ tane operasyon geÃ§irdiÄŸi bu yÃ¼zden de evine dÃ¶nemediÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Monako'ya dÃ¶ndÃ¼kten birkaÃ§ gÃ¼n sonra fiziksel ve ruhsal olarak zayÄ±f olduÄŸu bu yÃ¼zden de aÃ§Ä±klanmayan bir Ã¼lkede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± haberleri geldi.

DENEYÄ°MLÄ° KRALÄ°YET GAZETECÄ°SÄ°NDEN Ä°LGÄ°NÃ‡ Ä°DDÄ°A

Bu arada 30 yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r Monako Kraliyet ailesini takip eden gazeteci Joel Sratte McClure da Prenses Charlene'in durumuyla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± yorumlar yaptÄ±. McClure, Charlene'in de hiÃ§ tanÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nvalidesi, eski oyuncu Grace Kelly'nin kaderini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re Monako Prensi Rainier ile evlendikten sonra Prenses Grace ruhsal aÃ§Ä±dan Ã§ok zor zamanlar geÃ§irdi, derin bir depresyona girdi. Joel Stratte McClure, Grace Kelly'nin evliliÄŸinin ilk yÄ±llarÄ±nda Ã§ok mutsuz olduÄŸunu belirtti. Fakat onun altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi bir baÅŸka nokta Grace ile gelini Charlene'in durumunun aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±.

BAÄžIMLILIK SORUNU OLDUÄžU Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Bu arada hem saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± hem de FransÄ±z Voici dergisinin Prenses Charlene ile ilgili farklÄ± iddialarÄ± da var. Voici'nin, saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na dayanarak Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu iddialara gÃ¶re Charlene, yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar ve uyku haplarÄ±nÄ± kokteyl olarak kullanÄ±yordu. GÃ¼ney Afrika'da bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde de bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ktan kurtulmak iÃ§in Ã§abaladÄ±. Yine saray kaynaklarÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Charlene dokuz yÄ±l Ã¶nce eski bir sakatlÄ±ÄŸÄ±n nÃ¼ksetmesi nedeniyle aÄŸrÄ± kesici kullanmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve baÄŸÄ±mlÄ± hale gelmiÅŸti. Bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nda yatan neden de Grimaldi ailesiyle birlikte geÃ§irdiÄŸi sÃ¼re iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derin mutsuzluktu. Voici dergisinin bÃ¼tÃ¼n bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iddialarÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan nedene iliÅŸkin yorumu da Ã§arpÄ±cÄ±: Charlene, Grimaldi ailesinin bazÄ± Ã¼yelerinin kendisine evlendiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana uyguladÄ±ÄŸÄ± zorbalÄ±ÄŸa daha fazla dayanamadÄ±!

'GRIMALDI AÄ°LESÄ°NE UYGUN DEÄžÄ°L'

Prenses Charlene de Monako Prensi Albert ile evlenmeden Ã¶nce baÅŸarÄ±lÄ± bir yÃ¼zÃ¼cÃ¼ydÃ¼ ve GÃ¼ney Afrika'da bambaÅŸka bir hayatÄ± vardÄ±. Ã–zellikle de Prens Albert'in eÅŸi olarak yani Ã¼lkenin en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi olarak attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mÄ±n bÃ¶ylesine incelendiÄŸi bir yaÅŸam onun iÃ§in hiÃ§ de kolay olmadÄ±. Joel Stratte McClure, Prenses Charlene'in aslÄ±nda Prens Albert'e de Grimaldi ailesine de uygun bir gelin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Charlene ile Albert'in kardeÅŸleri Prenses Caroline ve Prenses Stephanie arasÄ±nda bir uyum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Deneyimli gazeteci, Prenses Charlene'in sanki kimsenin kendisi hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ umursamÄ±yormuÅŸ gibi mesafeli bir havasÄ± olduÄŸunu ve bazen de Ã§ok mutsuz gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. McClure "Charlene tipik bir Monakolu eÅŸ deÄŸil" diye konuÅŸtu. Az da olsa bazÄ± Ã§evrelerde dile getirildiÄŸi gibi bir zengin erkek avcÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.