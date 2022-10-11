EÅŸinin benzerliÄŸi dedikodu malzemesi oluyordu: Bizim iliÅŸkimiz karmaÅŸÄ±k...

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GEÃ‡Ä°NEMEYEN GERÃ‡EKTEN EÅžLERÄ° MÄ° YOKSA BAÅžKA SORUNLAR MI VAR?

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Ä°ngiliz kraliyet ailesinin iki kardeÅŸ prensi William ile Harry arasÄ±ndaki gerilime odaklanmÄ±ÅŸken oradan kilometrelerce Ã¶tede, Danimarka'da benzer bir durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±l basÄ±na yansÄ±dÄ±. Veliaht Prens Frederik ile kardeÅŸi Joachim arasÄ±nda uzun sÃ¼redir devam eden bir dizi sorun vardÄ±. Bir ara bu sorunun, iki kardeÅŸin eÅŸleri Mary ile Marie'den kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Fakat geÃ§en hafta sonu Danimarka'dan yayÄ±lan bir iddia olayÄ± bambaÅŸka bir boyuta taÅŸÄ±dÄ±.

GÄ°ZLÄ°DEN GÄ°ZLÄ°YE AÅžIK Ä°DDÄ°ASI

Buna gÃ¶re bir sÃ¼redir hem annesi KraliÃ§e 2. Margrethe hem de aÄŸabeyi Veliaht Prens Frederik ile arasÄ±nÄ±n gergin olduÄŸu bilinen Prens Joachim, yengesi Mary'ye uzaktan uzaÄŸa aÅŸÄ±k. Bu aÅŸkÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k bulmasÄ± zor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Hatta Mary'nin, gelecekteki kraliÃ§eliÄŸini tehlikeye atÄ±p bÃ¶yle bir sarmalÄ±n iÃ§ine girmesi pek de olasÄ± deÄŸil. Ama bu iddia yÄ±llardÄ±r kafalarda oluÅŸan soru iÅŸaretlerini de 'biraz aydÄ±nlatÄ±r gibi' oldu...

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DUDAK UÃ‡UKLATAN Ä°DDÄ°A: ZORLA Ã–PMEYE Ã‡ALIÅžTI

Prens Frederik'in eÅŸi Mary ile Prens Joachim'in eÅŸi Marie'nin arasÄ±nda neredeyse iki yÄ±ldÄ±r Ã§ok ciddi bir gerilim olduÄŸu biliniyor. Ä°ki kardeÅŸ ve aileleri Ã§ok gerekmedikÃ§e bir araya gelmiyor. Ã–te yandan iki prensin arasÄ± da hiÃ§ iyi deÄŸil. Hatta durum Ã¶yle bir noktaya geldi ki Joachim, ailesini alÄ±p Danimarka'yÄ± terk etti ve karÄ±sÄ± Marie'nin memleketi Fransa'ya yerleÅŸti. Sadece Ã§ok gerekli olan durumlarda Ã¼lkelerine gidiyor Ã§ift. BÃ¼tÃ¼n bunlar bir sÃ¼redir devam ederken KraliÃ§e'nin son hamlesi, meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± bir kez daha bu ailenin Ã¼zerinde topladÄ±. KraliÃ§e 2. Margrethe, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Joachim'in eski ve yeni evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n 'prens' ve 'prenses' unvanlarÄ±nÄ± ellerinden aldÄ±. Daha bu fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkisi dinmemiÅŸken de kÃ¼Ã§Ã¼k Prens Joachim'in, aÄŸabeyi Frederik'in eÅŸi Mary'ye uzun sÃ¼redir aÅŸÄ±k olduÄŸu hatta bir partide onu Ã¶pmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Ä°KÄ° GELÄ°N Ä°KÄ°Z KARDEÅž KADAR BENZÄ°YOR

Danimarka basÄ±nÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re kardeÅŸler arasÄ±ndaki gerilimin ardÄ±ndaki asÄ±l neden buydu. Ä°ÅŸte bu durum, bir sÃ¼redir zaten milyonlarca kiÅŸinin ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir durumun masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ±na neden oldu: Ä°ki kardeÅŸ, Frederik ve Joachim'in eÅŸleri Mary ve Marie arasÄ±ndaki ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± benzerlik. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Daimarka sarayÄ±nÄ±n AvustralyalÄ± gelin Mary ile FransÄ±z gelin Marie, iki kardeÅŸ hatta ikiz kardeÅŸ kadar birbirlerine benziyorlar!

'Ä°LÄ°ÅžKÄ°MÄ°Z KARIÅžIK' SÃ–ZLERÄ° KAFALARI DA KARIÅžTIRDI

Hatta yine Danimarka basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddiaya gÃ¶re, KraliÃ§e'nin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun unvanlarÄ±nÄ± almasÄ±nÄ±n nedeni de bu yasak hisleri yÃ¼zÃ¼nden onu cezalandÄ±rmaktÄ±. Joachim'in Ã§ocuklarÄ±yla ilgili annesi tarafÄ±ndan verilen kararÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kardeÅŸiyle aralarÄ±ndaki gerilim hakkÄ±nda "Ä°liÅŸkimiz karÄ±ÅŸÄ±k" demesi de bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentileri iyice alevlendirdi.

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PRENS'Ä°N BEKAR EVÄ°: Bu arada bir süredir Danimarka basÄ±nÄ±nda yer alan baÅŸka bir iddia daha var: Buna göre Frederik ile karÄ±sÄ± Mary'nin arasÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan görüldüÄŸü kadar iyi deÄŸil. Hatta Mary ile Frederik ayrÄ± yaÅŸÄ±yorlar. Prenses Mary'nin "bekar evi" söylentileri bir süredir Danimarka'da dedikodu basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde.

Elbette konumlarÄ± gereÄŸi bu ailenin kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, hiÃ§bir zaman tam ve net olarak ortaya Ã§Ä±kmayacak. Ama tÃ¼m bu sÃ¶ylentiler sarayÄ±n iki gelini Mary ve Marie arasÄ±ndaki fiziksel benzerliÄŸin bir kez daha gÃ¼ndeme gelmesine neden oldu. Hatta iki kardeÅŸ prensin eÅŸlerinin giyim kuÅŸamlarÄ±ndaki benzerlik de bir kez daha masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Gelin, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemindeki bu iki geline biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m ve aralarÄ±ndaki farklÄ±lÄ±klarÄ±, benzerlikleri bir gÃ¶zden geÃ§irelim.

BEKLENMEDÄ°K KARÅžILAÅžMA

Frederik'in eÅŸi Mary, Avustralya doÄŸumlu. KocasÄ± tahta geÃ§ince konsort kraliÃ§e olacak Mary, evlenmeden Ã¶nce reklamcÄ±lÄ±k ve emlak sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Mary Donaldson, 1972 yÄ±lÄ±nda Avustralya'da bir matematik profesÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak dÃ¼nyaya geldi. Ãœniversitede hukuk ve ticaret eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kendisi iÃ§in baÅŸka gelecek hayalleri vardÄ±. Ama 2000 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren o tanÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸti. Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson, tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda takvimler 2000 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Ã‡ift, Sidney'de bir barda tanÄ±ÅŸtÄ±. Prens, o sÄ±rada Sidney OlimpiyatlarÄ± iÃ§in kentte bulunuyordu. AralarÄ±nda bir yakÄ±nlÄ±k doÄŸdu. Sonra da birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. 2003 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

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O ADAMIN KÄ°M OLDUÄžUNU BÄ°LMÄ°YORDU

Prenses Mary, 28 yaÅŸÄ±ndayken Frederik ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±n anÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " Ä°lk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±k. Onun Danimarka Prensi olduÄŸunu bilmiyordum, TanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n Ã¼zerinden yarÄ±m saat geÃ§miÅŸti ki biri yanÄ±ma gelip 'Bu insanlarÄ±n kim olduÄŸunu biliyor musun?' diye sordu. Ben de karÅŸÄ±mdaki adamÄ±n kim olduÄŸunu ondan sonra Ã¶ÄŸrendim." Ã‡iftin iliÅŸkilerinin ilk bir yÄ±lÄ± birbirlerinden uzakta geÃ§ti. O dÃ¶nemde Frederik; Danimarka'dan Avustralya'ya sÄ±k sÄ±k gizli seyahatler yapÄ±yordu. Prenses Mary, bir baÅŸka rÃ¶portajÄ±nda gÃ¼nÃ¼n birinde prenses olmayÄ± hiÃ§ hayal etmediÄŸini belirtip "AslÄ±nda veteriner olmak istiyordum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

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'MARY BENÄ°M, BEN DE MARY'E AÄ°DÄ°M'

2001 yÄ±lÄ±nda Mary Danimarka'ya taÅŸÄ±ndÄ±. Zaten o noktadan sonra da olaylar hÄ±zla geliÅŸti ve Ã§ift kendilerini kalabalÄ±k bir davetli topluluÄŸunun Ã¶nÃ¼nde birbirlerine "Ã¶lÃ¼m bizi ayÄ±rana kadar evet" derken buldu. Ä°ÅŸte o tÃ¶rende Prens Frederik "BugÃ¼nden itibaren Mary benim ve ben de Mary'ye aidim. Onu seviyorum ve bu sevgimle onu koruyacaÄŸÄ±m" diyerek bu AvustralyalÄ± genÃ§ kÄ±za baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. 14 MayÄ±s 2004 gÃ¼nÃ¼ evlenen Ã§iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var.

BASKIN KARAKTER: Prenses Mary, güçlü ve baskÄ±n kiÅŸiliÄŸiyle tanÄ±nan bir aile üyesi. Bir dönem kayÄ±nvalidesi Kraliçe Margrethe ile sarayÄ±n merdivenlerinde fotoÄŸraf çekimi sÄ±rasÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya da yansÄ±yan gerilimle manÅŸetlerde yer alan Mary, eltisiyle de bir tür savaÅŸ halinde.

ONLAR DA DÃ–RT YIL SONRA EVLENDÄ°

Frederik'in kardeÅŸi Joachim ile kendisinden dÃ¶rt yÄ±l sonra FransÄ±z Marie ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. 39 yaÅŸÄ±ndaki Marie ile 53 yaÅŸÄ±ndaki Joachim, 2008 yÄ±lÄ±nda evlendirdi. Bu, Joachim'in ikinci evliliÄŸi... AÄŸabeyi, Mary ile evlenirken Joachim, Alexandra Christina ile evliydi. 2005 yÄ±lÄ±nda ondan boÅŸandÄ±. Daha sonra Mary'ye olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken Marie ile evlendi.

GÄ°ZLÄ° AÅžKLARI 2005 YILINDA GÃœN YÃœZÃœNE Ã‡IKTI

1976 Paris doÄŸumlu olan Marie Cavallier, bir reklam ÅŸirketinin ortaÄŸÄ± olan Alain Cavallier'nin tek Ã§ocuÄŸu. Baba tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kannesi ve bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± "baron" ve "barones" unvanÄ± taÅŸÄ±yordu. Marie'nin annesi ve babasÄ± boÅŸanÄ±nca o da Ä°sviÃ§re'ye taÅŸÄ±ndÄ±. EÄŸitim hayatÄ±nÄ± ABD'de tamamladÄ±. YÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim yÄ±llarÄ±nda da Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nda halkla iliÅŸkiler asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bir sÃ¼re ABD'de yaÅŸayan Marie, daha sonra mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmek Ã¼zere Fransa'ya dÃ¶ndoÃ¼. 2005 yÄ±lÄ±nda Jocahim ile iliÅŸkisi basÄ±n tarafÄ±ndan keÅŸfedildi. 2007 yÄ±lÄ±nda resmi olarak niÅŸanlandÄ±klarÄ± duyuruldu. Bir yÄ±l sonra da evlendiler. Marie ile Joachim'in iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Joachim ilk evliliÄŸinden de iki Ã§ocuk babasÄ±.

Prenses Marie'nin giyim tarzlarÄ± da birbirini Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.























FOTOÄžRAFLAR: AFP, AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCYÂ

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