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Çocuklarım beni çok kıskandı! Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

#Kate Middleton#Prenses Mary#Danimarka Kraliçesi Margrethe

İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi olarak görülen Kate Middleton, son dönemde olumsuz haberlerle gündeme gelen ailenin "vitrini" olma görevini de yükleniyor.

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ÖNCE PİYANO ÇALDI, ŞİMDİ DE KAYDIRAKTA EĞLENDi
Ev sahipliği yaptığı Noel etkinliğinde piyano çalarak herkesi şaşırtan Cambridge Düşesi Catherine ya da basının sürekli kullandığı adıyla Kate Middleton, şimdi de tüplü bir kaydıraktan kayarak çocuklar gibi eğlendi.

Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

ÇOCUKLUK YILLARINA DÖNDÜ
Middleton şu sıralar, kendisinin başında olduğu, erken çocukluk ruh sağlığının korunmasına ilişkin bir proje kapsamında Danimarka'yı ziyaret ediyor. Bu çalışma gezisi için dün Kopenhag'a ulaşan 40 yaşındaki Middleton, ayağının tozuyla çocuk ruh sağlığı konusunda faaliyet gösteren bir kurumu ziyaret etti. Sonra da Kopenhag Üniversitesi'ndeki "oyun külübüne"  geçti. Lego Vakfı'nın bünyesindeki bu kuruma yaptığı ziyarette çocukluk yıllarına da geri döndü Düşes.

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Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

'ÇOCUKLARIM BENİ KISKANDI'
Siyah bir pantolon, beyaz gömlek ve kırmızı bir ceket giyen üç çocuk annesi Düşes, bu ziyaret sırasında tüplü bir kaydıraktan kaydı. Neşe içinde kaydıktan sonra da "bulunduğu yerin ruhuna uygun olarak bunu yapmak zorunda olduğunu" söyledi.  Middleton, çocukları, 8 yaşındaki George, 6 yaşındaki Charlotte ve üç yaşındaki Louis'nin buraya gelemedikleri için kendisini kıskandıklarını da söyledi.

Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE BULUŞTU
Middleton, 2017 yılından bu yana yalnız başına gerçekleştirdiği bu ilk yurt dışı seyahatinin birinci gününde yine Kopenhag'da bulunan Çocuk Müzesi'ni de ziyaret etti. Orada da küçük çocukları olan ailelerle sohbet etti.

Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

Neşeli olduğu gözlenen Kate Middleton bugün de bir anaokulunu ziyaret etti. Düşes, bu ziyarette küçük çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Onlarla sohbet edip çocuklarla oyun oynadı.

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Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

TARİFELİ UÇAK YARIM SAAT RÖTAR YAPTI
İki günlük bir çalışma ziyareti için Danimarka'ya giden Kate Middleton, yolculuk için  tarifeli bir uçak tercih etti. Uçak yarım saat rötar yaptığı için Kopenhag'daki ilk gün programı da biraz aksadı. Düşes'i, Birleşik Krallık'ın Kopenhag Büyükelçisi karşıladı. Middleton daha sonra hemen Kopenhag Üniversitesi'ne geçti ve görüşmelerine başladı.

Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ
Kate Middleton, Danimarka gezisine, kendisinin başında olduğu ve çocukların ruh sağlığı konusunda faaliyet gösteren Early Year Foundation'ın çalışmalarını tanıtmak amacıyla çıktı. Bu arada Kopenhag Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Çocuk Ruh Sağlığı Projesi'nin yetkilileriyle buluşup fikir alışverişinde bulundu.

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Middleton'ın bu gezisinin amacı Kensington Sarayı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Danimarka'nın erken çocukluk dönemine yaklaşımı hakkında uzmanlar, ebeveynler ve uygulayıcılardan fikir almak" olarak belirtilmişti.

Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

DANİMARKA KRALİÇESİ İLE VELİAHT PRENSES SARAYDA AĞIRLADI
Merakla beklenen Middleton ve Danimarka Prensesi Mary (solda) buluşması ise bugün gerçekleşti. Bu yıl tahta çıkışının 50'nci yılını kutlayan Danimarka Kraliçesi Margrethe, gelini Mary ile birlikte Amalienbourg Sarayı'nda Düşes'i karşıladı. Üçlü, hem sarayın avlusunda hem de içinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Çocuklarım beni çok kıskandı Kate Middleton kaydıraktan kaydı, odun kesti, sonra saraya çıktı

PRENSES MARY VAKFI'NA ZİYARET
Kate Middleton ile Prenses Mary, bugün Prenses'in adını taşıyan vakfı da ziyaret edecek. Bu yıl 50'nci yaşını kutlayan Prenses Mary'nin adını taşıyan Mary Vakfı da aile içi şiddet kurbanı kadınlar ve çocuklara yardım elini uzatıp onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

 

 

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#Kate Middleton#Prenses Mary#Danimarka Kraliçesi Margrethe

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