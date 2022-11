Ailenin gözüne girmek için çok uğraşmıştı: Şimdi hepsi karşısında eğilecek

Haberin Devamı

'ÇAĞ DIŞI', 'MODASI GEÇMİŞ' DENİLSE DE UYULAMA DEVAM EDİYOR

Bazı çevrelerde "çağdışı" bulunup espri konusu olsa bile özellikle İngiliz kraliyet ailesinde çok yaygın bir davranış reverans yapmak. Aslında bu konuda yazılı bir kanun yok, ama ailenin kıdemli üyelerinin belirlenen çerçevede birbirlerini reverans yaparak selamlaması da beklenen bir davranış. İngiliz kraliyet ailesi söz konusu olduğunda Kraliçe 2. Elizabeth hayattayken bu kural çok sıkı bir şekilde uygulanıyordu. Şimdi Kral 3. Charles'ın hükümdarlığında ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Hatta bazılarına göre bu kuralın tamamen ortadan kalkmasa da olabildiğinde gevşetilmesi mümkün.

Haberin Devamı

'BAŞINI EĞMELİSİN GEORGE'

Aile arasında yüzyıllardır uygulanan kadınlar için reverans yapma, erkekler için baş selamı verme Kraliçe hayattayken onun katıldığı tüm etkinliklerde eksiksiz yerine getirildi. Hatta Kraliçe'nin cenaze töreninde bile! Kraliçe'nin naaşını taşıyan araç Westminster Abbey'den çıkıp yola koyulduğunda, ailenin kıdemli kadın üyeleri, dizlerini kırarak reverans yaptı, erkek üyeler de başlarını eğerek selamladı. Yani Kraliçe hayattayken uygulanan bu kural, onun son yolculuğunda da geçerliliğini korudu. Hatta küçük prenses Charlotte'un, tabutun geçtiği araca reverans yaptıktan sonra baş selamı vermeyi unutan ağabeyi George'u uyarması da kameralara yansıyan görüntüler arasında. Büyük olasılıkla bu kural, Kraliçe'nin ardından da uygulanacak. Ne gibi değişiklikler yapılacağını ise zaman gösterecek.

KAFA KARIŞTIRICI KURALLAR

Başka bir deyişle söylersek, kimin kimin önünde eğileceği, Kraliçe'nin ölümünden sonra aile üyelerinin değişen konumları nedeniyle yeniden biçimlenecek. Gelin şimdi bu, dışarıdan bakıldığında kimi zaman gerçekten de komik görünen bu reverans kurallarına bir göz atalım. Bu arada hemen hatırlatalım ki bu reverans yapmanın incelikleri, aileye sonradan katılanlar için oldukça kafa karıştırıcı. Çünkü, eğer herhangi bir kraliyet ailesinden gelmiyorlarsa, yani "mavi kanlı" değillerse yanlarında eşleri olduğunda farklı bir durum, olmadığında daha farklı bir durum gerekiyor.

Haberin Devamı

Kraliyet ailelerinde, çocuklar küçük yaşta reverans dahil saygı kuralları konusunda eğitiliyor. Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte, 2019 yılında katıldığı Noel töreninden sonra Kraliçe'nin otomobiliyle geçişi sırasında ona böyle reverans yapmıştı.

HİYERARŞİNİN EN ALT SIRASINDAYDI

Önce aileye sonradan katılan, zaman içinde prenses pozisyonuna ulaşan Kate Middleton ile başlayalım. Middleton, 2011 yılında aileye gelin gittiğinde kıdemli üyelerin çoğunun önünde eğilmek yani reverans yapmak zorundaydı. Middleton o dönemde başta Kraliçe 2. Elizabeth olmak üzere, Kraliçe ile Prens Philip'in tek kızı ve kıdemi yüksek olan yani 'kraliyet prensesi' unvanı taşıyan Prenses Anne'e de o dönemde veliaht prens olan Charles'ın karısı Camilla'ya da hatta Prens Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie'ye de reverans yapmak zorundaydı. Çünkü aileye en son katılan üyeydi ve herhangi bir soylu aileden gelmiyordu. Yani hiyerarşik olarak alt sıralardaydı.

Haberin Devamı

O dönemde bazı kafa karıştırıcı durumlar vardı. Kate, ailede dünyaya gelen iki prenses, Eugenie ve Beatrice'e reverans yapmak zorundaydı. Ama yalnızken! Yanında kocası Prens Wililam olduğunda ise iki prenses onlara reverans yapmak zorundaydı. Bunun nedeni de William'ın aile içi hiyeraryideki konumu. Babasından sonra tahtın varisi olan William, kuzenleri Eugenie ve Beatrice'den daha üst konumda hiyerarşik olarak.

Haberin Devamı

Kocası Prens Harry ile birlikte aileden ayrılıp ABD'ye taşınan Meghan Markle'a gelince... 2018 yılında yapılan düğünün ardından resmen aileye katılan Markle, tıpkı Kate gibi neredeyse ailedeki herkese reverans yapmak zoundaydı. Ama yanında Prens Harry olduğunda durum değişiyordu. O zaman da aile içindeki hiyararşiye göre Prens Harry'den daha alt konumda olanlar çifte reverans yapmak zorundaydı. Bu arada yeri gelmişken şunu da hatırlatalım. Meghan ile Harry eğer ABD'ye gitmeseydi, artık Galler Prensi ve Galler Prensesi olan William ile Kate'e reverans yapmak zorunda kalacaktı.

KRALİÇE, GELENEĞİ DEĞİŞTİRDİ

Gelelim tıpkı Kate ve Meghan gibi aileye sonradan katılan Camilla'ya... Her ne kadar Camilla Parker Bowles aileye sonradan katılmış olsa da geleneklere göre, ailenin pek çok kadın üyesi ona reverans yapmak zorunda kalacaktı. Bunun nedeni geleceğin kralı Charles'ın karısı olmasıydı. Fakat Kraliçe hayattayken, Camilla ile Charles'ın evliliğinin koşullarına bağlı olarak, yani aileye sonradan katılması. soylu olmaması ve Charles ile ikinci evliliğini yapmış olması gibi nedenlerle bu durumda bir değişiklik yaptı. Kraliyet ailesi içinde dünyaya gelen kadınların, yani kızı Prenses Anne ile torunları Eugenie ve Beatrice'in Camilla'ya reverans yapma zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre Sadece baş selamı vermeleri yeterliydi.

Haberin Devamı

'KANDAN PRENSESLER' BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

Aile üyeleri arasındaki bu hiyerarşiye göre reverans ya da baş selamı konusunda ciddi değişiklikler oldu... Ama yine de cevapsız kalan bazı sorular var. Bunlardan biri de "kandan prenses" olan Beatrice ile Eugenie'nin, artık Galler Prensesi unvanı taşıyan, yani kendilerinden daha üst konuma geçen Kate'e toplum önünde reverans yapıp yapmayacağı. Bu, henüz yanıtlanmamış bir soru. Ama bundan daha önemlisi de var. Yeni Konsort Kraliçe Camilla ile bu gelenek nasıl yürüyecek?

YÜKSEK KONUMDAKİ PRENSES ANNE NASIL DAVRANACAK?

Aslında konumu gereği, geleneklere göre ailedeki tüm kadınların Camilla'nın önünde reverans yapması gerekiyor. Öte yandan bu durumun nasıl gelişeceği henüz belirsiz... Kraliçe'nin; kızı Anne ve torunları Beatrice ile Anne için Charles henüz veliaht prensken değiştirdiği kuralın geçerli olup olmayacağı henüz kamuoyu tarafından bilinmiyor. Yani Kraliçe'nin tek kızı ve hiyerarşideki konumu üst düzey olan Prenses Anne'i dünya, Camilla'ya reverans yaparken görecek mi görmeyecek mi? Yalnızken buna mecbur olmasa da yanında Kral Charles varken büyük olasılıkla herkes Camilla'ya reverans yapmak zorunda. Buna Anne de dahil. Prenses Anne, 2017 yılında İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın İngiltere ziyareti sırasında, her ikisinin statüsü de kendisinden yukarıda olduğu için reverans yaparken objektiflere takılmıştı.

Gözden Kaçmasın Evlilik dışı iki çocuğuyla birlikte ilk poz: Farklı kadınlardan dünyaya geldiler Haberi görüntüle







Dünyadaki diğer kraliyet aileleri arasında da bir gelenek olan reverans latince "reverantia" kelimesinden geliyor. Anlamı ise "saygı ve korku ile eğilmek"... Erkeklerin reveransı, başlarını eğme şeklinde gerçekleşiyor. Kadınlarınki ise biraz daha farklı. Kadın reveransında bir ayak sabit kalmak kaydıyla, diğer diz bükülür ve ayak geriye doğru çekilir. Dünyadaki diğer kraliyet aileleri arasında da bir gelenek olan reverans latince "reverantia" kelimesinden geliyor. Anlamı ise "saygı ve korku ile eğilmek"... Erkeklerin reveransı, başlarını eğme şeklinde gerçekleşiyor. Kadınlarınki ise biraz daha farklı. Kadın reveransında bir ayak sabit kalmak kaydıyla, diğer diz bükülür ve ayak geriye doğru çekilir. KORKU VE SAYGIYLA EĞİLME

Ama kesin olan bir nokta var ki Camilla artık ailedeki hiçbir kadına reverans yapmak zorunda kalmayacak. Çünkü o artık bir kral karısı ve Kraliçe ölümünden önce, bu görevi onun üstleneceğini resmen açıklamıştı. Yani bir zamanlar İngiliz kraliyet ailesinin "gözüne girmek için" büyük bir sabır ve inatla çabalayan Camilla'nın artık kimsenin önünde 'eğilmesi' gerekmeyecek. Camilla, sadece İngiliz kraliyet ailesinde değil uluslararası alanda da bu kurala uymak zorundaydı. Yıllar önce bir ziyaret sırasında Ürdün Kraliçesi Rania, kendisinden hiyerarşik olarak daha üst konumda olduğu için ona böyle reverans yapmıştı.

Camilla, 2021 yılındaki Ürdün ziyaretinde de kendilerini karşılayan Kraliçe Rania'ya böyle reverans yapmıştı.

EN ABARTILI REVERANS YAPAN KİŞİ

Reverans geleneğini sürdüren tek monarşi ailesi İngiliz kraliyet ailesi değil. Avrupa'nın kraliyet aileleri bir araya geldiklerinde de hiyerarşik durumlarına göre birbirlerini aynı şekilde selamlıyorlar. Bu konuda tüm dünyada en çok dikkat çeken kişi ise Danimarka kraliyet ailesinde...

SANKİ BİR DAHA AYAĞA KALKAMAYACAK GİBİ

Kraliçe 2. Margrethe'nin büyük oğlu yani veliahtı Prens Frederik ile evli olan Prenses Mary, 'dünlanın en abartılı reveans yapan kraliyet ailesi üyesi" olarak tanınıyor. Katıldığı etkinliklerde, kendisinden hiyerarşik olarak üst konumda bulunan kişilere reverans yaparken neredeyse yere düşecek kadar eğiliyor. Öyle ki bazen gerçekten bir daha ayağa kalkamayacakmış gibi bir görüntü sergiliyor. İşte bu özelliği de ona "dünyanın en abartılı reverans yapan prensesi" unvanını kazandırdı.

TEK RAKİBİ SARAH

Kraliçe 2. Elizabeth'in eski gelini Sarah Ferguson kocası Andrew'dan yıllar önce boşanmış olsa da aileyle bağlantıları sürüyor. Kamuoyundaki adıyla Fergie'nin reveransları da en az Mary'ninkiler kadar abartılı ve renkli.

KİTAPTAKİ ÇARPICI İDDİALAR

İngiliz kraliyet ailesinin başlangıçta Camilla Parker Bowles hakkında neler düşündüğünü Angela Levin'in ‘Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort' adlı kitabından alıntılarla bir hatırlayalım. Levin'in iddia ettiğine göre ailede kimse Camilla'nın Charles ile evlenmesine sıcak bakmıyordu. Bunlardan biri de Prens Andrew idi. Bu konuda Angela Levin, kıdemli bir saray çalışanını kaynak göstererek kitabında şu satırlara yer veriyor: "Bana anlatılanlara göre Andrew, annesini, Charles ise Camilla'nın evlenmesine izin vermemesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Onun zehirli, kaba ve yararsız bir insan olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Camilla'nın yeteri kadar aristokrat olmadığı ve güvenilmez biri olduğunu da iddia etti."

Gözden Kaçmasın Ne giydiğini artık kimse öğrenemeyecek: Yeni yasak geldi Haberi görüntüle

ONUNLA AYNI ORTAMDA BULUNMAYI REDDETTİ

Charles'ın tahta çıkmasıyla birlikte konsort kraliçe olan Camilla, kendini kraliyet ailesine, özellikle Kraliçe 2. Elizabeth'e kabul ettirmek için çok uğraştı. Kraliçe 2. Elizabeth bu konuda başlarda çok netti ve Charles'ın Camilla'yı kesin bir şekilde terk etmemesi, bu konudaki inadını yıllardır sürdürmesi sinirini bozuyordu. Charles, 1998'de 50'nci doğum gününü kutlarken Camilla'yı ailesine kabul ettirebilmek için iyi bir fırsat yakaladığını düşündü. Doğum günü partisi için oğulları William ve Harry, Kraliçe'ye babalarının bu özel günü için el yazısıyla yazılmış bir davetiye gönderdi. Fakat Kraliçe, Camilla'nın bulunduğu bir ortama girmeyi reddetti. Ona eşi Prens Philip de katıldı.

KRALİÇE, BOYKOTA SON VERDİ

Camilla, İngiliz kraliyet ailesi tarafından inatla ve ısrarla kabul görmedi. Hatta Charles'ın en küçük kardeşi Edward ile Sophie Rhys Jones'un aynı yıl yapılan düğün törenine davet edilmedi. Camilla Parker Bowles ile Kraliçe 2. Elizabeth arasındaki büyük buluşma ise 2000 yılında gerçekleşti. Bu kez mekan; sürgündeki Yunan kralı Constantine'in 60'ıncı doğum günü kutlamasının yapıldığı Highgrove oldu. İki kadın orada da aynı masada yan yana oturup samimi görüntüler sergilemedi. Ama Kraliçe, ilk kez o etkinlikte danışmanının verdiği öğütleri dinledi ve Camilla'ya karşı uzun zamandır sürdürdüğü boykota bir son verdi.

Angela Levin'in ‘Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort' adlı kitabında Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in Camilla ve Diana'ya bakışıyla ilgili çarpıcı bir bölüm de yed alıyor. 1992 yılında Philip, gayet iyi geçindiği gelini Diana'ya yazdığı bazı mektuplarda Camilla hakkındaki fikirlerini açıkladı. Bu mektuplardan birinde Prens Philip "Camilla uğruna her şeyi riske attığı için Charles'ın bir aptal olduğunu" yazdı. Philip'in mektuplarında şu çarpıcı satırlar da yer alıyordu: "Elizabeth ve ben, onun, seni Camilla için terk edebileceğini asla hayal bile etmedik. Aklı başında birinin seni Camilla için terk edeceğini hayal edemiyorum" yazan bir bölüm de vardı.

FOTOĞRAFLAR. ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS