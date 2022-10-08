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Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

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#Danimarka#Kraliyet Ailesi#Prenses Mary
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 07:00

Danimarka’da Kraliçe’nin küçük oğlu Prens Joachim’in, Veliaht Prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary’ye âşık olduğu iddia edildi.

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Danimarka Kraliyet Ailesi, bir süredir Kraliçe Margrethe’in küçük oğlunun dört çocuğunun kraliyet unvanlarını geri almasıyla çalkalanıyor. Geçen hafta Kraliyet’ten yapılan açıklamada, Kraliçe’nin, 1 Ocak 2023’ten itibaren Prens Joachim’in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat “kont” ve “kontesi” olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu “prens” ve “prenses” unvanlarının sona ereceği bildirildi. Buna göre, Prens Joachim’in çocukları Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik and Prenses Athena’nın rütbeleri düşürülecek.

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‘İLİŞKİMİZ KARMAŞIK’

Dünyanın en sakin ve huzurlu ülkelerinden biri olan olan Danimarka’da, aniden patlak veren bu kraliyet krizinin perde arkası ise haftalardır tartışılıyor. Prens Joachim (53) karara tepki gösterirken, Veliaht Prens olan ağabeyi Frederik (54) ve eşi Mary (50) ile ilişkilerinin ‘karmaşık’ olduğunu açıklamıştı.

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‘YENGESİNE’ Mİ ÂŞIK

Son olarak, İspanya’da yayın yapan “Vanitatis Elconfidencial” dergisi, kraliçenin küçük oğlu Prens Joachim’in, Veliaht Prens olan ağabeyinin eşi Prenses Mary’ye âşık olmasının sarayı karıştırdığını yazdı. Hatta İsveç’in haftalık kadın dergisi “Svensk Damtidning”, kraliyetin resmi bir galasında, Prens Joachim’in ‘yengesi’ Mary’yi öpmeye çalıştığına dair bir fotoğraf bile yayınladı. Prens Joachim’in sarhoş hallerinin, eşi başta olmak üzere davetlilerin ilgisini çektiği de bildirildi. Haberde, Prens Frederik’in Prenses Mary ile hayatını birleştirdiği 2004 yılında, Dan basınının, Prens Joachim’in Mary’ye âşık olduğunu yazdığına da yer verildi.

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#Danimarka#Kraliyet Ailesi#Prenses Mary

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