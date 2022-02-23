Çocuklarım beni çok kıskandı! Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

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ÖNCE PİYANO ÇALDI, ŞİMDİ DE KAYDIRAKTA EĞLENDi

Ev sahipliği yaptığı Noel etkinliğinde piyano çalarak herkesi şaşırtan Cambridge Düşesi Catherine ya da basının sürekli kullandığı adıyla Kate Middleton, şimdi de tüplü bir kaydıraktan kayarak çocuklar gibi eğlendi.

ÇOCUKLUK YILLARINA DÖNDÜ

Middleton şu sıralar, kendisinin başında olduğu, erken çocukluk ruh sağlığının korunmasına ilişkin bir proje kapsamında Danimarka'yı ziyaret ediyor. Bu çalışma gezisi için dün Kopenhag'a ulaşan 40 yaşındaki Middleton, ayağının tozuyla çocuk ruh sağlığı konusunda faaliyet gösteren bir kurumu ziyaret etti. Sonra da Kopenhag Üniversitesi'ndeki "oyun külübüne" geçti. Lego Vakfı'nın bünyesindeki bu kuruma yaptığı ziyarette çocukluk yıllarına da geri döndü Düşes.

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'ÇOCUKLARIM BENİ KISKANDI'

Siyah bir pantolon, beyaz gömlek ve kırmızı bir ceket giyen üç çocuk annesi Düşes, bu ziyaret sırasında tüplü bir kaydıraktan kaydı. Neşe içinde kaydıktan sonra da "bulunduğu yerin ruhuna uygun olarak bunu yapmak zorunda olduğunu" söyledi. Middleton, çocukları, 8 yaşındaki George, 6 yaşındaki Charlotte ve üç yaşındaki Louis'nin buraya gelemedikleri için kendisini kıskandıklarını da söyledi.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE BULUŞTU

Middleton, 2017 yılından bu yana yalnız başına gerçekleştirdiği bu ilk yurt dışı seyahatinin birinci gününde yine Kopenhag'da bulunan Çocuk Müzesi'ni de ziyaret etti. Orada da küçük çocukları olan ailelerle sohbet etti.

Neşeli olduğu gözlenen Kate Middleton bugün de bir anaokulunu ziyaret etti. Düşes, bu ziyarette küçük çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Onlarla sohbet edip çocuklarla oyun oynadı.

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TARİFELİ UÇAK YARIM SAAT RÖTAR YAPTI

İki günlük bir çalışma ziyareti için Danimarka'ya giden Kate Middleton, yolculuk için tarifeli bir uçak tercih etti. Uçak yarım saat rötar yaptığı için Kopenhag'daki ilk gün programı da biraz aksadı. Düşes'i, Birleşik Krallık'ın Kopenhag Büyükelçisi karşıladı. Middleton daha sonra hemen Kopenhag Üniversitesi'ne geçti ve görüşmelerine başladı.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Kate Middleton, Danimarka gezisine, kendisinin başında olduğu ve çocukların ruh sağlığı konusunda faaliyet gösteren Early Year Foundation'ın çalışmalarını tanıtmak amacıyla çıktı. Bu arada Kopenhag Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Çocuk Ruh Sağlığı Projesi'nin yetkilileriyle buluşup fikir alışverişinde bulundu.

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Middleton'ın bu gezisinin amacı Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Danimarka'nın erken çocukluk dönemine yaklaşımı hakkında uzmanlar, ebeveynler ve uygulayıcılardan fikir almak" olarak belirtilmişti.

DANİMARKA KRALİÇESİ İLE VELİAHT PRENSES SARAYDA AĞIRLADI

Merakla beklenen Middleton ve Danimarka Prensesi Mary (solda) buluşması ise bugün gerçekleşti. Bu yıl tahta çıkışının 50'nci yılını kutlayan Danimarka Kraliçesi Margrethe, gelini Mary ile birlikte Amalienbourg Sarayı'nda Düşes'i karşıladı. Üçlü, hem sarayın avlusunda hem de içinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

PRENSES MARY VAKFI'NA ZİYARET

Kate Middleton ile Prenses Mary, bugün Prenses'in adını taşıyan vakfı da ziyaret edecek. Bu yıl 50'nci yaşını kutlayan Prenses Mary'nin adını taşıyan Mary Vakfı da aile içi şiddet kurbanı kadınlar ve çocuklara yardım elini uzatıp onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.