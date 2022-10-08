Pandemi cezaları siliniyor

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Korona salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 11 Mart 2020’den itibaren Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu kapsamında çok sayıda kişiye ‘maske takmama’ ve ‘sokağa çıkma yasağını ihlal’den ceza kesilmişti. Kimi bu cezaları zamanında ödedi kimi ise ödemedi. AK Parti’nin dün TBMM’ye sunduğu torba yasa teklifinin kabulüyle kesilen bu idari para cezalarının ödenmeyenleri silinecek.

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ÖDEYENLER GERİ ALAMAYACAK

Bu kapsamda henüz tebliğ edilmemiş cezaların tebliği durdurulacak. Pandemi cezalarını ödeyenler ise iade alamayacak.

Zira bu konuda teklifte açıkça, “Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez” hükmüne yer verildi.

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KYK KREDİLERİNİN FAİZİ DE SİLİNECEK

52 maddelik torba yasa teklifiyle KYK borçlarının faizi de silinecek. Ayrıca üniversite öğrencileri, bundan sonra kullanacakları KYK kredilerinde de burs miktarıyla sorumlu olacak. KYK kredilerine mezun olduktan 5 yıl sonrasına kadar faiz işlemeyecek. Bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, şu bilgileri verdi:

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“KYK borçları toplam 27 milyar 600 milyon liralık bir rakama ulaşmış. Geçmiştekilerde bütün faizlerini siliyoruz, ana para haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak. Askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkânı olacak. İlave ertelemeler yaptığı takdirde, toplam borcuna yüzde 10’u geçmemek üzere TÜFE oranı kadar faiz ilave edilecek. Bununla birlikte 3 defa uzatma hakkı ortaya çıkmış oluyor. Öğrenci kardeşlerimizin kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış önemli bir düzenleme.”

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İŞTE DİĞER DESTEKLER:

2 BİN TL’YE KADAR OLAN İCRA TAKİPLERİNE SON

- 2 bin liraya kadar icra takibi olan her türlü alacak ortadan kalkacak. Yaklaşık 9 milyon dosyada 5 milyon kişiyi ilgilediren af miktarı 18 milyar lirayı geçiyor. Varlık yönetimi şirketlerindeki alacaklardan 2 bin 500 lirası da silinecek. Bu miktarı Hazine ve Maliye Bakanı’nın iki katına kadar çıkarma yetkisi olacak. Varlık yönetimi şirketlerindeki 892 bin 866 vatandaşın borcu silinecek.

- Kendi elektriğini üreten konutlarda, defter tutma zorunluluğu olmayan sınır 24 kilovattan 50 kilovata çıkarılıyor.

- 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenlerin personele yaptığı 51 liraya kadar yemek yardımı ile bin liraya kadar elektrik ve doğal gaz yardımlarından vergi ve sigorta primi kesilmeyecek.

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- AR-GE çalışmalarında 1 milyon liraya kadar olan destek 2 milyon 500 bin liraya çıkarılıyor.

- Yurtdışında inşaat işlerine giden işçilere yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna olacak.

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DOKTOR ADAYLARINA MAAŞ

- Tıp fakültesinde ve diş hekimliğinde okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar maaş verilecek. Bu hak sadece devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak.

- Engelli aylığı, yaşlı aylığı, evde bakım ücreti almayı sağlayan raporların süreçleriyle ilgili cezalar kaldırılacak. Yüzde 40 ve üzeri olan oranla aylık hak eden engelliler ve yaşlılar, sonraki muayenede engeli düştüğünde geçen süreden sorumlu olmayacak. Yeni raporun tebliğ tarihinden itibaren ödemesi yapılmayacak. “Yersiz ödeme” gerekçesiyle ana paranın kesilmesi ve faiz uygulamasından vazgeçilecek.

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- SGK’nın taşınmazları elektronik ortamda ihaleye çıkarılabilecek.

- Yurtdışında yaşayan gurbetçiler Türkiye’ye araçla girerse 2 yıl içerisinde aracını sınır dışına çıkmadan kullanma hakkına sahip. Bu süreçte aracını Türkiye’de bırakıp uçakla veya başka araçla çıkış yapanlara kesilen cezalar silinecek.

- Kur Korumalı Mevduat uygulaması 31 Aralık 2023 sonuna kadar uzatılıyor.